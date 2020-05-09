9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі проросійські активісти провели акцію на Алеї слави. У поліцію були доставлені кілька людей, на яких складено адмінпротоколи.

Сьогодні в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка прийшло багато городян, щоб покласти квіти до меморіального комплексу на Алеї слави, де встановлено обеліск Невідомому матросу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Одеса. 2020 рік. "Вон из Одессы бандеровские бесы" pic.twitter.com/p9feQRvHi0 — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Вочевидь ця пісня не заборонена pic.twitter.com/eff9I8FuDP — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі дуже дивно заборонили масові заходи. pic.twitter.com/tth1UEchOl — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Також на Алею слави прийшла велика група людей, які в минулі роки брали участь у проросійській акції "Безсмертний полк". На сьогодні така акція не анонсувалася, але згадана група, яка прийшла зі своїм лідером Морісом Ібрагімом, несла портрети людей у військовій формі і плакати з написом: "Слава радянським воїнам визволителям!" тощо.

Перед колоною йшов поліцейський, який просив дотримуватися карантинних заходів (тримати дистанцію тощо).

Учасники акції скандували: "Одеса - місто-герой!", "Ура!" тощо. Вони принесли з собою аудіоапаратуру і пересувалися під звучання радянських пісень таких як "День Победы", "Вставай, страна огромная", "Катюша".









На Алеї слави були також представники патріотичних організацій, які відповідали їм: "Слава - Україна! Героям слава!". Між опонентами сталося кілька перепалок. Зокрема, учасники акції називали патріотів "бандерівцями", "фашистами", ображали журналістів, говорили, що скоро в Україну "прийдуть ввічливі люди", які "наведуть порядок" тощо.





Біля монумента Невідомому матросу учасники акції аплодували самі собі і співали радянські пісні, відбулося велике скупчення людей. Поліцейські просили, щоб вони розійшлися, але деякі поводилися агресивно і чинили опір.

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Як повідомили в регіональному главку Нацполіції, в поліцію було доставлено кілька людей. Зокрема, щодо 50-річного чоловіка, який нецензурно лаявся, складено адмінпротокол.

Інший чоловік був на Алеї слави з "георгіївською" стрічкою на одязі, на цього 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївською (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили в главку.

Зазначається, що також затримано чоловіка, 1984 р.н., який хуліганив на Алеї слави - поводився агресивно, нецензурно висловлювався і не реагував на законні вимоги правоохоронців. Щодо нього склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адмінправопорушення. За словами очевидців, під час затримання чоловік "закотив істерику" - вигукував фрази про "перемогу", "фашистів" і "триєдиний народ".



