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9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі проросійські активісти провели акцію на Алеї слави. У поліцію були доставлені кілька людей, на яких складено адмінпротоколи.

Сьогодні в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка прийшло багато городян, щоб покласти квіти до меморіального комплексу на Алеї слави, де встановлено обеліск Невідомому матросу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Одеса. 2020 рік. "Вон из Одессы бандеровские бесы" pic.twitter.com/p9feQRvHi0

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Вочевидь ця пісня не заборонена pic.twitter.com/eff9I8FuDP

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Одеса. 9 травня. 2020 рік. pic.twitter.com/MBm0n9RWlV

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі дуже дивно заборонили масові заходи. pic.twitter.com/tth1UEchOl

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Також на Алею слави прийшла велика група людей, які в минулі роки брали участь у проросійській акції "Безсмертний полк". На сьогодні така акція не анонсувалася, але згадана група, яка прийшла зі своїм лідером Морісом Ібрагімом, несла портрети людей у військовій формі і плакати з написом: "Слава радянським воїнам визволителям!" тощо.

Перед колоною йшов поліцейський, який просив дотримуватися карантинних заходів (тримати дистанцію тощо).

Учасники акції скандували: "Одеса - місто-герой!", "Ура!" тощо. Вони принесли з собою аудіоапаратуру і пересувалися під звучання радянських пісень таких як "День Победы", "Вставай, страна огромная", "Катюша".

9 травня в Одесі: крики про ввічливих людей, суперечки, бійки і затримання 01
9 травня в Одесі: крики про ввічливих людей, суперечки, бійки і затримання 02

На Алеї слави були також представники патріотичних організацій, які відповідали їм: "Слава - Україна! Героям слава!". Між опонентами сталося кілька перепалок. Зокрема, учасники акції називали патріотів "бандерівцями", "фашистами", ображали журналістів, говорили, що скоро в Україну "прийдуть ввічливі люди", які "наведуть порядок" тощо.

Біля монумента Невідомому матросу учасники акції аплодували самі собі і співали радянські пісні, відбулося велике скупчення людей. Поліцейські просили, щоб вони розійшлися, але деякі поводилися агресивно і чинили опір.

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Як повідомили в регіональному главку Нацполіції, в поліцію було доставлено кілька людей. Зокрема, щодо 50-річного чоловіка, який нецензурно лаявся, складено адмінпротокол.

Інший чоловік був на Алеї слави з "георгіївською" стрічкою на одязі, на цього 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївською (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили в главку.

Зазначається, що також затримано чоловіка, 1984 р.н., який хуліганив на Алеї слави - поводився агресивно, нецензурно висловлювався і не реагував на законні вимоги правоохоронців. Щодо нього склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адмінправопорушення. За словами очевидців, під час затримання чоловік "закотив істерику" - вигукував фрази про "перемогу", "фашистів" і "триєдиний народ".

акція (1455) День Перемоги (438) Одеса (5461)


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Топ коментарі
+51
Коли ви вже курва всi поздихаете совко фетiшисти !!!??
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09.05.2020 17:30
+49
дидываевале ...одиннарот...катюша ...ко ко ко
9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания - Цензор.НЕТ 3573
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09.05.2020 17:31
+48
Генпрокурорка Венедіктова вітає з 9 травня і постить у фб пісню "Дєнь Пабєди" Льва Лєщєнка, який підтримує окупацію Криму. Це те ж саме, якби генпрокурор Ізраїлю, наприклад, використав у промові цитати Гітлера. Ця влада, звісно, вата і совок, але в першу чергу вони дебіли.(с)
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09.05.2020 17:28
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Тут навіть не знаю кого підтримати, краще аби друг друга знищили.
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09.05.2020 18:32 Відповісти
😏Та хай перекусають один одного,собаки бешені
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09.05.2020 18:42 Відповісти
Два сапога - пара, а Дубинский вообще подметка стоптанная.
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09.05.2020 19:47 Відповісти
Новый советник Венедиктовой оказался человеком контрабандиста Костюка - СМИ

Назначенный недавно советником Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк, пишет издание "Вести" . Он уже готов предлагать Ватутину свои кандидатуры для назначения во Львовскую областную прокуратуру.

Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся "смотрящим за налоговой".

При этом издание ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно "за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по "известных королей контрабанды" и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды". При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные "успехи" Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.

Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман.

По данным журналистов издания, одним из главных проектов Ватутина в должности была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка. "Самым большим успехом Костюка в части лоббирования своих интересов на высшем государственном уровне стало назначение на должность главы Государственной фискальной службы его одногруппника Сергея Верланова. Не мудрено, что в результате после увольнения последнего с должности Служба безопасности Украины открыла дело о возможном соучастии Верланова в конвертационных схемах по формированию фиктивного налогового кредита по НДС", - отмечает издание.

Еще одной кадровой удачей Костюка, конечно же, стало назначение на должность главы Таможенной службы Максима Нефьодова, который состоит в родственных связях с одним из менеджеров Костюка - Андреем Дуликом.

По мнению издания, "получив на руки такой флеш-рояль как Верланов в ГФС, Нефьодов на Таможне и Ватутин в Генпрокуратуре ", Костюк просто не мог не активировать свои мощности и "дела пошли еще лучше". Несмотря на увольнение Верланова и Нефьодова, наличие на посту советника Генпрокурора Александра Ватутина является важной составляющей бизнес-успеха Костюка, пишет издание.

"Недавно СМИ обнародовали перечень топ-чиновников прокуратуры, которых уже пролоббировал Ватутин в Офисе Генпрокурора и на кого "люди на местах" смогут "положиться" при "решении" своих "щепетильных вопросов". Среди таких кадров - преемник Ватутина на длинной (по названию) должности "налогового смотрящего" Анатолий Коваленко . Кроме того, в прокуратуру усилиями Ватутина возвращаются прикомандированный из Харькова исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за Нацполицией Александр Шевченко , а также начальник управления по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Арсений Сёмич , который ранее из-за коррупционного скандала тоже был снят с должности. Ожидается, что в ближайшее время кадровый "перст" Ватутина будет направлен и на родную для Костюка Львовскую область. Благо, Василий Васильевич уже приготовил для Александра Михайловича пару надежных людей в заместители областной прокуратуры", - говорится в материале.
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09.05.2020 18:22 Відповісти
Шкода,що в будинку профспілок не вся кацапська вата подохла...
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09.05.2020 18:28 Відповісти
слава богу з кожним роком ватаголових в Україні стає все меньше
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09.05.2020 18:31 Відповісти
Процесс естественный и неотвратимый, как смена дня и ночи. Жаль только не такой быстрый, как хотелось бы.
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09.05.2020 18:54 Відповісти
Яку країну просрали.....Доклад МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства. 20.02.1954 Секретно.

МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия Указа Президиума ВС СССР от 23 июля 1951 г. "О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами" органами милиции... было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. - 107 766 человек, в 1952 г. - 156 817 человек, в 1953 г. - 182 342 человека... Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%.
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09.05.2020 18:31 Відповісти
Колись дивився документальний фільм про фронтовиків, про їх післявоєнний період...
Це жахіття!!! Дивився лише раз, переглядати його ще раз дуже тяжко...
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09.05.2020 19:00 Відповісти
А в нас яка краса....
Вати нема, і спокійно.
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09.05.2020 18:32 Відповісти
А я помідори і перець стогодні посадив.
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09.05.2020 18:33 Відповісти
А зомбовані збоченці все про совок мріють. Я зараз живу в іншому регіоні, і скажу - це велике шастя не бачити оту нечість.
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09.05.2020 18:35 Відповісти
"А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько -
Исключительная благодать."
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09.05.2020 18:41 Відповісти
Помидоры нелзя!
Они красные!
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09.05.2020 18:42 Відповісти
Браво, у вас багато знаннь, но те що помідори садять коли вони червоні.....
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09.05.2020 18:44 Відповісти
Тут тоже червоний колір.9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 3050
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09.05.2020 18:51 Відповісти
И здесь тоже много красного :
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 9322
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09.05.2020 19:01 Відповісти
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 9405и здесь немало...
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10.05.2020 01:46 Відповісти
Откуда у тебя под тулой красные помидоры?
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09.05.2020 18:46 Відповісти
Из Турции.
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09.05.2020 19:05 Відповісти
Огурцы тоже.-они ЗЕленые.
И петрушку тоже не рекомендую.
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09.05.2020 19:48 Відповісти
Да-да.
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09.05.2020 19:54 Відповісти
А я паркан на задній двір зробив. Щоб курочки на поріг не лізли. Тепер лишилося пофарбувати.
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09.05.2020 18:52 Відповісти
Гарного врожаю.
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09.05.2020 18:54 Відповісти
А Кацахолу гарного врожаю від курочок.
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09.05.2020 18:57 Відповісти
а я перець i капусти трохи вкинув
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09.05.2020 20:19 Відповісти
Как на кладбище?
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09.05.2020 18:33 Відповісти
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09.05.2020 18:36 Відповісти
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09.05.2020 18:40 Відповісти
Мордва уявляє життя лише на цвинтарі або в кабаку.
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09.05.2020 18:40 Відповісти
С Днём Победы!
Шоб твой перец поднялся и помидоры не повяли.
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09.05.2020 18:46 Відповісти
Дякую, знаєте як при СРСР державні органи називали ветеранів війни-інвалідів? " антиобщественными, паразитическими элементами".
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09.05.2020 18:49 Відповісти
Ось і про це було в тому д/ф...
І на тільки називали, а ще й знущалися над ними...
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09.05.2020 19:04 Відповісти
У вас, это где?
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09.05.2020 18:38 Відповісти
В Черновцах.
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09.05.2020 18:38 Відповісти
Ксенія не з Чернівців, хоча в Чернівцях теж тихо.
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09.05.2020 18:42 Відповісти
З Чернівців. Сама писала.
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09.05.2020 18:44 Відповісти
З Волині вона.
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09.05.2020 18:45 Відповісти
Не бреши.
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09.05.2020 18:47 Відповісти
А сенс? Це ж непринципово.
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09.05.2020 18:47 Відповісти
Мабуть для нього Луцьк та Чернівці - це одне і теж
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09.05.2020 19:06 Відповісти
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 8
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09.05.2020 18:56 Відповісти
Бесмертний болт ватників.
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09.05.2020 19:53 Відповісти
Игорь! К сожалению эта коммунистическая пророссийская сволочь не скоро подохнет!! Не забывайте, что в годы СССР и потом ещё при кравчуке и кучме, в Одессу, за бесплатными квартирами и тёплым морем съезжались все пенсионеры-отбросы советского коммунистического общества, военные и прочие липовые льготники всех категорий. Все в жизни этим коммунистам- бездельникам доставалось в жизни за счёт красной "хлебной книжки -партбилета" или по блату или даром. И поэтому и сегодня они и их дети и внуки не хотят работать, а хотят красиво жить за счёт украинского общества. Отсюда у них и злость на Украину и украинцев!! Кому из этих сепаратистов не нравится Украина, тем предлагаю: чемодан, вокзал, россия!!! Мы никого не выгоняем, но и не держим!! Там, в россии, путин быстро даст им всем по -мордам и покажет ихнее место в стойле !!!
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09.05.2020 19:06 Відповісти
Я одессит, коренной, смешно но как правило отношение патриотизм зависит от возраста, папа вата. сынок бандеровец)), в Одессе официально 61% населения - украинцы, это по состоянию на 2001 год - сейчас все 80% а то что вы сказали больше крыма касается а не Одессы - туда военные пенсионеры охотнее ехали - и соответствующий состав населения
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09.05.2020 20:03 Відповісти
В Одессе дослуживали те, кто возвращался из зарубежного контингента (ГДР, Венгрия). Они выходили в отставку после службы в штабе округа. Привыкли к хорошей и обеспеченной жизни, любили СССР, а тут вдруг бац- и Украина!
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09.05.2020 23:22 Відповісти
Коли вже це ватне лайно в Україні здрисне нахер з країни???
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09.05.2020 19:15 Відповісти
Не вся вата згоріла, ще палити і палити
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09.05.2020 19:18 Відповісти
бачиш,не працюють твої заклики.Не наш це шлях,а ваш - мордорський!
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09.05.2020 22:01 Відповісти
ватний вірус . вспишка по великих містах
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09.05.2020 19:29 Відповісти
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 8173
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09.05.2020 19:30 Відповісти
Как в Одессе поздравляют ветеранов:
https://www.youtube.com/watch?v=UuAhn002MGc
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09.05.2020 19:49 Відповісти
За слова - Одесса русский город - срок года 2 затем лишать гражданства и депортировать
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09.05.2020 19:59 Відповісти
Двести лет, двести лет нашим ветеранам! Там есть один - ему сто пять лет. Молодцы ветераны! Молодцы парни. настоящие одесситы!
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09.05.2020 20:01 Відповісти
А как в вашем городе поздравляли ваших ветеранов?
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09.05.2020 20:02 Відповісти
Одесса город -когут .после такого ....за свой базар отвечаю
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09.05.2020 20:31 Відповісти
Ты наверное слил в собственные штаны от своего высера. Жизнь удалась,петушок кацапский?😆
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09.05.2020 21:27 Відповісти
Елисей , а че сам не приедешь - правильно ссыкотно , вставят там тебе по самые помидоры
с какого ты региона ? такой смелый по клаве стучать ,
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09.05.2020 21:28 Відповісти
мусорам носить на руках промокшанского стримера,предварительно не постучав в печень,просто не кошерно...
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09.05.2020 20:57 Відповісти
мужчина "закатил истерику" - выкрикивая фразы о "победе", "фашистах" и "триедином народе" ..срочно лечить бедолагу от передоза российским телевидением!
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09.05.2020 21:35 Відповісти
к сожалению бесполезно - медикаментозно не вылечишь разве что лоботомия
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09.05.2020 21:54 Відповісти
Його АШ ТРИСЕТ.
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10.05.2020 17:34 Відповісти
Дітки "переселенців" - совкових відставників, яким совок "давав" квартири в Одесі після виходу у відставку. Дограються до того що отримають паспорти "негромадян".
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09.05.2020 21:58 Відповісти
Смерть сов'єтським окупантам! А комуняку, взагалі, на гілляку!
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09.05.2020 22:04 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 22:26 Відповісти
Юморина блдь.

Ну шо, не так вже й багато у нас цієї бавовни. Декілька місцевих божевільних з пмс та рускагаварящіє пєрєсєлєнци вспомнілі родіну-уродіну. Цю купку сєпарюг за «Одеса - русский город» треба знайти, арештувати та посадити, або добряче от*****ть.
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09.05.2020 22:43 Відповісти
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 2823
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09.05.2020 23:57 Відповісти
О, Колян ***** рукою помахав. А чому абхазец несе "волинську різню"? Він має нести Мішку Карлсона!
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10.05.2020 17:48 Відповісти
это можно,
а церковные собрания запрещены... страна советов на маме
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10.05.2020 00:46 Відповісти
Курви москалські ,ще мало їм української крові.
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10.05.2020 18:07 Відповісти
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