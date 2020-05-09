9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесі проросійські активісти провели акцію на Алеї слави. У поліцію були доставлені кілька людей, на яких складено адмінпротоколи.
Сьогодні в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка прийшло багато городян, щоб покласти квіти до меморіального комплексу на Алеї слави, де встановлено обеліск Невідомому матросу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Одеса. 2020 рік. "Вон из Одессы бандеровские бесы" pic.twitter.com/p9feQRvHi0— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Вочевидь ця пісня не заборонена pic.twitter.com/eff9I8FuDP— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Одеса. 9 травня. 2020 рік. pic.twitter.com/MBm0n9RWlV— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
В Одесі дуже дивно заборонили масові заходи. pic.twitter.com/tth1UEchOl— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Також на Алею слави прийшла велика група людей, які в минулі роки брали участь у проросійській акції "Безсмертний полк". На сьогодні така акція не анонсувалася, але згадана група, яка прийшла зі своїм лідером Морісом Ібрагімом, несла портрети людей у військовій формі і плакати з написом: "Слава радянським воїнам визволителям!" тощо.
Перед колоною йшов поліцейський, який просив дотримуватися карантинних заходів (тримати дистанцію тощо).
Учасники акції скандували: "Одеса - місто-герой!", "Ура!" тощо. Вони принесли з собою аудіоапаратуру і пересувалися під звучання радянських пісень таких як "День Победы", "Вставай, страна огромная", "Катюша".
На Алеї слави були також представники патріотичних організацій, які відповідали їм: "Слава - Україна! Героям слава!". Між опонентами сталося кілька перепалок. Зокрема, учасники акції називали патріотів "бандерівцями", "фашистами", ображали журналістів, говорили, що скоро в Україну "прийдуть ввічливі люди", які "наведуть порядок" тощо.
Біля монумента Невідомому матросу учасники акції аплодували самі собі і співали радянські пісні, відбулося велике скупчення людей. Поліцейські просили, щоб вони розійшлися, але деякі поводилися агресивно і чинили опір.
Як повідомили в регіональному главку Нацполіції, в поліцію було доставлено кілька людей. Зокрема, щодо 50-річного чоловіка, який нецензурно лаявся, складено адмінпротокол.
Інший чоловік був на Алеї слави з "георгіївською" стрічкою на одязі, на цього 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївською (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили в главку.
Зазначається, що також затримано чоловіка, 1984 р.н., який хуліганив на Алеї слави - поводився агресивно, нецензурно висловлювався і не реагував на законні вимоги правоохоронців. Щодо нього склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адмінправопорушення. За словами очевидців, під час затримання чоловік "закотив істерику" - вигукував фрази про "перемогу", "фашистів" і "триєдиний народ".
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Назначенный недавно советником Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк, пишет издание "Вести" . Он уже готов предлагать Ватутину свои кандидатуры для назначения во Львовскую областную прокуратуру.
Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся "смотрящим за налоговой".
При этом издание ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно "за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по "известных королей контрабанды" и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды". При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные "успехи" Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.
Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман.
По данным журналистов издания, одним из главных проектов Ватутина в должности была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка. "Самым большим успехом Костюка в части лоббирования своих интересов на высшем государственном уровне стало назначение на должность главы Государственной фискальной службы его одногруппника Сергея Верланова. Не мудрено, что в результате после увольнения последнего с должности Служба безопасности Украины открыла дело о возможном соучастии Верланова в конвертационных схемах по формированию фиктивного налогового кредита по НДС", - отмечает издание.
Еще одной кадровой удачей Костюка, конечно же, стало назначение на должность главы Таможенной службы Максима Нефьодова, который состоит в родственных связях с одним из менеджеров Костюка - Андреем Дуликом.
По мнению издания, "получив на руки такой флеш-рояль как Верланов в ГФС, Нефьодов на Таможне и Ватутин в Генпрокуратуре ", Костюк просто не мог не активировать свои мощности и "дела пошли еще лучше". Несмотря на увольнение Верланова и Нефьодова, наличие на посту советника Генпрокурора Александра Ватутина является важной составляющей бизнес-успеха Костюка, пишет издание.
"Недавно СМИ обнародовали перечень топ-чиновников прокуратуры, которых уже пролоббировал Ватутин в Офисе Генпрокурора и на кого "люди на местах" смогут "положиться" при "решении" своих "щепетильных вопросов". Среди таких кадров - преемник Ватутина на длинной (по названию) должности "налогового смотрящего" Анатолий Коваленко . Кроме того, в прокуратуру усилиями Ватутина возвращаются прикомандированный из Харькова исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за Нацполицией Александр Шевченко , а также начальник управления по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Арсений Сёмич , который ранее из-за коррупционного скандала тоже был снят с должности. Ожидается, что в ближайшее время кадровый "перст" Ватутина будет направлен и на родную для Костюка Львовскую область. Благо, Василий Васильевич уже приготовил для Александра Михайловича пару надежных людей в заместители областной прокуратуры", - говорится в материале.
МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия Указа Президиума ВС СССР от 23 июля 1951 г. "О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами" органами милиции... было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. - 107 766 человек, в 1952 г. - 156 817 человек, в 1953 г. - 182 342 человека... Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%.
Це жахіття!!! Дивився лише раз, переглядати його ще раз дуже тяжко...
Вати нема, і спокійно.
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько -
Исключительная благодать."
Они красные!
И петрушку тоже не рекомендую.
Шоб твой перец поднялся и помидоры не повяли.
І на тільки називали, а ще й знущалися над ними...
https://www.youtube.com/watch?v=UuAhn002MGc
с какого ты региона ? такой смелый по клаве стучать ,
Ну шо, не так вже й багато у нас цієї бавовни. Декілька місцевих божевільних з пмс та рускагаварящіє пєрєсєлєнци вспомнілі родіну-уродіну. Цю купку сєпарюг за «Одеса - русский город» треба знайти, арештувати та посадити, або добряче от*****ть.
а церковные собрания запрещены... страна советов на маме