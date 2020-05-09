Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У підвалі приватного будинку в Бахмутці Новоайдарського району зберігали РПГ, набої, електродетонатор, корпусу від гранати і міни. Виявити схрон вдалося за допомогою службового собаки. У самому будинку знайшли російську військову форму і сухий пайок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
Схрон знайшли в будинку чоловіка, який з 2014 року є членом незаконного збройного формування і пребуває зараз на окупованій частині Луганської області.
"На один із технічних отворів спрацював службовий пес. Відкривши схованку, правоохоронці виявили військовий речовий мішок, ящик від набоїв та предмет, візуально схожий на РПГ. А в одній із кімнат будинку також виявлено військову форму, одну пару погон зеленого кольору з емблемами двоголового орла та вміст військових сухпаїв російського виробництва, датованих 2014 роком", — сказано в повідомленні.
З мішка та ящика вилучені понад 760 набоїв різного калібру, 4 корпуси від мінометної міни калібру 7,62 мм, полімерна пляшка, заповнена метальною вибуховою речовиною, електродетонатор, корпус протитанкової акумулятивної гранати РГК-ЗЕМ.
Виявлені предмети вилучені співробітниками Нацполіції.
Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" прикордонники проінформували компетентні правоохоронні органи.
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А ты забудь, что это минометная и представь, что просто - мина. И представь, что четыре их в одной обвязке с толовой шашкой с детонатором.
И лежит под рельсами. Или в мусорке на центральной улице твоего города.
Ну как, сарказма не поубавилось?
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