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Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У підвалі приватного будинку в Бахмутці Новоайдарського району зберігали РПГ, набої, електродетонатор, корпусу від гранати і міни. Виявити схрон вдалося за допомогою службового собаки. У самому будинку знайшли російську військову форму і сухий пайок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

Схрон знайшли в будинку чоловіка, який з 2014 року є членом незаконного збройного формування і пребуває зараз на окупованій частині Луганської області.

"На один із технічних отворів спрацював службовий пес. Відкривши схованку, правоохоронці виявили військовий речовий мішок, ящик від набоїв та предмет, візуально схожий на РПГ. А в одній із кімнат будинку також виявлено військову форму, одну пару погон зеленого кольору з емблемами двоголового орла та вміст військових сухпаїв російського виробництва, датованих 2014 роком", — сказано в повідомленні.

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З мішка та ящика вилучені понад 760 набоїв різного калібру, 4 корпуси від мінометної міни калібру 7,62 мм, полімерна пляшка, заповнена метальною вибуховою речовиною, електродетонатор, корпус протитанкової акумулятивної гранати РГК-ЗЕМ.

Виявлені предмети вилучені співробітниками Нацполіції.

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" прикордонники проінформували компетентні правоохоронні органи.

Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 01
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 02
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 03
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 04
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 05
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 06
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 07
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 08
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 09
Схрон терористів зі зброєю і боєприпасами прикордонники знайшли на Луганщині 10

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) зброя (7466) тероризм (2867) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+5
Хорошие новости

Офицер ФСО из Кремля умер от коронавируса. В госпитале ФСБ 30 апреля от пневмонии вызванной коронавирусом умер 42-летний майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского кремля Алексей Титов.
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09.05.2020 18:25
+2
В интернете есть видео из Северодонецкого шабаша в 2004 году.Там все понятно было еще тогда.Готовится захват Украины...и схроны уже готовили...
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09.05.2020 18:45
+1
Там цього добра як грязі.
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09.05.2020 18:23
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Там цього добра як грязі.
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09.05.2020 18:23 Відповісти
4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, А это куда?
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09.05.2020 18:38 Відповісти
калибр - конечно, описка.
А вот куда...
А ты забудь, что это минометная и представь, что просто - мина. И представь, что четыре их в одной обвязке с толовой шашкой с детонатором.
И лежит под рельсами. Или в мусорке на центральной улице твоего города.
Ну как, сарказма не поубавилось?
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09.05.2020 23:27 Відповісти
Террористка? Пиротехник? Блондинка???
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11.05.2020 08:06 Відповісти
Хорошие новости

Офицер ФСО из Кремля умер от коронавируса. В госпитале ФСБ 30 апреля от пневмонии вызванной коронавирусом умер 42-летний майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского кремля Алексей Титов.
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09.05.2020 18:25 Відповісти
Сепари планують наступ чи це для диверсантів?
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09.05.2020 18:27 Відповісти
Сидор Ковпак свозил в схроны лесные провиат и одежду оружие и боеприпасы еще в мае 1941 года,значит знал Сидор Артемьевич что будет война и Украину сдадут красные армейцы...
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09.05.2020 18:38 Відповісти
та вы его 1000 раз пропускаете через гребанные кпп, он сейчас там а потом дома и никто ничего ему не сделает.
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09.05.2020 18:39 Відповісти
В интернете есть видео из Северодонецкого шабаша в 2004 году.Там все понятно было еще тогда.Готовится захват Украины...и схроны уже готовили...
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09.05.2020 18:45 Відповісти
раз ничейный схрон, значит менты для улучшения показателей сами его и сложили для журношлистов
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09.05.2020 19:07 Відповісти
Это получается схрон с 2014 года лежит?
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09.05.2020 19:12 Відповісти
а почему нет? ему там сухо и комфортно и полвека бы пролежал.
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09.05.2020 23:28 Відповісти
напитак сухой"доброе утро новичек"
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09.05.2020 20:10 Відповісти
Якась лажа...Мабуть тренировали собаку ну и решили на премию заработать попутно...
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09.05.2020 22:10 Відповісти
 
 