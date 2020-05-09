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Новини Відео Коронавірус і карантин
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9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі 9 травня відбулися заходи, приурочені до Дня Перемоги над нацизмом, незважаючи на карантин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, меморіал Вічної слави в Дніпрі, біля якого зазвичай збриються тисячі людей, огородили турнікетом. Поліція пропускала охочих покласти квіти до пам’ятника з певними обмеженнями – по двоє людей і обов’язково – в масках. Тим, хто був без масок, їх видавала поліція.

Також читайте: Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі пам'ятника воїнам-визволителям у Слов'янську, мер Лях звернувся у поліцію. ФОТО

При цьому на місці покладання квітів з гучномовців лунала інформація про карантинні обмеження в правила санітарної безпеки.

9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них 01
9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 9 травня у Миколаєві: "Безсмертний полк" із порушеннями карантину, привітання ветеранів без масок й адмінпротколи за заборонену символіку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загалом, за інформацією з обласної поліції, порядок на Дніпропетровщині 9 травня забезпечує близько 800 поліцейських. Біля монументів, присвячених Другій світовій війні, в області виставили посилені патрулі. Як повідомили Радіо Свобода в обласній поліції, поки все відбувається спокійно, без ексцесів.

Крім того, в Дніпрі прихильники однієї з політичних сил провели автопробіг за участю кількох десятків машин.

Увечері 8 травня на будівлі мерії Дніпра лазерним проєктором "написали" імена ветеранів Другої світової війни і війни на сході України, передає Суспільне. Всього показали близько 600 імен людей, історії про яких були опубліковані в рамках флешмобу "Герої Дніпра". Така ж акція відбувається сьогодні з 21:00 до 22:30.

9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них 03
9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них 04

9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них 05
Фото: suspilne.media

Нагадаємо, в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила в 2015 році.

День Перемоги (438) Дніпро (3274) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 3755
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09.05.2020 21:28
+16
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 7968
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09.05.2020 21:31
+12
Вот так и должно быть - порядок и никакой ватности
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09.05.2020 21:19
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Вот так и должно быть - порядок и никакой ватности
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09.05.2020 21:19 Відповісти
Влада ніяк не може домовитися між собою День Примирення у нас чи "день победы". Але пані Генпрокурор бере беззаперечно перше місце у номінації "Побєдобесиє", бо вирішила привітати всіх словами з пісні відомого путіноїда Лещенко.

9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 4097
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09.05.2020 21:29 Відповісти
У пані прокурорши і "дєнь победи" промах Порохом.
Бідненька... 😂
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09.05.2020 21:40 Відповісти
Если в здании выклучили свет, было бы более нормально. А так - если сделано на коленке - хорошо. А если это делали профи - не очень качествено.
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09.05.2020 21:34 Відповісти
ДНЕПР-- КРАСАВЕЦ
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09.05.2020 21:38 Відповісти
именно так - Ordnung muss sein
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10.05.2020 00:07 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:20 Відповісти
Я їх ще пам"ятаю на саморобних візочках, а потім враз кудись зникли.
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09.05.2020 21:25 Відповісти
Косенко Панас Федосович, 1921 року народження.
На фронті з 1941 по 1945
Танкіст
Має поранення!
Але головне, що сьогодні біля Меморіалу Вічної Слави він згадав не війну, а Голодомор 1933-го

https://www.youtube.com/watch?v=X3RvMPt59t8

9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 4736
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09.05.2020 21:40 Відповісти
Допоки Україною керуватимуть жиди та москалі не буде добробуту для народу.
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10.05.2020 00:12 Відповісти
Вы абсолютно правы.
Настоящие ветераны никакого отношения к сегодняшним показушным и лицемерным пропагандистским сборищам и шествиям не имеют. Все эти балаганы и зрелища устраиваются не для них и не для погибших. Весь этот театральный фарс нужен режиму путина, заказан и проплачен кремлём. Телеканалы мертведчука надорвали голос от воплей о победе над фашизмом и нацизмом, чтобы собрать под путинские знамёна вату и доверчивых лопухов, не знающих истории.... Сегодня нацист и фашист путин обстреливает нашу страну, а многие из нас празднуют совместно с ним. Позор!
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09.05.2020 21:34 Відповісти
Мне вот так чисто интерестно, если подогнать автобус под главный памятник победы в любом крупном ватном городе Украины, и предлагать трансфер до такого же памятника в каком-то селе за 30-100 км от города с условиям поубирать и покрасить вокруг монумента. Сколько человек из тысячи победобесов согласится поехать.
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09.05.2020 21:26 Відповісти
ПНХ
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09.05.2020 21:36 Відповісти
кто ПНХ?
ПТН или ЗЛБ ?
Изясняйтесь чётче 😂
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09.05.2020 21:44 Відповісти
Птн
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09.05.2020 21:46 Відповісти
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 6268

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9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 110

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9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 8917

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09.05.2020 21:26 Відповісти
Это правильно. А то по трое уже бы вата перебухалась на радостях.
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09.05.2020 21:26 Відповісти
Победобесие на марше.
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09.05.2020 21:27 Відповісти
все правильно сделали...только надо было не раздавать маски,а принудительно надевать.
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09.05.2020 21:27 Відповісти
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 3755
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09.05.2020 21:28 Відповісти
А цим *ветерінарам * ...пох... ..
.

//https://www.zhitomir.info/news_192014.html Житомир.info | ​На майдані Перемоги житомиряни сперечалися через маски та ордена, а потім автопробігом вирушили до «вічного вогню»
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09.05.2020 21:37 Відповісти
А вот в России - все на балконы, дедов - на палки и спели "День победы!"
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 7816
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09.05.2020 21:29 Відповісти
У них диды
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10.05.2020 00:18 Відповісти
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 7968
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09.05.2020 21:31 Відповісти
😂
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09.05.2020 21:45 Відповісти
А вот без такиз мелочей не было бы и дня победы
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 6723
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09.05.2020 21:32 Відповісти
Базару немає.Без Ленд-лізу ссср загнувся б.
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09.05.2020 22:09 Відповісти
Не впевненний, але б загинуло ще мільйонів 20, 30, 40...
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10.05.2020 07:00 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:33 Відповісти
Сегодня праздник большой День Победы на нацизмом. Кому не нравится этот праздник это его половые проблемы
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09.05.2020 21:35 Відповісти
яка перемога? ми вже вернули назад Донецьк та Луганськ разом з Кримом?
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09.05.2020 21:41 Відповісти
37000000 призвано и 17000000 погибло ,это праздник ?Может скорбь ?
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09.05.2020 21:43 Відповісти
А что нужно было " перестать стрелять"?
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09.05.2020 21:44 Відповісти
Половые проблемы у тебя ,и нацызмом страдаешь ты вместе с вождем путиным .
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09.05.2020 21:45 Відповісти
Сьогодні перекличка совєтських дурнів,а вчора був День пам'яті .
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09.05.2020 22:12 Відповісти
Красавы
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09.05.2020 21:40 Відповісти
Логика интересная насчет раздачи масок,поза вчера в Киеве на Лыбедской полиция штрафовала каждого кто без маски был,а тут бесплатно раздают ,и плюс бонус новинского с онуфрием без масок даже и не спросили,при зеленой власти я так понял Панам все,холопам Закон
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09.05.2020 21:44 Відповісти
киево печерская лавра и Новинский не присоединились? Тогда разгоняйте и составляйте протоколы
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09.05.2020 21:50 Відповісти
Які ж гидкі ці меморіали з вічними вогнями.Потрібно перестати їм поклонятися.
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09.05.2020 21:58 Відповісти
Боря примудривсь приборкати місцеву ватку, щоб сиділа тихо і не відсвічувала. Співчуваю одеситам, бо в них трухан
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09.05.2020 22:01 Відповісти
А еще в Мариуполе сегодня еще одна дата: шесть лет назад 9 мая 2014 года российские засланцы и местные пророссийские отморозки https://mrpl.city/news/view/dvazhdy-sozhzhennoe-no-nerazrushimoe-o-rasstrele-zdaniya-gorupravleniya-militsii-i-ego-vosstanovlenii-foto-plusvideo-360 захватили ГУМВД в результате чего погибли 6 полицейских и было ссожено здание . Сейчас там развалины. И в режиме 360°можно посмотреть что оставил "русский мир".
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09.05.2020 22:31 Відповісти
9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них - Цензор.НЕТ 3201
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09.05.2020 22:53 Відповісти
https://youtu.be/qrVTxDpEGfY "летающий" БМП 9 мая 2014 год Мариуполь
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09.05.2020 23:31 Відповісти
победобесие
9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них - Цензор.НЕТ 4774
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09.05.2020 22:34 Відповісти
За щоку вона в Київі візьме .
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09.05.2020 22:41 Відповісти
Не, впадлу, 2 танка за 2 ноги, и вперёд...
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09.05.2020 23:19 Відповісти
Не факт . Поки що , защоку вона бере в Донецьку 😂
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09.05.2020 23:39 Відповісти
А удобрились под Сартаной
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09.05.2020 22:46 Відповісти
Коротше висновок такий : Саме нормально 9 травня відзначили у Львові . Прийшли 7 чоловік , поклали квіти на могили родичів і пішли . Все чесно і без всяких проплачених російськими фашистами маніпуляцій і цирків .
Праворадикали якийсь час постояли збоку , знудились і теж розійшлись .
Лвів - найкращий .
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09.05.2020 23:35 Відповісти
https://censor.net/user/462968 Остров, куда отправляли инвалидов называется Волоам
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09.05.2020 23:42 Відповісти
Валаам це був Валаам...Звічайна кацапська тактика переврати географічне названня щоб запутати сліди...Катинь.... Хатинь ї т.п.
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10.05.2020 12:12 Відповісти
 
 