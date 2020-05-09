9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі 9 травня відбулися заходи, приурочені до Дня Перемоги над нацизмом, незважаючи на карантин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, меморіал Вічної слави в Дніпрі, біля якого зазвичай збриються тисячі людей, огородили турнікетом. Поліція пропускала охочих покласти квіти до пам’ятника з певними обмеженнями – по двоє людей і обов’язково – в масках. Тим, хто був без масок, їх видавала поліція.

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При цьому на місці покладання квітів з гучномовців лунала інформація про карантинні обмеження в правила санітарної безпеки.





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Загалом, за інформацією з обласної поліції, порядок на Дніпропетровщині 9 травня забезпечує близько 800 поліцейських. Біля монументів, присвячених Другій світовій війні, в області виставили посилені патрулі. Як повідомили Радіо Свобода в обласній поліції, поки все відбувається спокійно, без ексцесів.

Крім того, в Дніпрі прихильники однієї з політичних сил провели автопробіг за участю кількох десятків машин.

Увечері 8 травня на будівлі мерії Дніпра лазерним проєктором "написали" імена ветеранів Другої світової війни і війни на сході України, передає Суспільне. Всього показали близько 600 імен людей, історії про яких були опубліковані в рамках флешмобу "Герої Дніпра". Така ж акція відбувається сьогодні з 21:00 до 22:30.







Фото: suspilne.media

Нагадаємо, в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила в 2015 році.