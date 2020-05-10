9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попри карантин і дощ до Меморіалу Слави в Харкові 9 травня прийшли сотні людей як організованими групами, так і окремими родинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Журналісти помітили кількох ветеранів: 95-річну Лідію Варавіну, яку внуки не змогли вмовити залишитися вдома, і 97-річного Павла Колошу.

Повідомляється, що з автомобіля представників ОПЗЖ лунали радянські пісні, а організація "Фрайкор" із червоно-чорними прапорами увімкнула українські повстанські пісні.









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У пресслужбі харківської поліції повідомили, що сутичок між ідейними опонентами не було.

"Відбулися відразу чотири автопробіги: з участю клубу ретротехніки "Самохід", ветеранів АТО, партії Шарія та ОПЗЖ. Автопробіги відбулись без порушень громадського порядку", - уточнили також у поліції.







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"У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні льотчики Харківського аероклубу Сергій Філатов, Сергій Комін та Анатолій Бернатович на реактивних літаках Л-29 "Дельфін" виконали політ над Харковом і привітали в повітрі жителів авіаційного міста Чугуїв", - повідомили в пресслужбі Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової.

Зазначається, що польоти вдалося зробити, незважаючи на нестійку і дощову погоду.

"Перший політ з аеродрому "Коротич" відбувся до авіаційного міста Чугуїв, де група Л-29 виконала кілька проходів над містом. Другий видовищний політ трійка "Дельфінів" виконала над Харковом. Реактивні літаки злетіли з аеродрому "Коротич", пролетіли над Безлюдівкою, над районом Нові будинки та районом Немишлі, пролетіли над 8-м хлібозаводом, повернули в районі Героїв Праці і потім виконали два проходи на висоті 300 метрів над меморіальним комплексом "Батьківщина-мати". На жаль, через погіршення погоди заплановану пілотажну програму виконати не вдалося, однак пілоти порадували харків'ян злагодженим груповим прольотом із випущеним димом. Кілька фігур пілотажу вдалося виконати над сквером "Стрілка": трійка Л-29 зайшла з боку вокзалу і зробила "розпуск" - одночасно розлетілися в різні боки, набираючи висоту. Ведучий пілотажної групи Сергій Філатов виконав "бочку". Це унікальний для Харкова політ і перший політ над рідним містом для пілотажної групи Харківського аероклубу", - повідомили в клубі.

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Нагадаємо, в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила в 2015 році.