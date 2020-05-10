9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Попри карантин і дощ до Меморіалу Слави в Харкові 9 травня прийшли сотні людей як організованими групами, так і окремими родинами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Журналісти помітили кількох ветеранів: 95-річну Лідію Варавіну, яку внуки не змогли вмовити залишитися вдома, і 97-річного Павла Колошу.
Повідомляється, що з автомобіля представників ОПЗЖ лунали радянські пісні, а організація "Фрайкор" із червоно-чорними прапорами увімкнула українські повстанські пісні.
У пресслужбі харківської поліції повідомили, що сутичок між ідейними опонентами не було.
"Відбулися відразу чотири автопробіги: з участю клубу ретротехніки "Самохід", ветеранів АТО, партії Шарія та ОПЗЖ. Автопробіги відбулись без порушень громадського порядку", - уточнили також у поліції.
"У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні льотчики Харківського аероклубу Сергій Філатов, Сергій Комін та Анатолій Бернатович на реактивних літаках Л-29 "Дельфін" виконали політ над Харковом і привітали в повітрі жителів авіаційного міста Чугуїв", - повідомили в пресслужбі Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової.
Зазначається, що польоти вдалося зробити, незважаючи на нестійку і дощову погоду.
"Перший політ з аеродрому "Коротич" відбувся до авіаційного міста Чугуїв, де група Л-29 виконала кілька проходів над містом. Другий видовищний політ трійка "Дельфінів" виконала над Харковом. Реактивні літаки злетіли з аеродрому "Коротич", пролетіли над Безлюдівкою, над районом Нові будинки та районом Немишлі, пролетіли над 8-м хлібозаводом, повернули в районі Героїв Праці і потім виконали два проходи на висоті 300 метрів над меморіальним комплексом "Батьківщина-мати". На жаль, через погіршення погоди заплановану пілотажну програму виконати не вдалося, однак пілоти порадували харків'ян злагодженим груповим прольотом із випущеним димом. Кілька фігур пілотажу вдалося виконати над сквером "Стрілка": трійка Л-29 зайшла з боку вокзалу і зробила "розпуск" - одночасно розлетілися в різні боки, набираючи висоту. Ведучий пілотажної групи Сергій Філатов виконав "бочку". Це унікальний для Харкова політ і перший політ над рідним містом для пілотажної групи Харківського аероклубу", - повідомили в клубі.
Нагадаємо, в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила в 2015 році.
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1. Хто дав дозвіл на проліт РЕАКТИВНИХ літаків над містом? Украерорух? У нас навіть невеличкі літачки без бумажки від Украероруху не можуть поля орошувати, бо над селами пролітають!
2. Ви знаєте, скільки бензини жре реактивний літак? Краще б на ці гроші ветеранам пайки купили!
1. Польоти трьох Л-29 над містом дозволили військові. Вони можуть закрити для полльотів любу повітряну зону. Що було і зроблено. Невеличкі літаки подають заявки, які називаються флайтплан і виконують ті польоти, які вони хочуть, І тільки при грубих порушеннях може бути заборона.
2. Л-29 використовує керосин, як і всі реактивні літаки. Його заправка 1050 кг. Палить він у час 300-350 кг. Багато грошей ? А яким ветеранам пайки купити? Тім двум, що залишилися ще? Чи тисячам, які навісили медальки юбілейні і народившись у 1945 брали Берлін???
Якби ті був розумним, то не писав би того, в чому не розумієшься зовсім. Але тобі...дурнуватому... дозволено все....))))
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В США такие есть и других странах. В бывших странах Советского Союза нет. Их нет вообще. Почему ? Ну по слухам в 50х годах их всех вывезли в неизвестном направлении и никто их не видел.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!