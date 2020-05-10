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9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попри карантин і дощ до Меморіалу Слави в Харкові 9 травня прийшли сотні людей як організованими групами, так і окремими родинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Журналісти помітили кількох ветеранів: 95-річну Лідію Варавіну, яку внуки не змогли вмовити залишитися вдома, і 97-річного Павла Колошу.

Повідомляється, що з автомобіля представників ОПЗЖ лунали радянські пісні, а організація "Фрайкор" із червоно-чорними прапорами увімкнула українські повстанські пісні.

9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 01
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 02
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 03
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 04

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9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 05
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 06
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 07
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 08
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 09

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9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 10
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 11
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 12
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 13
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 14

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У пресслужбі харківської поліції повідомили, що сутичок між ідейними опонентами не було.

"Відбулися відразу чотири автопробіги: з участю клубу ретротехніки "Самохід", ветеранів АТО, партії Шарія та ОПЗЖ. Автопробіги відбулись без порушень громадського порядку", - уточнили також у поліції.

9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 15
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 16
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 17

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"У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні льотчики Харківського аероклубу Сергій Філатов, Сергій Комін та Анатолій Бернатович на реактивних літаках Л-29 "Дельфін" виконали політ над Харковом і привітали в повітрі жителів авіаційного міста Чугуїв", - повідомили в пресслужбі Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової.

Зазначається, що польоти вдалося зробити, незважаючи на нестійку і дощову погоду.

"Перший політ з аеродрому "Коротич" відбувся до авіаційного міста Чугуїв, де група Л-29 виконала кілька проходів над містом. Другий видовищний політ трійка "Дельфінів" виконала над Харковом. Реактивні літаки злетіли з аеродрому "Коротич", пролетіли над Безлюдівкою, над районом Нові будинки та районом Немишлі, пролетіли над 8-м хлібозаводом, повернули в районі Героїв Праці і потім виконали два проходи на висоті 300 метрів над меморіальним комплексом "Батьківщина-мати". На жаль, через погіршення погоди заплановану пілотажну програму виконати не вдалося, однак пілоти порадували харків'ян злагодженим груповим прольотом із випущеним димом. Кілька фігур пілотажу вдалося виконати над сквером "Стрілка": трійка Л-29 зайшла з боку вокзалу і зробила "розпуск" - одночасно розлетілися в різні боки, набираючи висоту. Ведучий пілотажної групи Сергій Філатов виконав "бочку". Це унікальний для Харкова політ і перший політ над рідним містом для пілотажної групи Харківського аероклубу", - повідомили в клубі.

Дивіться також: 9 травня в Україні відбулися 495 заходів за участю майже 9 тис. осіб: відкрито 4 кримінальні провадження, складено 20 адмінпротоколів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 18
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 19
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 20
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 21

Дивіться також: 9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 22
9 травня в Харкові: Безсмертний полк, радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи 23

Нагадаємо, в Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила в 2015 році.

Автор: 

День Перемоги (438) Харків (5605) День перемоги над нацизмом (37)


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Топ коментарі
+60
Місцева сепаратня намагалася пофарбувати в'їзд до Одеси у колір колорадки. Але Українські Патріоти зреагували швидше за поліцію.

9 мая в Харькове: "Бессмертный полк", советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы - Цензор.НЕТ 4625
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10.05.2020 02:53
+45
Веселится и ликует быдлогной.
Воспряли духом с приходом к власти врагов Украины, дебилов, непрофессионалов и придурков.....
Как они там верещали в апреле 2019?
- "...парахаскот, бегите, всех пересажаем, через месяц вас не будет, попрячетесь и перекраситесь.... Хе-хе-хе..."....

Так вот, зебилье и манкурты, мы скорее вас прикопаем, нам отступать, как мы уже поняли, некуда! За нами наши семьи и наша страна!
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10.05.2020 02:27
+41
9 мая в Харькове: "Бессмертный полк", советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы - Цензор.НЕТ 4293
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10.05.2020 02:35
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смотри внимательно, у того жлоба рот все же прикрыт маской, разве что он носом выдыхает
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10.05.2020 10:32 Відповісти
А через шнобель коронавирус не пролезет?
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10.05.2020 10:38 Відповісти
не думаю что это настоящий ветеран. Что то не припомню фиолетовую форму в войсках...у железнодорожников есть такая кажется....а настоящие ветераны умирали в первые 10-15 лет после войны от ран и депрессии....Счас можно увидеть лишь ряженых железнодорожников-мусоров и НКВДстов...
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10.05.2020 11:15 Відповісти
У него форма лётчика- синяя. Это на фотке она чуть другая. Летал или в БАО служил- уже не важно. Фамилия его Калоша- явно украинская. Ему 97 лет. Он настоящий. Читаем статью...
9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 4787
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10.05.2020 11:48 Відповісти
Два питання:
1. Хто дав дозвіл на проліт РЕАКТИВНИХ літаків над містом? Украерорух? У нас навіть невеличкі літачки без бумажки від Украероруху не можуть поля орошувати, бо над селами пролітають!
2. Ви знаєте, скільки бензини жре реактивний літак? Краще б на ці гроші ветеранам пайки купили!
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10.05.2020 10:47 Відповісти
Відповідь відвертому дурнику на його питання!
1. Польоти трьох Л-29 над містом дозволили військові. Вони можуть закрити для полльотів любу повітряну зону. Що було і зроблено. Невеличкі літаки подають заявки, які називаються флайтплан і виконують ті польоти, які вони хочуть, І тільки при грубих порушеннях може бути заборона.
2. Л-29 використовує керосин, як і всі реактивні літаки. Його заправка 1050 кг. Палить він у час 300-350 кг. Багато грошей ? А яким ветеранам пайки купити? Тім двум, що залишилися ще? Чи тисячам, які навісили медальки юбілейні і народившись у 1945 брали Берлін???
Якби ті був розумним, то не писав би того, в чому не розумієшься зовсім. Але тобі...дурнуватому... дозволено все....))))
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10.05.2020 22:29 Відповісти
Триждыгерой. Дедвоевал.9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 2818
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10.05.2020 10:58 Відповісти
а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.05.2020 12:25 Відповісти
Московія лізе далі. Спочатку вони таким змістом наповнювали Крим і Донбас - відкусили шматок. Зараз вони перелізли далі - Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Я не кажу ще за минул- - Вороніж, Курськ, Білгород, Кубань. частина Ростова... А влада хоче буди доброю і тим і другим. Не вийде - робіть державну політику єдиною і вона має бути українською.Бо іначе смерть!
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10.05.2020 12:55 Відповісти
Потрясающее видео с самолетами!!!
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10.05.2020 15:21 Відповісти
..как думаете, а почему на парадах победы , организованых совком ,почти никогда нет инвалидов,которых в годы войны было несметное количество... и почему побежденные фрицы живут лучше победителя совкового?Так кто победил?
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10.05.2020 15:23 Відповісти
Тебе другой вопрос - ты когда нибудь видел в жизни живого инвалида , участника 2 мировой войны ? Я никогда. Никогда не видел. Именно инвалида , не дедушку с палочкой. И потерявшего здоровье после 2 мировой. А именно во время.
В США такие есть и других странах. В бывших странах Советского Союза нет. Их нет вообще. Почему ? Ну по слухам в 50х годах их всех вывезли в неизвестном направлении и никто их не видел.
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11.05.2020 06:54 Відповісти
В Твоем вопросе и есть Твой ответ на мой вопрос -"их всех вывезли в неизвестном направлении и никто их не видел.",а посему их и не видать
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11.05.2020 09:18 Відповісти
Перемогу над нацизмом і фашизмом св'яткуватимем після знищення Запорєбріка. Слава борцям за вільну Україну!Смерть московським окупантам.
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10.05.2020 17:00 Відповісти
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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10.05.2020 17:02 Відповісти
Так кто же начал Вторую Мировую войну ???9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 2002
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10.05.2020 17:48 Відповісти
Гитлер конечно.
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10.05.2020 20:53 Відповісти
9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 8331
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10.05.2020 22:25 Відповісти
Все эти "празднования", "торжества" и "радостные юбилеи" - это банальная путинская пропагандистская постановка, представление на тему окончания сталинско - гитлеровской разборки по переделу Европы. Два отстойных подонка - диктатора играли в "дружбу", параллельно пытаясь кидануть друг друга. Гитлер опередил партнёра, но потом сообща всем миром был разгромлен. Украина отбилась от одного фашиста - нациста и осталась под гнётом такого же урода.... Где НАША победа? Мы просто диктатору Сталину помогли угомонить коричневую чуму... Теперь мы отбиваемся от сталинского наследника - путина... Какую победу празднуют сегодня некоторые украинцы? Победу фашизма над фашизмом и нацизма над нацизмом? Надо уважать себя, в конце концов,и не быть подтанцовкой у агрессора, а уничтожать его всем вместе, истреблять его и вычищать из Украины! Слава нашим воинам - защитникам, истребляющим путинскую нечисть!
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10.05.2020 20:30 Відповісти
должно смениться еще два поколения, пока вся эта совковая рать перестанет кошмарить Украину, а внуки их внуков забудут сказки о сказочном совке.....
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10.05.2020 21:28 Відповісти
молодцы харьковчане! летчикам огромное спасибо!
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10.05.2020 21:52 Відповісти
не харькавчянє , а гєпаградци, ватниє(((
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11.05.2020 16:34 Відповісти
9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 3245
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10.05.2020 22:23 Відповісти
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