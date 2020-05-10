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"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти. ВIДЕО
У столиці нетверезий мотоцикліст, намагаючись втекти від правоохоронців, зламав одному з них ногу. Інцидент стався близько 2:00 10 травня на вулиці Центральній в Києві. Увага, на відео присутня ненормативна лексика.
Відео з місця інциденту оприлюднили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"На вулиці Центральній правоохоронці подали сигнал про зупинку п’яному водієві мотоцикла. Мотоцикліст зупинився, і копи зрозуміли, що він п'яний. Почали затримувати, але той намагався втекти і провіз на собі співробітника поліції, унаслідок чого зламав йому ногу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Татьяна Лайф
показати весь коментар10.05.2020 13:10
+21 Hulio
показати весь коментар10.05.2020 13:13
+20 Джефф Слейтер
показати весь коментар10.05.2020 13:04
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Але грамотєї ще ті, все одно.
не учится, а учицца
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не то. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
https://www.youtube.com/watch?v=xWNU6y9MFWs
Коли ці жиди підх.йловці нажеруться?
дерьмаворья, утверждать что первые достойны уважения, поскольку украли на мешок картошки меньше..
Тільки так
https://postimg.cc/w39WMN30
И солнце, заметьте, при порошенко светило не так, как сейчас - а более ярко. Мотоциклисты при порошенко все ездить боялись на скорости и правильно делали! Боялись, что их постигнет участь сбитого на переходе президентским кортежем дедушки
https://censor.net/comments/locate/3194602/019214f3-735c-71a7-91ff-68c4e845a9f3Ответить
https://twitter.com/svecha62 @svecha62
Вдячний
нарід аплодує самовідданості лікарів!
Сделай доброе дело -натяни трос для городского мотогонщика!
...
Написано в стилі шедеврів з ментовських протоколів
"Hеизвестный, угрожая ножом и нанося побои, совершил с потерпевшей половой акт в естественной форме, а затем совершил насилие в рот потерпевшей, в результате чего ей было причинено сотрясение головного мозга".
П"яний водій - це терорист за кирмом ... й до його можно діяти будь яким засобом , що зупинити ! Відмова зупинитися й підкоритися вимозі поліціянта , требо сприймати виключно , як напад на копа з усіма відповідними наслідками .
Гнал на всю катушку мотоцикл свой.
Было весело я громко песни пел,
И на ногу мусору я спяну налетел..
По суті таке порушення може кваліфікуватися як кримінальний злочин й будь який прояв агресії моментально кваліфікується як обтяжуюча обставина .