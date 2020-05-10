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Новини Відео П'яні за кермом
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"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти. ВIДЕО

У столиці нетверезий мотоцикліст, намагаючись втекти від правоохоронців, зламав одному з них ногу. Інцидент стався близько 2:00 10 травня на вулиці Центральній в Києві. Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

Відео з місця інциденту оприлюднили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"На вулиці Центральній правоохоронці подали сигнал про зупинку п’яному водієві мотоцикла. Мотоцикліст зупинився, і копи зрозуміли, що він п'яний. Почали затримувати, але той намагався втекти і провіз на собі співробітника поліції, унаслідок чого зламав йому ногу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19469) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+23
И солнце, заметьте, при порошенко светило не так, как сейчас - а более ярко. Мотоциклисты при порошенко все ездить боялись на скорости и правильно делали! Боялись, что их постигнет участь сбитого на переходе президентским кортежем дедушки
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10.05.2020 13:10
+21
https://censor.net/user/228276. Пра ваЗелине у нас дружба с Х**лом.
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10.05.2020 13:13
+20
Можете мне поверить, такое количество быдла на ревущих мотоциклах днем и ночью в Киеве было только в годы януковича. Что-то общее роднит и ту и эту ублюдошную власть.
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10.05.2020 13:04
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Текст вы пишите.... Наверное по телевизору недавно учится начали?
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10.05.2020 13:03 Відповісти
Я теж так подумав. Але потім побачив, що схоже це вони "замєтку" переписали.
Але грамотєї ще ті, все одно.
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10.05.2020 13:08 Відповісти
З протоколу: "На станции обнаружен труп неизвестного. На трупе надеты зеленые штаны, на штанах металлические пуговицы с изображением звездочки, из чего можно сделать предположение, что труп военный".
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10.05.2020 18:01 Відповісти
не пишите, а пешите.

не учится, а учицца
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10.05.2020 13:21 Відповісти
Вони переписали емоційне пояснення полісменів))
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10.05.2020 13:22 Відповісти
Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют всё как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не то. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
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10.05.2020 17:23 Відповісти
😉https://youtu.be/2-scQE56xuA
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10.05.2020 18:09 Відповісти
"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти - Цензор.НЕТ 628
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10.05.2020 18:23 Відповісти
Теперь начнётся...
https://www.youtube.com/watch?v=xWNU6y9MFWs
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10.05.2020 13:04 Відповісти
Можете мне поверить, такое количество быдла на ревущих мотоциклах днем и ночью в Киеве было только в годы януковича. Что-то общее роднит и ту и эту ублюдошную власть.
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10.05.2020 13:04 Відповісти
И солнце, заметьте, при порошенко светило не так, как сейчас - а более ярко. Мотоциклисты при порошенко все ездить боялись на скорости и правильно делали! Боялись, что их постигнет участь сбитого на переходе президентским кортежем дедушки
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10.05.2020 13:10 Відповісти
наконец-то до последней зебилки дошло, что раньше солнце светило ярче
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10.05.2020 13:12 Відповісти
Солнце при лунолоком Рошенке светило настолько ярко, что упроротым соесосам приходилось носить очки сварщика

"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти - Цензор.НЕТ 9499
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10.05.2020 16:52 Відповісти
Во всяком случае, воровали меньше. Где деньги, предгазначенные для врачей, говнюк зеленый?
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11.05.2020 00:51 Відповісти
Воровали меньше.. Ха-а, Рассмешил! Дитё наивное, сначала детский сад окончи.. )))
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11.05.2020 01:18 Відповісти
Еще раз спрашиваю, если ты еще и глухой: где деньги, выделенные для врачей, ворьё зелёное?
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11.05.2020 08:38 Відповісти
Чому раніше на менші гроші закуповували бульше техніки для ВСУ?
Коли ці жиди підх.йловці нажеруться?
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11.05.2020 12:59 Відповісти
У тебя замечательная логика: сравнивая два сорта дерьма ворья, утверждать что первые достойны уважения, поскольку украли на мешок картошки меньше..
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11.05.2020 13:14 Відповісти
да. Саме так.
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11.05.2020 13:47 Відповісти
Коли знайдуться наступні "вори", що вкрадуть ще на лантух картоплі менше - вони стануть вартими моєї поваги.
Тільки так
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11.05.2020 13:48 Відповісти
https://censor.net/user/228276. Пра ваЗелине у нас дружба с Х**лом.
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10.05.2020 13:13 Відповісти
Дедушка остался жив. А вот человека, которого насмерть сбила Зе-Богуцкая, мертв.
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10.05.2020 13:16 Відповісти
Солнце такое же было, но нимб над его головой освещал всю страну. Некоторые его называли "красно солнышко" имея ввиду именно этот факт))
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10.05.2020 13:34 Відповісти
Але мізків у тебе, ольгінське зелайно, як не було, так і не з'явилось. Хоча для тебе вони не потрібні: народжене сосати - думати не може.
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10.05.2020 13:44 Відповісти
Дура, ты видела этот случай - там дед выскочил из за машины, посмотри, убогая.
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10.05.2020 14:16 Відповісти
Дякуюємо панові п´ятому Президентові , що тільки збили, це тільки провина агента-діда, який не знав, що не треба йому ходити, коли такі поважні люди їдуть! Дякуємо!
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10.05.2020 14:35 Відповісти
То ли дело Зелебобик на велике, даже нсли и собьет, не больно, да? Ой, у него не велик, а кортеж? Как же так, он что брехло? Ой, у него самый большой кортеж, больше чем даже у Януковоща? Да вы что, не может быть, наверное порохоботы наговаривают на наше зеленое (говно) божество!
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11.05.2020 00:55 Відповісти
Яке ты дурне. Не видишь разницы между претензиями к президенту и между тем что он был лучшим из всех.
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10.05.2020 15:28 Відповісти
" КОРТЕЖ ЗЕЛЕНСКОГО ПОДРЕЗАЛ КОЛОННУ АВТОБУСОВ С ДЕТЬМИ И СОЗДАЛ ДТП ":

https://postimg.cc/w39WMN30

"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти - Цензор.НЕТ 9676
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10.05.2020 17:21 Відповісти
"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти - Цензор.НЕТ 1420 https://censor.net/user/228276

И солнце, заметьте, при порошенко светило не так, как сейчас - а более ярко. Мотоциклисты при порошенко все ездить боялись на скорости и правильно делали! Боялись, что их постигнет участь сбитого на переходе президентским кортежем дедушки
https://censor.net/comments/locate/3194602/019214f3-735c-71a7-91ff-68c4e845a9f3Ответить
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10.05.2020 18:11 Відповісти
И девки были моложе 😂
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10.05.2020 18:16 Відповісти
и дешевле
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10.05.2020 23:00 Відповісти
Во всяком случае, воровали меньше. Где деньги, предназначенные для врачей, говно зеленое?
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11.05.2020 00:57 Відповісти
Зачем тебе деньги? Тебе Томоса и безвиза разве недостаточно?
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11.05.2020 01:46 Відповісти
Ну конечно. Теперь за всех зеленое гавно решает, кому деньги нужны, а кому нет. Так, совсем недавно, зеленое гавно решило, что врачам деньги не нужны.
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11.05.2020 08:42 Відповісти
Чому відмінили безвіз, лайно зелене?
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11.05.2020 13:01 Відповісти
На счет солнца не в курсе, но https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/536168130406849/?t=2&v=536168130406849 президентские кортежи действительно ездили по разному.
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11.05.2020 11:15 Відповісти
типа явку с повинной засвидетельствовал!!!
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10.05.2020 13:08 Відповісти
"Я все осознал, братан", - пьяный мотоциклист сломал ногу полицейскому, пытаясь скрыться - Цензор.НЕТ 2177
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10.05.2020 13:08 Відповісти
Д*л*о*б за рулём - преступник !
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10.05.2020 13:11 Відповісти
я за рулем 34 года. И поверь мне - процентов 90 вокруг преступников.
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11.05.2020 06:36 Відповісти
ему самое место в кабмине.....
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10.05.2020 13:15 Відповісти
Міністром транспорту призначити, там в них з "осознаними" дефіцит.
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10.05.2020 13:32 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Вдячний
нарід аплодує самовідданості лікарів!

"Я все усвідомив, братан", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти - Цензор.НЕТ 1321
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10.05.2020 13:21 Відповісти
Надо объявить флешмоб..
Сделай доброе дело -натяни трос для городского мотогонщика!
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10.05.2020 13:29 Відповісти
"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти - Цензор.НЕТ 5464
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10.05.2020 16:48 Відповісти
Так, по хорошему, нарушителю тоже ногу сломать надо. Чтоб лучше осознавалось.
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10.05.2020 13:55 Відповісти
Дивлячись на реформу в поліції,їм треба не тільки ноги ломати.
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10.05.2020 14:09 Відповісти
"Мотоциклист остановился и копы поняли, что он пьян - начали задерживать, но тот пытался убежать и провез на себе сотрудника полиции, чем сломал ему ногу," - говорится в заметке.

...
Написано в стилі шедеврів з ментовських протоколів
"Hеизвестный, угрожая ножом и нанося побои, совершил с потерпевшей половой акт в естественной форме, а затем совершил насилие в рот потерпевшей, в результате чего ей было причинено сотрясение головного мозга".
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10.05.2020 16:29 Відповісти
Дійсно що був п"яний...Якби він був лишень випмвшим то навіть би не зупинявся...Шансів догнати мотоцикл у копів - нуль...
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10.05.2020 17:13 Відповісти
У кулі більше шансів !
П"яний водій - це терорист за кирмом ... й до його можно діяти будь яким засобом , що зупинити ! Відмова зупинитися й підкоритися вимозі поліціянта , требо сприймати виключно , як напад на копа з усіма відповідними наслідками .
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11.05.2020 13:32 Відповісти
Как-то пяный возвращался я домой,
Гнал на всю катушку мотоцикл свой.
Было весело я громко песни пел,
И на ногу мусору я спяну налетел..
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10.05.2020 23:18 Відповісти
В америке копы по таких ведут огонь на поражение. Бухой, несет опасность окружающим - огонь на поражение и никаких лишних разговоров.
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11.05.2020 10:53 Відповісти
Асазнал? Це добре. Тепер треба вліпити по максимуму. Щоб на зоні асазнал остаточно.
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11.05.2020 12:23 Відповісти
В подавній більшості правових країн , навіть якщо п"яний водій не відмовляється підкоритися вимогам копа -- все одно відбирають водійське посвідчення на 3 роки прямо на місті , після тесту за >= 200 проміль . Й тільки тоді з"являється шанс , щоб не потрапити у каталажку .
По суті таке порушення може кваліфікуватися як кримінальний злочин й будь який прояв агресії моментально кваліфікується як обтяжуюча обставина .
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11.05.2020 13:41 Відповісти
 
 