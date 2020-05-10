"Я все усвідомив, братане", - п'яний мотоцикліст зламав ногу поліцейському, намагаючись втекти. ВIДЕО

У столиці нетверезий мотоцикліст, намагаючись втекти від правоохоронців, зламав одному з них ногу. Інцидент стався близько 2:00 10 травня на вулиці Центральній в Києві. Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

Відео з місця інциденту оприлюднили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"На вулиці Центральній правоохоронці подали сигнал про зупинку п’яному водієві мотоцикла. Мотоцикліст зупинився, і копи зрозуміли, що він п'яний. Почали затримувати, але той намагався втекти і провіз на собі співробітника поліції, унаслідок чого зламав йому ногу", - йдеться в повідомленні.

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