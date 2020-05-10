УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12656 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 388 22

"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів", - оркестр 3-го полку спецназу записав привітання. ВIДЕО

До Дня матері оркестр 3-го окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго, який базується в Кропивницькому, виконав пісню "Рідна мати моя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу полку.

"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів, які боронять Україну від московії!!" - йдеться в коментарі до відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українок із Днем матері: "Дякуйте мамі щодня". ФОТО

Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День матері. Свято встановлене Указом Президента від 10 травня 1999 року і відзначається кожної другої неділі травня.

Кропивницький (344) свято (682) День матері (23) 3 полк спецпризначенців (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Нехай кожна мати дочекається з війни свою дитину живою та здоровою.
показати весь коментар
10.05.2020 19:38
+18
Реально, важко добрати слова і думати без сліз про мам, які втратили своїх дочок і синів на цій проклятій війні!
показати весь коментар
10.05.2020 19:46
+13
блин, на слезу.....
показати весь коментар
10.05.2020 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай кожна мати дочекається з війни свою дитину живою та здоровою.
показати весь коментар
10.05.2020 19:38 Відповісти
Реально, важко добрати слова і думати без сліз про мам, які втратили своїх дочок і синів на цій проклятій війні!
показати весь коментар
10.05.2020 19:46 Відповісти
**
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж і зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані, стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Хай вернуть з далеких доріг.
Автор: Віта Стронська
показати весь коментар
10.05.2020 19:47 Відповісти
блин, на слезу.....
показати весь коментар
10.05.2020 19:53 Відповісти
Пацаны! Бросайте дудки возьмите автоматы!
показати весь коментар
10.05.2020 19:54 Відповісти
А нашо? Все одно ж "пєрєстать стрєлять" рулить... Та й відведення за відведенням дають вільний час...
Але поздоровлення - респект!
показати весь коментар
10.05.2020 20:00 Відповісти
Валера))
Твои саавецкие соотечественники дуют черную Кадыровскую дудку
Украине не по дороге с вами))))
показати весь коментар
10.05.2020 20:39 Відповісти
В отличие от вас диванных экспертов, хлопцы 3-го полка с весны 2014-го постоянно кошмарят "мирных домбаситов". И лично я никогда не забуду вам вашей вони год назад, когда ради трех из них(попавших в плен из за предательства "жителей Домбаса") и одного из 8-го полка спецназ Украина отдала оркам сотню подонков-уголовников.
показати весь коментар
10.05.2020 20:54 Відповісти
батя пел, когда жив был......
показати весь коментар
10.05.2020 19:54 Відповісти
Смерть ворогам!
https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
показати весь коментар
10.05.2020 19:55 Відповісти
Будь проклята война и всё, что с ней связано.
показати весь коментар
10.05.2020 19:57 Відповісти
пускай будут прокляты агрессоры которые как клопы лезут на чужое....
Слава Украине и ее Народу!
показати весь коментар
10.05.2020 20:31 Відповісти
привітання матусям з передової
http://www.facebook.com/watch/?v=1245435685816230 www.facebook.com/watch/?v=1245435685816230
показати весь коментар
10.05.2020 20:03 Відповісти
https://youtu.be/jZYFm_s5K-g

ТАМ БІІЛЯ ТОПОЛІ.......
показати весь коментар
10.05.2020 20:03 Відповісти
"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів", - оркестр 3-го полку спецназу записав привітання - Цензор.НЕТ 7364
показати весь коментар
10.05.2020 20:06 Відповісти
Бережіть себе, хлопці!
На вас чекають родини !

Слава Україні!
Героям Слава!
показати весь коментар
10.05.2020 20:38 Відповісти
Нехай всі матері дочекаються своїх дітей з війни.
показати весь коментар
10.05.2020 20:48 Відповісти
Коли Земля заквітчана Творцем,
Вітань і щирих усмішок багато.
Омиті ниви сонячним дощем,
День Матері до нас приходить свято.
200509bogorodycya.jpg

Гойдається колиска ясенова,
Домашнє вогнище немов стожар.
Дитячі перші кроки, перше слово
І перша книжка на столі - Кобзар.

В любові батько й мати нас ростили,
Чи народився ти в столиці чи в Карпатах.
Мужніли діти, набирались сили,
Порадником найкращим була мати.

І скільки б років дітям не було,
Чи сам давно ти батько або мати,
За нами завжди, де б ми не були,
Їх рідні очі будуть мандрувати.

Благословлять на добрії діла
І завжди зрозуміють й допоможуть.
Родинна хата нам фортецею була,
Якщо в житті спіткнулись, не дай Боже.

Багато сказано їм щирих слів
Подяк за батьківські труди лунає.
То ж бережімо наших матерів,
Хай їм Господь здоров'я посилає.

Весна збудила Землю до життя,
Радіє Всесвіт, сонце і діброви.
І юна мати над своїм дитям
Співає ніжну пісню колискову.

27.04.2020 р. Оксана Гладун
показати весь коментар
10.05.2020 20:59 Відповісти
Хай у вас все буде добре,та у у ваших матерів!!!
показати весь коментар
10.05.2020 21:06 Відповісти
В тройке наверное и музыканты из агс навесить могут.
показати весь коментар
10.05.2020 22:10 Відповісти
Це чудово. Бо Зеленський забув, що в нас є таке свято. Для їхньої родини певно свято 8 марта
показати весь коментар
11.05.2020 10:41 Відповісти
 
 