"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів", - оркестр 3-го полку спецназу записав привітання. ВIДЕО

До Дня матері оркестр 3-го окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго, який базується в Кропивницькому, виконав пісню "Рідна мати моя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу полку.

"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів, які боронять Україну від московії!!" - йдеться в коментарі до відео.

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Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День матері. Свято встановлене Указом Президента від 10 травня 1999 року і відзначається кожної другої неділі травня.