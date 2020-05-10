"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів", - оркестр 3-го полку спецназу записав привітання. ВIДЕО
До Дня матері оркестр 3-го окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго, який базується в Кропивницькому, виконав пісню "Рідна мати моя".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу полку.
"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів, які боронять Україну від московії!!" - йдеться в коментарі до відео.
Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День матері. Свято встановлене Указом Президента від 10 травня 1999 року і відзначається кожної другої неділі травня.
Топ коментарі
+27 Ksenia VB
показати весь коментар10.05.2020 19:38
+18 Olga A #374484
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+13 три - пятнадцать
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Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж і зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані, стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Хай вернуть з далеких доріг.
Автор: Віта Стронська
Але поздоровлення - респект!
Твои саавецкие соотечественники дуют черную Кадыровскую дудку
Украине не по дороге с вами))))
https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
Слава Украине и ее Народу!
http://www.facebook.com/watch/?v=1245435685816230 www.facebook.com/watch/?v=1245435685816230
ТАМ БІІЛЯ ТОПОЛІ.......
На вас чекають родини !
Слава Україні!
Героям Слава!
Вітань і щирих усмішок багато.
Омиті ниви сонячним дощем,
День Матері до нас приходить свято.
200509bogorodycya.jpg
Гойдається колиска ясенова,
Домашнє вогнище немов стожар.
Дитячі перші кроки, перше слово
І перша книжка на столі - Кобзар.
В любові батько й мати нас ростили,
Чи народився ти в столиці чи в Карпатах.
Мужніли діти, набирались сили,
Порадником найкращим була мати.
І скільки б років дітям не було,
Чи сам давно ти батько або мати,
За нами завжди, де б ми не були,
Їх рідні очі будуть мандрувати.
Благословлять на добрії діла
І завжди зрозуміють й допоможуть.
Родинна хата нам фортецею була,
Якщо в житті спіткнулись, не дай Боже.
Багато сказано їм щирих слів
Подяк за батьківські труди лунає.
То ж бережімо наших матерів,
Хай їм Господь здоров'я посилає.
Весна збудила Землю до життя,
Радіє Всесвіт, сонце і діброви.
І юна мати над своїм дитям
Співає ніжну пісню колискову.
27.04.2020 р. Оксана Гладун