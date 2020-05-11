РФ взагалі не має морального права відзначати День Перемоги, - ексглава МЗС Клімкін. ВIДЕО

Російська Федерація і надалі розв'язує війни, а тому не може святкувати День Перемоги над нацизмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив у "Великому ефірі" Василя Зими, який вийшов 8 травня 2020 року на Еспресо.TV.

"Нам не потрібно аж ніяк за будь-яких умов віддавати Росії перемогу над нацизмом, оскільки вона намагається взяти її в заручники і забрати у нас", - зазначив він.

"Я вважаю, що Росія взагалі не має морального права святкувати це свято, тому що головний принцип і нашої, і європейської пам'яті - це "Ніколи знову". А Росія використовує цей день для того, щоб мобілізувати і розкручувати на нові війни, такі як у нас, такі як у Грузії, і взагалі будувати абсолютну нову модель", - додав Клімкін.

При цьому українцям, за його словами, слід бути пильними, аби не піддаватися на московські провокації з історією.

"Ми не маємо вестися на російські спроби нас роз'єднувати. Маємо просто розуміти: всі українці, які загинули у війнах, і не важливо на боці яких імперій вони боролися - просто така була історія, і в нашій історії було багато складних моментів - вони реально віддали свої життя за Україну. Тут потрібно поставити крапку і дуже послідовно, якщо хочете, вести цю історичну війну, а це також війна, з Росією. І цю війну потрібно виграти", - пояснив дипломат.

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Нагадаємо, в грудні 2019 року Клімкін заявляв про високий ризик дестабілізації на півдні України, яка потрібна президенту РФ Володимиру Путіну, щоб узяти під російський контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.