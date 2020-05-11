РФ взагалі не має морального права відзначати День Перемоги, - ексглава МЗС Клімкін. ВIДЕО
Російська Федерація і надалі розв'язує війни, а тому не може святкувати День Перемоги над нацизмом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив у "Великому ефірі" Василя Зими, який вийшов 8 травня 2020 року на Еспресо.TV.
"Нам не потрібно аж ніяк за будь-яких умов віддавати Росії перемогу над нацизмом, оскільки вона намагається взяти її в заручники і забрати у нас", - зазначив він.
"Я вважаю, що Росія взагалі не має морального права святкувати це свято, тому що головний принцип і нашої, і європейської пам'яті - це "Ніколи знову". А Росія використовує цей день для того, щоб мобілізувати і розкручувати на нові війни, такі як у нас, такі як у Грузії, і взагалі будувати абсолютну нову модель", - додав Клімкін.
При цьому українцям, за його словами, слід бути пильними, аби не піддаватися на московські провокації з історією.
"Ми не маємо вестися на російські спроби нас роз'єднувати. Маємо просто розуміти: всі українці, які загинули у війнах, і не важливо на боці яких імперій вони боролися - просто така була історія, і в нашій історії було багато складних моментів - вони реально віддали свої життя за Україну. Тут потрібно поставити крапку і дуже послідовно, якщо хочете, вести цю історичну війну, а це також війна, з Росією. І цю війну потрібно виграти", - пояснив дипломат.
Нагадаємо, в грудні 2019 року Клімкін заявляв про високий ризик дестабілізації на півдні України, яка потрібна президенту РФ Володимиру Путіну, щоб узяти під російський контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.
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Совсем ты отстал от жизни.....
Крававые бандеровцы, насилующие русскоязычных старушек на улицах Киева давно не в тренде!
Нынче главное - это разоблачение соросят!
Ну и пару пинков по касательной Бацьке, который назло Путину устроил парад в Минске!
"Нам не нужно отнюдь любых условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас", - отметил он.
"Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, ..."
теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.
с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.