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РФ взагалі не має морального права відзначати День Перемоги, - ексглава МЗС Клімкін. ВIДЕО

Російська Федерація і надалі розв'язує війни, а тому не може святкувати День Перемоги над нацизмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив у "Великому ефірі" Василя Зими, який вийшов 8 травня 2020 року на Еспресо.TV.

"Нам не потрібно аж ніяк за будь-яких умов віддавати Росії перемогу над нацизмом, оскільки вона намагається взяти її в заручники і забрати у нас", - зазначив він.

"Я вважаю, що Росія взагалі не має морального права святкувати це свято, тому що головний принцип і нашої, і європейської пам'яті - це "Ніколи знову". А Росія використовує цей день для того, щоб мобілізувати і розкручувати на нові війни, такі як у нас, такі як у Грузії, і взагалі будувати абсолютну нову модель", - додав Клімкін.

При цьому українцям, за його словами, слід бути пильними, аби не піддаватися на московські провокації з історією.

"Ми не маємо вестися на російські спроби нас роз'єднувати. Маємо просто розуміти: всі українці, які загинули у війнах, і не важливо на боці яких імперій вони боролися - просто така була історія, і в нашій історії було багато складних моментів - вони реально віддали свої життя за Україну. Тут потрібно поставити крапку і дуже послідовно, якщо хочете, вести цю історичну війну, а це також війна, з Росією. І цю війну потрібно виграти", - пояснив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі

Нагадаємо, в грудні 2019 року Клімкін заявляв про високий ризик дестабілізації на півдні України, яка потрібна президенту РФ Володимиру Путіну, щоб узяти під російський контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

Автор: 

День Перемоги (438) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+74
РФ вообще не имеет морального права отмечать День Победы, - экс-глава МИД Климкин - Цензор.НЕТ 1353
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11.05.2020 08:34
+47
Немецкий нацизм и итальянский фашизм московиты заменили рашизмом.
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11.05.2020 08:28
+41
- без есесесер не було би вєлікай пабєди!
- та шо там пабєди?
без есесесер і ніякої вайни не було б!
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11.05.2020 08:31
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РєФє не має права на існування!!!! А все інше дріб*язок.
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11.05.2020 10:07 Відповісти
Дорогой Билли!
Совсем ты отстал от жизни.....
Крававые бандеровцы, насилующие русскоязычных старушек на улицах Киева давно не в тренде!
Нынче главное - это разоблачение соросят!
Ну и пару пинков по касательной Бацьке, который назло Путину устроил парад в Минске!
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11.05.2020 10:45 Відповісти
плив, плив, а на березi всрався
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11.05.2020 10:31 Відповісти
РФ взагалі не має морального права відзначати День Перемоги, - ексглава МЗС Клімкін - Цензор.НЕТ 1814
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11.05.2020 10:32 Відповісти
Українців та білорусів найбільше загинула за 2 ВВВ. Чому у переможців більше втрат ніж у переможених, хай москалі пояснять
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11.05.2020 10:39 Відповісти
Бо сотнями тисяч гнали на смерть, як при визволені Києва.
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11.05.2020 21:24 Відповісти
Экий БОЛВАН это Цугункин. Что не скажет как в лужу...
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11.05.2020 10:45 Відповісти
Похоже ему и текст Кличко писал
"Нам не нужно отнюдь любых условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас", - отметил он.
"Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, ..."
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11.05.2020 12:47 Відповісти
Не можу сказати, що 9 травня для мене нічого не значить. Цього дня я повернувся додому після служби в совєцькій армії. Транспорт не ходив. Мене підвіз підводою циган. Тоді лише циганам дозволяли тримати коней. Каже, підвіз тому, що жодної лички, жодного значка. Комсомольця не взяв би ніколи.
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11.05.2020 12:02 Відповісти
*********, вы все свои заслуги, вернее не свои, а тех ваших предков, кто погиб в борьбе с немецким нацизмом, давно перечеркнули.

теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.

с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.
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11.05.2020 15:43 Відповісти
РФ взагалі не має морального права відзначати День Перемоги, - ексглава МЗС Клімкін - Цензор.НЕТ 1347
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11.05.2020 15:43 Відповісти
Для мене з 2014-го раша окупант і лайно.
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11.05.2020 21:23 Відповісти
Всё верно сказал.Главное фашистское кубло окопалось сейчас в Кремле.
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11.05.2020 21:38 Відповісти
У Климкина такой же постколониальный менталитет,как и у рашистов "кто ищет-тот всегда ищет".В действительности же,каждая нация достойна помнить и чтить своих героев,которые совместно с другими нациями встали на борьбу со всемирным злом.Что же касается рашизма-это такое же зло,а Путлер такой же диктатор,но без золота нацистского pейха и поддержки французов-колонизаторов(452млрд.инвестиций в рашизм)никакой войны в 21-м веке не случилось бы.Касаемо Украины за 25-ть лет разграбленной и ослабленной продажными барыгами до пустых баков в БТРах-она и есть тем лакомым бесхозным куском для внешнего колонизатора,который Климкин видит под пятой Европы(как Сирию),а Медведчук под пятой Путлера(как Чечню).Может хватить уже раздирать Украину на части ,a укреплять Независимость от всех?Может пора отказаться хайлять еврофашистам или путлерасам и стать наконец-то украинской нацией без евробарыг оффшорных на западе и рузьгеордынцам на востоке?А ведь для этого всего-то нужно отказаться продавать свою землю и народ окружающим державам,а душу-дьяволу!
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12.05.2020 01:43 Відповісти
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