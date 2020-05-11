Бійці 54-ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток": "Три окупанти пішли в 200-ту бригаду". ВІДЕО безпілотника
Український воїни з 54-ї ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Анатолій Штефан і публікує відеозапис успішної атаки.
"В результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупаційного батальйону "Восток", підрозділом К-2 було знищено три вогневі позиції, житловий бліндаж, крупнокаліберний кулемет, три окупанти пішли в 200-ту бригаду", - пише Штефан у коментарі до запису.
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+128 саша паламарчук
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Ну тротил это уже можно сказать таки перебор...так он и дороже если не ошибаюсь по себестоимости...правда и безопасный
А поле рядом - как время первой мировой 🤔
2. мины летят одна за одной - на видео виден дым от предшествующих мин -
"лялякать" про нарезку на Цензоре не надо, здесь тебе не продмаг в Нарьян-Маре
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
Слава Героям !!!
на каком расстоянии работали ? кто в теме подскажите
сам то незнаешь гы-гы
а "перестать не стрелять!"
и "стрелять - не переставая!"
Слава Україні!!!
Бейте коллаборантов и оккупантов
с 00:51 сек. видно как толстый "поросёнок" в блиндаж летит, тяжело и медленно, зато как одиночно и точно.
Слава Украине!!! Ми переможемо!!!