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Бійці 54-ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток": "Три окупанти пішли в 200-ту бригаду". ВІДЕО безпілотника

Український воїни з 54-ї ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Анатолій Штефан і публікує відеозапис успішної атаки.

"В результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупаційного батальйону "Восток", підрозділом К-2 було знищено три вогневі позиції, житловий бліндаж, крупнокаліберний кулемет, три окупанти пішли в 200-ту бригаду", - пише Штефан у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили російський БТР 25 березня 2020-го на маріупольському напрямку російсько-українського фронту. ВIДЕО

Автор: 

росія (65223) знищення (7251) Донбас (22356)


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+128
Бойцы 54-ОМБр уничтожили позицию российских террористов из батальона "Восток": "Три оккупанта ушли в 200-ю бригаду" - Цензор.НЕТ 7671
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11.05.2020 10:14
+60
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11.05.2020 10:14
+56
Файно, браття, файно !!!!!
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11.05.2020 10:21
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Логика в том, что нынешний потерпевший-говнокомандущий "зарезал" Украинскую ракетную программу, с таким трудом восстановленную Порохом. А при бубочке https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/437433237120928/?v=437433237120928 ракетный завод в Украине пытается как то выжить.
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11.05.2020 12:28 Відповісти
Как бы не Байрактары отработали.Или наше высокоточное.Это не арта,не миномет.Слишком точно.
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11.05.2020 12:07 Відповісти
Дивіться за кольором вибухів. Вибух тротилу дає темно-червоний вогонь і чорний дим. Гексоген та різні ******* бризантні суміші дають білуватий густий дим. На відео дим жовтуватий полумя мало - схоже на синтетичну вибухівку, пластид але не зовсім. Щось імпортне, нагадає ракетне тверде паливо.
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11.05.2020 12:43 Відповісти
адвокат , ну ты если и вправду адвокат , то посты за вв не строчи , за умного сойдеш
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11.05.2020 13:20 Відповісти
Гексоген в чистом виде не заливают в болванку бо он не толерантен к перегрузке и ударам, флегматизируют его тротилом 40/60 , 50/50 .То обычными ещё совковыми минами обложили, они желтым тоже бахают.
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11.05.2020 13:44 Відповісти
Гексоген вообще не заливают Это не тротил...Гексоген в в виде смеси А-9-1 и А-9-2 запрессовывают в болванку, или под видом запрессовки (тиапа это прессование такое) шнекуют не смотря на то что производные гексогена и окфола шнековать нельзя
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12.05.2020 20:50 Відповісти
Я утрировал, кацапы октоген уже юзают а Павлоград обычный тротил каличный делает.
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12.05.2020 21:27 Відповісти
Октоген, отход гексогена....Он сам собой производится если не ошибаюсь 20% на выходе...
Ну тротил это уже можно сказать таки перебор...так он и дороже если не ошибаюсь по себестоимости...правда и безопасный
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12.05.2020 21:44 Відповісти
Не увидим мы Байрактаров в бою на Донбассе, не с этой властью и политикой.
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11.05.2020 13:46 Відповісти
Ага, Джавелинами! Так зеленые вояки и дадут нормальную технику их партнеров мочить!
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11.05.2020 14:08 Відповісти
Кучность огня сумашедшея - точно по траншеям и блиндажам !
А поле рядом - как время первой мировой 🤔
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11.05.2020 12:09 Відповісти
Просто в этом ролике нарезаны лучшие кадры. Все остальные - в режиссерской версии
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11.05.2020 13:43 Відповісти
1. не хотел бы попасть под "лучшие" кадры

2. мины летят одна за одной - на видео виден дым от предшествующих мин -
"лялякать" про нарезку на Цензоре не надо, здесь тебе не продмаг в Нарьян-Маре
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11.05.2020 15:49 Відповісти
Мечтай
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12.05.2020 09:16 Відповісти
Гарна робота
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11.05.2020 12:30 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляБійці 54-ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток": "Три окупанти пішли в 200-ту бригаду" - Цензор.НЕТ 950
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11.05.2020 12:35 Відповісти
КУЧНО. ФАЙНО. Нажаль калібр малуватий
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11.05.2020 12:36 Відповісти
молодцы хлопцы !!!!!!!!!!! доброго вам здоровья и береги вас Боже
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11.05.2020 12:42 Відповісти
Ага,73 мм.....Я чомусь зразу повірив! МО ЛОД ЦІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.05.2020 12:43 Відповісти
зеля растроицца...для него в глазах ***** мир а тут такое
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11.05.2020 12:44 Відповісти
Ну почему - ещё ведь трое оккупантов перестали стрелять. Когда все перестанут - и правда наступит мир.
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11.05.2020 19:42 Відповісти
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
Слава Героям !!!
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11.05.2020 12:48 Відповісти
Жалко,шо всего 3 штуки отправили в ад
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11.05.2020 12:51 Відповісти
никто об этом не вспоминает ( видимо по этическим причинам), но в афгане существовал еще и груз 100. это когда разрывало на куски и вот это фрагменты бросали в цинк и запаивали . вот если бы у нас отвечали на каждый пук сепаров достойно артой большого калибра то и было бы более и 100'и 200 и 300-х. а в нынешней ситуации наши командиры видимо бояться слуг- миротворцев у власти.....
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11.05.2020 13:05 Відповісти
самовар поработал на славу , коректировщику , наводчику и всей команде респект
на каком расстоянии работали ? кто в теме подскажите
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11.05.2020 13:25 Відповісти
В военкомате спроси, те подскажут гыгы.
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11.05.2020 13:36 Відповісти
мон, в военкомате вряд -ли подскажут , да и при чем здесь военкомат ?
сам то незнаешь гы-гы
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11.05.2020 17:38 Відповісти
Ещё как подскажут, ещё и пир 20 выдадут шоб рассмотреть по лучше.
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11.05.2020 17:47 Відповісти
Сейчас... только координаты напишу!
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11.05.2020 13:58 Відповісти
Дуже шкода шо не 120ми и не 152ми.
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11.05.2020 13:35 Відповісти
Почему не хреначить так круглые сутки? Биоматериал давно бы уже закончился! А выжившие давно смайнали бы за паребрик- под таким огнем сыкотно сидеть даже в блиндаже!
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11.05.2020 13:38 Відповісти
По тому что тогда от туда то же прилетать чаще будет все в природе пропорционально .
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11.05.2020 18:27 Відповісти
Если так, как на видео, гасить будут- некому будет ответочку давать! Зароются по норам и будут тишину просить как всегда, чтобы трупы забрать!
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11.05.2020 19:35 Відповісти
не "перестать стрелять"...
а "перестать не стрелять!"
и "стрелять - не переставая!"
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11.05.2020 13:41 Відповісти
Героям "Київська Русь" слава!Бійці 54-ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток": "Три окупанти пішли в 200-ту бригаду" - Цензор.НЕТ 1542"
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11.05.2020 13:43 Відповісти
Ну что - эти козломордые уже павтарили! Завозите свежих!))
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11.05.2020 13:46 Відповісти
На перегной кацапо-фашистких подонков!
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11.05.2020 14:28 Відповісти
Ага,только у тех кто в бэтэре почему то прописка Донецкая и родня по всей Украине,а так норм конечно,где родились ,там в земле и остались
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11.05.2020 18:26 Відповісти
враг из чужой земли может быть уважаем,свой предатель-никогда.
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11.05.2020 19:55 Відповісти
Тут видно, що луснули прицільно. Біс!!!
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11.05.2020 15:36 Відповісти
Сєпари 54-ку називають "шалені хлопці". Недарма...
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11.05.2020 15:38 Відповісти
Браво мужики !
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11.05.2020 16:38 Відповісти
Туди їм і дорога.
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11.05.2020 16:40 Відповісти
Котика жалко! Прямо в него прилетело.
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11.05.2020 17:09 Відповісти
Рубайте їх хлопці!!!
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11.05.2020 17:25 Відповісти
Це просто свято для нас!!! Бережить наших хлопців! Слава українському воїну!
Слава Україні!!!
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11.05.2020 17:32 Відповісти
...А де Єнот?
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11.05.2020 17:41 Відповісти
Четко!Все в яблочко,ни одного не лягло рядом с окопом!!................)))))))))))
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11.05.2020 17:46 Відповісти
Аж на душі посвітлішало ...Мабуть ракли -- козломорди вже допекли..аж за край. що хлопці наважилися / нехтуючи заборонами/ довбонути оті путінські гадюшники . тільки тирса полетіла !!! Прикро. що лише -раз на рік ... А треба щодня ...Мабуть наші клоуни-- -миротворці із керманичів -- карають і НЕ дозволяють гідно відповідати...Бачили : навколо шанців ординців перерито вирвами ...Висновок очевидний : дозволяють лише лякати...
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11.05.2020 18:08 Відповісти
Молодцы ребята!
Бейте коллаборантов и оккупантов
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11.05.2020 18:41 Відповісти
Мда-аа,Теперь ЗЕ точно 54-ю подвергнет ,,ротации,,
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11.05.2020 19:48 Відповісти
P.S.Ему не нужны те что сражаются и бют врага,ему нужны геройски погибающие.
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11.05.2020 19:51 Відповісти
За День Перемоги ...над рашизмом
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11.05.2020 20:05 Відповісти
Бійці 54-ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток": "Три окупанти пішли в 200-ту бригаду" - Цензор.НЕТ 7845
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11.05.2020 22:03 Відповісти
Молодці хлопці! Чудово!
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11.05.2020 22:11 Відповісти
Уноси готовенького!Путлер капут!
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11.05.2020 22:31 Відповісти
Не более 73 мм, ахаха, ну да, конечно, а откуда у нас 120тые ))), нема
с 00:51 сек. видно как толстый "поросёнок" в блиндаж летит, тяжело и медленно, зато как одиночно и точно.
Слава Украине!!! Ми переможемо!!!
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12.05.2020 02:55 Відповісти
Боже,яка краса!
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12.05.2020 10:18 Відповісти
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