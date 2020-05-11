Бійці 54-ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток": "Три окупанти пішли в 200-ту бригаду". ВІДЕО безпілотника

Український воїни з 54-ї ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Анатолій Штефан і публікує відеозапис успішної атаки.

"В результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупаційного батальйону "Восток", підрозділом К-2 було знищено три вогневі позиції, житловий бліндаж, крупнокаліберний кулемет, три окупанти пішли в 200-ту бригаду", - пише Штефан у коментарі до запису.

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