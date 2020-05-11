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Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Медики Полтавської області за роботу з хворими COVID-19 пацієнтами за березень отримали в середньому по 21 тис. грн, це єдина область, де ці виплати були здійснені в повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - це саме Полтавська область, в середньому вони заплатили кожному медпрацівникові, який працював з (пацієнтами. - Ред.) з COVID-19, близько 21 тис. грн, це саме ті 300% , які вони і повинні були отримати", - зазначив він.

Степанов повідомив, що МОЗ буде вивчати ситуацію з виплатою цих надбавок в інших регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 42 медпрацівників на Полтавщині підтверджено COVID-19, загалом в області 161 випадок інфікування, - ОДА

"На 8 травня з виплати надбавок за березень за COVID-19 інформація невтішна, я буду доповідати президенту і прем'єру, особливо в окремих областях", - додав Степанов.

Степанов також повідомив, що в ході робочої поїздки він вивчить досвід проведеного в Полтавській області пілотного проєкту з впровадження основних принципів реформування системи охорони здоров'я.

"Полтава обрана тому, що минулого року починаючи з 1 квітня саме Полтавська область працювала в пілотному проєкті, він був розроблений саме для того, щоб комфортним був перехід в реформуванні медицини вторинної і третинної ланки. Але якщо подивитися, в якому саме пілоті працювала Полтавська область, і подивитися на те, що було впроваджено у нас з 1 квітня, це зовсім різні речі", - пояснив він.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) зарплата (2242) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полтавська область (1115)


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Топ коментарі
+6
В среднем ето главврач и зам его по 60тиш а остальние как обично по 4
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11.05.2020 10:54
+4
Брехня ..знакомая медсестра сказала что дали 3700 грн ....Ушла в отпуск то ни отпускных ни оздоровительных не дали ...да на самом деле 16000 грн зарплату получали только семейные врачи и до эпидемии
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11.05.2020 12:01
+4
и сейчас зереформой их отменят семейних врачей и вернут совковую медицину
будут как в софке зеленкой лечить все
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11.05.2020 12:28
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В среднем ето главврач и зам его по 60тиш а остальние как обично по 4
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11.05.2020 10:54 Відповісти
Ппц. Це люди, що з імовірністю 99% захворіють на ковід... Тут мінімум 30к повинно бути.
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11.05.2020 10:55 Відповісти
В среднем, это как средняя температура по больнице.
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11.05.2020 11:39 Відповісти
Брехня ..знакомая медсестра сказала что дали 3700 грн ....Ушла в отпуск то ни отпускных ни оздоровительных не дали ...да на самом деле 16000 грн зарплату получали только семейные врачи и до эпидемии
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11.05.2020 12:01 Відповісти
и сейчас зереформой их отменят семейних врачей и вернут совковую медицину
будут как в софке зеленкой лечить все
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11.05.2020 12:28 Відповісти
Все залежить від області. Зе просрав бюджет і реформу, як наслідок держава зарплати не платить. Но так як завдяки децентралізації порошенка є ще місцеві бюджети, то вони за рахунок свого запасу міцності утримують країну від повної жопи, та навіть виплачують лікарям, но не всюди так.
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11.05.2020 13:08 Відповісти
Ну так це місцева влада із власного бюджету заплатила. Ви там при чому зелені недобитки? Вони мали послати вас нах**, бо медицина фінансується із державного бюджету, но вони не популісти як ви.
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11.05.2020 13:06 Відповісти
полный и безоговорочный коллапс зеленой власти в Украине и это во время ЭПИДЕМИИ - выводы делать пора ,пока не поздно
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11.05.2020 13:08 Відповісти
Колапс почався ще до епідемії. Зелені дуже пощастило з нею, є на кого все валити.
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11.05.2020 13:11 Відповісти
Цей недомерок зелёный породил таких как он недомерков и лгунов
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11.05.2020 13:14 Відповісти
Вот только не надо о " в среднем ".
Этот показатель ровно ни о чём не говорит. Чего бы не назвать минимум и максимум.
Степанов ,ещё скажи сколько в Украине в среднем масок на одну больницу.
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11.05.2020 13:28 Відповісти
В медиціні головне щоб паціента не угрохав власне його чи її лікар. Якщо цього не сталося, то і слава богу.
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11.05.2020 14:59 Відповісти
Будемо говорити прямо - отримали ЛИШЕ в Полтавській області.
Не бачу для міністра підстав чимось хизуватись.
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12.05.2020 06:38 Відповісти
Квиток лікаря Полтава ШМД - покажіть де 300% ?))))
Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 260
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12.05.2020 08:40 Відповісти
 
 