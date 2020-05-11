Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Медики Полтавської області за роботу з хворими COVID-19 пацієнтами за березень отримали в середньому по 21 тис. грн, це єдина область, де ці виплати були здійснені в повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - це саме Полтавська область, в середньому вони заплатили кожному медпрацівникові, який працював з (пацієнтами. - Ред.) з COVID-19, близько 21 тис. грн, це саме ті 300% , які вони і повинні були отримати", - зазначив він.

Степанов повідомив, що МОЗ буде вивчати ситуацію з виплатою цих надбавок в інших регіонах.

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"На 8 травня з виплати надбавок за березень за COVID-19 інформація невтішна, я буду доповідати президенту і прем'єру, особливо в окремих областях", - додав Степанов.

Степанов також повідомив, що в ході робочої поїздки він вивчить досвід проведеного в Полтавській області пілотного проєкту з впровадження основних принципів реформування системи охорони здоров'я.

"Полтава обрана тому, що минулого року починаючи з 1 квітня саме Полтавська область працювала в пілотному проєкті, він був розроблений саме для того, щоб комфортним був перехід в реформуванні медицини вторинної і третинної ланки. Але якщо подивитися, в якому саме пілоті працювала Полтавська область, і подивитися на те, що було впроваджено у нас з 1 квітня, це зовсім різні речі", - пояснив він.