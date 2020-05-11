Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 10 травня, із зони проведення Операції Об'єднаних Сил, після 9-місячного перебування на передових позиціях у районі Світлодарської дуги, до Києва повернулася Бригада швидкого реагування Національної Гвардії України.

Про це йдеться на офіційному сайті НГУ, повідомляє Цензор.НЕТ,

"Сьогодні мужні гвардійці в ешелоні батальйонно-тактичної групи Бригади швидкого реагування Національної гвардії України повернулися додому. Воїни бригади понад пів року виконували бойові завдання на найнебезпечнішій ділянці лінії фронту у районі Світлодарської дуги.

На вокзалі бійців зустрів заступник командувача НГУ генерал-лейтенант Юрій Лебідь. Від імені командування Національної гвардії України він привітав бійців з поверненням додому і подякував їм за успішне виконання завдань у зоні проведення ООС, їхню мужність та незламність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На передовій багато непотрібної бюрократії: не думають, як полегшити життя воїну, тому розумні командири будуть звільнятися, - волонтер Москаленко

Також Юрій Лебідь наголосив на високому розвитку бригади: "Така висока боєздатність забезпечується високою бойовою підготовкою та прогресивним управлінням Гостомельської бригади оперативного призначення. Вона є унікальною, бо штаб підрозділу та структура управління одними із перших в Україні були сформовані за стандартами НАТО і в бойових умовах ефективність такого управління підтвердилася".

Гвардійців також привітав і командир частини, полковник Іван Миропольський.

"Наші "леви" показали себе дуже ефективними в бою, здобули новий досвід та повернулися додому. Я вважаю, що вони успішно виконали бойове завдання і продемонстрували, як мають воювати сучасні українські воїни", – зазначив полковник Іван Миропольський.

Після завершення урочистостей бійці повернулися до військової частини, де 89 військовослужбовців, які проявили себе під час виконання бойових завдань, отримали заохочення та нагороди.

Так, одного бійця нагородили відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя". 20 військовослужбовців отримали різні відзнаки Міністра внутрішніх справ України та 50 – були нагороджені відомчою заохочувальною відзнакою Національної гвардії України – нагрудним знаком "За доблесну службу". До того ж, 3 офіцери і 15 військовослужбовців військової служби за контрактом отримали дострокові військові звання.

Тепер гвардійців чекає обов’язкова психологічна реабілітація та повернення додому, до своїх рідних та близьких.

На жаль, ця ротація принесла бригаді й болісні втрати. Так, під час мінометного обстрілу сержант роти розвідки Сергій Михальчук прикрив своїм тілом бойового побратима, прийнявши на себе основну хвилю уламків, від яких загинув. Його було нагороджено званням "Герой України" (посмертно). Також старший лейтенант Олександр Марків героїчно загинув під час обстрілу позицій ОС, корегуючи вогонь бригади по противнику. Нагороджений орденом "За мужність" (посмертно)", - зазначається у матеріалі.

































