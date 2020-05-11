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Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 10 травня, із зони проведення Операції Об'єднаних Сил, після 9-місячного перебування на передових позиціях у районі Світлодарської дуги, до Києва повернулася Бригада швидкого реагування Національної Гвардії України.

Про це йдеться на офіційному сайті НГУ, повідомляє Цензор.НЕТ,

"Сьогодні мужні гвардійці в ешелоні батальйонно-тактичної групи Бригади швидкого реагування Національної гвардії України повернулися додому. Воїни бригади понад пів року виконували бойові завдання на найнебезпечнішій ділянці лінії фронту у районі Світлодарської дуги.

На вокзалі бійців зустрів заступник командувача НГУ генерал-лейтенант Юрій Лебідь. Від імені командування Національної гвардії України він привітав бійців з поверненням додому і подякував їм за успішне виконання завдань у зоні проведення ООС, їхню мужність та незламність.

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Також Юрій Лебідь наголосив на високому розвитку бригади: "Така висока боєздатність забезпечується високою бойовою підготовкою та прогресивним управлінням Гостомельської бригади оперативного призначення. Вона є унікальною, бо штаб підрозділу та структура управління одними із перших в Україні були сформовані за стандартами НАТО і в бойових умовах ефективність такого управління підтвердилася".

Гвардійців також привітав і командир частини, полковник Іван Миропольський.

"Наші "леви" показали себе дуже ефективними в бою, здобули новий досвід та повернулися додому. Я вважаю, що вони успішно виконали бойове завдання і продемонстрували, як мають воювати сучасні українські воїни", – зазначив полковник Іван Миропольський.

Після завершення урочистостей бійці повернулися до військової частини, де 89 військовослужбовців, які проявили себе під час виконання бойових завдань, отримали заохочення та нагороди.

Так, одного бійця нагородили відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя". 20 військовослужбовців отримали різні відзнаки Міністра внутрішніх справ України та 50 – були нагороджені відомчою заохочувальною відзнакою Національної гвардії України – нагрудним знаком "За доблесну службу". До того ж, 3 офіцери і 15 військовослужбовців військової служби за контрактом отримали дострокові військові звання.

Тепер гвардійців чекає обов’язкова психологічна реабілітація та повернення додому, до своїх рідних та близьких.

На жаль, ця ротація принесла бригаді й болісні втрати. Так, під час мінометного обстрілу сержант роти розвідки Сергій Михальчук прикрив своїм тілом бойового побратима, прийнявши на себе основну хвилю уламків, від яких загинув. Його було нагороджено званням "Герой України" (посмертно). Також старший лейтенант Олександр Марків героїчно загинув під час обстрілу позицій ОС, корегуючи вогонь бригади по противнику. Нагороджений орденом "За мужність" (посмертно)", - зазначається у матеріалі.

Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 01
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 02
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 03
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 04
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 05
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 06
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 07
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 08
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 09
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 10
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 11
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 12
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 13
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 14
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 15
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 16
Воїни Бригади швидкого реагування Нацгвардії після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Київ 17

Автор: 

Київ (19469) ротація (79) Донбас (22356) Національна гвардія (1532) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+25
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 5793
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11.05.2020 13:01
+22
З поверненням.........
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11.05.2020 13:01
+21
МРАЗИ ПРИШЛИ ВСТРЕЧАТЬ ЗАЩИТНИКОВ ИЛИ НЕКОГДА?
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 541
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11.05.2020 13:00
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МРАЗИ ПРИШЛИ ВСТРЕЧАТЬ ЗАЩИТНИКОВ ИЛИ НЕКОГДА?
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 541
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11.05.2020 13:00 Відповісти
А ДЕ ТИ БАЧИВ СЕРЕД ТИХ АХМЕТОВСКИХ ШЛЬОНДР ЗАХИСНИКІВ ???
ВОНИ ТАМ БУЛИ З ІНШОЮ МЕТОЮ, УТРИМУВАТИ ВІД НАСТУПУ І ВОГНЮ У ВІДПОВІДЬ ЗСУ.
А ПОВЕРНУЛИ ТЕ ЛАЙНО , БО У КИЇВІ ЗАПАХЛО СМАЛЕНИМ.
У ВСЕзеленського ЛАЙНА І ІНШОЇ GИDВИ ДУПИ ПІДГОРАЮТЬ З ПЕРЕЛЯКУ.
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11.05.2020 13:09 Відповісти
ПЕРЕПЛУТАВ, НЕ АХМЕТОВСЬКІ А АВАКОВСЬКІ
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11.05.2020 13:10 Відповісти
если перепутал, нажми "удалить", и напиши заново.
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11.05.2020 13:18 Відповісти
Поц московський переплутав, не сміши, ти сказав, що і хотів сказати - ригонув гамном на гвардійців України.
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11.05.2020 16:57 Відповісти
ну таки свыше 6 месяцев в ООС запретили но особым за особые доплаты за превышение срока можно . а береты цвета гб ссср
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11.05.2020 13:44 Відповісти
хотелось бы спросить у этих поцев с устрашающим шевроном - хде, *****, пэрэмога?! ну хоть шевроны не сожранными остались
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11.05.2020 14:04 Відповісти
Кто-то ты такой чтобы спрашивать у них?
Ель сам и покажи как надо побеждать.
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11.05.2020 15:05 Відповісти
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11.05.2020 13:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 5793
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11.05.2020 13:01 Відповісти
З поверненням.........
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11.05.2020 13:01 Відповісти
Берегите себя! Спасибо вам а мирное небо!
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11.05.2020 13:02 Відповісти
Ну, враги режима скоро выйдут с карантина и бригада тут нужнее.
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11.05.2020 13:12 Відповісти
Храни, Господи, наших воинов - героев. Путин, сдохни!
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11.05.2020 13:15 Відповісти
Жалко нет инфы сколько сепаров покрошили, потому что это и есть реальная эффективность подразделения.
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11.05.2020 13:19 Відповісти
Боже, яке щастя для рідних - зустріти їх живими. Глибоке співчуття родичам загиблих. Подяка всім нашим воїнам, вічна пам"ять загиблим за Батьківщину, за нас.
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11.05.2020 14:07 Відповісти
Спасибо что выполнили задание и вернулись живыми!
Низкий поклон и светлая память не вернувшимся!
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11.05.2020 14:21 Відповісти
Дякуємо, хлопці ! Ви герої ! Здоров'я вам. Хай минають вас кулі.
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11.05.2020 16:07 Відповісти
Мудачьйо напало на гвардійців які тримали оборону НА ПЕРЕДОВІЙ !!! Уроди, заткніть свої погані кацапські пащеки, ви мизинця їхнього не варті.
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11.05.2020 16:54 Відповісти
 
 