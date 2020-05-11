Mitsubishi намагався втекти від поліції в Дніпрі, але вилетів на зустрічну і врізався в BMW, є постраждалі. ВІДЕО камер спостереження
У неділю, 10 травня, в Дніпрі на перетині вулиць Старокозацької та Андрія Фабра зіткнулися Mitsubishi і BMW.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Аварія сталася близько 22:15. За попередньою інформацією від поліцейських, водій Mitsubishi ще на вулиці Шмідта порушив ПДР. Поліцейські зажадали, щоб водій зупинився і притулився до узбіччя, але той проігнорував слова патрульних і почав тікати від них, перевищуючи швидкість.
Рухаючись по Старокозацькій у напрямку вулиці Грушевського, ймовірний порушник виїхав на перехрестя з вулицею Андрія Фабра. Там в зворотному напрямку на світлофорі стояв BMW, очікуючи дозвільного сигналу. Водій Mitsubishi вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся з другим автомобілем. Від удару BMW розвернуло, і він заблокував рух по Старокозацькій.
Патрульні також розповіли, що під капотом у Mitsubishi після аварії виявили загоряння, тому на місце викликали рятувальників. Прибула бригада 2 пожежно-рятувальної частини та оперативно загасила вогнище загоряння. З автомобілів витягли водіїв: чоловіка, який був за кермом у Mitsubishi, госпіталізували в Мечникова. Водієві BMW медики надавали допомогу на місці події - у нього травма спини. Також повідомляється про те, що травми ноги отримала одна з пасажирів автомобілів.
Місце ДТП по вулиці Старокозацькій за перехрестям огородили аварійними стрічками, рух по двох смугах тимчасово заблоковано. На місці працювали правоохоронні органи.
Будь ласка, зачекайте...
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(кто из Днепра, те узнали перекресток - Серова-Комсомольская...погорнуло по Комсомольской))
удивительно что больше машин не сгребли...там улицы не пустые...
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вона в обох авто одночасно була присутня? Чи перелітала із салона в салон?
2. И отсутствует такая опция , как "вождение по доверенности" - бо признанна как мошенническая схема
3. Там где часть нарушений ПДД является уголовными преступлениями -- там другая доказательная база !
Я лично занимался ПО которые идентифицирует по номерам и по т.н. VMD образу разные объекты . Правда было это 8 лет назад . Но и тогда были мощные камеры с HD - правда заказчики были в Австралии и Сингапуре и оне не жалели бабосов на дорогие камеры , бо окупается в первые 2 года .
Кого ибёт заляпанные номера - лишний геморой для отвественного владельца и лишний штраф ?!
У Бату-хана почтовая служба работала быстерее -- этим ли гордиться ?!
Насчёт "мечт" -- ещё в где-то в 1990 году существовала "очередь на домашний телефон" ...
А "Smart city" ? Это токо в малохудожественных фильмах абсолютно все преступники знают как обойти камеры этой системы . А в реале пока ты загасишь все - то на тебя наручники наденут ...
Вон лет 20 назад мне в Украине доказывали , шо програмисты на постсовейском пространстве никогда не будут зарабатывать гораздо больше мелих коммерсантов ... тоже утверждали , шо это "фантазии" . Да и хаты стоили тогда не более 5 штук баксов в Дарнице ...
Вернуть в каменный век страну даже дебилу Ибуковичу не удалось !
Как и Сергей Брин , который назвал Гугл в честь Гоголя , но Вы уверенны , что хотя бы 0.5% пользователей знают , кто такой был Николай Васильевич и уж тем паче - его Манилов ?!
И стоит рассказывать , что Гоголь списывал образы своих героев из распространнённых черт . "Мёртвые души" это о чисто русской жизни и менталитете .
Но суть в другом , что вот Вы едва понимаете сарказм Гоголя на предмет Манилова - поскольку там вовсе не шла речь о каких-то ноухау , которые уже есть и очевидно их будет ещё больше и это позволит сделать качественный скачёк , как многократно уже случалось в ближайшем прошлом . Прожекты Манилова вообще были лишены здравого смысла .
Манилов был профессиональный бездельник и от праздности ума сочинял всякое .
А я пишу чисто с инженерной точки зрения , как специалист в данной теме , ибо ей занимался и наверняка знаю , что осуждаемые системы такой же прорыв в системе предотвращения аварий и дознания , как когда-то была дактилоскопия . Уже сейчас она снижает аварийность , там где , стоит на 80% . А частные случаи того, как её "обманили" непрерывно будут сужаться . Потому , что занимался и VMD , и Image Processing ...
Ну кто мог подумать лет 15 назад , что по ЕС граждане могут не носить с собой права и что за 10 секунд дорожный коп будет знать от об тебе всё , когда стопорнёт , бо нотик у каждого патруля !
И от ментов нужно подальше держаться, и бехи лучше объезжать и нехрен шастать в карантин - затарился и расслабляйся...
Вот прилетело в тебя такое чмо , еще и без страховки допустим , и будет тебе по 100 -1000грн две жизни выплачивать.Сочувствую хозяину БМВ , а еще здоровье (спина).
Может Вам Зайцеву из Харькова напомнить - там тоже за ей гнались копы ?!