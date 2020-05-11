Mitsubishi намагався втекти від поліції в Дніпрі, але вилетів на зустрічну і врізався в BMW, є постраждалі. ВІДЕО камер спостереження

У неділю, 10 травня, в Дніпрі на перетині вулиць Старокозацької та Андрія Фабра зіткнулися Mitsubishi і BMW.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Аварія сталася близько 22:15. За попередньою інформацією від поліцейських, водій Mitsubishi ще на вулиці Шмідта порушив ПДР. Поліцейські зажадали, щоб водій зупинився і притулився до узбіччя, але той проігнорував слова патрульних і почав тікати від них, перевищуючи швидкість.

Рухаючись по Старокозацькій у напрямку вулиці Грушевського, ймовірний порушник виїхав на перехрестя з вулицею Андрія Фабра. Там в зворотному напрямку на світлофорі стояв BMW, очікуючи дозвільного сигналу. Водій Mitsubishi вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся з другим автомобілем. Від удару BMW розвернуло, і він заблокував рух по Старокозацькій.

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Патрульні також розповіли, що під капотом у Mitsubishi після аварії виявили загоряння, тому на місце викликали рятувальників. Прибула бригада 2 пожежно-рятувальної частини та оперативно загасила вогнище загоряння. З автомобілів витягли водіїв: чоловіка, який був за кермом у Mitsubishi, госпіталізували в Мечникова. Водієві BMW медики надавали допомогу на місці події - у нього травма спини. Також повідомляється про те, що травми ноги отримала одна з пасажирів автомобілів.

Місце ДТП по вулиці Старокозацькій за перехрестям огородили аварійними стрічками, рух по двох смугах тимчасово заблоковано. На місці працювали правоохоронні органи.

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Фото: Інформатор