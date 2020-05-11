Чоловік убив 51-річного одесита під час сварки в одному з гаражних кооперативів, - Нацполіція. ВIДЕО

В одеському гаражному кооперативі сталася бійка між двома чоловіками, один з яких після завданих поранень ножем помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

39-річний місцевий житель, повертаючись додому, зустрів охоронця гаражного кооперативу, який спілкувався зі своїми знайомими. Містянин вирішив висловити охоронцеві претензії щодо сторожового пса, який нібито постійним гавкотом заважав йому спати. Розмова між чоловіками швидко переросла в конфлікт, а потім і в бійку. У сутичці, в яку втрутилися присутні, зачинщик дістав ніж і кілька разів вдарив ним одного з чоловіків в живіт та груди.

Поки товариші намагалися надати потерпілому допомогу, зловмисник сів на велосипед і поїхав геть. Постраждалий від поранень помер до приїзду "швидкої".

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В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські за лічені години встановили особу правопорушника та затримали його.

"Дії чоловіка кваліфіковані як умисне вбивство. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання, з ним проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.