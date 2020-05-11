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Чоловік убив 51-річного одесита під час сварки в одному з гаражних кооперативів, - Нацполіція. ВIДЕО

В одеському гаражному кооперативі сталася бійка між двома чоловіками, один з яких після завданих поранень ножем помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

39-річний місцевий житель, повертаючись додому, зустрів охоронця гаражного кооперативу, який спілкувався зі своїми знайомими. Містянин вирішив висловити охоронцеві претензії щодо сторожового пса, який нібито постійним гавкотом заважав йому спати. Розмова між чоловіками швидко переросла в конфлікт, а потім і в бійку. У сутичці, в яку втрутилися присутні, зачинщик дістав ніж і кілька разів вдарив ним одного з чоловіків в живіт та груди.

Поки товариші намагалися надати потерпілому допомогу, зловмисник сів на велосипед і поїхав геть. Постраждалий від поранень помер до приїзду "швидкої".

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В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські за лічені години встановили особу правопорушника та затримали його.

"Дії чоловіка кваліфіковані як умисне вбивство. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання, з ним проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

Автор: 

Одеса (5461) Нацполіція (15173) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+9
мужчина убил одессита...значит... первый (который мужчина) не одессит, а второй (который одессит) не мужчина? умеют же заглавия писать, черти! )))))
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11.05.2020 15:39
+8
личный опыт: собаки на стоянках - это пипец.
Сторожа - алкашня
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11.05.2020 15:33
+5
Убил не охранника, а человека который вмешался. После такого абсурдно смотряться разного рода призывы "Не будь равнодушен..."
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11.05.2020 15:38
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личный опыт: собаки на стоянках - это пипец.
Сторожа - алкашня
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11.05.2020 15:33 Відповісти
Да не говори. Вокруг одни выродки. Жильцы - сполшь *банутые ублюдки. А на Цензоре срут вообще нелюди.
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11.05.2020 15:39 Відповісти
одно из двух - или ты безлошадный, или гараж в доме, или ты посрал на Цензоре
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11.05.2020 15:43 Відповісти
Одно из двух: либо ты до двух считать не умеешь, либо до трёх
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11.05.2020 15:46 Відповісти
считаю до двух, ибо посрать на Цензоре к собакам и сторожам не относится
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11.05.2020 15:52 Відповісти
Более скажу тебе, о юный падаван: не относятся и сторожа к собакам. Так что не переутомляй твой неокрепший моск, считай до одного. А лучше сри, вообще не считая
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11.05.2020 16:03 Відповісти
Как последний Брунен-джи, считать не буду, а обоссу тебя прото кровью
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11.05.2020 16:06 Відповісти
Оптимальный вариант-втихаря отравить собаку.Нет собаки-нет проблемы
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11.05.2020 15:40 Відповісти
а при чем тут собаки? Животные не при чем - они охраняют. Виноват хозяин, в данном случае - сторожа
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11.05.2020 15:44 Відповісти
Можно и не втихаря.
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11.05.2020 15:48 Відповісти
низзя - посодють
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11.05.2020 16:01 Відповісти
Правильно всех собак отравить и всех сторожей зарезать .Ihor Pil вы наверное юный истремтель собак и сторожей .
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11.05.2020 16:49 Відповісти
в дневной школе читать не научился - иди в вечернюю
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11.05.2020 17:01 Відповісти
А собака хоть не пострадала?
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11.05.2020 15:34 Відповісти
у сосєдкі **** пустобрьоха - огромная как лошадь і лайєт как бєгємот, а главноє, бєз умолку круглийє суткі. Спсаюсь пєтардамі. Послє буха возлє морди пару часов молчіт
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11.05.2020 16:41 Відповісти
ИМХО Вы сражаетесь с симтомами (собакой) вместо лечения причины (соседа)
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11.05.2020 17:34 Відповісти
сосєдка. Рєально притрушена. Живе сама, ото завела ту суку - краще п кобєля - удовлєтворялі друг друга і не дзявкали
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11.05.2020 20:16 Відповісти
Теперь этот пес годков так семь не будет ему мешать своим лаем.
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11.05.2020 15:34 Відповісти
Ватная алкашня.
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11.05.2020 15:35 Відповісти
Убил сепаратиста. Одесские шашлыки.
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11.05.2020 15:36 Відповісти
Убил не охранника, а человека который вмешался. После такого абсурдно смотряться разного рода призывы "Не будь равнодушен..."
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11.05.2020 15:38 Відповісти
Будь равнодушен! Сдохни сейчас и не копти небо!
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11.05.2020 15:41 Відповісти
мужчина убил одессита...значит... первый (который мужчина) не одессит, а второй (который одессит) не мужчина? умеют же заглавия писать, черти! )))))
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11.05.2020 15:39 Відповісти
Заголовок составлен ватником, который не любит барбекю.
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11.05.2020 15:49 Відповісти
Є критичне мислення -- це вже добре. Слава Україні!
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11.05.2020 15:51 Відповісти
ТРИ на ОДНОГО это разве "умышленное убийство", а не превышение пределов самообороны? Да и было ли превышение, еще вопрос. Трое легко забьют одного и кулаками. Или наличите ножа в кармане уже трактуется как подготовка к убийству? Хрень какая-то.
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11.05.2020 15:58 Відповісти
он был зачинщик (судя по новости), имел холодное оружие. - значит был уверен в своих силах, может он непризнанный мастер клинка и учился в Шаолине - хз. так что имхо все правильно, может позже переквалифицируют на неумышленное.
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11.05.2020 22:02 Відповісти
Человека нет , собака лает дальше.
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11.05.2020 16:00 Відповісти
!!!
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11.05.2020 16:04 Відповісти
Был бы у него ствол, всех перестрелял бы и не отвечал, т к свидетелей не было. Пора разрешить свободную продажу огнестрела
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11.05.2020 16:06 Відповісти
Были бы у всех четверых стволы, то и разговор на повышенных тонах не начался бы. Вообще. В крайнем случае застрелили бы собаку.
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11.05.2020 16:15 Відповісти
Ну, зараз він вже виспиться на нарах.
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11.05.2020 16:22 Відповісти
задралі еті собакі!!!
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11.05.2020 16:28 Відповісти
а кто зачінщік? Сабака!
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11.05.2020 16:31 Відповісти
навєшалі ярликов на парня - "зачінщік", "убійца" - а он токмо справєдлівую прєтензію висказал і потом защіщался сам от троіх - самозащіта
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11.05.2020 16:35 Відповісти
что, опять!!! какая прелесть!
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11.05.2020 19:17 Відповісти
тут всьо сплєлось в йєдіний клубок протіворєчій
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11.05.2020 20:18 Відповісти
 
 