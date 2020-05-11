Сервісні центри МВС запрацюють із 12 травня, записуватися потрібно через електронну чергу, - Геращенко. ВIДЕО

З 12 травня відновлюють роботу Сервісні центри МВС, які займаються реєстрацією автотранспорту. Потрапити в них можна буде тільки після попередньої реєстрації в електронній черзі.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Логічно, що система Сервісних центрів МВС не зможе за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичилися за два місяці карантину. Саме для цього Головний Сервісний Центр МВС розробив зручну послугу "Запис в електронну чергу"", - написав Геращенко.

Він вказав, що для реєстрації потрібно зайти на сайт www.hsc.gov.ua, вибрати розділ "Запис у електронну чергу", пройти ідентифікацію через Bank ID або ЕЦП, вибрати сервісний центр й отримати дату і час візиту.

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"Ви завжди встигнете продати або купити авто, а от здоров'я можете не вберегти. Тому, будь ласка, прочитайте уважно інструкцію з користування послугою "Запис в електронну чергу" на сайті ДСЦ МВС і зареєструйтеся для того, щоб не витрачати свій час у чергах, не ризикувати здоров'ям і отримати послуги в комфортних умовах", - закликав Геращенко.

Він також опублікував відеоінструкцію реєстрації в електронній черзі.











