Понад 100 опозиційних блогерів, журналістів та активістів затримано в Білорусі впродовж кількох днів. ВІДЕО+ФОТО

Білоруські правозахисники повідомляють, що напередодні і після Дня Перемоги влада затримала понад 100 опозиційних блогерів, журналістів і підписників каналів, які критикують владу. Затримані брали участь в онлайн-стрімах, у яких розповідалося про ситуацію в регіонах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Одного із затриманих, блогера Сергія Петрухіна, відправили в камеру на 15 діб, не дочекавшись викликаної в суд бригади швидкої допомоги.

11 травня суд Ленінського району міста Бреста, розташованого поблизу західного кордону Білорусі, призначив Петрухіну адміністративний арешт за стрім із квітневої акції противників будівництва акумуляторного заводу поблизу обласного центру. Петрухіну було висунуто обвинувачення в порушенні порядку організації та проведення масових заходів.

Фото: SPRING96.ORG

На судовому засіданні з'ясувалося, що у блогера тримається підвищена температура - 37,7. У перерві суду Петрухін розповів журналістам і правозахисникам, що в ізоляторі тимчасового тримання разом з ним були й інші люди з підвищеною температурою, в ізолятор приїжджала бригада "швидкої допомоги".

Викликати "швидку" суд попросили сам Петрухін і його адвокат. Суддя доручив це зробити секретарю, але поки видалені із залу засідання люди пішли зустрічати медиків, блогера через службовий вхід відвезли в ізолятор, повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Знайомі Петрухіна кажуть, що в нього є симптоми коронавірусу, але аналізів на COVID-19 йому не робили.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Білорусі на 11 травня виявлено 23 906 осіб з позитивним тестом на COVID-19. За останню добу зафіксовано 933 нові випадки. Статистику по містах і регіонах країни влада не публікує.

Сергій Петрухін був затриманий за 350 кілометрів від рідного Бреста, в Мінській області - він намагався доїхати на зустріч з іншим блогером, Сергієм Тіхановським, який став популярним останнім часом як організатор стрімів із критичними висловлюваннями про політику Олександра Лукашенка та життя в країні.

Стріми Тіхановський проводив у регіонах, відправившись не головними дорогами в автобудинку з написом "Країна для життя".

Гасло "Білорусь - країна для життя" активно використовувало в соціальній рекламі білоруське телебачення, але розмови блогера Тіхановського з мешканцями малих міст явно суперечили пафосу офіційної пропаганди.

"Держава невдоволена людьми, люди незадоволені державою. Треба це змінювати. Я не хочу винаходити жодного білоруського велосипеда. Я просто хочу нормально жити. Як у Польщі, як у Німеччині, як у Фінляндії. Щоб мені було не соромно говорити, що я білорус" , - казав на акції в Гомелі прихильник Тіхановського, який назвався Михайлом.

Люди в Білорусі, як правило, не називають своїх імен, побоюючись репресій з боку влади.

YouTube-канал Сергія Тіхановського почав працювати рік тому, деякі викладені на ньому відео збирають понад 140 тис. переглядів. Вустами місцевих мешканців блогер розповідає про те, чому багатьом проблематично і незатишно жити в "країні для життя".

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Тіхановського 6 травня затримали під Могильовом, на південному сході Білорусі. Команду блогера спробували взяти під варту під час зустрічі з підписниками його каналу, але тоді співробітникам міліції фізично перешкодили глядачі.

Вимагаючи звільнення Тіхановського, в різних регіонах Білорусі вийшли на імпровізовані акції та були затримані його колеги-блогери, глядачі YouTube-каналу та журналісти, що висвітлювали стихійні протести.

У Бобруйську були затримані прихильники Тіхановського, які намагалися організувати "антипарад" 9 травня, коли в Мінську офіційно масовими заходами відзначали День Перемоги.

За інформацією позбавленого реєстрації в Білорусі правозахисного центру "Весна", у різних регіонах Білорусі затримано понад 100 осіб. Цю інформацію підтверджують Білоруська асоціація журналістів та місцева преса.



Фото: Наша Нива

Серед затриманих - журналіст-фрілансер Дмитро Лупач з містечка Глибоке; журналісти Олександр Бураков, Алесь Осіпцов, блогер Михайло Аршинський. У Гродно за зустрічі з блогером Тіхановським затримали режисера Василя Калача; у Поставському районі за участь у стрімі піде під суд 49-річний Андрій Новіков, колишній співробітник МВС Росії, пенсіонер, який повернувся на батьківщину.

Журналіст Дмитро Лупач після суду опинився в реанімації з гіпертонічним кризом. Суд призначив йому 10 діб арешту і 1215 рублів штрафу (близько 600 доларів). Після судового засідання Лупача забрала "швидка", супроводжувана міліцією.

Суди над активістами, правозахисниками, журналістами та учасниками зустрічей каналу "Країна для життя" 11 травня відбувалися в 12 містах Білорусі.

Протестна активність підписників і прихильників регіональних блогерів-критиків виявилася несподіваною як для влади, так і для опозиційних білоруських партій і структур.

"Чортиками з табакерки" назвав цих активістів аналітик "Білоруських новин" Олександр Класьковський.

"З традиційною опозицією влада давно навчилася боротися. Тіхановський же - це зовсім інший стиль, формат, інші гасла. Це живий діалог і зворотний зв'язок, це мова вулиці. Його стихійні зібрання, мабуть, нагадують верхам про феномен "дармоїдських" протестів 2017 року. Тому й поспішає влада "гвинтити" тих, хто тусується з блогером, поки з іскри не зайнялося полум'я", - зазначає Класьковський.

Сергій Тіхановський оголосив про намір брати участь у висуванні на пост президента Білорусі.

Але, перебуваючи під арештом, автор YouTube-каналу "Країна для життя" ризикує не зареєструвати ініціативну групу для збору підписів на свою підтримку.

Старт президентської кампанії було оголошено напередодні Дня Перемоги, а самі вибори призначені на 9 серпня. Подати документи до Центрвиборчкому для реєстрації ініціативної групи зі збору підписів на висунення кандидатом потрібно до 15 травня.