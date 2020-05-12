"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин продовжуватимуть.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1", передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.

За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли буде запроваджено кожен з 5 етапів виходу з карантину.

"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо за кількістю відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, зараз карантин продовжено до 22 травня. З 11 травня запровадили низку послаблень.