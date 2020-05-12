УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11666 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
8 616 35

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин продовжуватимуть.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1", передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.

За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли буде запроваджено кожен з 5 етапів виходу з карантину.

"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо за кількістю відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель

Нагадаємо, зараз карантин продовжено до 22 травня. З 11 травня запровадили низку послаблень.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Уйдете в отставку. В Беларуси нет геноцида от лоховируса и нет гор трупов. Вы идиоты, а не руководители
показати весь коментар
12.05.2020 09:06
+14
Вне зависимости от этого,вас-зеленых,безмозглых макак будут сносить со всеми вытекающими.
показати весь коментар
12.05.2020 09:06
+12
😀😀😀

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3387
показати весь коментар
12.05.2020 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ссытесь - это хорошо.
показати весь коментар
12.05.2020 09:05 Відповісти
Уйдете в отставку. В Беларуси нет геноцида от лоховируса и нет гор трупов. Вы идиоты, а не руководители
показати весь коментар
12.05.2020 09:06 Відповісти
Зато в Беларуси массовые посадки оппозиционеров.
Хотя чего это я - у нас ведь тоже...
показати весь коментар
12.05.2020 09:09 Відповісти
А у нас нет за 30 лет ни одной посадки коррупцинеров. Толку с демократии?
показати весь коментар
12.05.2020 09:23 Відповісти
я где-то написал про демократию?
показати весь коментар
12.05.2020 09:35 Відповісти
Где Ви в Украине видите демократию? Феодализм как максимум.
показати весь коментар
12.05.2020 13:09 Відповісти
Зате в Білорусі офіційно існує смертна кара. Режим Лукашенко тримається виключно на ній
показати весь коментар
12.05.2020 10:05 Відповісти
Вне зависимости от этого,вас-зеленых,безмозглых макак будут сносить со всеми вытекающими.
показати весь коментар
12.05.2020 09:06 Відповісти
😀😀😀

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3387
показати весь коментар
12.05.2020 09:13 Відповісти
Во во,именно их...
показати весь коментар
12.05.2020 09:14 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
12.05.2020 09:18 Відповісти
Шмыга будет продлевать.
показати весь коментар
12.05.2020 09:08 Відповісти
Пока все Зебилы не выздоровеют
показати весь коментар
12.05.2020 10:23 Відповісти
До 25 октября ? 😀😀😀
показати весь коментар
12.05.2020 09:11 Відповісти
Думаю, до 1 вересня максимум.
В шкільних класах та вузівських аудиторіях забезпечити 1,5-2,0 метрову дистанцію нереально.
А переносити навчальний рік чи продовжувати навчання в он-лайн режимі вони не ризикнуть...
показати весь коментар
12.05.2020 10:07 Відповісти
Так у них вже запланована "друга хвиля поширення віруса" на осінь. Все там робиться планомірно: не дати можливості українцям посадити городину весною, а осінню не дати можливості зібрати врожай тим, хто якось примудрився щось посадити.
показати весь коментар
13.05.2020 09:33 Відповісти
Трепло, твоя фамилия, а не Шмыгло.
"Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел."
https://www.bing.com/covid/local/ukraine
показати весь коментар
12.05.2020 09:11 Відповісти
будуть продлевать поки Дарагой Леонид Ілліч Зеленский не помре від старості?
показати весь коментар
12.05.2020 09:14 Відповісти
Недоумок пальчевский уже не прочь шмыгаля в газовую камеру засунуть. Какой-то разброд и шатания у адептов секты "абынэпэтя".😆
показати весь коментар
12.05.2020 09:19 Відповісти
шмыгло-продлевло-блювло
показати весь коментар
12.05.2020 09:28 Відповісти
Ну и прекрасно. Дома тоже есть чем заняться.
показати весь коментар
12.05.2020 09:32 Відповісти
Мразишъ...
показати весь коментар
12.05.2020 09:49 Відповісти
Таке враження, що нам готують вічний карантин, т.є концтабір.
показати весь коментар
12.05.2020 09:52 Відповісти
Так весною нікого і не посадили...
показати весь коментар
12.05.2020 10:07 Відповісти
Обещанного, три года ждут...
показати весь коментар
12.05.2020 11:21 Відповісти
Так і є. Мразі-гаді, які їздять на дорогих автомашинах зробили все що можливо для того, щоби українцям було якнайскладніше потрапити до грядок. В результаті ціна на овочі в Україні для населення зросте.
показати весь коментар
12.05.2020 13:28 Відповісти
Если опубликуют смертность от сердечно сосудистых, туберкулеза и прочего, то придется все население замуровать в домах на вечно. И нет проблем!
показати весь коментар
12.05.2020 11:22 Відповісти
"Мы будем продолжать" - это, что - предупреждение?... Или угроза?...
Вам мало того, что вы:

а) сперва - призывали заробитчан умирать (и «заражать» остальных) дома, открыли настежь границы, потом объявлявили о тотальном закрытии границы, и гарантированно всосали в Украину пару сот тысяч потенциально заражённых!... И самое главное - без всяких проверок, карантинов, обсерваций дали коронавирусу им расползтись по стране; (слава Богу - это не очень "сработало")
А нам-лохторату - «на уши лапшичку навесили»: закрытые границы - это стабильность/ безопасность/ спокойствие!...
б) К Пасхе придумали обсервацию обязательную... За счёт самих «понаехавших»…
в) Твёрдо решили и старательно придерживались правила: врачам и вообще в больницы - индивидуальных средств защиты - не давать/давать как можно меньше!!!
г) Создали в Украине самый уникальный карантин в мире: с пробками на улицах, подпольными ресторанами и работающими торговыми центрами, если они связаны с властью.
д) Что у нас отсутствует статистика распространения эпидемии, потому что отсутствует тестирование населения в достаточном количестве для принятия решения - 24.04.20. «Песец и Зе: по тестированию COVID-19 Украина заняла место ниже ЮАР и Вьетнама» https://www.obozrevatel.com/society/skolko-testov-na-koronavirus-byilo-sdelano.htm ;
е) И что всё это - прямое нарушение вами Законов Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html ; и «Про захист населення від інфекційних хвороб» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html ;
ё) Вы тупо проигнорировали - 24.03.20. «Лист від аналітичних центрів до Уряду, ВРУ та Президента щодо карантинних заходів та їх впливу на економіку» http://iset-ua.org/ua/novini/podatki/item/163-lyst-vid-analitychnykh-tsentriv-do-uriadu ;
25.03.20. «В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/25/658506/ ;
02.04.20. «51% предприятий в условиях карантина способны продержаться всего 1 месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/2/658865/ ; и -судя по этому - сознательно/преднамеренно/целенаправленно добиваете экономику, мелких предпринимателей а лохторат рядовых граждан Украины стремитесь превратить в толпу ожидающих подачки на пропитание рабов!

А к вполне возможным «судам Линча» над чиновниками всех уровней нынешней власти вы уже подготовились? Даже не ожидаете?... Не?... Ну, то таке…И - «я вас умоляю»!... Какие там «угрозы/призывы»???! Я ж - просто так… спросить…
показати весь коментар
12.05.2020 11:54 Відповісти
Карантин будем продлевать до остатнего ЗЕ-била))))))))))))
показати весь коментар
12.05.2020 11:55 Відповісти
Чиновник от пересичного отличается не умом и опытом а наглостью и жлобством. А это отсуствие социального инстинкта . По этим критерием и идет отбор вмправление в Незалежной.Мы для них корм пора казать. Все податки добровольным громадам. Обсуждаем пока не сожрали.
показати весь коментар
12.05.2020 12:17 Відповісти
Так вот - я уверена - тут многим интересно - "Мы будем продолжать" - это, что - предупреждение?... Или угроза?...
Ну, так, - во-первых, - "не пугайте пуганных"!
А во-вторых, у меня для всех шмыгалей & C⁰ тоже есть небольшое "предупрежденьице":

а) Не забывайте, что даже наш "советский украинский, самый коррумпированный справедливый суд в мире" уже неоднократно отправил вашу компанию в "пешее эротическое путешествие" - 08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/;
б) https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - Суд о признании карантина незаконным;
в) И вообще - криминальные производства на всех вас - должностных лиц Кабмина из-за актиконституционности ваших постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушают права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ;
Так что - готовьтесь! Если не при этой власти, то при одной из следующих - обязательно (!!!) будете отвечать!
показати весь коментар
12.05.2020 12:19 Відповісти
Шмыгаль: "Мы будем продолжать".
Кто бы сомневался.
показати весь коментар
12.05.2020 13:03 Відповісти
А чего ж не продолжать, хорошая "отмазка" за разного рода "проколы"
показати весь коментар
12.05.2020 15:13 Відповісти
Карантин буде тривати доти, доки народ не скине злочинну владу.
показати весь коментар
12.05.2020 16:07 Відповісти
 
 