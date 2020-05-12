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Новини Відео Убивство Гандзюк
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Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку, 12 травня, активісти пікетували під будинком, в якому проживає Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Сьогодні зранку кілька десятків активістів у Києві пікетували під будинком за адресою вул. Михайла Грушевського, 9А, в якому проживає президент Володимир Зеленський. Активісти прийшли нагадати президенту про справу щодо вбивства Катерини Гандзюк і обіцянку президента розслідувати її.

Також дивіться: "Венедіктова - вбивця справи Гандзюк", - активісти протестували під будинком генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"4 травня минуло півтора роки з дня смерті нашої подруги Катерини Гандзюк. Володимир Зеленський ще до свого президентства публічно порушував питання нерозслідування вбивства Катерини. Після інавгурації він називав справу Катерини Гандзюк пріоритетною та обіцяв покарання для всіх замовників вбивства. Сьогодні ми бачимо, що справу злили. Прокурори, не маючи достатньої кількості доказів, поспіхом передали матеріали до суду. Ми знаємо, що не всі процесуальні дії були виконані повною мірою, адже навіть не всіх свідків у справі встигли розпитати, відсутні свідчення ключових фігурантів - Олексія Левіна та Ігоря Павловського. Ми хочемо, щоб всі винні в убивстві нашої подруги не уникли свого покарання. Ми впевнені, що Генпрокурор і голова СБУ не розповідають президенту про справжній стан речей і, схоже, що він сам не надто цікавиться цією справою", - заявили організатори акції.

Мітингувальники прокрутили записи з цитатами Зеленського, що вбивці Гандзюк будуть покарані. Потім розгорнули банер із написом: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". Потім учасники мітингу розклеїли листівки із зображенням, схожим на фігуранта справи Гандзюк Владислава Мангера, на паркан. Через розклеювання листівок між мітингувальниками і поліцією виникла суперечка, один з активістів Роман Синіцин заявив, що поліція буде складати на нього протокол за порушення благоустрою.

Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 01
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 02
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 03
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 04
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 05
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 06
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 07
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 08
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 09
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 10
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 11
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 12
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 13
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 14
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 15
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 16
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 17
Активісти пікетували під будинком президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 18

Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

27 квітня Офіс Генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України за процесуального керівництва ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня активісти провели акції протесту з вимогою продовжити розслідування.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) пікет (322) Сініцин Роман (37) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+25
Привіт від бєркутов холопи! Скажіть ще що знову Порох винуватий
Активисты пикетировали под домом президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 91
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12.05.2020 09:58
+22
Згадується стадіон рік тому. Все було так легко, тільки ротом! Бидло в екстазі аплодувало!
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12.05.2020 10:06
+16
специально для населения у которого нет мозгов, 95-й квартал снял сватов. тебе туда.
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12.05.2020 10:02
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******.
Кроме "ганзюк" (привластная баба, а там - все одинаковые) в Украине нет типа проблем...
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12.05.2020 09:56 Відповісти
специально для населения у которого нет мозгов, 95-й квартал снял сватов. тебе туда.
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12.05.2020 10:02 Відповісти
Привіт від бєркутов холопи! Скажіть ще що знову Порох винуватий
Активисты пикетировали под домом президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 91
показати весь коментар
12.05.2020 09:58 Відповісти
Згадується стадіон рік тому. Все було так легко, тільки ротом! Бидло в екстазі аплодувало!
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12.05.2020 10:06 Відповісти
а зараз принишкли тварюки, правда пару упоротих ще ошивається на Цензорі.
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12.05.2020 10:10 Відповісти
То є так. Особливо ось цей персонаж Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 5463 https://censor.net/user/469347 з його коментарем:
ха! пусть идут под другой дом. к тому, кто в 2018м был у власти и должен был посадить убийц. цирк блинЗебіли, що поробиш...
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12.05.2020 10:28 Відповісти
ха-ха-ха,******* Панамский такое же гавно как клоун янелох..Но тебе гавно со вкусом шоколада идёт лучше,чем зелёное..
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12.05.2020 10:45 Відповісти
не підгорай калясочнік
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12.05.2020 10:47 Відповісти
ха-ха-ха-ха.ти вже поснідав шоколадним гімном?..Не вдавився,коли читав мій комент?..
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12.05.2020 10:51 Відповісти
Смакота!
Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 2697
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12.05.2020 10:57 Відповісти
ха-ха-ха-ха..ти раніше ющера боготворив,потім тиМошенницю в сраку цілував,потім ******* Панамського собі на лоба набив..І чим ти відрізняєшься від прихильників клоуна-янелоха?..саша падламарчук..ха-ха-ха...
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12.05.2020 22:31 Відповісти
ти брешеш малорос. короче жиденьким ти обдєлався
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13.05.2020 07:17 Відповісти
ага,падламарчук..куди ж мені до тебе,великороса-ти ж постійно сереш навіть не цеглою,а блоками..ха-ха-ха-ха-ха-ха..
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14.05.2020 19:51 Відповісти
Берет малиновий, а не червоний. Козацький стяг теж був малиновий.
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12.05.2020 10:59 Відповісти
та при чому тут берет!

Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 8697
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12.05.2020 11:02 Відповісти
у цих двох запливших хрякiв нема плечей, м'язів, дупа ширша за плечi, бурдюк. вони вагiтнi?
чому вагiтнi на cлужбi?
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12.05.2020 12:07 Відповісти
Ген прокурором надо поставить Няш Мяш. И она его каблуком быстро придавит!
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12.05.2020 10:00 Відповісти
Непонятно чего они хотят, дело направлено в суд после 2 лет следствия, Мангер главный заказчик. Зачем орать о зраде до решения суда.
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12.05.2020 10:02 Відповісти
А раніше цього не було?
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12.05.2020 10:04 Відповісти
Ну так спроси у них..Я думаю они тебе быстро объяснят "в чём дело"..Если ты погуглить не в состоянии..
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12.05.2020 10:47 Відповісти
Увагу відволікають. Якби ж то так боролися проти відведення військ і зливу території.
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12.05.2020 11:03 Відповісти
А що таке сталося?
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12.05.2020 10:04 Відповісти
ого, зеленский только год у кормушки, а уже себе наворовол на крутую квартиру в центре стомостью миллионы долларов. а вы лохи подыхайте на карантине без денег.
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12.05.2020 10:04 Відповісти
Ну да а год назад он был нищим и жил в коммуналке, вот зачем такой бред писать.
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12.05.2020 10:08 Відповісти
квартал95 официально убыточная контора. в сети есть масса материалов по этому делу. к тому же задекларированый доход зеленского не позволяет ему купить квартиру за 50 млн. а еще ж есть много миллионная вилла в италии и тд и тп.
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12.05.2020 10:21 Відповісти
Я тебе еще раз говорю и квартира и дом были еще до президенства. Что касается доходов то уверяю тебя там все проверено и не раз, но обвинений в сокрытии доходов слышно не было.
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12.05.2020 11:02 Відповісти
Ну офшлори знайшли ж... Чим Зєліні офшори кращі Пєтіних офшорів, а???
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12.05.2020 11:09 Відповісти
Бо його три кінокомпанії зареєстровані на Кіпрі, туди й податки. А ще він має квартири в Лондоні і Москві.
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12.05.2020 11:11 Відповісти
https://censor.net/user/467610 только наивные идиоты, которые избрали шестерку олигархов презедентом, тебе и поверят. но по факту, ваше "все проверено" на самом деле ничего не проверено - пустая болтовня, поскольку зеленое чучело подало декларацию уже после избрания презом, следственно никто его до 2019-го не проверял вообще.
твое "обвинений в сокрытии доходов слышно не было" - очередная твоя бредятина, поскольку масса журналистов писали об убыточной деятельности квартала при невероятных расходах зеленского. так за какие деньги зеленский покупает недвигу в лондонах, италиях, москвах и теперь в центре Киева если он нищий?
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12.05.2020 11:30 Відповісти
Одна из бывших гримеров/визажистов этого ублюдочного шоу рассказала, какие нравы царят в этом гадюшнике. Грустно, но сними кто-то видео про реалии "внутри квартала" и их разговоры об Украине, возможно, 73% безмозглых скотов поубавилось.
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12.05.2020 12:17 Відповісти
Тебе выше писали,что 95 анал был убыточен ,то .есть не приносил доходы,вопрос для зедебилов ,откуда квартира в центре Киева?
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12.05.2020 13:53 Відповісти
ха! пусть идут под другой дом. к тому, кто в 2018м был у власти и должен был посадить убийц. цирк блин
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12.05.2020 10:06 Відповісти
Ти найкращий з зебілів!
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12.05.2020 10:07 Відповісти
Луценко давно это дело развалил,как и все другие резонансные.
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12.05.2020 10:08 Відповісти
В песочницах нагадить не забыли активисты забыл чего?
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12.05.2020 10:08 Відповісти
ой, да Зеленский много чего наобещал..
если всё крутить что он обещал и не выполнил это неделю там надо в рупор говорить ))
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12.05.2020 10:10 Відповісти
ой, та він обіцяв зрадникам і нетямущим, кому без різниці, бо притомні йому не повірили. Напевно, і сам був у шоці, скільки в Україні сміття.
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12.05.2020 11:20 Відповісти
Активисты давления на првосудие.Молодцы!Давить на суд!!
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12.05.2020 10:10 Відповісти
Ну признает зеленский, шо он развалил это дело. И шо? Куда дальше пойдете?
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12.05.2020 10:11 Відповісти
Он не признает. А очередной раз тыкнуть его мордой в собственно лайно - жизненно необходимо.
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12.05.2020 10:21 Відповісти
"Экс-помощник Калетника является руководителем кампании "Слуг народа" на местных выборах - СМИ"

Бывший помощник депутата-коммуниста Игоря Калетника, Илья Павлюк стал координатором старых представителей Зе!Команды, которые работали в регионах на прошлых выборах. В то же время, его называют руководителем всей избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах, пишет " Украинская правда " со ссылкой на собственные источники.

Павлюк является непубличным членом команды Зеленского. Как сообщали журналисты Bihus.info , он координировал одну из четырех неформальных групп влияния в штабе Зеленского под названием "Регионы".

Источник "Украинской правды" утверждает, что президент Владимир Зеленский предложил даже пост Павлюку, но тот отказался.

"Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее", - рассказал один из близких соратников Зеленского.

Несмотря на то, что Павлюк не имеет никакой официальной должности и не является политиком, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа". Эту группу в свое время за подозрение в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

До 2013 года Павлюка в СМИ называли "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе. В момент активного сотрудничества с таможней Павлюка ее официального возглавлял как раз его патрон Игорь Калетник
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12.05.2020 10:15 Відповісти
А где он там велосипед ставит?
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12.05.2020 10:15 Відповісти
При Порохе такой х*ни не было! Платили больше "активистам", а теперь мусоров и журналюг в 2 раза больше на "акции".
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12.05.2020 10:17 Відповісти
во *****, вражины...... мешают великому и ужасному видосики снимать......
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12.05.2020 10:19 Відповісти
Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 2308
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12.05.2020 10:27 Відповісти
зезвиздент, кто заказал Катю?
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12.05.2020 10:29 Відповісти
Ну наконец смягчили карантин. Теперь не только на комментариях зарабатывать можно.
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12.05.2020 10:32 Відповісти
Не подскажешь расценки на комментарии? Например, сколько платят за:
1. Убыточный бизнес в Украине во время войны, а виллы покупал?
2. Перерегистрировал имущество в оккупированном Крыме по законам паРаши?
3. Лена попросила субсидию в тот год, когда из Привата в офшор на Кипре были выведены 47 миллионов Долларов США?
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12.05.2020 10:49 Відповісти
"Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов, участвующих в отмывании денег Коломойского ...". И, о чудо, какой "неожиданный" выход на Вову. Интересно, какие же расценки у суда в Лондоне ?
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12.05.2020 16:12 Відповісти
А ты думал! Порошенко обогатился в 100 раз, а осталось у него половина состояния от того, что было до президентства, а кроме того, что на суд потратился, так ещё и в бюджет докладывал из уворованного и смародёренного и в рост ВВП, чтобы подставить Вову.
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12.05.2020 16:18 Відповісти
Значит суд Лондона купил Порошенко ? Хорошо, кто тогда списал миллионные долги перед бюджетом МАУ, Укртатнафте, Галичине, Днепроавиа ? Кто из бюджета дотирует ферросплавные предприятия Коломойского ? Тоже Порошенко ?
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12.05.2020 17:15 Відповісти
Про чудо ты сказал, не я, а я у тебя спросил расценки. Может ты русский язык не понимаешь?
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12.05.2020 17:41 Відповісти
Нет, не понимаю. Русский язык - язык врага.
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12.05.2020 17:57 Відповісти
А я думал, что кацапский, на котором ты разговариваешь и сам не понимаешь - что говоришь.
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12.05.2020 18:04 Відповісти
goodbye my foe
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12.05.2020 19:18 Відповісти
Що недозлив шоколадний Миздобул, то зіллє блазень-малорос. Потужно реформовані соєвою гнидою суди і спадкоємці Генітального Плокулола у всій красі.
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12.05.2020 10:33 Відповісти
Тільки покидьок-маларос не може помічати реальні справи які зробив 5 президент. Якби не Порох, жив би ти, чувирло, в ще одній "маладой рєспублікє", або цілував кожен ранок трикольор. Хоча, ще рік правління сіпатого щура доб"ють Україну. Нажаль.
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12.05.2020 10:51 Відповісти
Так может это была мечта всей его жизни - жить в малоросском федеральном округе. А Порох ему всё испортил.
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12.05.2020 11:16 Відповісти
"Іспортілся" у тебе кисіль у порожнині черепа, що виконує роль мозку у вальцманутих.
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12.05.2020 17:55 Відповісти
Оххохо! Похоже я угадал . Но ты не расстраивайся. Откроют границы и ты сможешь спокойно уехать на родину к берёзкам и балалайкам .
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13.05.2020 11:44 Відповісти
Хм. Зелений соєвий гельмінт "вгадало". Ти частіше повторюй передвиборчі слогани свого кумира "бИзвіз-томос", ритмчіно завдаючи удари лобом в стіну. Кажуть, від цих нехитрих маніпуляцій кількість прихожан секти Соєвого Миздобула зменшується, але це неточно.
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14.05.2020 08:15 Відповісти
О как тебя зацепило Ты смешно повизгиваешь Продолжай!
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14.05.2020 11:12 Відповісти
Дивись не посковзнись ввечері на потужній реформі Свинобариги, ******. Скрутиш свою курячу шийку, як тоді співатимеш осанни парАшенці? Хіба що навчишся свистіти кишковими газами "пєтябох". Чудесні досягнення твого Недогетьмана, політичного імпотента, це недолуга імітація патріотизму, виставлена напоказ. А по суті - консервація олігархічного режиму за кучмівською моделлю, зрада ідей та повна дискредитація довіри учасників Революції гідності. А блазень висітиме на сусідньому стовпі поряд з твоїм соєвим божком. Всьому свій час
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12.05.2020 17:52 Відповісти
Зубы вставь и штаны проверь?
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12.05.2020 13:56 Відповісти
Для мене дуже важлива думка соєвого енцефалопата. Висловлюю глибоке занепокоєння твоїми проблемами з жувальним апаратом та порушенням довільного контролю над актом дефекації.
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12.05.2020 18:03 Відповісти
Инетресные какие. Кловун вже всю країну злив, а вони тільки за ганзюк пікитують
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12.05.2020 10:34 Відповісти
Вона там вже, мабуть, в гробу перевертається.
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12.05.2020 11:32 Відповісти
Олег Богачук. ты ж профи ! Ты что до начала бесед с людьми не мог надеть наушники и проверить звуковой баланс... Ты стал в таком месте, где колонки глушат всех говорящих. Это лажа, Олег !
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12.05.2020 10:59 Відповісти
Вот как интересно. Ребятки при Порохе были просто резиновыми изделиями №2. Их во время избирательной кампании хорошо использовали. А теперь они думают, что кто-то будет дальше носиться с использованными резиновыми изделиями...
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12.05.2020 11:14 Відповісти
Весна прийде - садити будемо обіцяли. А по факту, весна прийде -... на карантині сидіти будемо
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12.05.2020 11:19 Відповісти
Вова вылез из окна и признал .что слил воду в унитазе .
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12.05.2020 11:21 Відповісти
Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 1068
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12.05.2020 12:01 Відповісти
Зря, его нету дома, он ушёл в себя.
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12.05.2020 13:33 Відповісти
Ви свою справу зробили, вибрали брехуна. Справу злито і справу білими натками зшито і нічого ви не зробите! На вас по одному заведуть справи і посадять. І це реально. Десь не видно нац суцищ, де вони?
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12.05.2020 15:11 Відповісти
какие-то три платные малолетки с идиотской акцией.
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12.05.2020 17:28 Відповісти
 
 