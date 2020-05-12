Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку, 12 травня, активісти пікетували під будинком, в якому проживає Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Сьогодні зранку кілька десятків активістів у Києві пікетували під будинком за адресою вул. Михайла Грушевського, 9А, в якому проживає президент Володимир Зеленський. Активісти прийшли нагадати президенту про справу щодо вбивства Катерини Гандзюк і обіцянку президента розслідувати її.

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"4 травня минуло півтора роки з дня смерті нашої подруги Катерини Гандзюк. Володимир Зеленський ще до свого президентства публічно порушував питання нерозслідування вбивства Катерини. Після інавгурації він називав справу Катерини Гандзюк пріоритетною та обіцяв покарання для всіх замовників вбивства. Сьогодні ми бачимо, що справу злили. Прокурори, не маючи достатньої кількості доказів, поспіхом передали матеріали до суду. Ми знаємо, що не всі процесуальні дії були виконані повною мірою, адже навіть не всіх свідків у справі встигли розпитати, відсутні свідчення ключових фігурантів - Олексія Левіна та Ігоря Павловського. Ми хочемо, щоб всі винні в убивстві нашої подруги не уникли свого покарання. Ми впевнені, що Генпрокурор і голова СБУ не розповідають президенту про справжній стан речей і, схоже, що він сам не надто цікавиться цією справою", - заявили організатори акції.

Мітингувальники прокрутили записи з цитатами Зеленського, що вбивці Гандзюк будуть покарані. Потім розгорнули банер із написом: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". Потім учасники мітингу розклеїли листівки із зображенням, схожим на фігуранта справи Гандзюк Владислава Мангера, на паркан. Через розклеювання листівок між мітингувальниками і поліцією виникла суперечка, один з активістів Роман Синіцин заявив, що поліція буде складати на нього протокол за порушення благоустрою.





































Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

27 квітня Офіс Генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України за процесуального керівництва ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня активісти провели акції протесту з вимогою продовжити розслідування.