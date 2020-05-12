Алгоритм безоплатного тестування не передбачає обстеження людей без симптомів COVID-19, - Степанов. ВIДЕО
Людей без симптомів коронавірусу не тестуватимуть безкоштовно.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, алгоритм безоплатного тестування не передбачає випадків, коли людина хоче обстежитися за власним бажанням без ознак коронавірусної інфекції.
"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу і, крім того, вона не є контактною особою з хворим на коронавірус, тобто це лише бажання, то в нас не передбачено нашим алгоритмом безоплатного тестування", - заявив Степанов.
Також він нагадав, що обов'язковому безоплатному тестуванню підлягають люди із симптомами коронавірусу, люди, які контактували з хворими на коронавірус, усі медики, що працюють із хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 5 днів, поліцейські та нацгвардійці, усі хворі на пневмонію.
Також Степанов додав, що визначено дуже чіткий перелік, кого треба тестувати на COVID-19, але він постійно розширюється.
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В Европе то же самое.
В Италии тоже пока было мало вакцины, тестили только тех у кого тяжелое состояние. Если просто насморк и кашель - досвидания.
Если только тех, кто в реанимации - 50%.
весь список, цены на тестирование.