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Алгоритм безоплатного тестування не передбачає обстеження людей без симптомів COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Людей без симптомів коронавірусу не тестуватимуть безкоштовно.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, алгоритм безоплатного тестування не передбачає випадків, коли людина хоче обстежитися за власним бажанням без ознак коронавірусної інфекції.

"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу і, крім того, вона не є контактною особою з хворим на коронавірус, тобто це лише бажання, то в нас не передбачено нашим алгоритмом безоплатного тестування", - заявив Степанов.

Також він нагадав, що обов'язковому безоплатному тестуванню підлягають люди із симптомами коронавірусу, люди, які контактували з хворими на коронавірус, усі медики, що працюють із хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 5 днів, поліцейські та нацгвардійці, усі хворі на пневмонію.

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Також Степанов додав, що визначено дуже чіткий перелік, кого треба тестувати на COVID-19, але він постійно розширюється.

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без симптомов COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1994
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12.05.2020 10:22
+8
Тоді чому ви, ідіоти, відправили мене на карантин і штафуєте за шашлики? )))
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12.05.2020 10:26
+4
просто тестов нет
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12.05.2020 10:21
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просто тестов нет
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12.05.2020 10:21 Відповісти
У Бубачки в 2019г. были симптомы, его тестировали в клинике Пальчевского, а толку? 73% подхватили вирус ЗЕбилизма
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12.05.2020 10:41 Відповісти
У него и сейчас симптомы есть - куда же они денутся?
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12.05.2020 10:45 Відповісти
Всех жителей китайского города Ухань протестируют на коронавирус в течение 10 дней
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12.05.2020 12:43 Відповісти
платная гуманитарка на фирме у жены степашки.Без проблем тестируйтесь
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12.05.2020 13:50 Відповісти
Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без симптомов COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1994
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12.05.2020 10:22 Відповісти
эээ... Все страны Европы делают платные тесты. Что не так?
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12.05.2020 16:34 Відповісти
Тесты по назначению врачей, даже не больных, а из зоны риска, делают бесплатно за счет страховки. За деньги делают дополнительные тесты по желанию.
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12.05.2020 16:46 Відповісти
правильно, он о том же и сказал - нет симптомов и не входите в группу риска - не тестируем.
В Европе то же самое.
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12.05.2020 17:11 Відповісти
В Европе тестируют зону риска, а нас только заболевших. Остальных платно.
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12.05.2020 17:13 Відповісти
А зачем тестировать зону риска? Ну нашли у тебя коронавирус, бессимптомный, что поменяется?
В Италии тоже пока было мало вакцины, тестили только тех у кого тяжелое состояние. Если просто насморк и кашель - досвидания.
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12.05.2020 17:16 Відповісти
Спросишь немцев, исландцев и т.д. И да -- "ходи заражай всех дальше без теста". Так? Тесты только тяжело больным делать бессмысленно. Тесты нужны для разделения зараженных и здоровых.
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12.05.2020 17:21 Відповісти
кого заражать? Карантин же, ходи в маске и никого не заразишь.
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Тоді чому ви, ідіоти, відправили мене на карантин і штафуєте за шашлики? )))
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12.05.2020 10:26 Відповісти
Потому, что шашлык не украинское национальное блюдо.
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12.05.2020 10:47 Відповісти
Если делать тесты не кому надо а всем желающим, то это испортит статистику. А статистика это точная наука.
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12.05.2020 10:26 Відповісти
ну да, зачем обследовать безсимптомных, проще симптомных, те ж мрут на 5-8 день, лечить уже поздно.
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12.05.2020 10:27 Відповісти
Алгоритм безоплатного тестування не передбачає обстеження людей без симптомів COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1869
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12.05.2020 10:28 Відповісти
Они могут быть носителями и без симптомов,ну что можно ещё объяснить советскому украинцу? ,который смешно аргументирует когда в казне денег нет
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12.05.2020 10:36 Відповісти
И до этого ...Советский это тот у которого нет своего государства(был ссср) ,а головка повёрнута в сторону Мацквы
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12.05.2020 10:39 Відповісти
Брешешь, степашка. Никто мне так и не ответил: зачем вы тестировали и закрыли на месяц многодетную здоровую семью в Н. Каховке? Вы хуже нацистов.
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12.05.2020 10:44 Відповісти
Если обследовать только умерших, то смертность от коронавируса будет 100%.
Если только тех, кто в реанимации - 50%.
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12.05.2020 10:46 Відповісти
Бесплатные тесты это как типа в Белой Церкви? :"В Белой Церкви в больнице №3 с пациентов берут деньги за тесты на коронавирус COVID-19.Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, который рассказал историю Татьяны Пановой.Украинка сообщила, что ее 17-летнюю дочь в больнице заставили сделать тест на коронавирус, заплатив за него 500 грн. После разбирательств, в клинике заявили, что эти деньги - добровольный вклад, но чек не спешили отдавать. Позже Пановой выдали чек, где была указана сумма 429 грн, но сдачу ей так и не вернули.Под постом Штефана еще одна женщина рассказала, как в этой же больнице с нее взяли деньги за тест на COVID-19."Лежали осенью с малым в этой больнице. Ребенок застрахован. После уплаты 98 грн за УЗИ принесли чек с благотворительной помощью. На мои слова: "Я благотворительностью не занимаюсь", а также то, что страховая такой чек не примет, им пришлось без всякого энтузиазма перерабатывать чеки. А сейчас стоит вопрос оперировать ребенка. Врач сказала, что плановые операции проводят, только если есть тест на COVID-19. Сумму сказали также 429 грн. Хотя все тесты, даже ПЦР, бесплатные", - поделилась в сети Елена Шевченко.Издание "https://bez-tabu.com.ua/novini/u-bilotserkivskij-likarni-3-berut-groshi-za-testy-na-koronavirus/?fbclid=IwAR3qLfwKfwT2m6dEVzGcizcE90ZbPN4_ykNkdOqNJ09Bfpls4ZpOSJHnhSk Без табу " пишет, что руководству больницы было сообщено о данной ситуации, однако пока комментариев не было."
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12.05.2020 10:50 Відповісти
Огласите, пожалуйста, весь список, цены на тестирование.
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12.05.2020 10:53 Відповісти
Что то я не понял, а для чего их заявы о том, что заказали миллионы тестов? И куда идут миллионы долларов выделенных Украине в рамках борьбы борьбы с COVID-19 ? Мародерствуем на смертях?
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12.05.2020 11:27 Відповісти
Снова пойдут отмазки, что выдернули из контекста и не так поняли.
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12.05.2020 11:28 Відповісти
А почему алгоритм БЕСПЛАТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ действует для полицейских ( которые больше времени должны находиться на улице), а не действует для водителей перевозчиков людей, работников супермаркетов ( т.е работников закрытых помещений и контачащих с большим количеством людей) ??
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12.05.2020 12:00 Відповісти
Степанов и Супрун - близнецы братья. Неужели на это место нет нормальных людей. Они же професиональные убийцы - убивают медицину, а люди сами повымрут от такой жизни.
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12.05.2020 12:38 Відповісти
А теперь обратите внимание на статистику по россиянам, у которых 46% (по вчерашней новости тут же) выявленных - бессимптомные, то есть тестируют почти всех подряд, а не только тех, у кого температура зашкаливает. Может, если бы у нас тестировали гораздо больше, включая бессимптомных, реальность по больным оказалась бы куда грустней.
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12.05.2020 12:45 Відповісти
а что грустного-то? Ну болеют куча людей бессимптомно, и что тут плохого? Наоборот, это говорит о том что вирус не так страшен как его малюют.
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12.05.2020 16:36 Відповісти
что бы тебя тестировало по жизни.
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13.05.2020 08:38 Відповісти
 
 