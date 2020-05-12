Суїцид фермера на Одещині: До президента, Кабміну і ВРУ зверталися з приводу компенсації втрат фермерів через посуху, але відповіді не було. ВIДЕО

В Одеській області Кілійська міська рада зверталася до президента, Кабміну і Верховної Ради з приводу компенсації втрат фермерів через посуху, але відповіді не було.

Про це написала в Facebook журналістка та ексзаступниця голови Одеської ОДА Зоя Казанжи, передає Цензор.НЕТ.

"Василь Сердюченко, фермер із села Шевченкове Кілійського району, що на півдні Одещини, вчинив суїцид. Міський голова Кілії Павло Бойчекно повідомив, що причина трагедії – повністю знищені засухою посіви на полях Василя Миколайовича. Фермеру було 66 років, він мав 150 гектарів орендованої у односельчан землі. Через страшну засуху посіви загинули повністю. 900 тисяч гривень – скільки він мав виплатити людям. Василь Сердюченко залишив посмертну записку", - написала Казанжи.

"Мер Бойченко розповідає, що місяць тому Кілійська міська рада звернулась до президента України, Кабміну і парламенту з проханням виділити кошти невеликим фермерським господарствам на компенсацію втрат. Жодна державна інституція не відповіла на це звернення", - додає вона.

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Казанжи звернула увагу, що 4 мільярди гривень у резервному фонді закладено саме на такі випадки, як компенсація фермерським господарствам через надзвичайну ситуацію.

"Але компенсації отримують доларові мільярдери-латифундисти. А черга до селян все ніяк не може дійти. Одещина дуже потерпає від засухи. Вже більше року немає дощів, зима була безсніжною. Гинуть посіви, земля перетворилась на порох. У південних районах Одеської області планують оголосити надзвичайну ситуацію через втрату врожаю у цьому році", - пише колишня чиновниця.