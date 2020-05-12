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Суїцид фермера на Одещині: До президента, Кабміну і ВРУ зверталися з приводу компенсації втрат фермерів через посуху, але відповіді не було. ВIДЕО

В Одеській області Кілійська міська рада зверталася до президента, Кабміну і Верховної Ради з приводу компенсації втрат фермерів через посуху, але відповіді не було.

Про це написала в Facebook журналістка та ексзаступниця голови Одеської ОДА Зоя Казанжи, передає Цензор.НЕТ.

"Василь Сердюченко, фермер із села Шевченкове Кілійського району, що на півдні Одещини, вчинив суїцид. Міський голова Кілії Павло Бойчекно повідомив, що причина трагедії – повністю знищені засухою посіви на полях Василя Миколайовича. Фермеру було 66 років, він мав 150 гектарів орендованої у односельчан землі. Через страшну засуху посіви загинули повністю. 900 тисяч гривень – скільки він мав виплатити людям. Василь Сердюченко залишив посмертну записку", - написала Казанжи.

"Мер Бойченко розповідає, що місяць тому Кілійська міська рада звернулась до президента України, Кабміну і парламенту з проханням виділити кошти невеликим фермерським господарствам на компенсацію втрат. Жодна державна інституція не відповіла на це звернення", - додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фермер на Одещині втратив через посуху весь урожай і вчинив самогубство

Казанжи звернула увагу, що 4 мільярди гривень у резервному фонді закладено саме на такі випадки, як компенсація фермерським господарствам через надзвичайну ситуацію.

"Але компенсації отримують доларові мільярдери-латифундисти. А черга до селян все ніяк не може дійти. Одещина дуже потерпає від засухи. Вже більше року немає дощів, зима була безсніжною. Гинуть посіви, земля перетворилась на порох. У південних районах Одеської області планують оголосити надзвичайну ситуацію через втрату врожаю у цьому році", - пише колишня чиновниця.

Суїцид фермера на Одещині: До президента, Кабміну і ВРУ зверталися з приводу компенсації втрат фермерів через посуху, але відповіді не було 01

Автор: 

ВР (14975) Кабмін (14090) Одеська область (3218) Президент (815) фермер (387)


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Топ коментарі
+31
Вони просто сильно зайняті люди, бабло що оставив в казні Порошенко розгрібали.
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12.05.2020 11:04
+17
Лучше быть порохоботом, чем зебилом))))
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12.05.2020 11:13
+16
... но ответа не было

Это и был ответ
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12.05.2020 11:04
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то, что он покончил с собой- проблема скорее психологическая, чем национальная. и тема очень деликатная. но с деликатностью и культурой общения у вас смотрю проблемы. только штампы, что надо быть европейцем.
с/х из-за зависимости от погоды- всегда и везде рискованное дело.
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12.05.2020 17:06 Відповісти
мне надоела болтавня малолеток типа https://censor.net/user/461790 выше. вот именно что дело рискованное и потому всегда страхуется. но страховая не застрахует урожай если посеена не та культура или нарушена технология или еще что то. мы привыкли кивать на европу при том не понимая что там жить очень нелегко. они делают все так как пишет книжка, а мы как получается))) и в этом наша разница
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12.05.2020 18:05 Відповісти
Не потрібні ви їм. Вони ділять гроші, бо насьогодні у бюджеті тільки 300 млрд. доларів. А це дуже великі бюджетні гроші. Жалко фермера. Простого хлібороба, якого до цього довели керівники держави. Це був відчай. Це ви у нього забрали життя.
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12.05.2020 15:05 Відповісти
мальчик, если бы у нас было в бюджете 300млрд доларов то мы превратились бы в рашу. зеля давал бы пенсии по 1000 уе и рейтинг у него был бы 120%)))
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12.05.2020 18:08 Відповісти
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