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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Перший етап пом'якшення карантину - тест на готовність жити за правилами. У разі різкого погіршення ситуації повернемося до обмежень, - Кличко. ВIДЕО

Із 12 травня в Києві почали запроваджувати перший етап послаблення обмежувальних заходів.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні в столиці розпочали перший етап послаблення обмежень. Працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, невеликі виробництва, деякі інші установи, про які ми говорили. Відкрилися також 27 продовольчих ринків, - сказав Кличко. - Я хочу підкреслити, що для роботи всіх підприємств прописаний чіткий регламент та правила безпеки. Дотримуватися яких мають усі без винятку", - підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що чимало киян самі собі зняли обмеження. І продовжували ходити в парки та на дитячі майданчики, компаніями на пікніки, не дотримувались елементарних правил безпеки.

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих "радощів життя" - і після Великодня, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідні. І в столиці відбувалися просто масові гуляння! Хоч ми і закликали дочекатися послаблень і дотримуватися правил безпеки, - підкреслив Кличко. - Дехто зараз питає: а навіщо був потрібен карантин. Навіщо? Поясню ще раз. Ми його запровадили вчасно! І не допустили стрімкого розповсюдження вірусу й інфекційного вибуху. Як це трапилося в інших країнах. У нас не померло стільки людей, не "лягла" медицина. І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти і звести нанівець всі зусилля – м’яко кажучи, нерозумно!", - наголосив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 59 нових випадків COVID-19, серед інфікованих 14 медиків і 4 дитини. Загалом 1930 хворих, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Він додав, що послаблення в місті запроваджуватимуть поступово.

"Щоб розуміти, де в нас основні ризики і де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, - іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас не буде, - сказав Кличко. - Так, дехто, звичайно, може ігнорувати все. Та ті, хто зараз нехтує правилами і говорить про світову змову, зовсім по-іншому поводитимуться в інфекційних відділеннях! І теж пред’являтимуть претензії. – Вже про те, що їм не надали допомогу", - підкреслив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
зебыдлу понравилось запрещать. на пожарах и в дтп гибнет больше людей. виталя, если ты посмотришь с вчера в завтрашний день, то даже ты сможешь увидить что никакой пандемии нет.
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12.05.2020 12:49
+5
То есть уже заранее прогнозируют "резкое ухудшение".Виталик,дозвездишься и тебя попрут вместе с зелеными макаками.
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12.05.2020 12:57
+5
Ми вільні люди ! і пішов ти нахрен зі своїми "правилами" .урод упоротий!
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12.05.2020 13:17
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А кто будет плохо себя вести....
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12.05.2020 12:38 Відповісти
От хорошу палку для овечок придумали)
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12.05.2020 12:49 Відповісти
зебыдлу понравилось запрещать. на пожарах и в дтп гибнет больше людей. виталя, если ты посмотришь с вчера в завтрашний день, то даже ты сможешь увидить что никакой пандемии нет.
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12.05.2020 12:49 Відповісти
По этой логике и войны никакой нет, ведь на пожарах и в дтп гибнет больше чем на фронте.
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12.05.2020 12:56 Відповісти
почитай в википедии, что такое "пандемия".
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12.05.2020 12:58 Відповісти
В каждом морге у нас война идёт по вашей логике? Или все таки попробуете найти в нете что такое понятие война.
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12.05.2020 13:40 Відповісти
Надо добавить "жить по правилам на карантине".
А то как-то "жить по правилам" чем-то тюремным отгонит
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12.05.2020 12:51 Відповісти
Кличко, ты гаже вируса. Тот не вызывает такого отвращения.
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12.05.2020 12:54 Відповісти
То есть уже заранее прогнозируют "резкое ухудшение".Виталик,дозвездишься и тебя попрут вместе с зелеными макаками.
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12.05.2020 12:57 Відповісти
Дурак Виталька ты, судя по настроениям народа обратно в норы запрятать не удастса народ,уже того карантина не будет так как народ понял что правила карантина не одни для всех так что жить по правилам должны все как в Италии нет исключений а не избранным как у нас одним можна другим нет,терпения заканчивается,судя по тому что нельзя уехать на такси с утра с двойной ценой,и ругаганием на власть самих таксистов что приходится стоять в пробках по два часа,они даже не хотят повышене эти время дороже,из за транспортного кллапса что вы создали
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12.05.2020 13:03 Відповісти
как в Харькове соблюдают карантин
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/sarzhin-yar-perepolnen-************-plavanya-foto-video/ https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/sarzhin-yar-perepolnen-************-plavanya-foto-video/
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12.05.2020 13:11 Відповісти
Вже і п.Кличко розсмакував силу заборон.

...Na kolina, chamy!... (c)
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12.05.2020 13:16 Відповісти
Ми вільні люди ! і пішов ти нахрен зі своїми "правилами" .урод упоротий!
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12.05.2020 13:17 Відповісти
Законы не правила, а правила это святое, когда сам их выдумываешь. Ну а законы не для тех кто выдумывает правила.
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12.05.2020 13:43 Відповісти
Долго тренировался, увещевая сам себя:
- Запомни, мой маленький мозг: не "по понятиям", а - "по правилам"... На! На тебе с левой! Запомнил?.. "Не только лишь все, но не все могут..." На с правой! Всё, пишем быстрее на камеру...
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12.05.2020 15:31 Відповісти
те, кто искренне возмущаются карантином и жаждут "свободы", похожи на собак, которых привезли к ветеринару, чтобы сделать прививку, а они яростно сопротивляются и кусаются. Впрочем, это преимущественно боты и кацапские пропагандоны.
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12.05.2020 16:51 Відповісти
 
 