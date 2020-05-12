Перший етап пом'якшення карантину - тест на готовність жити за правилами. У разі різкого погіршення ситуації повернемося до обмежень, - Кличко. ВIДЕО

Із 12 травня в Києві почали запроваджувати перший етап послаблення обмежувальних заходів.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні в столиці розпочали перший етап послаблення обмежень. Працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, невеликі виробництва, деякі інші установи, про які ми говорили. Відкрилися також 27 продовольчих ринків, - сказав Кличко. - Я хочу підкреслити, що для роботи всіх підприємств прописаний чіткий регламент та правила безпеки. Дотримуватися яких мають усі без винятку", - підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що чимало киян самі собі зняли обмеження. І продовжували ходити в парки та на дитячі майданчики, компаніями на пікніки, не дотримувались елементарних правил безпеки.

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих "радощів життя" - і після Великодня, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідні. І в столиці відбувалися просто масові гуляння! Хоч ми і закликали дочекатися послаблень і дотримуватися правил безпеки, - підкреслив Кличко. - Дехто зараз питає: а навіщо був потрібен карантин. Навіщо? Поясню ще раз. Ми його запровадили вчасно! І не допустили стрімкого розповсюдження вірусу й інфекційного вибуху. Як це трапилося в інших країнах. У нас не померло стільки людей, не "лягла" медицина. І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти і звести нанівець всі зусилля – м’яко кажучи, нерозумно!", - наголосив мер столиці.

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Він додав, що послаблення в місті запроваджуватимуть поступово.

"Щоб розуміти, де в нас основні ризики і де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, - іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас не буде, - сказав Кличко. - Так, дехто, звичайно, може ігнорувати все. Та ті, хто зараз нехтує правилами і говорить про світову змову, зовсім по-іншому поводитимуться в інфекційних відділеннях! І теж пред’являтимуть претензії. – Вже про те, що їм не надали допомогу", - підкреслив Кличко.