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Цього року очікується відкриття 7 нових і реконструйованих навчальних закладів у Києві, - Кличко. ВIДЕО

Роботи на об'єктах тривали і в період карантину. Планується відкриття 7 оновлених і відремонтованих навчальних закладів Києва.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що цього року ми відкриємо 7 оновлених закладів освіти. Зокрема - 3 нових дитсадки та 2 – після повної реконструкції. Плануємо завершити і масштабні реконструкції з добудовами у 2 школах. Роботи на об’єктах тривали і в період карантину. Нагадаю, що у 2020-му на будівництво нових і реконструкцію існуючих закладів освіти місто виділило один мільярд гривень. І ми продовжуємо інвестувати в розвиток наших дітей!", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що цей навчальний рік школярам доведеться завершувати дистанційно. Керівники шкіл отримали інструкції від Міністерства освіти. Школярі навчаються онлайн, дистанційно здають тести і пишуть контрольні.

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Профільне міністерство також розробляє план проведення ЗНО та вступної компанії.

У всіх районах столиці триває закупівля меблів, обладнання для їдалень та харчоблоків, техніки для STEM-освіти, дидактичних матеріалів.

Більшість закладів освіти вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.

Автор: 

дитячий садок (362) Київ (19490) Кличко Віталій (3512) освіта (1302) школа (2212)


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Обіцянка-цяцянка от пидаліка
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12.05.2020 12:49 Відповісти
А смысл? Ты же говорил что от вируса умрут миллионы? Кто там будет учиться. Лучше могилы рой, как Филатов в Днепре))) Кстати в Днепре хоть в одну могилу положили труп или нет?
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12.05.2020 12:50 Відповісти
Якщо нові школи будують такі друзі Педаліка як Непоп, то вже на наступнмй рік Педалік розкаже про глобальну реконструкцію цих шкіл і дит.садочків.
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12.05.2020 14:08 Відповісти
Кличко МОЛОДЕЦ! Какие ресуры ,так и делает, держит удар от команды ШУТА!Правильный парень!
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12.05.2020 19:29 Відповісти
 
 