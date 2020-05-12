Цього року очікується відкриття 7 нових і реконструйованих навчальних закладів у Києві, - Кличко. ВIДЕО

Роботи на об'єктах тривали і в період карантину. Планується відкриття 7 оновлених і відремонтованих навчальних закладів Києва.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що цього року ми відкриємо 7 оновлених закладів освіти. Зокрема - 3 нових дитсадки та 2 – після повної реконструкції. Плануємо завершити і масштабні реконструкції з добудовами у 2 школах. Роботи на об’єктах тривали і в період карантину. Нагадаю, що у 2020-му на будівництво нових і реконструкцію існуючих закладів освіти місто виділило один мільярд гривень. І ми продовжуємо інвестувати в розвиток наших дітей!", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що цей навчальний рік школярам доведеться завершувати дистанційно. Керівники шкіл отримали інструкції від Міністерства освіти. Школярі навчаються онлайн, дистанційно здають тести і пишуть контрольні.

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Профільне міністерство також розробляє план проведення ЗНО та вступної компанії.

У всіх районах столиці триває закупівля меблів, обладнання для їдалень та харчоблоків, техніки для STEM-освіти, дидактичних матеріалів.

Більшість закладів освіти вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.