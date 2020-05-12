УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12651 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
9 146 18

Уже три роки в зоні бойових дій на Донбасі перебуває пес Дагір: "Відкриваю вогонь по противнику, а він не боїться, лежить поруч". ВIДЕО

Уже три роки в зоні бойових дій перебуває пес породи хаскі на ім'я Дагір. Юрій - його господар, друг і побратим воїн 57-ї бригади ЗСУ - взяв собаку ще цуценям і відтоді вони не розлий вода.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

- Перед самим виїздом на позиції мені зателефонували і сказали, що потрібно забрати цуценя. Мені нічого не залишалося робити, як брати Дагіра із собою на фронт. Незабаром ми потрапили під вогонь з БМП, довелося бігти хто куди. Після закінчення обстрілу думав, що більше не побачу собаку, проте він сховався під лавку на кухні. Ось так почалося наше бойове життя. На початку бувало таке, що я відкриваю вогонь у бік противника, а він не боїться, просто лежить поруч.

Також читайте: Українські воїни-піхотинці привітали побратимів з професійним святом: "Дайте нам можливість перемогти - і ми це зробимо"

- Його жодного разу не поранило?

- Було таке. Перший раз осколок влучив у щелепу, але все на ньому зажило і він повернувся на передову. Іншим разом куля пробила ногу, але після цього випадку Дагір уже боїться виходити на поверхню. І як тільки починається обстріл, він ховається.

- Командування підрозділу, як воно ставиться до такої бойової одиниці?

- Нормально реагує, знає про Дагіра. Одного разу в нас була позаштатна ситуація в батальйоні. Коли все минуло, командиру роти телефонує замполіт і кличе мене до телефону. Той питає мене, де я був у такий-то час? "На базі" - відповідаю йому. "Не обманюй, твого собаку бачили поруч", - каже замполіт. "Дагір, можливо, десь був, але я був на базі" - відповів замполіту і на цьому наша розмова закінчилася.

Ось так і воюємо з моїм другом, разом.

Автор: 

собаки (100) Донбас (22356) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
Эта собачка спасла 2 бойцов, прикрыв их собой

Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 53
показати весь коментар
12.05.2020 14:48
+39
Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 3528
показати весь коментар
12.05.2020 14:51
+34
цей Собака точно більший патріот, ніж усик..
показати весь коментар
12.05.2020 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти, хто був на війні та бачив смерть, стали ще більше цінувати життя. Це проявилося у відношенні до тварин: собак та котів. На початку війни, у 14-15 роках, у кожному бліндажі, навіть кожному танку був свій улюбленець. Це - прояв людяності, намагання підтримати тих, хто залежить від людей.
показати весь коментар
12.05.2020 14:43 Відповісти
Эта собачка спасла 2 бойцов, прикрыв их собой

Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 53
показати весь коментар
12.05.2020 14:48 Відповісти
Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 3528
показати весь коментар
12.05.2020 14:51 Відповісти
Четырехлапые бандеривци... Слава Украини!
показати весь коментар
12.05.2020 15:07 Відповісти
цей Собака точно більший патріот, ніж усик..
показати весь коментар
12.05.2020 15:12 Відповісти
Люди! Чому я плачу? Щось зі мною не так ?
показати весь коментар
12.05.2020 14:58 Відповісти
Мальчика в трусиках жалко
показати весь коментар
12.05.2020 19:35 Відповісти
👍
показати весь коментар
12.05.2020 14:59 Відповісти
Восени 2014 року на вулицях Попасної вешталася купа покинутих собак, там навіть були мастіно та далматинці.. Сєпари, тікаючи, побросали своїх хатніх улюбленців. Собаки ходили невеликим зграями, підходили до магазинів та зупинок і просили їсти.
Багатьох собак потом вивезли в тил волонтери, деяких собак солдати ЗСУ коли пішли на ротацію, позабирали додому.
показати весь коментар
12.05.2020 14:59 Відповісти
деяких собак солдати ЗСУ коли пішли на ротацію, позабирали додому
І хто тут у цій ситуації "фашист" ?
показати весь коментар
12.05.2020 15:02 Відповісти
так відповідь зрозуміла.)) Хлопці останнім делилися з тваринками, а в той період в армії з харчами було м'яко кажучи, не дуже..
Деякі собаки були дуже налякані, тоді місто через день обстрілювали сепари градами та ствольною артою.
показати весь коментар
12.05.2020 15:11 Відповісти
Мабуть тому що тварини набагато благородніші за людей - не зраджують і не кидають!
показати весь коментар
12.05.2020 15:00 Відповісти
Є люди, як тварини,
Є тварини, як люди.
показати весь коментар
12.05.2020 15:08 Відповісти
У тварини немає вольності, вона залежна. Людина має вольність але їй комфортніше бути рабом та покидьком. ''Вміння виживати-про близьких не страждати'' Макіавеллі.
показати весь коментар
12.05.2020 15:22 Відповісти
Собаки дуже бояться обстрілів та вибухів, а цей блакитноокий красунчик Хаскі справжній герой, ще й с трьома пораненнями. Важка доля випала цьому песеку з хазяїном воїном.
показати весь коментар
12.05.2020 15:31 Відповісти
Мій друг з війни повернувся реально помішаним на котах. Його кішка врятувала. Перед обстрілом і прямим попаданням в бліндаж кішка вела себе неспокійно і врешті витягла кошенят і поклала під дерево. Він підійшов, нахилився над кошенятами і тут шардабахнуло... Пару фоток фронтових улюбленців, фотки в друзів взяв.
Уже три роки в зоні бойових дій на Донбасі перебуває пес Дагір: "Відкриваю вогонь по противнику, а він не боїться, лежить поруч" - Цензор.НЕТ 9165
Уже три роки в зоні бойових дій на Донбасі перебуває пес Дагір: "Відкриваю вогонь по противнику, а він не боїться, лежить поруч" - Цензор.НЕТ 8685
показати весь коментар
12.05.2020 15:38 Відповісти
Противник не боится, лежит рядом?
показати весь коментар
12.05.2020 16:01 Відповісти
у собаки потрясающие глаза. Ну просто космические! красавец!
показати весь коментар
13.05.2020 00:32 Відповісти
 
 