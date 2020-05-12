Уже три роки в зоні бойових дій на Донбасі перебуває пес Дагір: "Відкриваю вогонь по противнику, а він не боїться, лежить поруч". ВIДЕО

Уже три роки в зоні бойових дій перебуває пес породи хаскі на ім'я Дагір. Юрій - його господар, друг і побратим воїн 57-ї бригади ЗСУ - взяв собаку ще цуценям і відтоді вони не розлий вода.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

- Перед самим виїздом на позиції мені зателефонували і сказали, що потрібно забрати цуценя. Мені нічого не залишалося робити, як брати Дагіра із собою на фронт. Незабаром ми потрапили під вогонь з БМП, довелося бігти хто куди. Після закінчення обстрілу думав, що більше не побачу собаку, проте він сховався під лавку на кухні. Ось так почалося наше бойове життя. На початку бувало таке, що я відкриваю вогонь у бік противника, а він не боїться, просто лежить поруч.

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- Його жодного разу не поранило?

- Було таке. Перший раз осколок влучив у щелепу, але все на ньому зажило і він повернувся на передову. Іншим разом куля пробила ногу, але після цього випадку Дагір уже боїться виходити на поверхню. І як тільки починається обстріл, він ховається.

- Командування підрозділу, як воно ставиться до такої бойової одиниці?

- Нормально реагує, знає про Дагіра. Одного разу в нас була позаштатна ситуація в батальйоні. Коли все минуло, командиру роти телефонує замполіт і кличе мене до телефону. Той питає мене, де я був у такий-то час? "На базі" - відповідаю йому. "Не обманюй, твого собаку бачили поруч", - каже замполіт. "Дагір, можливо, десь був, але я був на базі" - відповів замполіту і на цьому наша розмова закінчилася.

Ось так і воюємо з моїм другом, разом.