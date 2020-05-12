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Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує інтерв'ю Дмитра Гордона з кримською прокуроршею-зрадницею Наталією Поклонською і міркує про те, навіщо в український інформпростір потихеньку вводять відвертих колаборантів.

Що робить Поклонська, яка перебуває під санкціями і оголошена в розшук на підконтрольній Україні території, в ефірі у Дмитра Гордона? Навіщо він підігравав гості-колаборантці, називаючи анексію Криму "приєднанням"? Наскільки ефективною буде така технологія "примирення"? І чим ще небезпечні такі інтерв'ю з, на перший погляд, не дуже небезпечними ворогами?

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Нагадаємо, до окупації Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на півострові.

На материковій частині України проти Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн.

Автор: 

Гордон Дмитро (116) інтерв’ю (221) Поклонська Наталія (166) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+68
Фамилию Гордон нужно писать через "ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ"
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12.05.2020 16:43
+44
Надо устроить интервью Гордона с Мотороллой!!! Похоже пришло время...
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12.05.2020 16:46
+31
Никогда не понимал, что в ней няшного.
Для кацапов на фоне из маток конечно сойдет, но не более.
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12.05.2020 16:45
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Я так смотрю на вас на всех со стороны и удивляюсь.
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12.05.2020 17:36 Відповісти
здивовуйся далІ
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12.05.2020 17:41 Відповісти
но шановный,без этой категории громадян Украина останется без керивныцтва - ОП,ВР,КМ и т.д.
разве что МО останется..
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12.05.2020 17:46 Відповісти
ЦЕНЗОР ЦЕ ЖИДОВСЬКИЙ РЕСУРС
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12.05.2020 17:48 Відповісти
https://twitter.com/C0D3TALK3R
https://twitter.com/C0D3TALK3R @C0D3TALK3R

Все що треба знати про "етику" у жирноліздов:
"я не бачу, щоб Гордон в даній ситуації порушив Кодекс журналістської етики», - членкиниха Комісії з журналістської етики Світлана Остапа"/
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12.05.2020 17:51 Відповісти
ничего подобного. Хорошее интервью. Показал всю дурь поклонской.
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12.05.2020 17:53 Відповісти
В окно Овертона лезет рыло "русского мира".
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12.05.2020 21:57 Відповісти
Идеологи пропагандисты, что в Украине, что в России, работают по одним и тем же лекалам. В России говорят, что Украина, вот вот развалится, и в Украине говорят, что Россия вот вот развалится. В России говорят, что Украина это заповедник СССРа, и в Украине говорят, что Россия это СССР. Всё это не верно. Никто разваливаться не собирается. . Надо быть готовым к тому, что такие отношения будут продолжаться много много десятилетий. Надо приспосабливаться жить в новых реалиях. Никакой братской любви никогда не было нет и не будет.
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12.05.2020 17:53 Відповісти
https://censor.net.ua/news/3194976/zelenskiyi_naznachil_glavu_pressslujby_kvartala_95_rudenko_chlenom_natssoveta_po_teleradioveschaniyu
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12.05.2020 17:54 Відповісти
Все эти ЗЕленнские, Гордоны, Усики, Сивохи и т.д. и т.п. - так называемые "ОКНА ОВЕРТОНА", через которые украинское общество пытаются приучить к мысли про примирение с оккупантом.
Они похоже не плохо зарабатывают на этой схеме руSSких оккупантов, размывая мозги и волю к ПОБЕДЕ у украинцев.

Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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12.05.2020 17:56 Відповісти
Усик помоему не зебила, а ВАсильчикова.
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12.05.2020 18:16 Відповісти
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12.05.2020 21:58 Відповісти
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 1614
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12.05.2020 17:59 Відповісти
Лысый больше на пид*раса! за бабки на что угодно...
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12.05.2020 22:10 Відповісти
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 1041
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12.05.2020 18:09 Відповісти
Дидыатрядызаграждале...идет форма наследнику ягоды-ежова очень идет... А вот когда дедушка Берия пришел немножечко укакекались...до сих пор сопли льют по "делу вгачей"
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12.05.2020 19:45 Відповісти
Интересно было глянуть на эту тварь ! И это было поучительно увидеть красивую , молодую и не глупую девушку у которой за этой маской скрывается бездна лицимерия и подлости ! В коментах читал такое же что и сам понял . Так что не хрен автору статьи представлять что украинцы тупые и схавают этот театр лицемерия няшки ! Отличное интервью !
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12.05.2020 18:10 Відповісти
ресурс жидовский
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12.05.2020 18:16 Відповісти
наташа просто соска
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12.05.2020 18:20 Відповісти
Дмитро гондон має беззаперечний талант втюхати лохам з користю для себе якійсь непотріб.
Колись це були пірамідки Ю-Шен-Це.
1,5 роки тому було зелене сцикло.
І ось тепер - похлонська.
Піпл - хавай!
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12.05.2020 18:21 Відповісти
1,5 года тому он Смешко продвигал.
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12.05.2020 18:29 Відповісти
От шо тут няшного, когда она умытая?
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 9126
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12.05.2020 18:25 Відповісти
та не важно, смокче та й годі
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12.05.2020 18:34 Відповісти
Та видно ж,що операції на лиці робила.Геть змінилась.
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12.05.2020 18:39 Відповісти
Я теж помітила.Ну або макіяж хороший
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12.05.2020 19:34 Відповісти
Та робила.Новорічний подарунок собі зробила.На Московщині це обговорювали на початку лютого.
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12.05.2020 20:29 Відповісти
та как вафельница - пойдет.....
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12.05.2020 19:20 Відповісти
Хитрожопые всегда по-подлому сдают Украину. Чему удивляться?
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12.05.2020 18:30 Відповісти
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 5972
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12.05.2020 18:31 Відповісти
Дозволити свинарчукам грабувати армію - це не "зрада" зовсім, правда? Віддати весь імпорт нафтопродуктів куму Путіна - це просто пустощі? Дати партії Шарія можливість брати участь у виборах - не "зрада"? А підписати "формулу Штайнмаєра" - то взагалі жест доброї волі і ніяка не "зрада", правда
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12.05.2020 18:32 Відповісти
Гордон обожает всех своих клиентов , как открывающий двери в ресторан чувак с прогибоном
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12.05.2020 18:51 Відповісти
Паклонская - как там бюстікЪ Государя, Сватого Ніколая Второго, еще міроточітЪ?
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12.05.2020 18:57 Відповісти
во все времена я удивлялся єврейскому козаку
https://youtu.be/KjuGZ0SzZaE
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12.05.2020 18:58 Відповісти
***** этот Гордон ... давно об этом при случае ему или в его адрес говорю, . Гнида картонная...
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12.05.2020 19:04 Відповісти
"присоєдіненіє Крьіма" це, Гордоша, як спортівно-оздоровітельний лагєрь Аушвіц-Біркенау, пардон муа, блт.
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12.05.2020 19:04 Відповісти
Гондона уже давно можно было ликвидировать либо посадить.
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12.05.2020 19:28 Відповісти
Первое
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12.05.2020 21:43 Відповісти
Цікаво,ким це інтерв"ю ініційоване?
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12.05.2020 19:36 Відповісти
и профинансировано!
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12.05.2020 22:13 Відповісти
Это неправильно. Идет война, в том числе и информационная, постоянно погибают защитники Украины. А вы все, потенциальные коллаборанты, воем воете - только дай услышать другую сторону. Там нет ни чего, кроме фашистской пропаганды, т.е. русские это высшая раса, а все остальные "братья" но поменьше. А когда вы слушать будете нашу сторону, которая в 2014 не дала слиться стране Украина? А та сторона и так вещает с каждого утюга, куда уж больше, пол страны чуть ли не молятся на путлера. А вам все мало, переезжайте в Россию и смотрите гебельсТВ
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12.05.2020 21:31 Відповісти
+++
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12.05.2020 23:55 Відповісти
до речі, цікаво подивитись те інтервь*ю. Як мислить ворог? Що для нього важливо? Де в ворога слабкі місця?
І ще цікаво, коли, нарешті, в нас запрацюють команди хлопців, які будуть виїжджати за кордон, ловити там українських зрадників, привозити сюди і тут їх садити до в*язниці пожиттєво?
Список великий. Поклонська, Янукович, Азаров, Пшонка, та інші.
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12.05.2020 19:45 Відповісти
гордон позиціонує себе не як нейтральний журналіст, а як український журналіст, тому він не мав етичного права інтерв'ювати ворога. Був би він білоруський журналіст - він міг би вгамувати свій професійний інтерес і інтерв'ювати ворогів України. Разом з тим, гордон, зєлєнскій та коломойський працюють в певному контурові схем, які вже можна означити як шкідливі для України. В сфері журналістики, економіки та будівництва держави.
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12.05.2020 19:59 Відповісти
Інтерв'ю з Поклонською - це не просто *************, це повна втрата гідності, за межею розуміння !!!
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12.05.2020 20:04 Відповісти
ЖЕСТЬ!!! Откровения нищей россиянки!

https://www.youtube.com/watch?v=At3kSq-ly9M
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12.05.2020 20:12 Відповісти
ГОРДОН ГАНДОН
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12.05.2020 20:53 Відповісти
Это интервью разве было на телевидении? Это там по закону разыскиваемых вродь нельзя пускать в эфир. Если в блоге на ютубе, то пусть хоть с Гитлером интервьюирует. Хайповать тоже надо уметь.
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12.05.2020 21:00 Відповісти
В Красноярске составили протоколы о нарушении самоизоляции на двух девушек, которых изнасиловали на улице

12:34, 12 мая 2020

Источник: https://tayga.info/154879 Тайга.инфо
Надежный источник

На двух жительниц Красноярска 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Как сообщили «Тайге.инфо» в городском управлении МВД, 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего «совершил в отношении обеих действия сексуального характера» и скрылся.
Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него https://xn--80atblfjdfd2l.24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20026418/ возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
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12.05.2020 21:06 Відповісти
Я знал что этот гондон ****, ну чтоб на столько.
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12.05.2020 21:14 Відповісти
Флюгер лысый .
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12.05.2020 21:31 Відповісти
Нормального чела гордоном не назвали бы.
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12.05.2020 21:41 Відповісти
Тепер Гордону час брати інтерв'ю у Яника щоб він розповів який він проффесор
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12.05.2020 21:47 Відповісти
Умничка, журналистка, верно акценты расставила. Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 6355
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12.05.2020 21:51 Відповісти
Гордон это старый КГБшник.
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12.05.2020 21:52 Відповісти
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 3422
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12.05.2020 22:14 Відповісти
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 9058
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12.05.2020 22:19 Відповісти
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 1534
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12.05.2020 22:22 Відповісти
Гордон малаца!
кажного евонова пациента можно на березовом суку вешать без суда!
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12.05.2020 22:28 Відповісти
Вам же говорил классик: "Собачье Сердце - и боже вас сохрани, не читайте советских газет" https://www.youtube.com/watch?v=cVgOOdpdj-o
Гордона смотреть себя не уважать. Деградант ратовал за СБУ-шника в президенты (уже есть опыт с силовиком КГБ-шником у покойного Березовского, радевшего за Путина), теперь интервью с предателем. Еще одно слабое звено в украинской массмедийной обороне, звено стратегии "слуг народа"; стратегии реваншизма и слива независимости Украины.
Гордон не хочет жить в нищете как это было с Булгаковым. Он хочет жить за бабосы, продавая ширпотреб, как это делают РФ-йные продажные артисты, для кого в жизни святое только 33 сребренника. Самое интересное, что они сами об этом и говорят, понимая какие они мерзавцы.
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12.05.2020 22:44 Відповісти
Natasha Poklonskaja -ruzka Kurwa **.i.a !
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12.05.2020 23:40 Відповісти
На этом видео похожа на 18-летнюю. Куда-то все морщины пропали. Ей же 40 лет.
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12.05.2020 23:47 Відповісти
Розвести гоїв використаним гондомом-це святе.Вже 29-ть років розводять.Молодці.
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13.05.2020 00:09 Відповісти
Хитрий єврей Гордон чуйно вловив пануючі настрої на Банковій.
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13.05.2020 00:30 Відповісти
Чому цю нікому невідому тітку називають Поклонською?
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13.05.2020 00:59 Відповісти
А красивее ведущей не было?
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15.05.2020 21:51 Відповісти
Нет Дима . народ не примет дуру с перекошенным ртом и разорванной жопой от своих дружков Башмаков , как члена переговорной группы . Мадам Никанорову уже ввели в список .
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15.05.2020 22:02 Відповісти
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