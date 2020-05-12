Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує інтерв'ю Дмитра Гордона з кримською прокуроршею-зрадницею Наталією Поклонською і міркує про те, навіщо в український інформпростір потихеньку вводять відвертих колаборантів.

Що робить Поклонська, яка перебуває під санкціями і оголошена в розшук на підконтрольній Україні території, в ефірі у Дмитра Гордона? Навіщо він підігравав гості-колаборантці, називаючи анексію Криму "приєднанням"? Наскільки ефективною буде така технологія "примирення"? І чим ще небезпечні такі інтерв'ю з, на перший погляд, не дуже небезпечними ворогами?

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Нагадаємо, до окупації Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на півострові.

На материковій частині України проти Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн.