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Двоє російськомовних чоловіків влаштували бійку з німецькими поліцейськими, які не пускали їх у супермаркет без масок. ВIДЕО

Двоє російськомовних чоловіків напали на поліцейських, які заборонили їм входити в німецький супермаркет без медичних масок.

Як повідомляє ,Цензор.НЕТ відеозапис фрагмента конфлікту опубліковано в мережі.

Читайте також: "Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7357) карантин (18172) русский мир (452)


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Топ коментарі
+125
Двое русскоговорящих мужчин устроили драку с немецкими полицейскими, не пускавшими их в супермаркет без масок - Цензор.НЕТ 2258
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12.05.2020 17:07
+92
Диды бы ими гордились!!!
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12.05.2020 16:59
+76
Таковы превратности судьбы. Сегодня мы за немцев против русских
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12.05.2020 17:00
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Провокатор классический, с полицейским спорит, про права человека рассуждает, на видео снимает - обычный русский свинюшка.
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12.05.2020 20:39 Відповісти
Провокатор допровоцируется до тюремного срока.
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13.05.2020 08:53 Відповісти
руську мову роське собі привласнили як й перемогу. Але Ви австрійцю скажіть - що він німець - він образиться скоріш за все. А австріяки говорять на майже німецькій із своїм акцентом. Так само американці - вони ніколи не скажуть - що ми - англійці.
Взагалі - саме слово - руській - це ж Петро перший хотів прив'язати коріння частини русі. Але мова на русі була не руська (дуже від ******** відрізнялася) ******* руську мову - майже штучно при тому ж петрі й переінакшили - викінули літери "і" наприклад. Отже - просто назвали руській язик, що б типу росіска імперія, руській й мова руська. Але насправді - а що б ви знали, в українському парламенті давно вже були обговорення, що б в українській мові - росію називати - московія, й мову - московська. Так сама як в російскій мові - Германія, в Українській - Німеччина, а німці свою країну Дойчланд називають.
Але ці ідея дуже великій супротив покі що зустрічає.
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13.05.2020 09:56 Відповісти
Свинособака не дійшла до Берліна. Нічо, присяде тепер на пляшку з-під німецького пива)
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12.05.2020 20:46 Відповісти
смярдзючыя рускія свінні... цьфу! буэээ
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12.05.2020 20:49 Відповісти
Ахтунх! Битте хенде хох! Фрицы захватили Германию.

Двоє російськомовних чоловіків влаштували бійку з німецькими поліцейськими, які не пускали їх у супермаркет без масок - Цензор.НЕТ 867
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12.05.2020 20:52 Відповісти
Не знал он даже что закончилась война
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12.05.2020 21:05 Відповісти
Руссише швейне качает права в Deutschland? Ухахаха )))
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12.05.2020 21:11 Відповісти
В Україні таких свиней різноговорящих що до поліції скачуть при любому зауваженні також повно.
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12.05.2020 21:30 Відповісти
в Украине полицейские в значительной мере мусора
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13.05.2020 01:00 Відповісти
Ти виправдовуєш рашистів цим?
Чий Крим?
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13.05.2020 01:20 Відповісти
недавно такого же умного турецкий мент шокером и в наручники. у того дебила +тнападение на копа. красота. а может в их тюрьмах лучше чем дома?
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12.05.2020 21:34 Відповісти
живут не в радость, и пришибить некому...
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12.05.2020 21:47 Відповісти
Израильский
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13.05.2020 08:54 Відповісти
Кацап смог повторить.
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12.05.2020 21:36 Відповісти
типичные spätaussidler поздние переселенцы....ватность там зашкаливает....хороший штраф и полиция всесет в черные списки агрессивных....в худ.случае дадут пару месяцев
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12.05.2020 21:43 Відповісти
Русские свиньи, загнать их в загородку и не впускать в цивилизованное общество.
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12.05.2020 21:44 Відповісти
не стоило вообще пускать узкий мир к нормальным людям
пусти свиней за стол....
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12.05.2020 21:45 Відповісти
можем повторить ? ДЕБИЛЫ мля !!
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12.05.2020 21:57 Відповісти
Видно довідкою про посаду мийника туалетів в Германії вже дістав поліцейського.
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12.05.2020 23:15 Відповісти
по акценту ясно, что эти из России. А если из России, то это скорей всего "поздний переселенец". А если "поздний переселенец", то он нигде не работает, а живёт за счёт государства.
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12.05.2020 23:21 Відповісти
Эта кацапская быдлятина не туристы из РФ, а явно из российских "поздних переселенцев" всё-таки они как-то говорят на очень плохом нем. языке, а туристическая быдлота из РФ никаких языков никогда не знает:

будучи юристом занимался различными юридическими проблемами "поздних переселенцев":

абсолютные маугли и ватные дикари из уральско-сибирских заводских посёлков: сами себя они называют "Мы - русаки! " . Законченные жлобы и хамы. Помню, как после ведения дел этих уродов был приятно поражён огромным культурно-цивилизационным контрастом: мне поручили дело по трудовому контракту украинца из Румынии:
человек вырос и прожил до 38-ми лет в маленьком приграничном селе, всё образование - 8 классов сельской румынской школы:
этот украинец, простой рабочий-электрик, в совершенстве говорил на 6-ти языках: украинский, румынский, венгерский, французский, польский, русский, вполне неплохо на "четвёрку" с минусом знал немецкий. Манеры и вежливость просто безупречные: уважительный, доброжелательный человек высокой поведенческой культуры.
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13.05.2020 04:46 Відповісти
Двоє російськомовних чоловіків влаштували бійку з німецькими поліцейськими, які не пускали їх у супермаркет без масок - Цензор.НЕТ 92
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12.05.2020 23:20 Відповісти
Цікаво, крім рашиків ще комусь в голову прийде філософствувати і намагатися доводити якісь рашкодумки поліцейськім на мові з якої рашик реально знає не більше 15 - 20 слів і половину з них вимовляє з таким акцентом, що не можна зрозуміти?
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12.05.2020 23:43 Відповісти
Свинособака. Бонн
Двоє російськомовних чоловіків влаштували бійку з німецькими поліцейськими, які не пускали їх у супермаркет без масок - Цензор.НЕТ 7204
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12.05.2020 23:48 Відповісти
Russische Schweine.
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13.05.2020 00:10 Відповісти
Двоє російськомовних чоловіків влаштували бійку з німецькими поліцейськими, які не пускали їх у супермаркет без масок - Цензор.НЕТ 7227
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13.05.2020 00:24 Відповісти
Деякі на цензор.нет досі не навчилися новини освітлювати, зверніть увагу Ю. Бутусов.
Ну не знаєте подробиць то хоча б напишіть що передбачувано законом за напад на Поліцейського у Німеччині???
У Британії це в'язниця, термін залежить від обставин (які ушкодження нанесено, у стані сп'яніння, група осіб чи сам і т.п.) але в'язниці не оминути за напад на Поліцейського, у Америці може бути куля. А як у Німеччині? Хто знає?
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13.05.2020 01:12 Відповісти
вас хвилює доля цих придурків? Чи ви самі зібрались на поліціянта німецького здійснити напад і перед тим вирішили довідатись яке саме покарання вам за це буде?)))
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13.05.2020 01:20 Відповісти
Ваша новина?
Поясню для тих хто "в танку" .
Новина має бути повною, по можливості, а не аби як написати. Доля цих мене не хвилює але цікаво знати сядуть чи штрафом обійдеться? Як зо штраф то такої свинорашської поведінки позбутися буде не легко німцям.
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15.05.2020 05:50 Відповісти
не переймайся, проїхали. Вони скоріш за все мають вид на жительство, так що, позбавлятися таких буде важко. Пускати різний непотріб в свою країну не треба, щоб потім не позбавлятись.
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15.05.2020 22:17 Відповісти
а де видно що саме з-зі відсутності масок їх не пустили в маркет?
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13.05.2020 01:19 Відповісти
Гадкие скоты...оно думало,что оно в турецком отеле кацапобыдло...
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13.05.2020 01:21 Відповісти
а якщо дійсно причина відсутність маски, то правильно фрідріхи настукали по пикам порушникам. Якого біса! Вони що найкрутіші перці що без масок пруться? Закон один для всіх, поперлись в магазин, то, будь ласка, дотримуйтесь загальних правил..
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13.05.2020 01:22 Відповісти
Фашизди русофобію затівають.
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13.05.2020 01:35 Відповісти
Это они за немками приехали.
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13.05.2020 02:02 Відповісти
Замечательно! Пусть весь мир видит что такое русские! Супер! Перепост!
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13.05.2020 03:19 Відповісти
немцы в очередной раз наваляли русским свиньям ))
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13.05.2020 07:12 Відповісти
Ну не могут руские обезьяны по другому...Без ссоры и драки было не обойтись..
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13.05.2020 07:56 Відповісти
Из выложенного видео - нифига не понятно с чего весь сыр-бор начался... Маски-хиряски - это всё припляски. Ясно одно - кацапы они и в германии олени, а полицаи везде мусора... Чего стартанули, деды воевали?
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13.05.2020 08:27 Відповісти
Что тебе не понятно..!? Кацапское быдло- оно и в Германии, БЫДЛО. Зря полицаи с ними так долго шпрехали..., сразу мордой в асфальт.., и всего делов.
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13.05.2020 09:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.05.2020 08:57 Відповісти
За нападение на полицейского в ФРГ грозит тюремное заключение на срок от 3-х месяцев до 5 лет.
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13.05.2020 09:00 Відповісти
rusische SCHWEINE..!!!
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13.05.2020 09:23 Відповісти
и реклама по сайту "я похудела на 30 кг за 3 дня, надо всего лишь пить натощак ложку..."
хотя я не женщина и худеть не собираюсь
дно
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13.05.2020 09:33 Відповісти
скатываетесь в желтизну.
и не удаляйте посты
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13.05.2020 09:34 Відповісти
Согласен с Вами во всём. Я тоже обожаю рекламу, где надо выпить ложку неизвестно чего или откусить кусочек чего-то .... Требую от модератора не удалять посты Ивана Дормидонтовича....Кроме них и рекламы на сайте читать больше нечего....
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13.05.2020 09:57 Відповісти
Брат-3
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13.05.2020 10:15 Відповісти
где только руцке уже не пиз*т..... "тагил" закончился.....
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13.05.2020 10:22 Відповісти
Скорее всего живут в Германии, а автор видео приехал в гости.Саня в маске был.У автора видео может не было маски.Полицейские не молодые , а молодцы , завалили Саню.
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13.05.2020 10:28 Відповісти
Момент 5:10 - 5:20 пересматривал раз десять!
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13.05.2020 11:20 Відповісти
Нет слов одни мысли. Быдло!
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13.05.2020 11:40 Відповісти
Югик с сыном за вискариком зашли?
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13.05.2020 12:11 Відповісти
рассеянские типа немцы. одичавшие вОнюшки(крови там немецкой от силы процентов десять) из зауральских кацапо-ордынских ******. из поздних переселенцев, скорее всего.

обережно! рашка та все россiянське робить з тебе тварину!
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13.05.2020 12:27 Відповісти
Колись я викладав на Цензорі пост українського підприємця і волонтера. В Берлінському ресторані на нього напав 100-кілограмовий кацап. Українець, у клінчі, встиг встромити виделку у сідницю кацапа. Допитували їх поліціянти польського походження, які відразу визнали право українця на необхідну оборону і порадили подати позов про відшкодування моральної шкоди.
А коли поліціянти повернули речовий доказ (виделку) власникові ресторану, той пов'язав на неї синій бантик, вибачився що не знайшов жовтої стрічки і урочисто вручив українцю.
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13.05.2020 12:36 Відповісти
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13.05.2020 13:05 Відповісти
Каци думали, що вони сильніші за всіх, а тут не склалось
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13.05.2020 13:08 Відповісти
Кацапи, що на Росії, що в Україні. що в Німеччині - как цапи.
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13.05.2020 14:05 Відповісти
Муслимов понапускали к себе. Еще и кацапов в придачу. Сами виноваты. Европростиуткам деньги не пахнут, видимо, что так ложатся под русского ваньку.
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13.05.2020 16:41 Відповісти
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