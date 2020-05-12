Профільний комітет ВР обговорить шляхи стабілізації ситуації на енергоринку. ВIДЕО
Комітет Верховної Ради з енергетики і ЖКГ 12 травня присвятив засідання плану уряду щодо стабілізації ситуації на енергоринку.
Про це в Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини", перший заступник голови комітету Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорюватиметься антикризовий план заходів уряду щодо стабілізації ситуації на енергоринку. Передбачається участь прем'єр-міністра Шмигаля по відеозв'язку", - зазначив він.
У порядку денному, опублікованому на сайті комітету, - два питання: обговорення рішення Антикризового енергетичного штабу і проєкту №3199, що передбачає зміни закону "Про ринок електроенергії".
Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.
29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.
6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.
7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.
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Что мы имеем на сегодняшний день в сфере энергетики?
Долги перед шахтёрами больше 2 млрд грн, 95% шахт остановлены, половина ТЭС выведены из активного использования, облэнерго грозятся веерными отключениями (уровень оплат упал под плинтус), Энергоатом не в состоянии платить зарплаты и покупать топливо.
Кто виноват и что делать?
В силу искусственного занижения цен сверхприбыли получают основные промышленные потребители электроэнергии - как-то ферросплавные/электрометаллургические заводы Коломойского и Пинчука.
За счёт чего? За счёт убытков энергетических компаний (70% из которых - государственные «Энергоатом», «Центрэнерго", «Укргидроэнерго»). Виновники всё те же - Герус, Коломойский.
Но дело даже не в этом. Переговорив со специалистами, я понял, что происходит значительный перекос соотношения разных видов генераций в энергосистеме. Доля маневренной угольной (обеспечивающей функцию резерва и балансировки энергосистемы) снизилась до критических значений, а атомной (которая должна вырабатываться ровным трафиком) осталась на прежнем уровне, что привело к фактическому увеличению загрузки атомных станций в балансе до очень сверхнормативных 70-80%.
"Укрэнерго" в качестве диспетчера вынужден резко нагружать/разгружать блоки АЭС, а смена нагрузок, как известно, очень опасна для ядерных реакторов. То есть, мало того, что загружают блоки до недопустимо высокого уровня, так еще и резкой сменой нагрузки балуются. Оба действия - приямая дорога к авариям на АЭС.
ОК, поздновато, но Минэнерго пересмотрело энергобаланс на этот год и гармонизировало доли атомной и маневренных генераций. Что началось! Предприятия Коломойского и Пинчука, которые могут получать сверхприбыли только за счёт сверхдешёвой энергии от атомных станций, через Г+Г и парламентское лобби стали выносить мозг с упором на максимальные обороты АЭС, что в условиях низкого спроса возможно только путем маневрирования атомными блоками.
Нам мало горящих лесов? Мало Чернобыля? Игорь Валерьевич завтра будет в американской тюрьме или на израильском курорте - ему нужны деньги, а нам на этой земле растить детей.
Но, *****, Герус (именно он организовал импорт электроэнергии из России, а потом переключился на наши АЭС), Дубинский (почти румынский гражданин, шестой номер Коломойского, покупатель скоростных машин и элитной недвижимости для своей мамы) собрали (подкупили?) 97 подписей депутатов под обращением к Шмыгалю не допустить уменьшения доли атома в общей структуре отечественной энергетики. И это на фоне того, что, по заявлению Минэнерго, цены на электричество до конца года для населения повышаться не будут.
Главное, сама НАЭК «Энергоатом» ОФИЦИАЛЬНО поддерживает изменение энергобаланса и ограничение избыточной работы атомных блоков. Потому что понимает - если что, убежать успеют не все.
Крайне интересно, что, в связи с этой историей, количество депутатов Коломойского в Раде на поверку оказалось гораздо больше, чем я думал. Если, по моим подсчётам, их должно было быть не более 35, то реальных оказалось около 100. Это количество - значительная сила, которую ИВК прикармливал очень давно - ещё со времени начала своего проекта "Слуга народа". И держал "на холостом ходу". Как только его детище, в лице киношного героя, начало проявлять, не скажем - заботу о стране, но хотя бы о самосохранении, этот легион и был активирован нажатием одной кнопки. Да-да, я сделал пять ошибок в слове "баксы"...
К истерике присоединились Рабинович с Медведчуком. А откуда растут ноги у этой парочки, объяснять не надо. Им главное впарить нам российский газ, российскую нефть и российскую электроэнергию. И не только для того, чтобы держать Киев на энергетическом крючке, но и для того, чтобы хоть частично вернуть России один из крупнейших в Европе энергорынков.
С лёгкой руки потерпевшего, сейчас модным стал термин "хитросделанные". Я вас очень прошу думать не только телевизором, но и тем богатством, на которое наиболее покушаются эти хитросделанные - вашим мозгом.
Брезгливые ёжики сворачиваются клубочком не до конца. Я тоже так делаю, когда испытываю брезгливость к информации, которую мне пытаются впарить БЕНЕфициары нашей сегодняшней жизни. А энергетика - не только её нерв и её безопасность, но и наша независимость. Думай-те.