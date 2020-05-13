Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція затримала трьох мешканців Одеси, які три дні силою утримували киянина, погрожуючи вбити його і всіх його рідних.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
"Двоє зловмисників виманили 37-річного чоловіка на зустріч і, погрожуючи фізичною розправою, змусили підписати боргову розписку, в якій йшлося про понад 200 тис. доларів США. Не отримавши грошей, правопорушники вивезли свою жертву в заздалегідь обумовлене зі своїм третім спільником місце в Одесі, де не лише подвоїли суму "боргу", а й додали до нього рухоме та нерухоме майно потерпілого", - розповіли в поліції.
Киянина тримали в неволі 3 дні. Зрештою він переказав частину грошей зі свого крипто-аккаунту на аккаунт вимагачів. У цей момент зловмисників затримали.
"Затримані - уродженці Дніпропетровської і Донецької областей, які проживають в Одесі, віком від 28-ми до 31 років", - йдеться в повідомленні.
Дії всіх трьох слідчі кваліфікували за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України як незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Двом з них також повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК - вимагання.
Одного з фігурантів суд відправив у СІЗО, двох - під домашній арешт.
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2. Одесити вже прям, як "діячі культури" з Кавказу.
возле макдональда же не прихватили первого встречного от кассы ?
Справді, можна зрозуміти й так
заманили доверчевого киевлянина в ловушку и стали избивать его угрожая убить его и всех его родных
но потом свирепые одесситы оказались и не совсем одесситами и походу не так уж и жестко они глумились над жертвой ибо суд отправил их всего лишь под домашний арест...
за похищение, вымогательство, издевательство и угрозы лишения жизни - всего лишь домашний арест
как все запущено...
Що за заголовки, одесити викрали киянина!
Банда з Одеси викрала жителя Києва....пісатєлі хрінові.
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додав з особистої неприязні, лішенець?
Що це за коррупція з +7% і +13% прибутку?
Чи у тебе всі хто не бідніє вороги автоматично?
"Задержанные - уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3195085