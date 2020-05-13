Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала трьох мешканців Одеси, які три дні силою утримували киянина, погрожуючи вбити його і всіх його рідних.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"Двоє зловмисників виманили 37-річного чоловіка на зустріч і, погрожуючи фізичною розправою, змусили підписати боргову розписку, в якій йшлося про понад 200 тис. доларів США. Не отримавши грошей, правопорушники вивезли свою жертву в заздалегідь обумовлене зі своїм третім спільником місце в Одесі, де не лише подвоїли суму "боргу", а й додали до нього рухоме та нерухоме майно потерпілого", - розповіли в поліції.

Киянина тримали в неволі 3 дні. Зрештою він переказав частину грошей зі свого крипто-аккаунту на аккаунт вимагачів. У цей момент зловмисників затримали.

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"Затримані - уродженці Дніпропетровської і Донецької областей, які проживають в Одесі, віком від 28-ми до 31 років", - йдеться в повідомленні.

Дії всіх трьох слідчі кваліфікували за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України як незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Двом з них також повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК - вимагання.

Одного з фігурантів суд відправив у СІЗО, двох - під домашній арешт.

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