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Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала трьох мешканців Одеси, які три дні силою утримували киянина, погрожуючи вбити його і всіх його рідних.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"Двоє зловмисників виманили 37-річного чоловіка на зустріч і, погрожуючи фізичною розправою, змусили підписати боргову розписку, в якій йшлося про понад 200 тис. доларів США. Не отримавши грошей, правопорушники вивезли свою жертву в заздалегідь обумовлене зі своїм третім спільником місце в Одесі, де не лише подвоїли суму "боргу", а й додали до нього рухоме та нерухоме майно потерпілого", - розповіли в поліції.

Киянина тримали в неволі 3 дні. Зрештою він переказав частину грошей зі свого крипто-аккаунту на аккаунт вимагачів. У цей момент зловмисників затримали.

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"Затримані - уродженці Дніпропетровської і Донецької областей, які проживають в Одесі, віком від 28-ми до 31 років", - йдеться в повідомленні.

Дії всіх трьох слідчі кваліфікували за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України як незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Двом з них також повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК - вимагання.

Одного з фігурантів суд відправив у СІЗО, двох - під домашній арешт.

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Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція 01
Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція 02
Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція 03

Автор: 

здирство (284) Одеса (5461) Нацполіція (15173) викрадення (819)


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Топ коментарі
+19
Чого у заголовку писати про одеситів, якщо злодіями були хлопці з Дніпропетровської і Донецької областей?
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13.05.2020 04:29
+13
над тобой атошники наверное надругались когда то, да?
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13.05.2020 05:49
+9
Злые одесситы как обычно, пошли на кровавое преступление
заманили доверчевого киевлянина в ловушку и стали избивать его угрожая убить его и всех его родных
но потом свирепые одесситы оказались и не совсем одесситами и походу не так уж и жестко они глумились над жертвой ибо суд отправил их всего лишь под домашний арест...
за похищение, вымогательство, издевательство и угрозы лишения жизни - всего лишь домашний арест
как все запущено...
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13.05.2020 06:13
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1. Сподіваюся, це не один з наших форумчан-киян.
2. Одесити вже прям, як "діячі культури" з Кавказу.
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13.05.2020 02:10 Відповісти
от куда то же узнали что есть у него такая сумма денег ?
возле макдональда же не прихватили первого встречного от кассы ?
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13.05.2020 02:15 Відповісти
Учитывая реалии украинского "бизнеса", где шаг вправо, шаг влево - кидок на деньги, я б вообще не стал зарекаться, кто тут настоящий бандит, а кто жертва, одесситы из Донецка и Днепра, или одессит из Киева.
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13.05.2020 06:23 Відповісти
А можна пригласить Сомалийских пииратов шоб они 73% зебилов и прочих опзежоповцев выкрали и больше никогда не возвращали,а оставили их себе на консервы!От бы щастя мав би народ Украины !
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13.05.2020 02:46 Відповісти
Чого у заголовку писати про одеситів, якщо злодіями були хлопці з Дніпропетровської і Донецької областей?
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13.05.2020 04:29 Відповісти
Че за дебил писал статью? Что значит , - "одеситы выкрали"? Одесситы это что, как кто? Как бандиты, воры в законе, уголовники??? Такие уроды живут только в Одессе и приезжают в Украину гастролировать?
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13.05.2020 06:21 Відповісти
...адЄсітьі зєло зльіє люді...
Справді, можна зрозуміти й так
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13.05.2020 10:49 Відповісти
Если б цыгане, не дай бог, набедокурили, то написали бы, что граждане соседнего государства, или представители этнической группировки. А тут на тебе, рубанули с плеча - одесситы.
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13.05.2020 10:51 Відповісти
Украинцы выкрали киевлянина.
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13.05.2020 07:07 Відповісти
Много неясности, начни их ругать, а они вдруг окажутся героями АТО.
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13.05.2020 05:03 Відповісти
над тобой атошники наверное надругались когда то, да?
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13.05.2020 05:49 Відповісти
Михл и Сакварелидзе вернуцца в Одессу и наведут порядок за сутки.... Вторая попытка не пытка....
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13.05.2020 05:57 Відповісти
Я звичайно не прокурор але за такий злочин під домашній арешт це хрінь повна ..Ах да ! Ани же не атошники не патріоти ани ни збигут никуда
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13.05.2020 06:01 Відповісти
дык... может камер с повышенным комфортом не хватило. не страдать же бедненьким?
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13.05.2020 06:14 Відповісти
Ага... он воно що Петрович.. вони не згодились на старі камери без комфорту ( бюджетні)
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13.05.2020 06:22 Відповісти
Злые одесситы как обычно, пошли на кровавое преступление
заманили доверчевого киевлянина в ловушку и стали избивать его угрожая убить его и всех его родных
но потом свирепые одесситы оказались и не совсем одесситами и походу не так уж и жестко они глумились над жертвой ибо суд отправил их всего лишь под домашний арест...
за похищение, вымогательство, издевательство и угрозы лишения жизни - всего лишь домашний арест
как все запущено...
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13.05.2020 06:13 Відповісти
Какие одесситы???????? "Задержанные - уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3195085
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13.05.2020 10:10 Відповісти
Зелепузики натравють Венедиктову и всех пасодють... а Портновские вислюки будуть защищать чуваков...
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13.05.2020 06:16 Відповісти
привет, тоже утренний кофе дегустируешь?
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13.05.2020 06:30 Відповісти
А СЕВУ ОДЕССИТА ЗАСЦАЛИ ВЫКРАСТЬ !?)
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13.05.2020 06:29 Відповісти
Знаменитый одесский бандит Леня Ройтман (Длинный) ныне живущий в США сдал всю криминальную Украину спецлужбам США с потрохами.Не Парьтесь...
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13.05.2020 06:33 Відповісти
а я должен біл париться?
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13.05.2020 06:35 Відповісти
Ахметов и Коломойский уже задержаны?
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13.05.2020 12:48 Відповісти
Ну ты ж не Кучма и не Лазаренко.... Тимошенко...
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13.05.2020 06:36 Відповісти
Ауууу, Цензор???
Що за заголовки, одесити викрали киянина!
Банда з Одеси викрала жителя Києва....пісатєлі хрінові.
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13.05.2020 06:57 Відповісти
Так ...а коли цих *безносюків почнуть пресувати * !?..
..
.Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция - Цензор.НЕТ 9527
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13.05.2020 07:03 Відповісти
не все.
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13.05.2020 07:48 Відповісти
Порошенко з 7% та Пінчука з +13%
додав з особистої неприязні, лішенець?

Що це за коррупція з +7% і +13% прибутку?
Чи у тебе всі хто не бідніє вороги автоматично?
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13.05.2020 08:35 Відповісти
Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция - Цензор.НЕТ 1511
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13.05.2020 07:04 Відповісти
Саакашвили угрожает Грузии серьезными проблемами в экономике....,Михо ты ее реформировал и желаешь проблем...?Ты с головой когда перестал дружить?
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13.05.2020 07:05 Відповісти
Чорноморець - Динамо 1-2
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13.05.2020 07:30 Відповісти
Под домашний арест! Людей, дома фактически не имеющих! И чем один отличался по делу от другого? Этот судья вообще то с мозгами где то не разошелся? Он адекватен? И вообще руководствуется чем? Каким Законом (если конечно вообще Законом)? Украина, б-ть! Хотя конечно дело не в стране, а в людях и даже больше в её чиновничках типа этого судьи!
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13.05.2020 09:27 Відповісти
Мусора перекрутили и из мошенника сделали потерпевшего.
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13.05.2020 09:29 Відповісти
Какие они одесситы? Как так безответственно надо писать заголовки???????? Безобразие! Зачем быдло понаехавшее одесситами называете???
"Задержанные - уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3195085
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13.05.2020 10:14 Відповісти
Заголовки на то и существуют, чтоб волну дерьма вперёд темы пустить. В жёлтом сегменте СМИ, разумеется, как Цензор.
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13.05.2020 10:53 Відповісти
домашний арест))) а еще - не бросай меня в колючие кусты!
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13.05.2020 10:22 Відповісти
По домашний арест снимающих жилье??? Дебилы в суде.
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13.05.2020 12:52 Відповісти
 
 