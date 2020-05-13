УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12585 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 118 17

300-відсоткові доплати медикам за квітень мають початися цього тижня, більшості областей надбавку за березень вже виплатили, - Степанов. ВIДЕО

Надбавку медикам, які борються з COVID-19, за березень в повному обсязі виплатили більшість областей, за квітень почнуть виплачувати цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Вчора відбулася селекторна нарада під головуванням президента України. Брали участь прем'єр, керівник Офісу Президента і глави облдержадміністрацій. Темою були виплати 300% зарплати медикам, які працюють з COVID-19. У нас є дві частини: завершення виплат за березень і виплати за квітень . Що стосується березня: більшість областей вже виплатили в повному обсязі згідно з наданими ними довідками", - зазначив він.

За його словами, виникли деякі бюрократичні колізії, які вимагають врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника голови Одеської ОДА Свічинського звільнили через затримку виплат медикам, - ОДА

"Що стосується виплат за квітень. ... В зв'язку з пізнім прийняттям змін до держбюджету дуже затягнувся процес. Національна служба здоров'я України отримала всі кошти і зараз триває процес укладання договорів з лікарнями. В тарифи COVID-19 закладена виплата 300% - вої надбавки медикам в повному обсязі. Вимагаю у НСЗУ якомога швидше укласти договори. Сподіваюся, вже цього тижня підуть виплати", - пояснив Степанов.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) зарплата (2242) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
в мае за март - и то не всем ..


у нам министр степанов клинический мудак..впрочем как и остальные.
показати весь коментар
13.05.2020 09:40
+3
не беспокойтесь, граждане и гражданочки, все получите что положено. только некоторые посмертно. ни зеля ни педаля никого ни разу в жизни не обманули ж! просто иногда двух эти кристальных людей не так понимают.
показати весь коментар
13.05.2020 09:40
+3
Обіцянки-цяцянки.
показати весь коментар
13.05.2020 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не беспокойтесь, граждане и гражданочки, все получите что положено. только некоторые посмертно. ни зеля ни педаля никого ни разу в жизни не обманули ж! просто иногда двух эти кристальных людей не так понимают.
показати весь коментар
13.05.2020 09:40 Відповісти
Увага, форумчани, не підхопіть зарази, бо https://censor.net/user/469515 поїв https://censor.net/user/396410 і знов перетворився на https://censor.net/user/396410.
показати весь коментар
13.05.2020 09:46 Відповісти
то от в кого 300% надбавок за роботу
показати весь коментар
13.05.2020 10:22 Відповісти
в мае за март - и то не всем ..


у нам министр степанов клинический мудак..впрочем как и остальные.
показати весь коментар
13.05.2020 09:40 Відповісти
я бы сказал, у ним, потому шта этих мудаков ну никак не воспринимаю... вот уж точно про бубочку, дай дураку буй хрустальный, он и его разобьет и сам порежется...
показати весь коментар
13.05.2020 09:47 Відповісти
А зняли з посади лише заступника Одеської ОДА. Чому лише його зняли?
показати весь коментар
13.05.2020 09:43 Відповісти
Нашли повод.
показати весь коментар
13.05.2020 10:06 Відповісти
Обіцянки-цяцянки.
показати весь коментар
13.05.2020 09:44 Відповісти
А зебіли радість🐸
показати весь коментар
13.05.2020 09:49 Відповісти
Там такая куча ограничений на то кто может с врачей получить эти надбавки что почти не кто их не получит
показати весь коментар
13.05.2020 09:48 Відповісти
Так на это и рассчитано, как в зеленой версии закона о компенсации заболевшим врачам.
показати весь коментар
13.05.2020 09:53 Відповісти
300%-ные доплаты медикам за апрель должны начаться на этой неделе, большинству областей надбавку за март уже выплатили, - Степанов - Цензор.НЕТ 6198
показати весь коментар
13.05.2020 09:51 Відповісти
не 300% надбавки, а 300% за часы проведенные в контакте с больными - ну там за пол часа вот тебе 100грн
показати весь коментар
13.05.2020 10:00 Відповісти
Стяпанаф апять нєжна паваділ па губам мєдікаф!
Тепер ці підтери у білих халатах ,по законах жанру ,повинні здати банду зебілів - розповісти про розводняк коронобіснуватих!
показати весь коментар
13.05.2020 10:11 Відповісти
300-відсоткові доплати медикам за квітень мають початися цього тижня, більшості областей надбавку за березень вже виплатили, - Степанов - Цензор.НЕТ 1603
показати весь коментар
13.05.2020 10:16 Відповісти
 
 