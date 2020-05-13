300-відсоткові доплати медикам за квітень мають початися цього тижня, більшості областей надбавку за березень вже виплатили, - Степанов. ВIДЕО

Надбавку медикам, які борються з COVID-19, за березень в повному обсязі виплатили більшість областей, за квітень почнуть виплачувати цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Вчора відбулася селекторна нарада під головуванням президента України. Брали участь прем'єр, керівник Офісу Президента і глави облдержадміністрацій. Темою були виплати 300% зарплати медикам, які працюють з COVID-19. У нас є дві частини: завершення виплат за березень і виплати за квітень . Що стосується березня: більшість областей вже виплатили в повному обсязі згідно з наданими ними довідками", - зазначив він.

За його словами, виникли деякі бюрократичні колізії, які вимагають врегулювання.

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"Що стосується виплат за квітень. ... В зв'язку з пізнім прийняттям змін до держбюджету дуже затягнувся процес. Національна служба здоров'я України отримала всі кошти і зараз триває процес укладання договорів з лікарнями. В тарифи COVID-19 закладена виплата 300% - вої надбавки медикам в повному обсязі. Вимагаю у НСЗУ якомога швидше укласти договори. Сподіваюся, вже цього тижня підуть виплати", - пояснив Степанов.