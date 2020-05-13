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Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада України сьогодні, 13 травня, зібралася на позачергове пленарне засідання.

Депутати мають розглянути 22 законопроєкти, зокрема "антиКоломойський", передає Цензор.НЕТ.

Також на порядку денному розгляд двох проєктів постанов ВР, у тому числі про відновлення роботи Верховної Ради України в пленарному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк

Крім того, під час позачергового засіданні 13 травня ВР планує провести Годину запитань до уряду і заслухати доповідь голови Національного банку України про діяльність Нацбанку.

Автор: 

ВР (15077) позачергове засідання (223)


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Топ коментарі
+5
Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1724
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13.05.2020 10:54 Відповісти
+3
Чому відразу не прийняли його як закон? Щоб наробити в ньому дірок для Бєні?
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13.05.2020 10:22 Відповісти
+3
У приговоренной к повешению экономики Украины выбивают табуретку из-под ног - эксперт Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

Наше будущее, которое сегодня стирают «ластиком»….

Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1177

Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и «миксы», но в посте не буду усложнять.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 пишет в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.
И одним из таких факторов роста должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.
Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.
С такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.
С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и «чистим» зеленой.
Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.
Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный «скарб» - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий «скарб Полуботка». В отличие от властителей «карбона» и «зелени», которые более практичны.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Готовится остановка трех блоков Энергоатома ради Ахметова - экс-нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B8-%D1%88%D0%BC%D1%8B.html Как Ахметов с помощью Буславец и Шмыгаля зарабатывает на электроэнергии и украинцах - Дубинский
Добро пожаловать в каменноугольный период пятой олигархической эры.
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13.05.2020 11:43 Відповісти
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Чому відразу не прийняли його як закон? Щоб наробити в ньому дірок для Бєні?
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13.05.2020 10:22 Відповісти
А ты его читало? Может как раз эти дырки там латают?
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13.05.2020 10:28 Відповісти
№80
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13.05.2020 10:31 Відповісти
Тебя заклинило? Попей водички.
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13.05.2020 10:36 Відповісти
Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1724
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13.05.2020 10:54 Відповісти
Ще один мародер українців ділить...
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13.05.2020 11:02 Відповісти
Юля каже:
- Хочете зробити антиколомойський закон, приймайте закон конкретно по банку Приват. Але навіщо зелені хочуть нацбанк зробити ще одною гілкою влади, яка може будь який банк без рішення суду націоналізувати, а гроші його вкладників привласнити? Хто тоді понесе свої гроші в банк? Це буде кінець банківської системи України. Тим більш, що керівництво нацбанку фактично керується з за кордону
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13.05.2020 11:01 Відповісти
Якби не "з за кордону", то тут би вже станок повним ходом друкував гроші.
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13.05.2020 12:10 Відповісти
Чомусь за Юлі навіть в світову кризу станок не працював повним ходом. А економіка росла.
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13.05.2020 17:15 Відповісти
Юлька всегда стояла на защите интересов Кремля и Коломойского
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13.05.2020 14:08 Відповісти
У Бєні забрала Одеський припортовий, а з Рашою підписала кабальний для Раші договір, який Раша https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ хотіла розірвати попри мільярдні штрафи .
Але люди, які думають телевізором олігархів все одно будуть гадити собі в тарілку.
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13.05.2020 17:14 Відповісти
Заем денег у Янкеля под залог суверенности! Сорос когда-то впервые в истории девальвировал фунт стерлингов, ради шоб доказать и показать. Кажись Украине хотят отплатить за погромы Хмельницкого и гражданской войны... Хотя я ни разу не антисемит, но у всех свои заебы в голове, которые не дают спокойно спать...
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13.05.2020 11:27 Відповісти
Ты забыл галоперидол принять, срочно иди на уколы.
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13.05.2020 11:51 Відповісти
У вас, дебилов, всему одно объяснение - галоперидол совок не принял!
Тебе и галоперидол с героином не поможет...
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13.05.2020 12:20 Відповісти
Смотрю статистику ДТП - в основном водилы от 19 до 35 лет спровоцировали! Эти самые 73%, которые дорвались до порулить. Ребята, садитесь в машину и прокатимся с ветерком! Не смотрите шо водитель очень даже слегка забухавший, слепой и никогда раньше на машине не ездил - зато он взяток никогда не брал и хочет шоб шаурма была для всех! Даже на поминках!
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13.05.2020 11:31 Відповісти
Голова НБУ доповідаючи посилається на дослідження "Центру Разумкова"???? Це, бл*д*, якийсь сюр... панове..... Сраколиз....
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13.05.2020 11:37 Відповісти
У приговоренной к повешению экономики Украины выбивают табуретку из-под ног - эксперт Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

Наше будущее, которое сегодня стирают «ластиком»….

Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1177

Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и «миксы», но в посте не буду усложнять.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 пишет в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.
И одним из таких факторов роста должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.
Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.
С такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.
С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и «чистим» зеленой.
Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.
Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный «скарб» - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий «скарб Полуботка». В отличие от властителей «карбона» и «зелени», которые более практичны.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Готовится остановка трех блоков Энергоатома ради Ахметова - экс-нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B8-%D1%88%D0%BC%D1%8B.html Как Ахметов с помощью Буславец и Шмыгаля зарабатывает на электроэнергии и украинцах - Дубинский
Добро пожаловать в каменноугольный период пятой олигархической эры.
показати весь коментар
13.05.2020 11:43 Відповісти
За пару років всі передохнимо і фіг з нами. Головне, щоб абинеюлька
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13.05.2020 17:21 Відповісти
 
 