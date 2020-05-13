Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада України сьогодні, 13 травня, зібралася на позачергове пленарне засідання.

Депутати мають розглянути 22 законопроєкти, зокрема "антиКоломойський", передає Цензор.НЕТ.

Також на порядку денному розгляд двох проєктів постанов ВР, у тому числі про відновлення роботи Верховної Ради України в пленарному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк

Крім того, під час позачергового засіданні 13 травня ВР планує провести Годину запитань до уряду і заслухати доповідь голови Національного банку України про діяльність Нацбанку.