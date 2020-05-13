"Перші втрати ЗСУ": 13 травня 2014 року російські терористи Гіркіна влаштували засідку біля села Жовтневе і вдарили по десантниках 95-ї бригади. ВIДЕО

13 травня 2014 року російські терористи влаштували засідку біля села Жовтневе і вдарили по колоні ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в епізоді "Перші втрати ЗСУ" фільму "Слов`янськ. Початок війни".

Засідка була влаштована перед дамбою водосховища, по якій мала рухатися колона десантників 95-ї житомирської бригади. Коли три вантажівки і два БТР скинули швидкість перед містками над водою, головний БТР був уражений з гранатомета і загорівся. Десантники прийняли бій, який тривав близько години. Колону вдалося деблокувати, зіштовхнувши подоженний БТР іншою машиною.

У тому бою ЗСУ зазнали перших втрат - загинуло шість українських воїнів.

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