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"Перші втрати ЗСУ": 13 травня 2014 року російські терористи Гіркіна влаштували засідку біля села Жовтневе і вдарили по десантниках 95-ї бригади. ВIДЕО

13 травня 2014 року російські терористи влаштували засідку біля села Жовтневе і вдарили по колоні ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в епізоді "Перші втрати ЗСУ" фільму "Слов`янськ. Початок війни".

Засідка була влаштована перед дамбою водосховища, по якій мала рухатися колона десантників 95-ї житомирської бригади. Коли три вантажівки і два БТР скинули швидкість перед містками над водою, головний БТР був уражений з гранатомета і загорівся. Десантники прийняли бій, який тривав близько години. Колону вдалося деблокувати, зіштовхнувши подоженний БТР іншою машиною.

У тому бою ЗСУ зазнали перших втрат - загинуло шість українських воїнів.

Також дивіться: Бої за Широкине в 2015-му очима командира "Азова". Андрій Білецький. ВIДЕО

Автор: 

росія (65223) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+23
Царство небесне загинувшим. Земний уклін живим захисникам від касабсько- *********** чуми ...
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13.05.2020 10:33
+15
Смерть кацапськiй мерзотi....
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13.05.2020 10:45
+13
І коли вже інтерв'ю гордона із гіркіним буде...?
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13.05.2020 10:35
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Царство небесне загинувшим. Земний уклін живим захисникам від касабсько- *********** чуми ...
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13.05.2020 10:33 Відповісти
І коли вже інтерв'ю гордона із гіркіним буде...?
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13.05.2020 10:35 Відповісти
"Первые потери ВСУ": 13 мая 2014 года российские террористы Гиркина устроили засаду возле села Октябрьское и ударили по десантникам 95-й бригады - Цензор.НЕТ 1680
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13.05.2020 10:39 Відповісти
Убей всех русских
"Первые потери ВСУ": 13 мая 2014 года российские террористы Гиркина устроили засаду возле села Октябрьское и ударили по десантникам 95-й бригады - Цензор.НЕТ 9411
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13.05.2020 10:41 Відповісти
ну я русский. иди ко мне, тарапунька
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13.05.2020 11:29 Відповісти
Заблудился, Алень? На этом сайте русне по губам водят. Ты латентный питор?
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13.05.2020 13:10 Відповісти
какой поц бросается такими лозунгами
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13.05.2020 20:21 Відповісти
А тьі, поц диванньій, имеешь что-то против убийства захватчиков украинской земли?
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13.05.2020 21:16 Відповісти
иди *****. Убитый воин ВСУ младший сержант Вооружённых сил Украины Вадим Пугачев русский родом из Томска. Его убили под Луганском "отпускники" Ерофеев и Александров. Все трое русские, тебе мудаку не видно разницы.
старший водитель 5-й роты 92-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, младший сержант. Родился 13 марта 1975 года в городе Томск (Российская Федерация). Россиянин.
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13.05.2020 21:44 Відповісти
Если тебя, русский урод, не научили читать и осмьісливать простой текст, то єто проблема твоя и твоих родителей. Я, конечно тебя мог бьі отослать нах, но отошлю к моему https://censor.net/comments/locate/3195130/019214f2-33bc-7059-b934-************ , прочти котороьій тьі, возможно поймешь о каких русских шла речь. Хотя лично я в єтом, очень сильно сомневаюсь.
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13.05.2020 22:04 Відповісти
иди и не бормочи
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13.05.2020 22:58 Відповісти
А вот здесь пора и нах тебя послать, русское тупорЬілое создание.
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13.05.2020 23:00 Відповісти
Смерть кацапськiй мерзотi....
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13.05.2020 10:45 Відповісти
почему до сих пор не отданы под суд те, кто допустил захват Украины - для начала руководство всех силовиков, включая сбу, ментов и минобороны...
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13.05.2020 10:50 Відповісти
Пукін не віддає. Піди попроси у нього
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13.05.2020 14:14 Відповісти
Ксюша. Вы, очевидно, добрейшей души человек... но... я думаю, Вы знаете к то был первым чекистом... арап Пушкин... он написАл - души прекрасные порывы...
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13.05.2020 20:13 Відповісти
Почему ещё сволочи гирке "не пожелали здоровья" в связи с "гибелью за наваросию"? А ведь фигура знаковая,как не крути и остальная кацапская сволочня крепко задумается о перспективах захвата Украины. Тоска зелёная от "работы" СБУ.
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13.05.2020 10:51 Відповісти
Гиркин идиот-"реконструктор", до которого уже дошло, что он лох и дурень. скоро в мемуарах будет раскаиваться за свою глупость и идиотизм!
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13.05.2020 10:57 Відповісти
Да будь он хоть трижды идиот-он должен был давно сдохнуть.
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13.05.2020 12:21 Відповісти
Геть катафалка!
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13.05.2020 12:22 Відповісти
И армия и общество оказались в тотальной неготовности к настоящей войне. Хорошо помню как по этому эпизоду военные и журналисты в один голос особо подчеркивали, что удар был нанесен из засады и, конечно же, подло. Прямо с обидой, что мы так не договаривались и "так воевать низзя"(с).
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13.05.2020 14:26 Відповісти
что-тр странное в заметке. Первые столкновения, захват нескольких сотрудников СБУ, которые прибыли в Славянск выяснить, что произошло. А в засаду попали тоже автомобили СБУ, с прикрытием военных, у которых был категорический приказ не стрелять. На Цензоре были подробности этого боя.
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13.05.2020 20:31 Відповісти
 
 