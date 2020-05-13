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"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами. ВIДЕО

Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций злякався запитання журналістки з приводу обставин закупівлі машин швидкої допомоги і спробував вигнати її за допомогою співробітників Нацгвардії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, відеозапис події опубліковано в соцмережах. На ньому керівник області, справді, поводиться не зовсім адекватно - грубіянить, забуває державну мову, переходячи на російську, називає свій кабінет "режимним об'єктом".

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За даними "Думської" інтерв'ю у Куцого намагалася взяти журналістка програми "Секретні матеріали", що виходить на телеканалі "1 + 1". Публічно репортерка ніяких заяв про те, що трапилося, не робила. В ОДА стверджують, що наша колега "забігла в кабінет і змусила губернатора відповідати на запитання".

До свого обрання в Раду продюсером "Секретних матеріалів" був нинішній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Якщо вірити ЗМІ, він контролює проєкт досі.

Максим Куций вважається людиною, близькою до керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який зараз конфліктує з олігархом Ігорем Коломойським. Останньому належить телеканал "1 + 1", де виходять "Секретні матеріали".

Автор: 

журналістика (1760) Одеса (5461) скандал (625) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+46
Позорище! И это губернатор? Скорее так, зелёное недоразумение...
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13.05.2020 10:51
+40
Зелений нащадок..
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13.05.2020 10:49
+37
Зеленая власть надеется только на нацгвардию? Уж сильно они похожи на власть северного соседа,Вам не кажется?
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13.05.2020 10:53
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Зелений нащадок..
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13.05.2020 10:49 Відповісти
Зеля ссыкло - и этот тоже ссытся простых вопросов.
Мамочка (нацгвардия), защити меня!
И это целый глава одеської ОДА!
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13.05.2020 11:19 Відповісти
Журналіздєй на расії збирає Г+Г?
Які такі "ГУБЄРНАТОРИ"?
Звіджки в нас "губернії"????!!!!
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13.05.2020 13:24 Відповісти
из серии ...бала жаба(дубинский) гадюку(куций)
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13.05.2020 16:09 Відповісти
Позорище! И это губернатор? Скорее так, зелёное недоразумение...
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13.05.2020 10:51 Відповісти
шо разом зі школою склепали то і маємо.
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13.05.2020 11:43 Відповісти
жабы и гадюки
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13.05.2020 10:52 Відповісти
Поддержал уровень команды,не ударил в грязь лицом
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13.05.2020 10:52 Відповісти
Зеленая власть надеется только на нацгвардию? Уж сильно они похожи на власть северного соседа,Вам не кажется?
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13.05.2020 10:53 Відповісти
правильно!
в гости - по приглашению приходят, а не заскакивают как шакалы, верней журнашлюхи...
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13.05.2020 10:53 Відповісти
Судя по изначальной обстановке, он сам их в гости пригласил, или, по-крайней мере был не против интервью. Но, что-то пошло не так, как ему хотелось. )))
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13.05.2020 10:56 Відповісти
Вы слышите только то,что хотите?Он не против интервью,он против съёмки и это его право.
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13.05.2020 11:51 Відповісти
И поэтому нужно вызывать нацгвардию, да? Вы себе можете представить такое в нормальной стране? Я - нет.
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13.05.2020 11:57 Відповісти
В нормальной стране,если журналиста просят не вести съёмку,он это делает и формат общения оговаривается заранее.
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13.05.2020 12:04 Відповісти
Ага, сперва нормально велось интервью со съёмкой, а после того, как ему задали неудобный вопрос, сразу начал волать про прекращение сьёмки. Так нигде не делается. Не хочешь - не приглашай журналистов, но, если уж начал давать интервью, будь добр дать нормально его провести и закончить.
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13.05.2020 12:11 Відповісти
А он и не отказывался от интервью.
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13.05.2020 12:13 Відповісти
Я тебя в спам опустил, зови нацгвардию
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13.05.2020 12:41 Відповісти
Интервью без съемки и желательно без вопросов, да?
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13.05.2020 12:09 Відповісти
Он против сьемки? Он должностное ПУБЛИЧНОЕ лицо... Если хотел чтобы его не снимали, нужно было не идти во власть))) Все довольно просто)
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13.05.2020 15:32 Відповісти
Не хочешь, что бы тебя снимали, в Польшу на клубнику, если патриот до меня дрова колоть, гарантирую, ты на .............. никому не будешь нужен.
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13.05.2020 10:54 Відповісти
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13.05.2020 10:56 Відповісти
то в який ЕС ми ідем - і найголовнішше, отим ВСІМ - білякоритним, нафУй не потрібен тут той ЕС - вони та їх виплодки , із вкраденим баблрм , там себе в ньомку добре почувають коли транжирять сотні ляміг награбастаного...
Шануймося ....
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13.05.2020 10:55 Відповісти
То что дубинский мразь не отменяет того что куцый тоже мразота.
Говорили нам хуже точно не будет...
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13.05.2020 10:55 Відповісти
Можно себе представить такое в США, Канаде или Британии? Такой Трюдо журналисту- я сейчас нац гвардию вызову!
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13.05.2020 10:56 Відповісти
бояться гниди! ох як бояться!
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13.05.2020 10:56 Відповісти
А чего вы ожидали от зебилов у власти ??? Кто то думал что будет по другому .... ???
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13.05.2020 10:56 Відповісти
Вот именно, по другому не получилось. Значит все началось раньше. Выходит, по логике, ТАК.
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13.05.2020 11:00 Відповісти
зебанаты, ваша методичка с самого начала никакой логике не поддавалась, но это с первого взгляда только.... Вы враги Украины и говните ей специально, по логике, тк невозможно представить человека, который реально думал, что выбрать клоуна при войне-это благо
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13.05.2020 11:28 Відповісти
Выражайся проще, не все такие грамотные. Там был вопрос, КТО ДУМАЛ ЧТО БУДЕТ ПО ДРУГОМУ, Я думал, что будет по другому, а сталося, как всегда, по старому. В чем я виноват, если все идет по старому. Объясни, может в чем то я и не догоняю.
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13.05.2020 11:35 Відповісти
Нельзя представить человека, который реально мог думать, что 95квартал может ему устроить райскую жизнь , поэтому голосовать за зелю можно было только для того, чтоб эту страну угробить.
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13.05.2020 11:41 Відповісти
А ЕС, ГОЛОС? Они вроде поддержали, по логике, если бы не он, так они. По твоей логике, раньше мы развивались, а теперь гробят. Я придерживаюсь другой логике, ГРОБИЛИ и продолжают ГРОБИТЬ. Шо я и выразил.
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13.05.2020 11:53 Відповісти
Коли холодильник переможе телевізор, тоді стане ясно. Тішить одне - що зелохторат потерпає у першу чергу і у значній мірі. Заслужили. Жри_те.
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13.05.2020 11:56 Відповісти
ЭЭЭ!! нет не по-старому а по-новому. и фраза о "КТО ДУМАЛ ЧТО БУДЕТ ПО ДРУГОМУ" касается того, что Зерро с гопотой "Свидетелей" не умеет и не может управлять государством, и будет все уничтожать от внешней политики до экономики. А то, что вы придумали себе отговорку, то к этому, вы, судя по всему делаете не в первый и не в последний раз (раз думали, что с Зерро будет как-то по другому.
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13.05.2020 14:53 Відповісти
Зебилы думали, хотя думать для них это незнакомо
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13.05.2020 11:09 Відповісти
Еать он ссцыкливый зебил. Впрочем как и все главзебики
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13.05.2020 10:57 Відповісти
ХВамілія вроді українська, а веде себе як кончЄнний кацап
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13.05.2020 10:57 Відповісти
Я Баканову позвоню..
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13.05.2020 10:57 Відповісти
З якого дива ОГА - режимнмй об'єкт???
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13.05.2020 10:58 Відповісти
Так что там со скорыми помощами? Деньги разворовали зебилье?
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13.05.2020 10:59 Відповісти
Медленно, но уверенно скатываемся к цензуре. При коррупционном Порошено, его коррупционеры хотя бы боялись публичного освещения своих обороток и грабежа, нынешние ставленники ЗЕ-власти похоже ничего не бояться - маски, Велюры, тендера под "нужных" людей, грабежи и откаты, назначения за деньги - и президент молчит, правоохранительные органы молчат, лишь только возбуждают уголовные дела против журналистов и активистов которые раскрывают преступные схемы! К чему мы скатываемся? К диктату как в России?
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13.05.2020 11:00 Відповісти
А чего им бояться?? За все ответит Зерро, ставящий подписи в турбо режиме, ничего не смыслящий в механизмах разворовывания, и управления государством.
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13.05.2020 14:55 Відповісти
Какой придурок ! Он суда на машине времени из 1939 года прилетел.
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13.05.2020 11:03 Відповісти
Унылый сюжет. Ни порванных рубашек, ни стулом по спине. Визга тоже нет. Даже телефонами не кидаются. Ерунда короче.
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13.05.2020 11:03 Відповісти
Они курсы общения с журналистами, которые давал Жириновский пропустили.
Двоечники
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13.05.2020 11:08 Відповісти
журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале 1+1

Тогда стоило бы еще и срача выписать.
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13.05.2020 11:03 Відповісти
НАДО БЫЛО ВЫЗЫВАТЬ СРАЗУ 6-Й ФЛОТ США!
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13.05.2020 11:07 Відповісти
ублюдок
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13.05.2020 11:11 Відповісти
зегнидная падаль
зеленский гнида
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13.05.2020 11:11 Відповісти
Похоже, ещё один претендент на клетчатое одеяло дозревает.
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13.05.2020 11:12 Відповісти
А что его так возбудило . Прямо истерика на режимном объекте
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13.05.2020 11:14 Відповісти
Пора куцого скоротити !
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13.05.2020 11:15 Відповісти
А что Куцый "великий цабе", что его низзя снимать?
Ермак же все порешает, ну за определенную зеленую мзду!
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13.05.2020 11:15 Відповісти
Он секретный агент под прикрытием.Его лицо не должен никто видеть...Ну так по крайней мере главврач психдиспансера ему сказал.Шифрограммы с заданиями он будет получать по вторникам и четвергам по утюгу.
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 3381
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13.05.2020 11:30 Відповісти
Вьі как со слугой народньім разговариваете, смердьі!
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13.05.2020 11:15 Відповісти
Что же он псов из нац.корпуса не натравил на журналистов?
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13.05.2020 11:27 Відповісти
Вот это номер! Журналистка "насиловала" главу ОГА! На режимном объекте! Ещё та "извращенка"
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13.05.2020 11:29 Відповісти
Царь, просто Царь ...
та ні ...
підор звичайний підар !
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13.05.2020 11:31 Відповісти
ПАЗАВИТЕ СЮДА КОСМИЧЕСКИЕ ВАЙСКА!!!
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13.05.2020 11:32 Відповісти
Или в команду паяца не идут нормальные люди, толи паяц берет специально недоумков, наподобие этого недоразвмения, похожего на глиста, не понятно.
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13.05.2020 11:35 Відповісти
Набирает по образу и подобию
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13.05.2020 12:20 Відповісти
Молодец против овец, а против молодца - сам овца! Парниша, памперс поменяй, амбре!
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13.05.2020 11:40 Відповісти
Это с каких пор нельзя снимать в публичном месте? Это же не его гараж и не воинская часть. Хотя... пусть побольше зашквариваются. И побольше росы в зебилов льют.
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13.05.2020 11:44 Відповісти
Куций - русофіковане чм.
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13.05.2020 11:49 Відповісти
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 235
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13.05.2020 11:52 Відповісти
Це якійсь бай середньоазійський.. а не слуга народу. Бубочка буде звонити Баканову з приводу цього чорта?
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13.05.2020 12:04 Відповісти
По идее ,Национальная гвардия - элита силовых структур , а по факту всякая куцая мразь использует её против народа !
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13.05.2020 12:08 Відповісти
В каждом кабинете должна быть камера! Режимный обьект у него дома, а тут рабочий обьект.
Режимный от слова режим! У нас что опять РЕЖИМ появляется?
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13.05.2020 12:10 Відповісти
Куцого разжаловать в Облезлые.
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13.05.2020 12:17 Відповісти
"Одесситка" Танюха Лайф сейчас особенно гордится назначенцем Сцыкла Оманского!))
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13.05.2020 12:22 Відповісти
Не куцый а Труслывый.
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13.05.2020 12:29 Відповісти
Який же куций вибір слів!
Шановні мами й тати!
Мало куплять дітям диплом,
Навчіть їх хоч брехати!
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13.05.2020 12:31 Відповісти
Чому зелене недорозуміння не розмовляє державною мовою? Який режимний об*єкт? Чому перешкоджає, на такому високому рівні, журналісту, та ще і погрожує гвардією?
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13.05.2020 12:31 Відповісти
The ********?
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13.05.2020 12:34 Відповісти
Τακ πιταρας!
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13.05.2020 14:21 Відповісти
КрасавЕц ! Конечно, этим уродам феодализм - конечная станция. как раз то шо надо... дальше они неконкурентны
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13.05.2020 12:35 Відповісти
У куцого бомбануло.
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13.05.2020 12:39 Відповісти
Выродки! С каких пор кабинет гаденыша зеленского стал режимным объектом. Слуги гребанные.
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13.05.2020 13:00 Відповісти
Очередной "обморок" от СН. Сначала улыбался, потом его "переклинило" и (о чудо!) он вспомнил про "режимный объект". Хоть бы сам не позорился и ПреЗедента не позорил..
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13.05.2020 13:34 Відповісти
А что в Украине есть должность Губернатор??
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13.05.2020 13:44 Відповісти
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 7358
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13.05.2020 13:45 Відповісти
Ну то що ви отак роз"єрепенились усі,розкричалися на сарачатко куцого... Йому ж природою приписано усього-всенького боятись.От і тепер налякався з початку тендітної жіночки-журналістки,але вже потім згадавши про другана-ведмедя заволав про допомогу. Ох і тяжко же живеться куцим на цьому світі...
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13.05.2020 14:09 Відповісти
побачите журноблеять із г+г одразу хїбажте під сраку з ноги - саме таким чином можна в них викликати струс мозку.
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13.05.2020 14:11 Відповісти
А чому ця зебільна тваринка ботає москальською мовою?
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13.05.2020 14:25 Відповісти
Каков поп, таков и приход
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 725
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13.05.2020 14:46 Відповісти
Наш Минипутин насаждает по всей Украине диктаторские правила руководства страной!! Как говорится какой поп -зеленский такой и приход в областях!! Хамство и враньё это методы руководства путина!!
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13.05.2020 15:37 Відповісти
хамские журналюги любого до сказу доведут.
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13.05.2020 15:54 Відповісти
Єто какой-то позор
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13.05.2020 16:17 Відповісти
..."Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 8642...
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13.05.2020 16:48 Відповісти
Губера навіть не старчило відповісти якоюсь посторонньою фігнею на гостре питання...Це вже фішка зелених на питання про бузину відповідати про дядька...А той збаламутився,рознервувався,розкрився і сам себе облив лайном...
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13.05.2020 17:54 Відповісти
Понабирали дол******. Этого же своего сам Зеленский назначал а не народ выбирал.
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13.05.2020 18:20 Відповісти
Куцый ..... Шмыгаль .. ну и т.д. ....какие прекрасные фамилии ! Родословная уходит далеко далеко ....из грязи в князи ....
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13.05.2020 21:00 Відповісти
Простой вопрос,и чего ОНО ОБОСРАЛОСЬ?????????
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14.05.2020 01:55 Відповісти
Конченный, без комментариев!!!
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14.05.2020 11:34 Відповісти
И когда это с..ку ОДА стало режимным объектом,это что военкомат.военная часть,электростанция, что за бред.
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14.05.2020 11:39 Відповісти
Г+Г давно кАНАЛ гівна. тут і дубінський і інша журношлюха КАЛОмойші
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14.05.2020 12:46 Відповісти
 
 