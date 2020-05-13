"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами. ВIДЕО
Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций злякався запитання журналістки з приводу обставин закупівлі машин швидкої допомоги і спробував вигнати її за допомогою співробітників Нацгвардії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, відеозапис події опубліковано в соцмережах. На ньому керівник області, справді, поводиться не зовсім адекватно - грубіянить, забуває державну мову, переходячи на російську, називає свій кабінет "режимним об'єктом".
За даними "Думської" інтерв'ю у Куцого намагалася взяти журналістка програми "Секретні матеріали", що виходить на телеканалі "1 + 1". Публічно репортерка ніяких заяв про те, що трапилося, не робила. В ОДА стверджують, що наша колега "забігла в кабінет і змусила губернатора відповідати на запитання".
До свого обрання в Раду продюсером "Секретних матеріалів" був нинішній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Якщо вірити ЗМІ, він контролює проєкт досі.
Максим Куций вважається людиною, близькою до керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який зараз конфліктує з олігархом Ігорем Коломойським. Останньому належить телеканал "1 + 1", де виходять "Секретні матеріали".
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Мамочка (нацгвардия), защити меня!
И это целый глава одеської ОДА!
Які такі "ГУБЄРНАТОРИ"?
Звіджки в нас "губернії"????!!!!
в гости - по приглашению приходят, а не заскакивают как шакалы, верней журнашлюхи...
Шануймося ....
Говорили нам хуже точно не будет...
Двоечники
Тогда стоило бы еще и срача выписать.
зеленский гнида
Ермак же все порешает, ну за определенную зеленую мзду!
та ні ...
підор звичайний підар !
Режимный от слова режим! У нас что опять РЕЖИМ появляется?
Шановні мами й тати!
Мало куплять дітям диплом,
Навчіть їх хоч брехати!