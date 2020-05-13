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Новини Відео Коронавірус і карантин
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19-річна дівчина і 44-річний чоловік з COVID-19 померли в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків. ВIДЕО

В Івано-Франківську померла 19-річна дівчина, у якої діагностували COVID-19.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні в Facebook,передає Цензор.НЕТ.

Дівчина перебувала в Центральній районній лікарні. За словами Марцінківа, вона померла вночі 13 травня.

"Ця ніч була трагічна для нас. У Центральній міській клінічній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, 19 років. Нічим не хворіла ... Це величезна трагедія, не змогли врятувати", - сказав мер Івано-Франківська.

Крім того, за його словами, в місті також помер і 44-річний чоловік, який мав цукровий діабет, але у нього був діагностований коронавірус.

Також читайте: Головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги Ковалюк помер від коронавірусу

На сьогодні вже загинули від коронавірусу 25 осіб, ще матеріли чотирьох досліджують.

Автор: 

Івано-Франківськ (519) карантин (18172) смерть (6750) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
А тут лахта вже собі всю сраку порвала на німецькі хрести, що вірус молодь не бере!
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13.05.2020 11:35
+9
Дооо...все ж всесвітня змова, жидомасони, біл гейтс та таке інше. Нас всіх обманюють!
Все вірно?
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13.05.2020 11:41
+6
Санитары забыли в его палате интернет отключить.
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13.05.2020 11:44
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А тут лахта вже собі всю сраку порвала на німецькі хрести, що вірус молодь не бере!
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13.05.2020 11:35 Відповісти
та при чому тут лахта, мінімальні жертви серед молоді - факт у всьому світі, але у нас і молодих примудряються лікарі "залікувати"...
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13.05.2020 11:55 Відповісти
Все одно такі знайдуть тисячу причин, чому карантин "не потрібен"
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13.05.2020 12:30 Відповісти
Подивись на наш протокол лікування, вже ніде с хініном навіть не експериментує, бо це і для здорового смертельно небезпечно.
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13.05.2020 12:43 Відповісти
але й маразм ... цікаво чи є ще люди .які в цю маячню вірять
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13.05.2020 11:38 Відповісти
Дооо...все ж всесвітня змова, жидомасони, біл гейтс та таке інше. Нас всіх обманюють!
Все вірно?
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13.05.2020 11:41 Відповісти
Санитары забыли в его палате интернет отключить.
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13.05.2020 11:44 Відповісти
Конечно обманывают. У нас в Австралии прогнозировали 150 тысяч смертей. В реальности, умерли менее 100 человек, все - глубокие старики.
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13.05.2020 11:44 Відповісти
Привет. 5G-вышки, чипирование через прививки, не?
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13.05.2020 11:55 Відповісти
5G - это механизм слежки за гражданами; к вирусу отношения не имеют (я по образованию радиоинженер, если чо).
Прививки - от чего ? От несуществующего вируса ?
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13.05.2020 12:52 Відповісти
Был фейк-прикол, что через 5G-вышки власти распространяют вирус. %) Вариант - что это Билл Гейтс для чипирования всех через прививки.
Вирус- реально существует, сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.

5G - это механизм слежки за гражданами - а каким образом он работает, и как он отличается от уже существующей слежки через геопозиционирование?
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13.05.2020 13:56 Відповісти
5G позволяет передавать гигантские объёмы информации. В вашем доме все устройства должны быть "smart", то есть включаться-выключаться через Google и проч. Информация с каждого устройства будет передаваться на серверы спецслужб, которые будут записывать ваш каждый чих и пых: " в 23.35 пошёл пописять, включил свет в туалете, в 23.37 спустил унитаз, в 23.38 погасил свет" и т.д. Я не шучу. У нас в магазинах уже продавались лампочки, включаемые через гугл-плей.
Для передачи такого сумасшедшего объёма данных о каждом жителе планеты, нужна очень большая скорость интернета.
---
>сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.
Главное - верить.
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13.05.2020 14:06 Відповісти
должны быть - то есть, я должен, я обязан? Могу использовать Хг просто как 3г, или нет?

Вирус Ковид-19 существует реально, о его вирулентности, вреде, и мерах против него можно спорить. Но о точно есть. К сожалению.
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13.05.2020 16:29 Відповісти
прогнозировали 150 тысяч смертей при отсутствии карантина? А после его введения умерло менее 100 человек? Ужас!
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13.05.2020 12:08 Відповісти
А у нас не было никакого крутого карантина (см. ниже).
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13.05.2020 12:51 Відповісти
Може це тому, що австралійці відповідально віднеслися до обмежень?
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13.05.2020 12:31 Відповісти
У нас ничего особенного не было. Дистанцирование 1,5 м; закрыли зачем-то детские площадки и туалеты в парках. Закрыли кафе, но это бессмысленно - люди просто покупали то же самое "на вынос", из окошка тех же кафе.
Даже аптекари масок не носили (они профессионалы, их не проведёшь паническими криками в газетах и в телевизоре).
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13.05.2020 12:49 Відповісти
Т.е. у них карантин ввели, шоб не заболели, а не растянуть заболевших во времени. Ага, понятно. Готовься, тебя еще и вакцинировать будут.
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13.05.2020 13:06 Відповісти
Тобі піраміду на долларі навіщо намалювали? Щоб ти дивився як баран на нові ворота? Глобалізація це тотальний контроль. Не тільки соціальний, а й біологічний.
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13.05.2020 12:29 Відповісти
По штаб-квартире глобализаторов одним Томагавком - и вся "пандемия" немедленно испарится.
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13.05.2020 12:50 Відповісти
Усама Бен Ладен пробовал. Глобальные мас-медиа более сильная карта, чем томагавк.
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13.05.2020 13:20 Відповісти
Усама не мог добраться до штаб-квартиры этих членистоногих.
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13.05.2020 13:26 Відповісти
Глобальные масс-медиа себя могут так вести сугубо ввиду безнаказанности: их хозяева также скупили и политиков. Политики не смеют даже подумать о запрете на распространение дезинформации. Таким образом они просто потеряли способность руководить собственной страной. Пример - Украина: СМИ поливали грязью Пороха пять лет подряд. Результат известен.
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13.05.2020 13:29 Відповісти
Так, цю піраміду наніс наш агент у стані ворогу, щоб світ здогадався, хто за всім стоїть!
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13.05.2020 14:08 Відповісти
Це не маячня, а маніпуляція. В це й же час від звичайного грипу, туберкульозу і ускладнень ниркової недостатності померло десять людей, але про них нічого не сказали.
19-річна дівчина і 44-річний чоловік з COVID-19 померли в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків - Цензор.НЕТ 5860
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13.05.2020 12:05 Відповісти
проблема в том что вирус новый, в основном неизвестный, иммунная реакция организма тоже под вопросом, еще возможно что это вообще биологическое оружие, и если двухкомпонентное - то вообще будет очень грустно, когда запустят вторую компоненту. так что сравнивать с "обычными" болезнями, с которыми человечество вместе росло, пока нельзя. найдут вакцину, пусть даже охренительно дорогую, и вирус даже при увеличении количества смертей по каким-либо причинам перейдет к "обычным болезням" как тяжелая статистика. про грипп ш1н1 тоже все забыли, хотя он тоже неплохо продолжает ежегодно убивать.
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13.05.2020 12:38 Відповісти
Количество изданий мас-медиа, пишущих о коронавирусе больше чем аппаратов ИВЛ и уличных рукомойников вместе взятых. Количество журналистов, вещающих о коронавирусе, больше чем микробиологов, его исследующих.
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13.05.2020 13:17 Відповісти
откуда ему знать? он не врач. сказал, шо была абсолютно здорова, даже не кашляла, а тут вдруг бац! и умерла от коровавируса.
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13.05.2020 11:49 Відповісти
мер сказал, но ты чукча писатель.
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13.05.2020 11:50 Відповісти
ще невідомо чи ця "дівчина" взагалі існувала в природі) Я от думаю .на що взагалі розраховують ці уроди .розказуючи чергову жахалку для бидла? Хто має в голові хоть декілька грам сірої речовини задасться питанням -якщо ця "19 річна дівчина" існувала в природі і "нічем не болела" то .що вона робила в лікарні? від чого її "спасали"???? Включайте голову .люди!
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13.05.2020 11:53 Відповісти
Та ні - включати голову вміють тільки копари, а ще водії газельок, работяги у автомайтернях і подібна вам "інтелектуальна еліта", яка точно знає, що все фігня і всіх дурять.
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13.05.2020 12:13 Відповісти
Не знаю насчет девушки, но вот ты точно фейковое говно...
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13.05.2020 13:07 Відповісти
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13.05.2020 17:20 Відповісти
я думаю .у тебе стане клепки зрозуміти куда ти маєш іти)
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13.05.2020 17:21 Відповісти
Вскрытие покажет, но нам уже не расскажут!
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13.05.2020 11:49 Відповісти
Умирали и будут умирать, так эта жизнь устроена. А жути нагоняет, потому что накануне, как только ослабили карантин, в парке и на городском озере было катастрофическое столпотворение народа. Так местная власть сразу кипишь подняла, и чтобы напугать, публикует вот такие видосики.
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13.05.2020 12:04 Відповісти
Ну так - такое количество непуганных идиотов...
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13.05.2020 12:14 Відповісти
Молодежь тоже может умирать.
Именно о воспаления легких умерла моя одноклассница, и соседский парнишка студент, и здоровый молодой капитан у нас на работе.
Но тогда власти еще не подозревали, что такими смертями можно пиариться, контролировать и держать весь народ в тотальном подчинении.
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13.05.2020 12:40 Відповісти
 
 