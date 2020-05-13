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19-річна дівчина і 44-річний чоловік з COVID-19 померли в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків. ВIДЕО
В Івано-Франківську померла 19-річна дівчина, у якої діагностували COVID-19.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні в Facebook,передає Цензор.НЕТ.
Дівчина перебувала в Центральній районній лікарні. За словами Марцінківа, вона померла вночі 13 травня.
"Ця ніч була трагічна для нас. У Центральній міській клінічній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, 19 років. Нічим не хворіла ... Це величезна трагедія, не змогли врятувати", - сказав мер Івано-Франківська.
Крім того, за його словами, в місті також помер і 44-річний чоловік, який мав цукровий діабет, але у нього був діагностований коронавірус.
На сьогодні вже загинули від коронавірусу 25 осіб, ще матеріли чотирьох досліджують.
Топ коментарі
+18 Костянтин Залізняк
показати весь коментар13.05.2020 11:35
+9 Tierre
показати весь коментар13.05.2020 11:41
+6 путлер убок
показати весь коментар13.05.2020 11:44
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Все вірно?
Прививки - от чего ? От несуществующего вируса ?
Вирус- реально существует, сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.
5G - это механизм слежки за гражданами - а каким образом он работает, и как он отличается от уже существующей слежки через геопозиционирование?
Для передачи такого сумасшедшего объёма данных о каждом жителе планеты, нужна очень большая скорость интернета.
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>сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.
Главное - верить.
Вирус Ковид-19 существует реально, о его вирулентности, вреде, и мерах против него можно спорить. Но о точно есть. К сожалению.
Даже аптекари масок не носили (они профессионалы, их не проведёшь паническими криками в газетах и в телевизоре).
Именно о воспаления легких умерла моя одноклассница, и соседский парнишка студент, и здоровый молодой капитан у нас на работе.
Но тогда власти еще не подозревали, что такими смертями можно пиариться, контролировать и держать весь народ в тотальном подчинении.