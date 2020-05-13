19-річна дівчина і 44-річний чоловік з COVID-19 померли в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків. ВIДЕО

В Івано-Франківську померла 19-річна дівчина, у якої діагностували COVID-19.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні в Facebook,передає Цензор.НЕТ.

Дівчина перебувала в Центральній районній лікарні. За словами Марцінківа, вона померла вночі 13 травня.

"Ця ніч була трагічна для нас. У Центральній міській клінічній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, 19 років. Нічим не хворіла ... Це величезна трагедія, не змогли врятувати", - сказав мер Івано-Франківська.

Крім того, за його словами, в місті також помер і 44-річний чоловік, який мав цукровий діабет, але у нього був діагностований коронавірус.

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На сьогодні вже загинули від коронавірусу 25 осіб, ще матеріли чотирьох досліджують.