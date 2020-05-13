Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Напередодні в Чернігові пронісся ураган. Сильний вітер із корінням вирвав дерева, деякі з них впали на автомобілі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
За словами прессекретаря патрульної поліції Чернігівщини Ганни Чернявської, постраждалих від негоди немає. Але дерева впали як мінімум на 3 автомобілі.
Вітер повалив дерева в центрі міста, на Валу, і обірвав дроти по всій області. Станом на ранок 13 травня без електропостачання були 8 населених пунктів Чернігівщини.
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Владислав Обужеванний
показати весь коментар13.05.2020 13:24 Відповісти Мені подобається 1
Борменталь Незабаром
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Perfect Stranger #464310
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Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар13.05.2020 17:10 Відповісти Мені подобається 0
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