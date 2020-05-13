Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні в Чернігові пронісся ураган. Сильний вітер із корінням вирвав дерева, деякі з них впали на автомобілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

За словами прессекретаря патрульної поліції Чернігівщини Ганни Чернявської, постраждалих від негоди немає. Але дерева впали як мінімум на 3 автомобілі.



Вітер повалив дерева в центрі міста, на Валу, і обірвав дроти по всій області. Станом на ранок 13 травня без електропостачання були 8 населених пунктів Чернігівщини.

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