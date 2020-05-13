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Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні в Чернігові пронісся ураган. Сильний вітер із корінням вирвав дерева, деякі з них впали на автомобілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

За словами прессекретаря патрульної поліції Чернігівщини Ганни Чернявської, постраждалих від негоди немає. Але дерева впали як мінімум на 3 автомобілі.


Вітер повалив дерева в центрі міста, на Валу, і обірвав дроти по всій області. Станом на ранок 13 травня без електропостачання були 8 населених пунктів Чернігівщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Негода в Дніпрі: сильний вітер вночі повалив дерева. ФОТО

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Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 04
Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 05
Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 06
Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 07
Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 08
Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 09
Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 10
Ураган у Чернігові виривав дерева з корінням і пошкодив автомобілі 11

Автор: 

негода (757) ураган (77) Чернігів (787)


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Ай, Ланос жалко
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13.05.2020 13:24 Відповісти
наставили вёдер - дереву негде упасть
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13.05.2020 16:15 Відповісти
хонда застоялась- дерево выросло...((
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Деревья жалко, а сраные анусы стоят во всех дворах на каждом газоне, нехрен.
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13.05.2020 17:10 Відповісти
 
 