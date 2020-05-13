Семеро людей, серед яких двоє неповнолітніх, били і принижували 19-річну дівчину з інвалідністю: "Якби ти, бл#дь, не п#зділа, ніхто б ніх#я не знав". ВIДЕО

У селі Феськи Харківської області сім осіб, з яких двоє неповнолітніх, били і принижували 19-річну дівчину з інвалідністю, змусили її стати на коліна, знімаючи це на мобільні телефони. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на харківський сайт 057.ua, запис події потрапив у соцмережі. На відео учасниці інциденту матюкаються і б'ють дівчину по голові руками, до того ж юнаки завдали кілька ударів по тілу ногами за те, що вона нібито пліткували про них. Після цього один з хлопців змусив дівчину встати на коліна і просити вибачення.

Увага! Ненормативна лексика!

За попередніми даними, інцидент стався 9 травня.

"Семеро людей, серед яких було двоє неповнолітніх, на пустирі поблизу селища завдавали по черзі тілесні ушкодження 19-річній дівчині та ображали її нецензурною лайкою. Знущання знімали на камеру мобільного телефона. Відео надалі було викладено в соціальній мережі", - розповіли в поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

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