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Семеро людей, серед яких двоє неповнолітніх, били і принижували 19-річну дівчину з інвалідністю: "Якби ти, бл#дь, не п#зділа, ніхто б ніх#я не знав". ВIДЕО

У селі Феськи Харківської області сім осіб, з яких двоє неповнолітніх, били і принижували 19-річну дівчину з інвалідністю, змусили її стати на коліна, знімаючи це на мобільні телефони. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на харківський сайт 057.ua, запис події потрапив у соцмережі. На відео учасниці інциденту матюкаються і б'ють дівчину по голові руками, до того ж юнаки завдали кілька ударів по тілу ногами за те, що вона нібито пліткували про них. Після цього один з хлопців змусив дівчину встати на коліна і просити вибачення.

Увага! Ненормативна лексика!

За попередніми даними, інцидент стався 9 травня.

"Семеро людей, серед яких було двоє неповнолітніх, на пустирі поблизу селища завдавали по черзі тілесні ушкодження 19-річній дівчині та ображали її нецензурною лайкою. Знущання знімали на камеру мобільного телефона. Відео надалі було викладено в соціальній мережі", - розповіли в поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Також читайте: На Великдень сталася масова бійка за участю майже 100 осіб на Донеччині, - поліція

Автор: 

бійка (739) молодь (123) підлітки (407) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+52
Фееричный биомусор. В забитых селах 90 процентов таких.
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13.05.2020 13:14
+38
Забитое, увы. Быдла и в крупных городах хватает. Вся типа сельская интелегенция с областей уже свалила поближе к Киеву. А в областях осталось ультрабыдло
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13.05.2020 13:21
+29
Электорат партии ЗаЖоП подрастает.
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13.05.2020 13:18
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Урок из такого "воспитания" нужно вынести только один- когда была первая пощёчина "жертва" стерпела и это была ошибка, которую нужно усвоить и не повторять. А если стерпеть, будет в лучших традициях из "мира животных". Приматы увидев "терпилу", инстинктивно начали добивать всей сворой по очереди.
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13.05.2020 15:14 Відповісти
Если бы это произошло в росии я даже не удивился бы.И что же вы за твари такие,вы еще даже вырасти не успели а души ваши уже сгнили.В каком зоопарке вы росли что роз учились быть людьми,кого вы воспитать сможете?Как вам жить зная что вы уже не живые и пустые.Кому ты жаловаться будешь когда твой муж будет над тобой издеватся так-же или поизощренее.Горе выросло и горе сеет
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13.05.2020 14:44 Відповісти
а нашо тута "з інвалідністю"? її били не за інвалідність. вони б і без інвалідності побили, бо не за неї били.
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13.05.2020 14:46 Відповісти
А за «шо» ви її били, юпі?
Здорового дядька не били б.
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14.05.2020 03:34 Відповісти
на відео чутно, за шо били. але таким як ти треба підсилити жесть, і не важливо, що не по темі.
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14.05.2020 11:54 Відповісти
так за шо? За правду про ваше ********?
І ви ото так свій благородний імідж відновлювали?
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14.05.2020 15:50 Відповісти
чиє це ВАШЕ? ти сам з собою?
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14.05.2020 16:43 Відповісти
З тобою, з тобою.
А чиє - тобі видніше, але мало кому цікаве.
Шакали ссикливі
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14.05.2020 17:23 Відповісти
ти пришиблений чи заплатний?
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14.05.2020 18:42 Відповісти
Скажеш не ссикливі
Я ж кажу такого дядька як я - не чіпали б.
Ахоробрості - ображати ту дівчину, що майже не розмовляє
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15.05.2020 15:43 Відповісти
не бикуй. тебе б теж отписдили, якби щось не по їхньому зробив. у тому віці.
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15.05.2020 17:42 Відповісти
Нужно больше платить налогов и выделять из бюджета больше денег на культуру чиновникам из Минкульта)))
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13.05.2020 14:48 Відповісти
Всем, кто считает такие разборки нормальными, скажу: в таком стаде степень издевательства зависит от массового психоза и уровня психического расстройства предводителя. А рассуждать о причинах разборок можно, когда идут разборки, а не попытка рассправы.
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13.05.2020 15:10 Відповісти
Быдло не только эти недоростки, а и наши гуманные законотворцы, кторые озабочены только отмазыванием всякой мрази.
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13.05.2020 15:37 Відповісти
детки - такие цветы жизни.
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13.05.2020 16:17 Відповісти
Будущие избиратели ЗЕ.
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13.05.2020 16:17 Відповісти
Штраф - 5 прожиточных минимумов и 200 часов принудительных работ?! Вы серьезно? Да тут 5 лет строгача как минимум.
1 - Физическое и психологическое насилие с нанесением телесных повреждений ЧЕЛОВЕКУ по предварительному сговору группой лиц.
2 - Несогласованная запись и распространение информации о человеке с целью морально-психологического подавления личности.
3 - Морально психологический ущерб в семейном масштабе.
Сразу видно что все уже порешали ибо этих особей можно было долго тягать по судах и в конечном результате посадить надолго.
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13.05.2020 16:59 Відповісти
яка стаття КК?
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14.05.2020 08:34 Відповісти
Ваша писанина нічого немає спільного із законом чи судами, поліція на відміну від Вас не може вигадувати статті кримінального кодексу
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14.05.2020 09:59 Відповісти
мусора савсєм ********* ??? Де тут льохкійє тєлєснийє? Тут цинічне приниження людської гідності та погрози вбивства - "ше раз і закопаю", "скажи спасіба шо живою лишилась". Групове насилля - фізичне і психологічне. За булінґ дають більше ніж за ті льохкі поврєждєнія.
Лічно я п перестріляв тих падонків на місці - як тараканів. І рука п не дрогнула
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13.05.2020 17:05 Відповісти
Пфф, тоже мне новость. Быдло бесноватое, конечно пачкой на одну бабу это раз плюнуть. Хорошо хоть ума нету, что бы не снимать. Но по сути, что с ними разбераться, проехался по селу, каждого словил, гуль наставил и все на том.
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13.05.2020 17:06 Відповісти
У них логика такая. Если общество оправдывает унижение чести и достоинства отдельных личностей, и даже считает такие поступки благим делом, то почему им нельзя? Чем лучше поведение взрослых дядей и теток, которые толпой нападают на одного, обливают его зелёнкой и ещё живым выбрасывают в мусорный контейнер, при этом дяди и тёти ещё и многократно смакуют такое событие с помощью телевизора.
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13.05.2020 17:13 Відповісти
Какая логика у 73% ? А это их дети..
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13.05.2020 18:19 Відповісти
Вечный вопрос, что было первым, курица или яйцо. Индуктивный психоз повлиял на 73% граждан или эти 73 %, изначально были с тараканами в голове? Думаете это те самые 73% одобряло расправу над неугодными с помощью зелёнки и мусорных контейнеров?
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13.05.2020 18:35 Відповісти
Кто о чем, а вшивый петякантроп о наболевшем. Петякантроп, следи за сынком своего хозяина, который ходит в футболке с надписью "Russia"
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13.05.2020 19:25 Відповісти
в колонии эти мрази тоже такие борзые уже не будут.
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13.05.2020 17:35 Відповісти
ну на месте родителей, считаю, надо просто отыскать по одному и зарезать каждую мразоту. Тихо и спокойно, с предварительным обеспечением себе алиби.
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13.05.2020 18:03 Відповісти
нет,не штраф надо таким ублюдкам,а трудовая колония года на два,убирать деревенский септик,труд в поле,если испавятся работа под присмотром волонтеров,ещё с годик.А если нет трудовая зона лет на пять.Только так нужно вытравлять заразу .
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13.05.2020 18:12 Відповісти
Да гасить их по одному нужно!а родителей посадить за неправильное воспитание своих чад!
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13.05.2020 18:25 Відповісти
Это и есть говнячая реформа полиции от авакова: быдло распоясалось((( Не боятся доказательства публиковать в инете((( явно у них родичи в мусарах ...
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13.05.2020 18:27 Відповісти
Ух и законы у нас дырявые. За унижение человека только штраф и исправительные работы?
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13.05.2020 18:30 Відповісти
Это еще по нормальному,если было за что. Отец рассказывал 70-80х когда он был молодым,такие замесы делались что *****,многое менты скрывали,брали одного-двух,на них все и вешали,а бабы лупились так,что 4 мужика не могло растащить,мы ее тянем ,а у нее в руках половина вырванных волос соперницы .И тогда такое было,просто не было на что снимать,а так я думаю мы много нового узнали бы,про добрых сссровских людей)))))))
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13.05.2020 18:32 Відповісти
Не было такого, что бы кучей избивать одну девчонку. То, что люди в азарте, дрались и дерутся, это не новость. Поражает наоборот, цинизм зрителей, безучастное пассивное отношение к происходящему.
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13.05.2020 18:44 Відповісти
Я не говорю что это хорошо,просто такое было,есть, и к сожалению будет((
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13.05.2020 18:58 Відповісти
Было совсем другое. Всякие преступления были, и массовые бои до смертоубийства, и ограбления молодых ровесников и даже изнасилования были, но такого равнодушного отношения к чувствам другого человека не было.
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13.05.2020 19:20 Відповісти
Были убийства,изнасилования ,ограбления,-Но не было равнодушия к чувствам другого человека???))))Это как? Насиловали толпой и сочувствовали,или убивали человека не равнодушно,со слезами на глазах???)))Вы себя слышите?Было тоже самое что и сейчас,и всегда так было! Не несите херню, добрый советский человек))
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13.05.2020 21:16 Відповісти
Я имею в виду, вспышки эмоций, от страха, гнева, ярости, всяких других аварийных режимов работы организма, приводили к преступлению. А такое, публичное, прагматичное, плановое, нанесение психологического ущерба жертве стало нормой после публичных казней с использованием зелёнки и мусорных контейнеров, при люстрациях всяких оппозиционеров. Вы даже не поняли, что Вы натворили, какие рамки морали разрушили. Сеяли ветер, теперь начинается буря.
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13.05.2020 21:42 Відповісти
Мне 60 лет. У нас просто не было интернета и смартфонов, а вы видимо не рабоче-крестьянского происхождения и не имеете представления о рабочих кварталах ....
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13.05.2020 22:29 Відповісти
Очень приятно. Мне 68. Я крестьянин в тысячном поколении. Я живу в Кавказе. За свою жизнь мне встречались люди всякие разные, и хорошие и плохие. Но даже откровенные говнюки, несмотря на своё внутреннее содержание, всегда носили на своём лице, может даже и фальшивую, но маску приличия. В моём обществе, считается невозможным не только унижать и бить девушку, женщину, но даже не оказать ей помощь в затруднительном для неё положении. Смотреть как девочку бьют и не реагировать это значит опустить свой авторитет на всю жизнь. Такому человеку и руку никто не подаст.
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13.05.2020 23:16 Відповісти
Крестьянин с Кавказа .... Что Вы можете знать про нравы русскоязычных рабочих кварталов СССР?
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13.05.2020 23:33 Відповісти
Так я же Русский почти совсем. А одна Бабушка так вообще с Чернигова. Может и не знаю каких то промзон, но по союзу поездил.
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13.05.2020 23:41 Відповісти
Ездить мало, нужно жить. Про Маугли сказку знаете же? Если человеческого детеныша выкормит и воспитает волчица - он, как минимум морально, будет волком. Слабым, ущербным, плохо приспособленным, но по "убеждениям" - волком. Если взять, в миллионном поколении, маленького китайченка и воспитывать его в окружении немецких нацистов, то он будет истинным арийцем и нацистом. Или если в окружении немецких/русских/украинских/французских/ и т.д. отмороженных быдло-нарко-алкашей, то и он тоже будет быдло-нарко-алкашом общающемся на языке и живущим по обычаям тех, в чьем окружении он формировался. Это и к вопросу о "почти русском кавказце", и об этих быдло-организмах, и о таких же полувековой давности. Вопрос не в национальности, а в среде.
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14.05.2020 00:08 Відповісти
Абсолютно с вами согласен по всем пунктам в том плане, что среда формирует сознание. Так же вынужден подтвердить, что да, мне известны факты от полувековой давности до наших дней, когда изгои общества разных национальностей, формируют свои банды, и людей режут и тупые массовые побоища устраивают. Я об этом не спорю. Во времена отсутствия интернета, тоже были альтернативные источники информации, и сарафанные "журналистки" и всякие путешественники типа водителей дальнобойщиков разносили объективную информацию о криминальной обстановке, зачастую даже преувеличивая, раздувая и выпячивая некоторые события. Статистика наполняемости тюрем тоже у меня есть. Я пытаюсь донести свою мысль о том, что эпоха майдана в Украине сдвинула этот пласт маргиналов в центр внимания и воспитания нормального общества. Даже на страницах этого цензора это хорошо видно. Сегодня глумиться над живым человеком оскорблять и обливать его грязью, считается даже хорошим тоном в случае если оппонент отличается от вас своей политической платформой, имеет свою точку зрения. Самые невинные "драки" на этих страницах, порохоботов с зелеботами, я уж не говорю про нападки на Шария или любителей Русского мира. А государственная цензура только поощряет такое поведение. Посмотрите на крестики вместо комментариев, постоянное блокирование и деактивацию неправильных форумчан. Эта линия несомненно приведёт к бандитизму в государственном масштабе. Эти девочки и мальчики подрастут и станут, милиционерами, депутатами, чиновниками. Но они уже прокаженные, а что же будет дальше? А началось всё с зелёнки и мусорных контейнеров.
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14.05.2020 06:48 Відповісти
Ну всё понятно. Раз это "майдан" расчеловечил, то более разговаривать не о чём.
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14.05.2020 11:43 Відповісти
Но ведь логично, поэтому и разговаривать не о чем.
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14.05.2020 12:10 Відповісти
Согласен конечно. Хорошая подборка. В России тоже хватает такой мерзости. Каждый из нас видит, то, что хочет видеть. Но во всяком случае, Навального никто не бросал в мусорный контейнер, а если бы такое случилось, то скабеевы не осмелились бы смаковать и публично радоваться такому событию. Да. Я кажется перегнул роль майдана и его влияние на незрелые умы. Наверное не всё так категорично надо понимать и мне тоже.
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14.05.2020 13:14 Відповісти
Абсолютно прав ув. Евгений Пономарёв:

в заводских посёлках и в рабочих квартлаха промзон во времена СССРани происходил запредельный криминальный ужас: в Красноярске, Челябе, в Копейске, в Кыштыме, в Иркутске, в Анграске было массовое расчеловечивание молодёжи: в кварталах правили банды, постоянно происходили тупые массовые побоища, в 1970-х гг миллионная Казань была полностью терроризирована огромной молодёжной бандой численностью 700 человек из рабочего квартала при заводе "Теплоконтроль": в Казани людей резали на улицах среди бела дня, как поросят, просто для развлечения.
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14.05.2020 03:48 Відповісти
Чуть выше, я только что, Евгению, я свою позицию высказал.
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14.05.2020 07:17 Відповісти
Ваша позиция заключалась частично и в том, что советские времена, якобы, таких издевательств и такого глумления над личностью в молодёжной среде не было.

Но, Евгений Пономарёв убедительно доказал Вам, что было и в гораздо более массовых масштабах: весь образ совковой недожизни в промзонах, во всяких жутких заводских посёлках типа "Бокситный", "Второй Химзавод", полутюремные ПТУ, армия с чудовищной уголовно-лагерной дедовщиной, - всё это формировало миллионы скотов и подонков с волчьей моралью.


А у Вас в этом Майдан, оказывается, виноват. Вот в этом ваша истинная позиция: точно, как у "Соловьева" на 1-ом канале моцковской пропаганды.
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14.05.2020 09:32 Відповісти
Но всё таки факты вещь упрямая. Что мы имеем. С одной стороны группы плохих людей , открыто, публично, глумятся над себе подобной, гордятся этим и даже хвастаются, распространяя сей факт в интернете. С другой стороны, хорошие люди с зелёнкой, примерно так же глумятся, так же публично издеваются и так же хвастаются этим с экрана телевизора. При этом в одном случае публика осуждает такие действия, а в другом рукоплещет. Вы что, правда не видите взаимосвязи? А какая тогда роль у государства в воспитании, если оно открыто пропагандирует насилие? Террористов растить? Хм. Бокситный! Но тогда телевидение не пропагандировало извращённую мораль, тогда только государство имело право на насилие, и оно карало скотов и подонков, а не поощряло их. Тот коммунистический строй, конечно тоже был, двуликим и аморальным. Но нам то зачем, мерить себя его мерами, ещё более стервенеть, но теперь уже по государственной программе? Разве это у Соловьева" на 1-ом канале моцковской пропаганды поощряют обливателей зелёнкой и бросателей живых людей в мусорные контейнеры?
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14.05.2020 12:05 Відповісти
Разве это у Соловьева" на 1-ом канале моцковской пропаганды поощряют обливателей зелёнкой и бросателей живых людей в мусорные контейнеры?



Нет, у Соловьева московский профессор Хазин не призывает обливать украинцев зедёнкой:


он призывает к следующему: "Чума национадизма в Украине после взятия всей её территории под военный контроль РФ должна лечиться радикально: 200-300 тысяч самых ярых националистов мы обязаны просто физически уничтожить, как непримиримого врага.


1,5-2 миллиона наиболее майданутых выслать с территории Украины в США и в Канаду. После чего на 50 лет полный запрет всего украинского: языка, школ, театров.
Только так : никаких игр в автономию, никаких игр в интернационализм. Хватит. Мы уже наигрались в УССР: получили фашизацию целой страны у себя под боком.
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14.05.2020 13:17 Відповісти
Хотя я ни о каком проффесоре Хазине вообще никогда ничего не слышал, но вполне допускаю, что есть такие личности, обычно бывшие чиновники которые пиарятся, стараются напомнить о себе громкими заявами. А Вы на просторах интернета, старательно фильтруете, складываете в отдельную кучечку мысли именно таких придурков. Но ведь это же не серьёзно. Кстати, ваши писатели, авторы слов "москаляку на гиляку" и прочее лалала лалала, точно такие же пустобрёхи. Ну сами подумайте, ну нахрена российскому обывателю ещё, 30-40 миллионов враждебно настроенных нахлебников? Ещё не забыты времена, когда россия кормила пол мира псевдо союзников, не получая ничего взамен. Я помню как в Ханое, на заводе строительных смесей, цена Новороссийского цемента была ниже цены Вьетнамского песка. Поэтому, я тоже согласен с ним в части касающейся, "никаких игр в автономию, никаких игр в интернационализм. Хватит. Мы уже наигрались в УССР: получили фашизацию целой страны у себя под боком."
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14.05.2020 16:54 Відповісти
Ой как было. Только крайне редко пробивалось в печать. Про ТВ вообще речь не шла. Там только ударные стройки да сисястые доярки, рапортующие про перевыполнение к надцатому съезду партии.
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14.05.2020 00:19 Відповісти
Да все было - и кучей и не кучей - смартфонов только не было, чтобы снимать это.
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14.05.2020 13:08 Відповісти
Раз для тебя это нормально, то может ты пойдешь в африку на пальму или в афган там где камнями закидывают до смерти...не, ждя них это тоже нормально... не, не хо?
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13.05.2020 21:05 Відповісти
Я не говорю что мне это нормально,а для нее еще по нормальному обошлось.Есть куча видео малолеток, где разговаривают совсем по другому,и эта история выглядит как сказка.
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13.05.2020 21:19 Відповісти
зкацаплене хАхлятське бидло. чим ближче до обiсРашки, тим бiльше дикунства.
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13.05.2020 18:46 Відповісти
чим ближче до обiсРашки, тим бiльше дикунства.

Та ну нах!? Що, насправді?
Ось це так мабуть взагали десь на самому кардоні із рашкою, чи не так? - https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20200513-zabyly-bytamy-i-*********-hto-ubyv-zakohanu-paru-pidlitkiv-pid-lvovom/
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13.05.2020 23:00 Відповісти
Поснимать штаны, привязать к скамейке - и плетьми сделать из задниц лапшу, как арабы своим пьяным водителям делают. Сдедующий раз подумают как над беззащитными издеваться. И по-другому нельзя, по-другому не поймут. А суды-пересуды - так те подонки еще и гордиться будут, а вот прилюдно исполосовать задницы - то этим вряд ли загордишься.
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13.05.2020 18:52 Відповісти
Шакалы и шалавы(подзаголовок). Длинный в чёрном шакал,когда бил под зад девочку, сам чуть не сломался пополам,настолько оно гнилое.Из выкриков шалав,можно понять только одно: вся причина разборок-- в ущемлённом инстинкте размножения, ревность. Понятное дело-что может в себе держать плоский череп,кроме как первичных инстинктов и чувства стадности?
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13.05.2020 18:57 Відповісти
пора уже растреливать эту нелюдь малолетнюю не взирая на возраст потому что эта ублюдочная зараза ширится с галопирующей прогрессией
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13.05.2020 19:32 Відповісти
а что у этой деки за инвалидность? Недержание?
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13.05.2020 20:26 Відповісти
Привет крокодил
Чего так криво снимал? Руки дрожали?
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14.05.2020 04:26 Відповісти
На бутылку ***** их...чтоб на всю жизнь карма была...
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13.05.2020 20:30 Відповісти
Який даун писав попередню кваліфікацію?
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13.05.2020 20:56 Відповісти
а яка має бути кваліфікація ?)
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14.05.2020 10:01 Відповісти
Внесено в судебный рее.. бла бла..! после этих фраз хочется уе..ть до полусмерти и тех кого внесли и тех кто вносит!
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13.05.2020 21:00 Відповісти
Смотреть НЕ МОГУ! Мне противно жить с такими уе@анами в одной стране!
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13.05.2020 21:01 Відповісти
Бидло, біосміття саме справжнє... Таких уже не виправиш
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13.05.2020 21:06 Відповісти
Герои, ****...Пол страны идиотов и бычья конченного. И как раз не только в селах. Чернобыль стал на мозги действовать?
.....тем больше я люблю животных".
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13.05.2020 21:19 Відповісти
цей безпредел викорінювати треба зразу. сільська інквізіція
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13.05.2020 21:22 Відповісти
Ну вот скажите, что в дальнейшем можно хорошего ожидать от этого стада ублюдков? Да никакие штрафы и принудительные работы их уже не исправят. В крайнем случае, это минимум тюрьма на несколько лет, ну а самое лучшее - избавляться от этой мрази навсегда!!!
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13.05.2020 21:56 Відповісти
у них уже искажен генокод...гетто табак водка пока не сдохнут...
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13.05.2020 22:08 Відповісти
1..девочка не права..язычек длинный..
2..с права колхозница в зэлэных штанях то е круто....быдло
и 3.. ****..КОЛХОЗНИКИ...КОГДА МУЖИК С ЗЗАДИ БАБУ НОГОЙ БЬЕТ...ЧМОШНИКИ ВЫ
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13.05.2020 22:16 Відповісти
1. Не отмазывайся
2. Не ревнуй, что к другому ушла
3. Только не надо начинать рассказывать, как правильно бить
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14.05.2020 04:44 Відповісти
У быдла есть особенность: оно - всегда не ты. А самое страшное - оно плодятся!
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13.05.2020 22:30 Відповісти
Опа Европа зрослася Гепа й Допа.
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13.05.2020 22:30 Відповісти
У ЄС за таке на зону ця компанія попаде, а у нас подивимся.
Чим далі людина від Бога, тим більше схожа на тварину
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13.05.2020 22:56 Відповісти
Хорошо и сильно сказал, уважаемый коллега Роман Григоров:

по смыслу похоже на фразу Ф.Достоевского: " Без Бога даже обычный средний человек всегда становится скотом и зверем."
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14.05.2020 09:39 Відповісти
Отражение своих родителей.
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13.05.2020 22:58 Відповісти
родителей ******* в ухо всех...
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13.05.2020 23:05 Відповісти
такое каждый день бывает ...если чо. но всёравно - ОСУЖДАЮ ....ничего хорошего из рукоприкладства\поножовшины и отрезания бошок на семейной почве не будет. ФАКТ.
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14.05.2020 01:01 Відповісти
пора переходить на украинский язык
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14.05.2020 06:39 Відповісти
Бьют не страшно. Не научены и впервой, похоже. Нет это не оправдане идоитов.
А уж такое увидеть родителям...

Страшнее некоторые здешние комментаторы и их лайки: зарезать, убить. Возразивших не нашлось.
Один оригинал жаждет неестественным путем сексуально надругаться над родителями этих идиотов.

ИМХО, из этого надо сделать больше воспитательный, чем наказательный момент для всего общества. Где все осудят, потом простят после годика общественных работ. ассенизаторских -- для "решателя" жить или нет.
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14.05.2020 07:59 Відповісти
Тут прямая открытая публичная угроза убийства. А они "легкие телесные" пишут. Порешали....
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14.05.2020 08:36 Відповісти
Кто им дал право. Такое можна только патриотам.
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14.05.2020 08:39 Відповісти
Чему Вы удивляетесь ? Это будущий электорат зебильшости...
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14.05.2020 09:19 Відповісти
99% детей это зеркальное отображение своих родителей.
вот такие села стоящие в поле особняком - это банка с пауками, где каждый готов съесть другого. быдломасса.
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14.05.2020 09:43 Відповісти
животные!
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14.05.2020 10:36 Відповісти
Знаете что ? Хрен что поможет пока не будет уголовной ответственности за любые преступления начиная с 13 лет для малолетних дебилоидов и параллельно просто невероятной величины штрафов для быдло-родителей из двух составных . Разовый штраф такой что бы задумываться о выборе жратвы начинать и ежемесячная выплата пострадавшей стороне в течение 3-5 лет в зависимости от тяжести содеянного но от государства, которое и это стянет с виновной стороны в бюджет. Содержание в камере без всяких ништяков с запретом передач того без чего можно прожить. Повторное такогт плана преступление либо другое похожее - пожизненное и опять штраф! Если инцидент закончился летальной трагедией - невзирая нечаянно или нет - сразу пожизненное без права пересмотра с конфискацией имущества у быдло-родителей в пользу государства, с запретом данным животным иметь детей впоследствии ( ставить на учёт) и выплатой эквивалентной суммы от конфиската пострадавшей стороне.
А теперь давайте посчитаем насколько таких случаев станет меньше после таких законов и сколько оболтусов просто не рискнёт...Сколько быдло-родителей начнёт наконец процессы воспитания ( ***** как). Всё остальное - все слюни сопли и блеяние в стиле "анижидети.." - это после того как однолетки ****** и жестоко убьют ВАШЕГО ребенка. Доходит сразу и без убеждений..
Если не сделать.. Пример самосуда уже вот на днях был по подобной чуть легче ситуации..И тут уже "мстители" явно перегнули. А за такое как представлено здесь - просто будут жечь дома с выводками вместе. Я вот точно не знаю смог бы я что то доказывать импотентному тупому расследованию и ждать годами "ничего" будучи родителем данной девочки. При чем никто не знает как дальше отразится данный стресс на её здоровье и даже жизни. За это кто заплатит? Очень вряд ли я смог бы с этим жить.. Скорее всего я жил бы в тюрьме пожизненно или в могиле после убийства ублюдочного выводка с особой жестокостью..невзирая..мусора, барыжня, быдлотня..Насрать. Сейчас я думаю именно так. Просто люди разные есть . Есть те которые с этим жить смогут. Они устанут ,опустят руки проглотят..и будут всю жизнь с этим жить и мучаться. Есть те кто относится так к своему ребенку что не будут шевелить это..и рвать на части мусорню при бездействии..А есть те кто молча обвешается стволами и тесаками, порежет на куски придёт.. Сожжёт дом нахрен и застрелится.Так может лучше жёсткий закон что бы люди видели что ЗЛО НАКАЗЫВАЕТСЯ ТАК КАК ПОЛОЖЕНО? Или от безнаказанности или смешных наказаний не имеющих корреляции с преступлением будем копить случаи самосудов - чаще более жестоких чем положено даже?
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14.05.2020 10:48 Відповісти
Если бы ролик был из Раши, то вышивата бы усиралась от счастья обсирая кацапов.
А тут нате. Не может быть!
Такое же быдло забрасывало камнями автобус в Санжарах. И такого быдла в Украине 73%.
Цеевропа? Це ніхрєна нє Европа.
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14.05.2020 11:09 Відповісти
Недавно одни взрослые обезьяны издевались над 13-летним ребенком. Патриоты так гордились ими. А теперь оказывается это плохо. Что за лицемеры.
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14.05.2020 14:27 Відповісти
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