Семеро людей, серед яких двоє неповнолітніх, били і принижували 19-річну дівчину з інвалідністю: "Якби ти, бл#дь, не п#зділа, ніхто б ніх#я не знав". ВIДЕО
У селі Феськи Харківської області сім осіб, з яких двоє неповнолітніх, били і принижували 19-річну дівчину з інвалідністю, змусили її стати на коліна, знімаючи це на мобільні телефони. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на харківський сайт 057.ua, запис події потрапив у соцмережі. На відео учасниці інциденту матюкаються і б'ють дівчину по голові руками, до того ж юнаки завдали кілька ударів по тілу ногами за те, що вона нібито пліткували про них. Після цього один з хлопців змусив дівчину встати на коліна і просити вибачення.
Увага! Ненормативна лексика!
За попередніми даними, інцидент стався 9 травня.
"Семеро людей, серед яких було двоє неповнолітніх, на пустирі поблизу селища завдавали по черзі тілесні ушкодження 19-річній дівчині та ображали її нецензурною лайкою. Знущання знімали на камеру мобільного телефона. Відео надалі було викладено в соціальній мережі", - розповіли в поліції.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.
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Здорового дядька не били б.
І ви ото так свій благородний імідж відновлювали?
А чиє - тобі видніше, але мало кому цікаве.
Шакали ссикливі
Я ж кажу такого дядька як я - не чіпали б.
Ахоробрості - ображати ту дівчину, що майже не розмовляє
1 - Физическое и психологическое насилие с нанесением телесных повреждений ЧЕЛОВЕКУ по предварительному сговору группой лиц.
2 - Несогласованная запись и распространение информации о человеке с целью морально-психологического подавления личности.
3 - Морально психологический ущерб в семейном масштабе.
Сразу видно что все уже порешали ибо этих особей можно было долго тягать по судах и в конечном результате посадить надолго.
Лічно я п перестріляв тих падонків на місці - як тараканів. І рука п не дрогнула
в заводских посёлках и в рабочих квартлаха промзон во времена СССРани происходил запредельный криминальный ужас: в Красноярске, Челябе, в Копейске, в Кыштыме, в Иркутске, в Анграске было массовое расчеловечивание молодёжи: в кварталах правили банды, постоянно происходили тупые массовые побоища, в 1970-х гг миллионная Казань была полностью терроризирована огромной молодёжной бандой численностью 700 человек из рабочего квартала при заводе "Теплоконтроль": в Казани людей резали на улицах среди бела дня, как поросят, просто для развлечения.
Но, Евгений Пономарёв убедительно доказал Вам, что было и в гораздо более массовых масштабах: весь образ совковой недожизни в промзонах, во всяких жутких заводских посёлках типа "Бокситный", "Второй Химзавод", полутюремные ПТУ, армия с чудовищной уголовно-лагерной дедовщиной, - всё это формировало миллионы скотов и подонков с волчьей моралью.
А у Вас в этом Майдан, оказывается, виноват. Вот в этом ваша истинная позиция: точно, как у "Соловьева" на 1-ом канале моцковской пропаганды.
Нет, у Соловьева московский профессор Хазин не призывает обливать украинцев зедёнкой:
он призывает к следующему: "Чума национадизма в Украине после взятия всей её территории под военный контроль РФ должна лечиться радикально: 200-300 тысяч самых ярых националистов мы обязаны просто физически уничтожить, как непримиримого врага.
1,5-2 миллиона наиболее майданутых выслать с территории Украины в США и в Канаду. После чего на 50 лет полный запрет всего украинского: языка, школ, театров.
Только так : никаких игр в автономию, никаких игр в интернационализм. Хватит. Мы уже наигрались в УССР: получили фашизацию целой страны у себя под боком.
Та ну нах!? Що, насправді?
Ось це так мабуть взагали десь на самому кардоні із рашкою, чи не так? - https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20200513-zabyly-bytamy-i-*********-hto-ubyv-zakohanu-paru-pidlitkiv-pid-lvovom/
Чего так криво снимал? Руки дрожали?
.....тем больше я люблю животных".
2..с права колхозница в зэлэных штанях то е круто....быдло
и 3.. ****..КОЛХОЗНИКИ...КОГДА МУЖИК С ЗЗАДИ БАБУ НОГОЙ БЬЕТ...ЧМОШНИКИ ВЫ
2. Не ревнуй, что к другому ушла
3. Только не надо начинать рассказывать, как правильно бить
Чим далі людина від Бога, тим більше схожа на тварину
по смыслу похоже на фразу Ф.Достоевского: " Без Бога даже обычный средний человек всегда становится скотом и зверем."
А уж такое увидеть родителям...
Страшнее некоторые здешние комментаторы и их лайки: зарезать, убить. Возразивших не нашлось.
Один оригинал жаждет неестественным путем сексуально надругаться над родителями этих идиотов.
ИМХО, из этого надо сделать больше воспитательный, чем наказательный момент для всего общества. Где все осудят, потом простят после годика общественных работ. ассенизаторских -- для "решателя" жить или нет.
вот такие села стоящие в поле особняком - это банка с пауками, где каждый готов съесть другого. быдломасса.
А теперь давайте посчитаем насколько таких случаев станет меньше после таких законов и сколько оболтусов просто не рискнёт...Сколько быдло-родителей начнёт наконец процессы воспитания ( ***** как). Всё остальное - все слюни сопли и блеяние в стиле "анижидети.." - это после того как однолетки ****** и жестоко убьют ВАШЕГО ребенка. Доходит сразу и без убеждений..
Если не сделать.. Пример самосуда уже вот на днях был по подобной чуть легче ситуации..И тут уже "мстители" явно перегнули. А за такое как представлено здесь - просто будут жечь дома с выводками вместе. Я вот точно не знаю смог бы я что то доказывать импотентному тупому расследованию и ждать годами "ничего" будучи родителем данной девочки. При чем никто не знает как дальше отразится данный стресс на её здоровье и даже жизни. За это кто заплатит? Очень вряд ли я смог бы с этим жить.. Скорее всего я жил бы в тюрьме пожизненно или в могиле после убийства ублюдочного выводка с особой жестокостью..невзирая..мусора, барыжня, быдлотня..Насрать. Сейчас я думаю именно так. Просто люди разные есть . Есть те которые с этим жить смогут. Они устанут ,опустят руки проглотят..и будут всю жизнь с этим жить и мучаться. Есть те кто относится так к своему ребенку что не будут шевелить это..и рвать на части мусорню при бездействии..А есть те кто молча обвешается стволами и тесаками, порежет на куски придёт.. Сожжёт дом нахрен и застрелится.Так может лучше жёсткий закон что бы люди видели что ЗЛО НАКАЗЫВАЕТСЯ ТАК КАК ПОЛОЖЕНО? Или от безнаказанности или смешных наказаний не имеющих корреляции с преступлением будем копить случаи самосудов - чаще более жестоких чем положено даже?
А тут нате. Не может быть!
Такое же быдло забрасывало камнями автобус в Санжарах. И такого быдла в Украине 73%.
Цеевропа? Це ніхрєна нє Европа.