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Новини Відео Коронавірус і карантин
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На коронавірус у Києві хворіє багато дітей - від немовлят до підлітків. Причина – передовсім, недотримання правил батьками, - Кличко. ВIДЕО

Сьогодні в столиці серед хворих на коронавірус - доволі багато дітей. 17 дітей і підлітків перебувають у лікарнях міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо підкреслю: в Києві хворіє багато дітей - від немовлят до підлітків. Причина – перш за все, недбалість і недотримання правил батьками. Нехтування елементарними рекомендаціями. Сьогодні в столиці 126 хворих дітей. В лікарнях – перебувають 17 дітей і підлітків, - повідомив мер. - Я вчора ввечері був у міській дитячій інфекційній лікарні. Так я вам скажу, всі бокси в ній заповнені хворими дітьми і пацієнтами з підозрою на коронавірус, - наголосив мер столиці. - Я ще раз закликаю батьків: не ведіть дітей на майданчики, в публічні місця, не відпускайте безконтрольно гуляти. Ви несете відповідальність за здоров’я своєї дитини. Не будьте легковажними!", - звернувся до киян Віталій Кличко.

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Він також показав репортаж з лікарні, який відзняв на телефон.

Автор: 

діти (5066) карантин (18172) Київ (19490) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Так продли карантин. Ведь умрут миллионы! Срочно продлевать карантин. Метро 1 мая 2021 года, не раньше!!!
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13.05.2020 13:34
+3
Міністерство охорони здоров'я України КНП "8-а міська клінічна лікарня м.Львова" 8-ма Міська Клінічна Лікарня Львівська міська рада Львівська обласна державна адміністрація
12.05.2020р. на вулиці підвернула ногу. Одразу утворився набряк, біль страшний, сльози градом. Найближчий травмопункт- 8 лікарня. Поїхала туди, була там біля 16 години.
Повторюю - випадок ургентний, НЕ планове лікування.
Приїхала. Але мені повідомили, що травмопункт мені нічим допомогти не може. Щоб я їхала на Виговського або на Топольну. Ніхто мене не оглянув, навіть не впустили. Напевно травмопункт готується до нашестя хворих на короновірус, які отримали травми. Тому травмовані, які не хворі на короновірус, там не приймаються.
Тобто- не важливо що можливо це перелом, що при транспортуванні можливо в такому разі зміщення, що зрештою може настати больовий шок. Пензлюй на одній нозі на інший кінець міста. Як хочеш. Ніхто мене не запитав як я поїду, куди, чи маю гроші на таксі і т.д.
І ви будете мене закликати любити лікарів та увійти у їх становище?
На Виговського оглянули, зробили рентген. Перелом. Слава Богу не складний, обійшлося малими заходами.
Я просто хочу запитати - це взагалі нормально? Я за це плачу податки, а місто з них доплачує цим лікарям?
P.S. Почуваю себе вже добре, на суди планую ходити, хай вороги не сподіваються))
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13.05.2020 13:35
+3
Этот пидалик еще один вирусолог. Младенцам вирусы передаются с молоком матери как и имунитет к ним.Зараженый не значит больной. У каждого есть туберкулез, дезентирия, онкология и.т. д.но в тех количесствах и состояниях что имунитет их не замечает за некчемностью а вот лаборотории могут.
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13.05.2020 14:06
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Родители скорее всего ЗЕизбиратели
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13.05.2020 13:26 Відповісти
В данном случае это не важно.
Просто Украина густо населена умственно и нравственно отсталыми людьми.
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13.05.2020 13:34 Відповісти
Вирусу на это пофиг. А порохоботам Зеленский, похоже, мерещится везде.
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13.05.2020 13:35 Відповісти
Не зеленский, а зеизбиратели. И не мерещатся, а окружают со всех сторон. Шутка ли, их аж 73% этих зебильнутых
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13.05.2020 13:38 Відповісти
Как страшно жЫть.
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13.05.2020 13:41 Відповісти
жють
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13.05.2020 13:41 Відповісти
Молодец. Заработал шоколадку за проход в Зе
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13.05.2020 14:36 Відповісти
Вот уже детьми прикрываются оправдая дурантины. Интересно как болеют? 100% без симптомов. А главное сказать, что болеют. Ох и пропаганда
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13.05.2020 13:33 Відповісти
Так продли карантин. Ведь умрут миллионы! Срочно продлевать карантин. Метро 1 мая 2021 года, не раньше!!!
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13.05.2020 13:34 Відповісти
Міністерство охорони здоров'я України КНП "8-а міська клінічна лікарня м.Львова" 8-ма Міська Клінічна Лікарня Львівська міська рада Львівська обласна державна адміністрація
12.05.2020р. на вулиці підвернула ногу. Одразу утворився набряк, біль страшний, сльози градом. Найближчий травмопункт- 8 лікарня. Поїхала туди, була там біля 16 години.
Повторюю - випадок ургентний, НЕ планове лікування.
Приїхала. Але мені повідомили, що травмопункт мені нічим допомогти не може. Щоб я їхала на Виговського або на Топольну. Ніхто мене не оглянув, навіть не впустили. Напевно травмопункт готується до нашестя хворих на короновірус, які отримали травми. Тому травмовані, які не хворі на короновірус, там не приймаються.
Тобто- не важливо що можливо це перелом, що при транспортуванні можливо в такому разі зміщення, що зрештою може настати больовий шок. Пензлюй на одній нозі на інший кінець міста. Як хочеш. Ніхто мене не запитав як я поїду, куди, чи маю гроші на таксі і т.д.
І ви будете мене закликати любити лікарів та увійти у їх становище?
На Виговського оглянули, зробили рентген. Перелом. Слава Богу не складний, обійшлося малими заходами.
Я просто хочу запитати - це взагалі нормально? Я за це плачу податки, а місто з них доплачує цим лікарям?
P.S. Почуваю себе вже добре, на суди планую ходити, хай вороги не сподіваються))
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13.05.2020 13:35 Відповісти
Скоро пойдут комары которые будут передавать вирус 😁😂 паникеры будете одевать скафандры 😂😂😂
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13.05.2020 13:38 Відповісти
Скоро "распятые мальчики" в ход пойдут.
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13.05.2020 13:44 Відповісти
Этот пидалик еще один вирусолог. Младенцам вирусы передаются с молоком матери как и имунитет к ним.Зараженый не значит больной. У каждого есть туберкулез, дезентирия, онкология и.т. д.но в тех количесствах и состояниях что имунитет их не замечает за некчемностью а вот лаборотории могут.
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13.05.2020 14:06 Відповісти
Ковидобесие это жесть.
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13.05.2020 14:23 Відповісти
 
 