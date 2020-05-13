На коронавірус у Києві хворіє багато дітей - від немовлят до підлітків. Причина – передовсім, недотримання правил батьками, - Кличко. ВIДЕО
Сьогодні в столиці серед хворих на коронавірус - доволі багато дітей. 17 дітей і підлітків перебувають у лікарнях міста.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Окремо підкреслю: в Києві хворіє багато дітей - від немовлят до підлітків. Причина – перш за все, недбалість і недотримання правил батьками. Нехтування елементарними рекомендаціями. Сьогодні в столиці 126 хворих дітей. В лікарнях – перебувають 17 дітей і підлітків, - повідомив мер. - Я вчора ввечері був у міській дитячій інфекційній лікарні. Так я вам скажу, всі бокси в ній заповнені хворими дітьми і пацієнтами з підозрою на коронавірус, - наголосив мер столиці. - Я ще раз закликаю батьків: не ведіть дітей на майданчики, в публічні місця, не відпускайте безконтрольно гуляти. Ви несете відповідальність за здоров’я своєї дитини. Не будьте легковажними!", - звернувся до киян Віталій Кличко.
Він також показав репортаж з лікарні, який відзняв на телефон.
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Просто Украина густо населена умственно и нравственно отсталыми людьми.
12.05.2020р. на вулиці підвернула ногу. Одразу утворився набряк, біль страшний, сльози градом. Найближчий травмопункт- 8 лікарня. Поїхала туди, була там біля 16 години.
Повторюю - випадок ургентний, НЕ планове лікування.
Приїхала. Але мені повідомили, що травмопункт мені нічим допомогти не може. Щоб я їхала на Виговського або на Топольну. Ніхто мене не оглянув, навіть не впустили. Напевно травмопункт готується до нашестя хворих на короновірус, які отримали травми. Тому травмовані, які не хворі на короновірус, там не приймаються.
Тобто- не важливо що можливо це перелом, що при транспортуванні можливо в такому разі зміщення, що зрештою може настати больовий шок. Пензлюй на одній нозі на інший кінець міста. Як хочеш. Ніхто мене не запитав як я поїду, куди, чи маю гроші на таксі і т.д.
І ви будете мене закликати любити лікарів та увійти у їх становище?
На Виговського оглянули, зробили рентген. Перелом. Слава Богу не складний, обійшлося малими заходами.
Я просто хочу запитати - це взагалі нормально? Я за це плачу податки, а місто з них доплачує цим лікарям?
P.S. Почуваю себе вже добре, на суди планую ходити, хай вороги не сподіваються))