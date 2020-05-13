На коронавірус у Києві хворіє багато дітей - від немовлят до підлітків. Причина – передовсім, недотримання правил батьками, - Кличко. ВIДЕО

Сьогодні в столиці серед хворих на коронавірус - доволі багато дітей. 17 дітей і підлітків перебувають у лікарнях міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо підкреслю: в Києві хворіє багато дітей - від немовлят до підлітків. Причина – перш за все, недбалість і недотримання правил батьками. Нехтування елементарними рекомендаціями. Сьогодні в столиці 126 хворих дітей. В лікарнях – перебувають 17 дітей і підлітків, - повідомив мер. - Я вчора ввечері був у міській дитячій інфекційній лікарні. Так я вам скажу, всі бокси в ній заповнені хворими дітьми і пацієнтами з підозрою на коронавірус, - наголосив мер столиці. - Я ще раз закликаю батьків: не ведіть дітей на майданчики, в публічні місця, не відпускайте безконтрольно гуляти. Ви несете відповідальність за здоров’я своєї дитини. Не будьте легковажними!", - звернувся до киян Віталій Кличко.

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Він також показав репортаж з лікарні, який відзняв на телефон.