УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12986 відвідувачів онлайн
Новини Відео
19 956 48

Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру". ВIДЕО

Російський відеоблогер Євген Баженов безжально розкритикував творців фільму "На Париж" за образу пам'яті полеглих, брехню, перекручування історії, художню некомпетентність та застосування нецензурної лексики. Дісталося і Міністерству культури, яке підтримало фільм грошима.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою думку про фільм Баженов висловив у спеціальному відеоролику на своїй сторінці в youtube.

Під час аналізу фільму Баженов висміяв одного з головних російських пропагандистів Дмитра Кисельова.

Художній фільм "На Париж", знятий мільярдером Сергієм Саркісовим за підтримки Міністерства культури Російської Федерації та Російського військово-історичного товариства, розповідає про те, як троє військовослужбовців радянської армії після оголошення капітуляції нацистської Німеччини вирушають у бордель Парижа.

Фільм позиціонувався як "заснований на реальних історичних подіях", а прообразом головного героя став радянський танковий ас Олександр Іванович Мілюков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

кремль (522) пропаганда (2802)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа

Итить, какой новый и оригинальный сюжет про самоволку в чужой стране.
Билл Мюрей рыдает от зависти с 1981 года.
показати весь коментар
13.05.2020 14:01
+7
https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail Богдан Грицай відповів Пусіку
показати весь коментар
13.05.2020 13:58
+7
спасибо Саркисову и всей киногруппе этой баяды!
это - логический венец идиотского победобесия


ни одна бендеровская продакшен не смогла бы опустить раша-кретинов ниже

посмотрите полную версию видеоролика - блогер молодец !!!
показати весь коментар
13.05.2020 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail Богдан Грицай відповів Пусіку
показати весь коментар
13.05.2020 13:58 Відповісти
дуже добре на 10:40!
показати весь коментар
13.05.2020 14:11 Відповісти
Кацы алкаши!ШОБ они выздохли УСЕ!
показати весь коментар
13.05.2020 15:16 Відповісти
спасибо Саркисову и всей киногруппе этой баяды!
это - логический венец идиотского победобесия


ни одна бендеровская продакшен не смогла бы опустить раша-кретинов ниже

посмотрите полную версию видеоролика - блогер молодец !!!
показати весь коментар
13.05.2020 16:43 Відповісти
*******, сер!
показати весь коментар
13.05.2020 13:58 Відповісти
пляс пигаль - в радиоактивный пепел!
показати весь коментар
13.05.2020 13:58 Відповісти
трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа

Итить, какой новый и оригинальный сюжет про самоволку в чужой стране.
Билл Мюрей рыдает от зависти с 1981 года.
показати весь коментар
13.05.2020 14:01 Відповісти
Ну, Бэд к успеху пришел, получилось, фартануло.
показати весь коментар
13.05.2020 14:01 Відповісти
Регулярно смотрю его креосы, парняга хорош.
показати весь коментар
13.05.2020 14:02 Відповісти
Неплохие обзоры, но он совкодрочер, причем никогда не живший в своем любимом совке.
показати весь коментар
13.05.2020 14:34 Відповісти
Просто парень старается держаться от политики в стороне, сосредоточившись сугубо на художественных особенностях плохих фильмов. Недавно его чуть не прикрыли за один такой обзор. Так что политикой можно не заниматься, но рано или поздно тогда она займётся тобой. Ему бы свалить из этого душного царства мёртвых, глядишь и жилось бы полегче.
показати весь коментар
13.05.2020 14:45 Відповісти
И чем сие тебе помогает жить в Українських реалиях,тем шо такие кацапоглядуни насмотревшись тамошнего материализуют евонное в нашій буденності если таварищ понимает о чем я,-вбий в собі малокацапа.
показати весь коментар
13.05.2020 15:25 Відповісти
А чем вообще художественные книги помогают в жизни?Фильмы?Может запретим их вообще?А какую-нибудь Мону Лизу и вообще спалим вместе с Лувром, что там на неё смотреть, в жизни ведь не помогает.
показати весь коментар
13.05.2020 15:32 Відповісти
Ну звиняйте шановний таких як ви 73% можливо у вас я помиляюсь.Коротко ,перераховане і той раша контент в 90% то різні паралельні всесвіти.Я до прикладу з російського не по примусу в шкільні а вже з свідомих 23років і до тепер перечитав 2-чі усього Достоевского і іншу рос.класику ,також прослухав до дір класичну рос.оперну муз.Римського Корсакова ітд.Та вибачаюсь це як і інша світова культура окремо а Українська самосвідомість включно вибачте з вишиванками окремо, бо нація понад усе.
показати весь коментар
13.05.2020 16:11 Відповісти
То есть нынешний культ-контент вы не одобряете, однако же черносотенца Достоевского дважды перечитали. Аднаа-аакаа!))
показати весь коментар
13.05.2020 16:17 Відповісти
о *** да таварищ ідейний венесуаліст ,а джинси від гомосексуаліста Версачі не тиснуть шановному, чи помідори які росли на природніх добривах ,якщо ви розмумієте про тотожність з вашим докором автору та його творам.А загалом раісько культурні з якими діалог це як вінілова платівка по колу, чи як сусанін в болото.
показати весь коментар
13.05.2020 16:28 Відповісти
Я разве утверждал, что являюсь российскокультурным?Неужели видосы Бэда можно отнести к культурному пласту?Это так, контент на злобу дня разве что.
показати весь коментар
13.05.2020 16:48 Відповісти
Ваше право я просто риторически задал вопрос , сколько можно утопать на 90% в рос.информ пространстве, прекрасно если у вас аналитический иммунитет в норме .Пример ихний усик і наш борец ,а ведь ратуя за мир он разжег внутриполлитическое пламя,и толи еще будет.
показати весь коментар
13.05.2020 17:02 Відповісти
У меня нет ни малейшего желания смотреть их "кинотворчество" последних лет, особенно учитывая что в массе своей оно снимается в угоду самой низкопробной "дедовоевальной" пропаганде, проще посмотреть разгромные видео от Бэда: и настроение хорошее будет, и смотреть киношлак не нужно.
показати весь коментар
13.05.2020 17:22 Відповісти
ух хорошо по Киселю проехался
показати весь коментар
13.05.2020 14:08 Відповісти
"высмеял одного из главных российских пропагандистов Евгения Киселева. Источник:https://censor.net/v3195216"
Почувствуйте разницу:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Дмитрий Константинович - Википедия
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Евгений Алексеевич - Википедия
показати весь коментар
13.05.2020 14:08 Відповісти
"Российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий канала «Украина 24»." - этот Киселев что ли?
показати весь коментар
13.05.2020 14:21 Відповісти
Вопрос: кто из них является "одним из главных российских пропагандистов" и как его зовут?
Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 8832

Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 5571
показати весь коментар
13.05.2020 14:34 Відповісти
На верхнем снимке - ну и харя! Видать наел русскоговорящей челюстю.
показати весь коментар
13.05.2020 17:35 Відповісти
Так, Євген Кисельов.
Текст на ЦН вже поправили.
показати весь коментар
13.05.2020 16:10 Відповісти
https://*******.d3.ru/blagotvoritelnaia-smert-iz-rossii-ssha-opiat-strusili-1978612/ Благотворительная смерть из России: США опять струсили!

Баженов высмеял Киселева и новый российский фильм "На Париж": "Мы что, хохлы-фашисты, бендеровцы? Мы хотим увековечить тех, кто служил Гитлеру" - Цензор.НЕТ 7219

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

По данным ведомства, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их не направили в больницы, но сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
"В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", - отмечается в сообщении.
показати весь коментар
13.05.2020 14:09 Відповісти
https://tass.ru/proisshestviya/8450533 Загоревшиеся в больнице в Санкт-Петербурге и Москве аппараты ИВЛ были произведены на Уральском приборостроительном заводе, (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех»)

Корпорация «Ростех». Единственный поставщик. Без тендера.

https://www.hab.kp.ru/daily/27129/4215553/ «Аппарат ИВЛ вспыхнул на глазах врача» : стали известны подробности пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге.

https://meduza.io/news/2020/05/13/ssha-otkazalis-ot-rossiyskih-apparatov-ivl-iz-za-kotoryh-proizoshli-pozhary-v-bolnitsah-moskvy-i-peterburga США отказались от российских аппаратов ИВЛ , из-за которых произошли пожары в больницах Москвы и Петербурга.

Баженов высмеял Киселева и новый российский фильм "На Париж": "Мы что, хохлы-фашисты, бендеровцы? Мы хотим увековечить тех, кто служил Гитлеру" - Цензор.НЕТ 4605
показати весь коментар
13.05.2020 14:10 Відповісти
Бэдкомедиан мой любимый сериал. Жека настоящий бандеровец!
показати весь коментар
13.05.2020 14:13 Відповісти
Обычный имперец, если хорошо поскрести
показати весь коментар
13.05.2020 14:28 Відповісти
Вы о Баженове? Откуда сведения.
показати весь коментар
13.05.2020 15:20 Відповісти
А ти уважно навіть цей кусочок подивись.
показати весь коментар
13.05.2020 16:11 Відповісти
Он совок
показати весь коментар
13.05.2020 14:34 Відповісти
Евгений Баженов, он же Badcomedian всегода жжет аЦЦким пламенем - красава.
показати весь коментар
13.05.2020 14:15 Відповісти
Для украинцев хороший кацап - дохлый кацап (россиянский в смысле). Баженов он или Кисилев...
показати весь коментар
13.05.2020 14:18 Відповісти
Коли у країни коротенька історія, вона слюнявить одну тему.
показати весь коментар
13.05.2020 14:23 Відповісти
ВЫ НЕ ТОГО КИСЕЛЕВА УКАЗАЛИ - ИСПРАВЬТЕ
показати весь коментар
13.05.2020 14:29 Відповісти
обое мерзвцы, какая разница?
показати весь коментар
13.05.2020 14:58 Відповісти
Талантливый парень. Помню как он успокоил "крамнашевцев" сделав шикарный обзор на тупой пропагандистский фильм для имбецилов "Крымский мост".
показати весь коментар
13.05.2020 14:32 Відповісти
-
Навіть по офіціально сильно заниженим російським архівним військовим даним через Вермахт, СС і різні про- німецькі воєнізовані і поліцейські формування за роки ВВВ пройшло, понад 2 000 000 громадян кривавої в'язниці народів еСеСеСеР:
1,100 000 москалів (нібито - росіян).
250,000 українців ??? невірно!
150,000 латишів.
90,000 естонців.
70,000 білорусів.
70,000 москалів - козаків.
70,000 средне азіатів.
50,000 литовців.
40,000 азербайджанців.
30,000 північно-кавказьких народів.
25,000 грузин.
20,000 вірмен.
12,000 волзьких-татар.
10,000 кримських-татар.
7,000 калмиків.
І тисячі інших малих народів ..........
Тільки суттєва поправка, не плутати те що зазначені тут українці майже всі були патріотами УПА і воювали відразу проти двох окупантів проти фашистського Рейху і такого ж комуно - фашистського Кремля, за своє суверенну Українську державу. Вільну Незалежну Соборну Україну. Ось за це їм ветеранам другої світової війни народна любов, слава, і вічна пам'ять на всі віки !!!
показати весь коментар
13.05.2020 14:55 Відповісти
Интересен даже не обзор Баженова - меня больше занимает психическое состояние всей недоразвалившейся империи. Опустим весь гротеск кремлевской верхушки и пропагандонов - всех этих Патрушевых, Небензю из ООН, Захарову из МИД, киселевщину на ТВ. Но всем остальным - н@срать на историческую правду, на будущее детей, будущее страны.
Казалось бы в теме "победобесия и дидов" - и то никаких моральных границ! @баное днище - и даже Ефремов поучаствовал в этом гоУне.
Давай, Россия, пей - гуляй - празднуй последние дни Помпеи, эпоху вЯликого хапка.
показати весь коментар
13.05.2020 14:58 Відповісти
Лучше иметь синицу в руке
Чем три%ер на нёбе

ни слова не добавить)))
показати весь коментар
13.05.2020 14:59 Відповісти
Они в Германии **** все от 0 до 100 лет и отправились в Париж-на американскую территорию с деньгами?
Только свинорылое ,от тормозной жидкости отупевшее,кацапское быдло до такого додумается.
После той резни,которую они в Германии устроили,немки при виде Сов.солдата уже раздевались,что бы те 5 летних детей не насиловали
показати весь коментар
13.05.2020 15:13 Відповісти
а какие гневно-икононосние комментарии в ютуб, аж начинаешь верить в избранность кацапомордих.
показати весь коментар
13.05.2020 15:30 Відповісти
Масове згвалтування німкень, полячок радянською армією (в основній масі кацапами) в 1944 - 1945 роках зафіксоване і задукоментоване.

Залишається тільки гадати скільки міліардів радянський союз і расєя давали заходу щоб ця інформація не потрапляла на великий екран Голівуду

Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 2403 Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 8180
Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 980
показати весь коментар
13.05.2020 23:26 Відповісти
С чего начинался конец всякой империи?...Правильно, с морального вырождения что мы и имеем на сегодня в паРаше...Ну а что будем потом? Ждем-с..
показати весь коментар
14.05.2020 04:37 Відповісти
Баженов ще та вата, із когорти "діди-воювали", в усіх фільмах про війну критикував зображення НКВДистів як катів і звірів, і, навпаки, коли в фільмах показуються якісь людяні якості німецьких солдат та офіцерів.
показати весь коментар
14.05.2020 06:53 Відповісти
Подписан на Баженова, он молодец. Но надо учесть, что он типичный ватник. А гнать на Соловьева-Киселева в РФ сейчас разрешенный тренд. Абы Путина не трогали.
показати весь коментар
14.05.2020 07:39 Відповісти
Что за позднее зажигание?Фильму уж год....Фильм, как фильм...там сейчас все такие.
показати весь коментар
14.05.2020 07:55 Відповісти
 
 