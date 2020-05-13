Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру". ВIДЕО
Російський відеоблогер Євген Баженов безжально розкритикував творців фільму "На Париж" за образу пам'яті полеглих, брехню, перекручування історії, художню некомпетентність та застосування нецензурної лексики. Дісталося і Міністерству культури, яке підтримало фільм грошима.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою думку про фільм Баженов висловив у спеціальному відеоролику на своїй сторінці в youtube.
Під час аналізу фільму Баженов висміяв одного з головних російських пропагандистів Дмитра Кисельова.
Художній фільм "На Париж", знятий мільярдером Сергієм Саркісовим за підтримки Міністерства культури Російської Федерації та Російського військово-історичного товариства, розповідає про те, як троє військовослужбовців радянської армії після оголошення капітуляції нацистської Німеччини вирушають у бордель Парижа.
Фільм позиціонувався як "заснований на реальних історичних подіях", а прообразом головного героя став радянський танковий ас Олександр Іванович Мілюков.
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это - логический венец идиотского победобесия
ни одна бендеровская продакшен не смогла бы опустить раша-кретинов ниже
посмотрите полную версию видеоролика - блогер молодец !!!
Итить, какой новый и оригинальный сюжет про самоволку в чужой стране.
Билл Мюрей рыдает от зависти с 1981 года.
Почувствуйте разницу:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Дмитрий Константинович - Википедия
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Евгений Алексеевич - Википедия
Текст на ЦН вже поправили.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
По данным ведомства, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их не направили в больницы, но сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
"В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Корпорация «Ростех». Единственный поставщик. Без тендера.
https://www.hab.kp.ru/daily/27129/4215553/ «Аппарат ИВЛ вспыхнул на глазах врача» : стали известны подробности пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге.
https://meduza.io/news/2020/05/13/ssha-otkazalis-ot-rossiyskih-apparatov-ivl-iz-za-kotoryh-proizoshli-pozhary-v-bolnitsah-moskvy-i-peterburga США отказались от российских аппаратов ИВЛ , из-за которых произошли пожары в больницах Москвы и Петербурга.
Навіть по офіціально сильно заниженим російським архівним військовим даним через Вермахт, СС і різні про- німецькі воєнізовані і поліцейські формування за роки ВВВ пройшло, понад 2 000 000 громадян кривавої в'язниці народів еСеСеСеР:
1,100 000 москалів (нібито - росіян).
250,000 українців ??? невірно!
150,000 латишів.
90,000 естонців.
70,000 білорусів.
70,000 москалів - козаків.
70,000 средне азіатів.
50,000 литовців.
40,000 азербайджанців.
30,000 північно-кавказьких народів.
25,000 грузин.
20,000 вірмен.
12,000 волзьких-татар.
10,000 кримських-татар.
7,000 калмиків.
І тисячі інших малих народів ..........
Тільки суттєва поправка, не плутати те що зазначені тут українці майже всі були патріотами УПА і воювали відразу проти двох окупантів проти фашистського Рейху і такого ж комуно - фашистського Кремля, за своє суверенну Українську державу. Вільну Незалежну Соборну Україну. Ось за це їм ветеранам другої світової війни народна любов, слава, і вічна пам'ять на всі віки !!!
Казалось бы в теме "победобесия и дидов" - и то никаких моральных границ! @баное днище - и даже Ефремов поучаствовал в этом гоУне.
Давай, Россия, пей - гуляй - празднуй последние дни Помпеи, эпоху вЯликого хапка.
Чем три%ер на нёбе
ни слова не добавить)))
Только свинорылое ,от тормозной жидкости отупевшее,кацапское быдло до такого додумается.
После той резни,которую они в Германии устроили,немки при виде Сов.солдата уже раздевались,что бы те 5 летних детей не насиловали
Залишається тільки гадати скільки міліардів радянський союз і расєя давали заходу щоб ця інформація не потрапляла на великий екран Голівуду