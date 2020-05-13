Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру". ВIДЕО

Російський відеоблогер Євген Баженов безжально розкритикував творців фільму "На Париж" за образу пам'яті полеглих, брехню, перекручування історії, художню некомпетентність та застосування нецензурної лексики. Дісталося і Міністерству культури, яке підтримало фільм грошима.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою думку про фільм Баженов висловив у спеціальному відеоролику на своїй сторінці в youtube.

Під час аналізу фільму Баженов висміяв одного з головних російських пропагандистів Дмитра Кисельова.

Художній фільм "На Париж", знятий мільярдером Сергієм Саркісовим за підтримки Міністерства культури Російської Федерації та Російського військово-історичного товариства, розповідає про те, як троє військовослужбовців радянської армії після оголошення капітуляції нацистської Німеччини вирушають у бордель Парижа.

Фільм позиціонувався як "заснований на реальних історичних подіях", а прообразом головного героя став радянський танковий ас Олександр Іванович Мілюков.

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