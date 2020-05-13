Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко. ВIДЕО
Україна може отримати перший транш Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,75 млрд до кінця травня.
Про це повідомив під час пресбрифінгу після урядового засідання в середу глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати перший транш до кінця травня, обсяг - $1,75 млрд", - сказав міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який відкриває шлях до отримання кредиту від МВФ.
Топ коментарі
+4 Старый зольдат
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+3 Злой Карлик
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та давайтє уж бистрєй, а то пєнсіі платіть нєчєм
- Тем ЗеДятлам, Соломон Марковчь, шо смотрят Г+Г и не знают шо Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа" зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках. Ранее Поляков подал к законопроекту 6000 правок.
По регламенту проект постановления должны рассмотреть на заседании парламента. Это блокирует подписание закона президентом и вступления его в силу.
пардон забыл спросить наблюдательным советам по 10 косарей за какой такой х..
Не дадут, быстрее вас вынесут