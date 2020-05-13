Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко. ВIДЕО

Україна може отримати перший транш Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,75 млрд до кінця травня.

Про це повідомив під час пресбрифінгу після урядового засідання в середу глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати перший транш до кінця травня, обсяг - $1,75 млрд", - сказав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який відкриває шлях до отримання кредиту від МВФ.

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