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Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко. ВIДЕО

Україна може отримати перший транш Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,75 млрд до кінця травня.

Про це повідомив під час пресбрифінгу після урядового засідання в середу глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати перший транш до кінця травня, обсяг - $1,75 млрд", - сказав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який відкриває шлях до отримання кредиту від МВФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про вимогу ухвалити "антиКоломойський" законопроєкт: МВФ не зацікавлений у втраті грошей на докапіталізацію банків

Автор: 

МВФ (3071) допомога (8350) Марченко Сергій (577)


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Топ коментарі
+4
- Марк Савелович, кому крутит бейцы за транш МВФ этот поц?
- Тем ЗеДятлам, Соломон Марковчь, шо смотрят Г+Г и не знают шо Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
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13.05.2020 16:04
+3
Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко - Цензор.НЕТ 5074
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13.05.2020 16:24
+2
переклад:
та давайтє уж бистрєй, а то пєнсіі платіть нєчєм
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13.05.2020 16:00
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переклад:
та давайтє уж бистрєй, а то пєнсіі платіть нєчєм
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13.05.2020 16:00 Відповісти
Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко - Цензор.НЕТ 5074
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13.05.2020 16:24 Відповісти
зачем лисёнка обидел
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13.05.2020 16:46 Відповісти
Ключевое слово - может! Потрусите Беню, Рината и Ко олигархов, таможню, конверты, налоговую и может обойдемся без кредитов!?
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13.05.2020 16:01 Відповісти
А может и не поступить.
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13.05.2020 16:02 Відповісти
- Марк Савелович, кому крутит бейцы за транш МВФ этот поц?
- Тем ЗеДятлам, Соломон Марковчь, шо смотрят Г+Г и не знают шо Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
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13.05.2020 16:04 Відповісти
С чего это? Деньги сами потекут рекой? Несмотря на:

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа" зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках. Ранее Поляков подал к законопроекту 6000 правок.

По регламенту проект постановления должны рассмотреть на заседании парламента. Это блокирует подписание закона президентом и вступления его в силу.
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13.05.2020 16:13 Відповісти
Это формальность, отклонят его высер и сразу подпишут закон.
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13.05.2020 16:24 Відповісти
Ээээ нееет... теперь обязаны рассмотреть... а до этого ни-ни...
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13.05.2020 16:33 Відповісти
Как раз хватит Ахметову на *зеленые тарифы*. Так что давайте выпрашивайте еще
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13.05.2020 16:19 Відповісти
Я буду долго смеяться когда МВФ даст кредиты а Беня подаст в пещерский суд и отменит ваши принятые законы.
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13.05.2020 16:21 Відповісти
Каалиция йули с мертвечуком не хочет пулучения транша от МВФ, для них чем хуже тем лучше.
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13.05.2020 16:23 Відповісти
Наша казка добра й нова, починаймо її знову
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13.05.2020 16:31 Відповісти
нах, чтолы вы ахметову и ко по зелёной энергии отдали
пардон забыл спросить наблюдательным советам по 10 косарей за какой такой х..
Не дадут, быстрее вас вынесут
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13.05.2020 16:44 Відповісти
Вам треба спішити,тому що якщо ви припинете виплати пенсіонерам,інвалідам і іншим вас порвуть,як тузік грілку.
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13.05.2020 16:53 Відповісти
Грьобані ЗЕлелупи. Загонять Неньку в борги по самі нунах...
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13.05.2020 17:00 Відповісти
И так "вот-вот поступят" уже 7 месяцев.
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13.05.2020 17:36 Відповісти
Быстрее манна небесная поступит чем этот транш. Хотел бы ошибиться.
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13.05.2020 18:44 Відповісти
Досить брехати. МВФ кредитує не в доларах, а в SDR -своїй власній валюті, яка крім самого МВФ більше ніде не ходить.
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13.05.2020 19:09 Відповісти
про що ти грєзіш...за шість неділь карантіна люди віднесли мінялам 5-8 лярдов баксів. а ви фігню клянчите...
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13.05.2020 19:20 Відповісти
 
 