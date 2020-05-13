Киберполиция выявила три мошеннических call-центра, которые маскировались под службу безопасности банка. ВИДЕО
Сотрудники Департамента киберполиции выявили три мошеннических call-центра.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Киберполиции установила, что организаторами преступной деятельности являются три человека, жители Днепропетровской и Киевской областей. Мошеннические call-центры, где работало более 150 человек, они разместили в Киеве.
Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись работниками службы безопасности банковского учреждения и расспрашивали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. Кроме этого, фигуранты убеждали владельцев карточек устанавливать на телефон программы для удаленного контроля мобильного телефона.
В дальнейшем осуществлялось несанкционированное списание денежных средств с карточек потерпевших на подконтрольные счета.
Правоохранители провели обыски в помещениях call-центров. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, sim-карты, черновые записи, базы данных клиентов.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и нанесенный материальный ущерб.
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