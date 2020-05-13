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Киберполиция выявила три мошеннических call-центра, которые маскировались под службу безопасности банка. ВИДЕО

Сотрудники Департамента киберполиции выявили три мошеннических call-центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила, что организаторами преступной деятельности являются три человека, жители Днепропетровской и Киевской областей. Мошеннические call-центры, где работало более 150 человек, они разместили в Киеве.

Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись работниками службы безопасности банковского учреждения и расспрашивали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. Кроме этого, фигуранты убеждали владельцев карточек устанавливать на телефон программы для удаленного контроля мобильного телефона.

В дальнейшем осуществлялось несанкционированное списание денежных средств с карточек потерпевших на подконтрольные счета.

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Киберполиция выявила три мошеннических call-центра, которые маскировались под службу безопасности банка 01

Правоохранители провели обыски в помещениях call-центров. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, sim-карты, черновые записи, базы данных клиентов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и нанесенный материальный ущерб.

Также читайте: На Днепропетровщине группа мошенников украла со счетов граждан 1,5 млн грн используя дубликаты SIM-карт, - киберполиция

Автор: 

Киев (19469) мошенничество (1082) правоохранительные органы (2708) силовики (2514) киберполиция (412)


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Ужесточить наказание и тех которые длительное время крышевал данний кол центр.
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13.05.2020 16:25 Відповісти
ппц..
такого даже в Африке давно нет..
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13.05.2020 16:35 Відповісти
а менты и СБУ были до сих пор не в курсах???)))))))))))))))))))))
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13.05.2020 16:41 Відповісти
Их не трогали пока они только по рашке работали. А теперь либо начали залазить в Украину либо СБУ чего то с кем-то делит
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13.05.2020 18:17 Відповісти
Моїй матері кілька днів дзвонили такі розумники. Вона їх послала.
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13.05.2020 16:47 Відповісти
Ну ладно там мошенники... Но тут *** рубилово в промышленных масштабах...
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13.05.2020 16:51 Відповісти
 
 