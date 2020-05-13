До кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і "антиКоломойський" закон набере чинності, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський може підписати закон про банки до кінця тижня.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, за два-три тижні після підписання закону Україна зможе отримати транш МВФ.
"Сьогодні ми його проголосували. Сподіваюся, що сьогодні, можливо, завтра пан голова Верховної ради його підпише і він піде до ОП. Я думаю, що до кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і закон набере чинності", - заявив Арахамія.
Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Денежки попилят, а перед МВФ разведут руками: так решил наш независимый суд.
Смотри чуть дальше, на два хода вперед. Учись думать.
В офисе префендента не исключают возможности выставить бубочкину кандидатуру на второй срок...
https://twitter.com/DidMykola2
Дід Микола
@DidMykola2
·https://twitter.com/DidMykola2/status/1260404845711933441 10 год
При Зеленському я бачу м'яку русифікацію: - екрани TV знову заполонили рашагівносеріали і т.і.
- навіть українська кінопродукція масово знімається не державною, а на ізикє;
- квот не дотримуються,
Нацраду заполонив "95-квартал" та їхні холуї...
Дякую вам, виборці Зе! Дуже дякую!
Они этих прогнувшихся будут обплёвывать постоянно.
Ну, так им и надо.
Заместитель главы Администрации президента Российской Федерацией прибыл в Берлин на переговоры по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что куратор украинского направления в Кремле прибыл в Берлин. По данным осведомленных источников, его визит связан с урегулированием ситуации на Донбассе.
"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил источник.
Еще один источник РИА Новости подтвердил, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом по приглашению Германии для переговоров по урегулированию на Донбассе и установления личного контакта с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.
Якщо б Рада хотіла прийняти антиколомойський закон, то могли б проголосувати саме по банку Приват.
Сьогодні Україна перейшла повністю під зовнішнє управління. А завтра українцям будуть створені такі умови, що залишатись в Україні буде неможливо, тільки емігрувати, або подихати. А це транснаціональним корпораціям і треба. Треба, щоб в Україні українців не залишилось, а працівники для вирощування сої і рапсу на сезон завозились десь з Китаю. Все?
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514