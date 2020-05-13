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До кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і "антиКоломойський" закон набере чинності, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський може підписати закон про банки до кінця тижня.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за два-три тижні після підписання закону Україна зможе отримати транш МВФ.

"Сьогодні ми його проголосували. Сподіваюся, що сьогодні, можливо, завтра пан голова Верховної ради його підпише і він піде до ОП. Я думаю, що до кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і закон набере чинності", - заявив Арахамія.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

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Автор: 

банки (7731) ВР (14975) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+8
"...Странно видеть, как взрослые люди готовы верить в то, что мелкий провинциальный мажор без образования и жизненного опыта, всю сознательную жизнь занимавшийся низкопробным зубоскальством ради наживы, паразитируя на владельцах ТВ каналов и богатых ворах из их круга, способен эффективно управлять крупным государством, терпящим бедствие на грани распада..."
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13.05.2020 16:30
+5
Вангую! сегодня-завтра в ВР появится законопроект прихвостней-посипак Каломойского: Дубинского, Бужанского, Василевской-Смаглюк, и др., об отмене Антикаломойского закона... конечно он не наберет необходимое количество голосов, но время эти твари (недели две) еще потянут.... а потом подача иска в Конституционный суд Украины, о признании этого Закона неконституционным.... и там кто знает....
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13.05.2020 16:32
+5
https://twitter.com/DidMykola2
https://twitter.com/DidMykola2

Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1260404845711933441 10 год

При Зеленському я бачу м'яку русифікацію: - екрани TV знову заполонили рашагівносеріали і т.і.
- навіть українська кінопродукція масово знімається не державною, а на ізикє;
- квот не дотримуються,
Нацраду заполонив "95-квартал" та їхні холуї...
Дякую вам, виборці Зе! Дуже дякую!
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13.05.2020 16:34
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это Зрада!
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13.05.2020 16:28 Відповісти
Почему ты так решила?
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13.05.2020 16:32 Відповісти
А шо такое зрада?
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13.05.2020 16:35 Відповісти
Ето когда наспєх отдіраєшь наклєйку "ЗекоМанда" с лобовухі!
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13.05.2020 16:39 Відповісти
А потом их Конституционный ручной суд отменит?
Денежки попилят, а перед МВФ разведут руками: так решил наш независимый суд.
Смотри чуть дальше, на два хода вперед. Учись думать.
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13.05.2020 17:00 Відповісти
Не вважайте себе розумнішим за функціонерів МВФ,вони в курсі всіх справ.
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13.05.2020 17:17 Відповісти
5 років замало...
В офисе префендента не исключают возможности выставить бубочкину кандидатуру на второй срок...
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13.05.2020 16:30 Відповісти
Ему как овощу не досидеть до конца президентского срока😂
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13.05.2020 16:31 Відповісти
Давид Хламидия😂
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13.05.2020 16:30 Відповісти
Ковід Агрохімія
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13.05.2020 16:34 Відповісти
"...Странно видеть, как взрослые люди готовы верить в то, что мелкий провинциальный мажор без образования и жизненного опыта, всю сознательную жизнь занимавшийся низкопробным зубоскальством ради наживы, паразитируя на владельцах ТВ каналов и богатых ворах из их круга, способен эффективно управлять крупным государством, терпящим бедствие на грани распада..."
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13.05.2020 16:30 Відповісти
У зеваты нет мозга, она верит во всё.
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13.05.2020 16:32 Відповісти
для меня єто тоже странно видеть, но кто тебе мешает "паразитировать на владельцах ТВ каналов" ?
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13.05.2020 16:33 Відповісти
Он же не лезет в президенты.
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13.05.2020 17:07 Відповісти
Вот они какие "марионетки" коломойского.
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13.05.2020 16:31 Відповісти
Навіщо антиукраїнський бєспрєдєл називати антиколомойським законом?
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13.05.2020 16:32 Відповісти
В чём беспредел? В названии? Так это не только Коломойского коснётся.
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13.05.2020 16:33 Відповісти
Вангую! сегодня-завтра в ВР появится законопроект прихвостней-посипак Каломойского: Дубинского, Бужанского, Василевской-Смаглюк, и др., об отмене Антикаломойского закона... конечно он не наберет необходимое количество голосов, но время эти твари (недели две) еще потянут.... а потом подача иска в Конституционный суд Украины, о признании этого Закона неконституционным.... и там кто знает....
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13.05.2020 16:32 Відповісти
😀Уже Поляков.
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13.05.2020 16:52 Відповісти
Уже. Поляков постарался.
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13.05.2020 16:53 Відповісти
а правда ж, оце нове обличчя хочеться бачити і бачити?
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13.05.2020 16:33 Відповісти
Та да, кому и арахамия - невеста!)
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13.05.2020 16:41 Відповісти
https://twitter.com/DidMykola2
https://twitter.com/DidMykola2

Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1260404845711933441 10 год

При Зеленському я бачу м'яку русифікацію: - екрани TV знову заполонили рашагівносеріали і т.і.
- навіть українська кінопродукція масово знімається не державною, а на ізикє;
- квот не дотримуються,
Нацраду заполонив "95-квартал" та їхні холуї...
Дякую вам, виборці Зе! Дуже дякую!
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13.05.2020 16:34 Відповісти
Что так і сказав- " антиколомойський"?
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13.05.2020 16:34 Відповісти
До конца недели завершатся процедуры. Но это неточно. Коломойшу еще никто не отменил.
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13.05.2020 16:36 Відповісти
Порохоботы не хотят извиниться за все свои высеры? Хотя у кого я спрашиваю....
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13.05.2020 16:37 Відповісти
Извиниться перед прогнувшимися?
Они этих прогнувшихся будут обплёвывать постоянно.
Ну, так им и надо.
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13.05.2020 16:40 Відповісти
арахамия гнида - торгует водой с русскими оккупантами
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13.05.2020 16:41 Відповісти
Щось мені підказує ,що нічого доброго нам від цього візиту чекати не треба. "Козак прибыл в Берлин на переговоры по Донбассу"

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерацией прибыл в Берлин на переговоры по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что куратор украинского направления в Кремле прибыл в Берлин. По данным осведомленных источников, его визит связан с урегулированием ситуации на Донбассе.

"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил источник.

Еще один источник РИА Новости подтвердил, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом по приглашению Германии для переговоров по урегулированию на Донбассе и установления личного контакта с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.
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13.05.2020 16:42 Відповісти
Ніякий це не "антиколомойський закон". Це антиукраїнський закон. Тепер наша банківська система буде повністю під зовнішнім управлінням. Нацбанку надані цим законом повноваження будь який комерційний банк націоналізовувати попри рішення суду. Вгадайте з трьох разів - залишаться в Україні комерційні банки? Хто понесе свої гроші в державний банк, якщо влада безвідповідальна? Хто керує нашим нацбанком? Соросята Рожкова з Смолієм? Ще Гонтарева приєднається? Замість, щоб всі троє пішли до буцегарні за фінансові злочини проти України?
Якщо б Рада хотіла прийняти антиколомойський закон, то могли б проголосувати саме по банку Приват.
Сьогодні Україна перейшла повністю під зовнішнє управління. А завтра українцям будуть створені такі умови, що залишатись в Україні буде неможливо, тільки емігрувати, або подихати. А це транснаціональним корпораціям і треба. Треба, щоб в Україні українців не залишилось, а працівники для вирощування сої і рапсу на сезон завозились десь з Китаю. Все?
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13.05.2020 16:46 Відповісти
Нести гроші в банк під 9% річних в той час як цей же банк дере більше 40% річних по депозиту - нуйогонах! Хай краще вдома лежать. І да, баба Юля спасьот єтот мір! Токо она!
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13.05.2020 16:51 Відповісти
Нема грошей у населення. Не буде і середнього класу з такими кредитними ставками. За кого пан Миколо голосувал(о) на трьох президентських?
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13.05.2020 17:08 Відповісти
О, пан зубожілий опять бідкається що грошей немає. Спєцом, для пана, нагадаю що він є свідком кінця епохи бідності, тож не личить таким мудрим представникам охлосу плакать о житіє. І да, пан не поділиться сєкрєтом, протів кого він(о) голосовал(о) на минулих виборах?
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14.05.2020 13:32 Відповісти
"Исключенный из "Слуги народа" нардеп Поляков зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за "антиКоломойский" закон" -
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514
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13.05.2020 16:51 Відповісти
да, дорогой, утром стулья, вечером деньги (от МВФ).
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13.05.2020 17:00 Відповісти
Стулья назавжди, а гроши в борг і під відсоток, хоч і невеликий, але суттєвий.
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13.05.2020 17:43 Відповісти
 
 