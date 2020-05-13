До кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і "антиКоломойський" закон набере чинності, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський може підписати закон про банки до кінця тижня.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за два-три тижні після підписання закону Україна зможе отримати транш МВФ.

"Сьогодні ми його проголосували. Сподіваюся, що сьогодні, можливо, завтра пан голова Верховної ради його підпише і він піде до ОП. Я думаю, що до кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і закон набере чинності", - заявив Арахамія.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

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