Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе". ВIДЕО
Борець Богдан Грицай повторно викликав боксера Олександра Усика на поєдинок. Бій не відбудеться, якщо Усик запише звернення до Путіна із закликом прибрати свої війська з окупованого Криму.
Відео Богдан Грицай оприлюднив в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Він показав клітку для бою без правил, яку разом з товаришами спорудив спеціально для битви з Усиком. "П'ять годин збирали", - сказав Грицай.
За словами борця, бій не відбудеться, якщо Усик запише звернення до президента Росії Володимира Путіна. Грицай зачитав слова, які він хоче почути від боксера: "Я, Олександр Усик з українського Сімферополя, звертаюся до Владіміра Путіна з Російської Федерації. Х#йло ти голомозе! Я, Олександр Усик, українець, а не малорос чи сепар. Я народився в Україні, в українському Криму. Ти мене не виженеш з моєї землі. Забирай з мого українського Криму свої війська ... ".
"Запиши таке відео Путіну, і я обійму тебе як українець Богдан Грицай українця Олександра Усика. ... в іншому випадку я тебе все одно обійму. Як борець боксера. В цій бійцівській клітці", - додав Грицай.
Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".
Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".
7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.
9 травня борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликає Усика на бій через його "ватні відео".
12 травня Усик відповів на звернення Грицая. Він прийняв виклик, але заявив, що бій має проходити за правилами. Крім цього, Усик підкреслив, що він українець і "ви мене звідси не виженете".
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Коли був Євромайдан завезених на антимайдан кацапів тримали і на тренувальних ДЮСШ по Харкову.
Усік -бздусик, нарешті повинен зрозуміти, хоча б тою частиною, невідбитою...що Грицай - не про перемогу на боксі, а про перемогу країни за свою территорию!
Хай задасть питання московським попам: чому вони відмовляються відспивувати захісників тієї землі, на якій розташовані їх церкви? може їм забороняє це іх московський, особливий бох чи може захісники - це не люди??? Цікаво, а чи купив "волонтер- Усік", хоча б якійсь бусік за шість років, чи ще що - небудь для бійців-воїнів України...хоча про що я, після того, як побачив його з тупою сепарською підстилкою бондаренчихою...no comments
А если зрелище устроить, то тут был бы неплох гладиаторский бой, где каждый участник может заказать себе любое оружие и доспехи...например модернизированную мусорскую защиту и сетку с копьем...Или испанские латы и варяжский меч...
А во как жизнь повернулась - лицом к Ростову!
Усцика ждет та же доля. Дурбелык все мышцы накачал, а голову так и не купил себе
Вони з ломаченко ще не поняли в що вляпались, зрозуміло що це "православне" фсб веде їх, але вигрібати буде не фсб, а вони
Ти йому раз запропонував. Другий раз запропонував. Все більше не треба. Просто збирай клітку, визначай дату і час, готуйся і приходь. Вусік не з"явився - ну і х....й з ним. Це ніхто.
Забудь про нього і більше не згадуй.
Взагалі треба бути трохи збочинцем, щоб дивитись вусіків.
Чому сепар Усік не захистив українську церкву в Криму? Вона така ж є православна і від віри не відступила? Чому його духовний наставник Онуфрій йому каже одне, а робить інше. Цей сепар задумався над славами московського попа, що нічого не потрібно відбирати і вбивати - а Крим хто відібрав, а підприємства і громадянство - хто відібрав? А хто в Криму і на Донбасі вбиває? Хто це робить сепаре Усік? А це роблять московити, які себе назвали росіянами і московська церква і її філіал в Україні - УПЦ це схвалює і освячує.
Пан Грицай молодець. Я особисто тобі вдячний. Ти на пропагандистському полі Усіка переміг, і показав його нікчемний дух, - воно засцяло. А ще воно хотіло тебе образити тим, щоб пройти медкомісію, тіпа ти брудний. Я так ці слова почув. Це їх стиль москалів ображати чистіших за себе. З Усіка, Ломаченко і Гвоздіка українців не буде вже ніколи - вони малороси і краще, якби вони звідси виїхали в ту країну, яку пропагандують і виступали там за ртахоферми, чи колгоспи. І як можуть такі патріоти капапського "русского мира" тренуватися і проживати в США? То ж підноди. Їхайте до своїх "братів" у кацапню!
но свой порцию хайпа откусил.
как там про моську ? видать она сильно, раз лает на слона