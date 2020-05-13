Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе". ВIДЕО

Борець Богдан Грицай повторно викликав боксера Олександра Усика на поєдинок. Бій не відбудеться, якщо Усик запише звернення до Путіна із закликом прибрати свої війська з окупованого Криму.

Відео Богдан Грицай оприлюднив в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Він показав клітку для бою без правил, яку разом з товаришами спорудив спеціально для битви з Усиком. "П'ять годин збирали", - сказав Грицай.

За словами борця, бій не відбудеться, якщо Усик запише звернення до президента Росії Володимира Путіна. Грицай зачитав слова, які він хоче почути від боксера: "Я, Олександр Усик з українського Сімферополя, звертаюся до Владіміра Путіна з Російської Федерації. Х#йло ти голомозе! Я, Олександр Усик, українець, а не малорос чи сепар. Я народився в Україні, в українському Криму. Ти мене не виженеш з моєї землі. Забирай з мого українського Криму свої війська ... ".

Також читайте: "Я українець, і ви мене звідси не виженете", - Усик відповів критикам і прийняв виклик борця Грицая на бій. ВIДЕО

"Запиши таке відео Путіну, і я обійму тебе як українець Богдан Грицай українця Олександра Усика. ... в іншому випадку я тебе все одно обійму. Як борець боксера. В цій бійцівській клітці", - додав Грицай.

Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".

7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.

9 травня борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликає Усика на бій через його "ватні відео".

12 травня Усик відповів на звернення Грицая. Він прийняв виклик, але заявив, що бій має проходити за правилами. Крім цього, Усик підкреслив, що він українець і "ви мене звідси не виженете".