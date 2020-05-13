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Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе". ВIДЕО

Борець Богдан Грицай повторно викликав боксера Олександра Усика на поєдинок. Бій не відбудеться, якщо Усик запише звернення до Путіна із закликом прибрати свої війська з окупованого Криму.

Відео Богдан Грицай оприлюднив в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Він показав клітку для бою без правил, яку разом з товаришами спорудив спеціально для битви з Усиком. "П'ять годин збирали", - сказав Грицай.

За словами борця, бій не відбудеться, якщо Усик запише звернення до президента Росії Володимира Путіна. Грицай зачитав слова, які він хоче почути від боксера: "Я, Олександр Усик з українського Сімферополя, звертаюся до Владіміра Путіна з Російської Федерації. Х#йло ти голомозе! Я, Олександр Усик, українець, а не малорос чи сепар. Я народився в Україні, в українському Криму. Ти мене не виженеш з моєї землі. Забирай з мого українського Криму свої війська ... ".

Також читайте: "Я українець, і ви мене звідси не виженете", - Усик відповів критикам і прийняв виклик борця Грицая на бій. ВIДЕО

"Запиши таке відео Путіну, і я обійму тебе як українець Богдан Грицай українця Олександра Усика. ... в іншому випадку я тебе все одно обійму. Як борець боксера. В цій бійцівській клітці", - додав Грицай.

Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".

7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.

9 травня борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликає Усика на бій через його "ватні відео".

12 травня Усик відповів на звернення Грицая. Він прийняв виклик, але заявив, що бій має проходити за правилами. Крім цього, Усик підкреслив, що він українець і "ви мене звідси не виженете".

Автор: 

бокс (169) патріотизм (107) путін володимир (23827) боротьба (84) Усик Олександр (75) Грицай Богдан (4)


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Топ коментарі
+132
Ну Грицай , ну молодчага !!! Ти вже і так переміг !!!
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13.05.2020 16:53
+94
Браво, Грицай! Настоящий украинский козак!, а не всякие там усики презервативные!))))
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13.05.2020 16:55
+75
Усик православно-ватное говно.
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13.05.2020 17:00
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Чувачок, а ти в каком сейчас штате? Номерок можешь оставить, я наберу побакланим за жизнь?
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13.05.2020 18:43 Відповісти
я тебе не чувачок. кому ты здался с тобой балакать. со своими дружками по разуму из ********* балалайкай за жизнь.
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13.05.2020 18:45 Відповісти
Я допускают,что у Усика и лЛомаченко в России есть адекватные друзья,которые осуждают аннексию Крыма,вторжение в Донбасс,Грузию,да и вообще **********,но тогда надо это говорить прямо ,а не участвовать в роли пешек в пиарпроектах агрессора.Надо понимать,что к сожалению,руководство нынешнего РПЦ является и служит не Господу Богу ,а кремлевскому режиму и участие в их проектах только и направленно на разделение,раздрай и ненависть друг к другу среди украинцев.Сродни этому интервью Гордона с /шибко украинкой няшей/.Публичным известным людям,надо свести до минимума все сношения с любыми оттенками и представителями врага,дабы не лить на его мельницу воду.
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13.05.2020 18:40 Відповісти
Всі федерації спорту України в масі своїй ватні
Коли був Євромайдан завезених на антимайдан кацапів тримали і на тренувальних ДЮСШ по Харкову.
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13.05.2020 23:04 Відповісти
да,идеология спорта,вообще зиждется на насилии,на угнетении другого,поэтому ему придают такое большое значение тоталитарные режимы.
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14.05.2020 05:01 Відповісти
Красавчег, Александр ще той сцикуняра ))
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13.05.2020 18:55 Відповісти
Усик, скажи - чей Крым?
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13.05.2020 19:01 Відповісти
Файно козаче !
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13.05.2020 19:05 Відповісти
Для ватника Усіка пан Грицай - бєндєравец, а значить - ворог. Для кацапа будь хто, хто вільно володіє мовою та ще й патріот - то для нього така "любов братська " , що аж кров на зубах ....Кацап є кацап. І український паспорт тут ні до чого. Нажаль.
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13.05.2020 19:17 Відповісти
Були гордістю України, а поставали ватними скреперами. І пішли в небуття.
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13.05.2020 22:24 Відповісти
Напрасный призыв, отплясал Усик своего гопака.
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13.05.2020 19:31 Відповісти
Грицай - красава! РЕСПЕКТ! Розумно, дуже.
Усік -бздусик, нарешті повинен зрозуміти, хоча б тою частиною, невідбитою...що Грицай - не про перемогу на боксі, а про перемогу країни за свою территорию!
Хай задасть питання московським попам: чому вони відмовляються відспивувати захісників тієї землі, на якій розташовані їх церкви? може їм забороняє це іх московський, особливий бох чи може захісники - це не люди??? Цікаво, а чи купив "волонтер- Усік", хоча б якійсь бусік за шість років, чи ще що - небудь для бійців-воїнів України...хоча про що я, після того, як побачив його з тупою сепарською підстилкою бондаренчихою...no comments
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13.05.2020 19:38 Відповісти
***** щербате -***** голомозому!
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13.05.2020 20:00 Відповісти
усик-срусик-обосцусик
Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе" - Цензор.НЕТ 5519
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13.05.2020 20:30 Відповісти
получается --он,Усик, только может боксировать по правилам,а без правил-- и дух не тот,и кулаки не те,а проще говоря всрал...я, ...почувствовал,--Грицай это не простой обыватель--хотя даже словесная перепалка и, от боксёра понесло неприятным душком.
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13.05.2020 20:40 Відповісти
Українським словом просто порвав вхлам як тряпку вусіка!
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13.05.2020 20:41 Відповісти
нє,усику не відмазатись))))
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13.05.2020 20:56 Відповісти
Бомба! цікаво, яке відео запише Алєксандр
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13.05.2020 21:10 Відповісти
будет много слов но на бой он не придёт.
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14.05.2020 00:44 Відповісти
Малайчына! Чалавек з вялікай літары!
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13.05.2020 21:15 Відповісти
Я думаю, что поединок будет очень коротким, либо Усик окажется со сломанной нижней конечностью, либо Грицай пропустит удар...
А если зрелище устроить, то тут был бы неплох гладиаторский бой, где каждый участник может заказать себе любое оружие и доспехи...например модернизированную мусорскую защиту и сетку с копьем...Или испанские латы и варяжский меч...
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13.05.2020 21:20 Відповісти
Бггг
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14.05.2020 14:14 Відповісти
В спорте особых достижений нет, решил попиариться за счёт известного всем чемпиона. Иди в бокс, возьми титул и претендуй на пояс Усика, заодно и отомстишь.
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13.05.2020 21:25 Відповісти
Ты кто такое, кусок говна или упоротый свинобот? А ну хрюкни!
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15.05.2020 16:01 Відповісти
А сейчас, как бы , Усик свой титул просо просрет обычному "диванному-воину"... - на этом закончится "чемпион"усик... ))))
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14.05.2020 18:39 Відповісти
Это всё куета Усик ни когда не поведётся на это, не хватит анализов которые требует Усик. Можно только 8-кг кала здать.
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13.05.2020 21:26 Відповісти
Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе" - Цензор.НЕТ 2082
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13.05.2020 21:38 Відповісти
Дурня вчити- все одно,що воду в решеті носити... Але все одно-браво,козаче! Козаки кацапів завжди били!
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13.05.2020 21:44 Відповісти
Богдан Ты МОЛОДЕЦ !!! Дай Бог Тебе Победы!!!
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13.05.2020 21:46 Відповісти
Усику, з його міліонами доларів нас....ти на всі пропозиції!!!, ...бо ВОНО розуміє, що вся федеразія боксу України, заради відсотків від його статків - бачила у труні усіх ЗАЇХИСНИКІВ України....
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13.05.2020 22:01 Відповісти
Янукович тоже думал со своими миллионами "нас....ти на всі пропозиції" !
А во как жизнь повернулась - лицом к Ростову!
Усцика ждет та же доля. Дурбелык все мышцы накачал, а голову так и не купил себе
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14.05.2020 00:39 Відповісти
Нє, трохи не так. Голова у вусика є, хоч і не дуже помітна. І потрібна йому, щоб в неї жерти.
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14.05.2020 03:14 Відповісти
Як легко на собі поставити хрест! Отаку славу прос...ти. Хто вони тепер без популярності? Звичайнісінькі багатенькі буратіно.
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13.05.2020 22:18 Відповісти
Гарна ідея, тільки Усік всереться

Вони з ломаченко ще не поняли в що вляпались, зрозуміло що це "православне" фсб веде їх, але вигрібати буде не фсб, а вони
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13.05.2020 23:00 Відповісти
детский сад, 2ая четверть.
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13.05.2020 23:23 Відповісти
Богдан, тебе на усіх вусіків-малоросів-сєпарів просто не вистачить. І це зовсім не потрібно робити.
Ти йому раз запропонував. Другий раз запропонував. Все більше не треба. Просто збирай клітку, визначай дату і час, готуйся і приходь. Вусік не з"явився - ну і х....й з ним. Це ніхто.
Забудь про нього і більше не згадуй.
Взагалі треба бути трохи збочинцем, щоб дивитись вусіків.
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14.05.2020 00:01 Відповісти
Спасибо Богдан.
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14.05.2020 00:26 Відповісти
Надеюсь, Грицай посмотрит на своё видео лет через пять и посмеётся от своего инфантилизма.
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14.05.2020 01:54 Відповісти
Надеюсь, что сын Усцика когда-то посмотрит на этот его бред и скажет: "Папа, ты дурак?"
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14.05.2020 09:31 Відповісти
Точно. Биологический сын Усика посмотрит на твой вот этот бред и скажет тебе: "Папа, ты дурак?"
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14.05.2020 18:17 Відповісти
Если честно, то даже не могу придумать оправдания Усику. Как мы за него радовались, болели, восхищенно смотрели видео, где он гопака танцует. А сейчас отрастил жиденькую кацапскую бороду и топит за русский мир. Противно на это смотреть. Где-то слышал, что такая упоротая религиозность признак невысокого интеллекта (не хочу никого обидеть). Но заявления что выйдет биться за монахов, а сейчас последние его заявления вообще полная дичь. Но не так обидно за Усика - у него родня в Крыму, может за них переживает, как за Василия Ломаченко. Вася, и ты туда же? Или тебя дружбан покусал и заразил кацапским бешенством? А Богдан - молодец. И не важно сколько дублей было снято для монтирования (как на ютубе пишут) - важна суть.
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14.05.2020 07:15 Відповісти
Чей шанувальник? Шта?
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14.05.2020 08:58 Відповісти
Що означає в Україні московська церква, яка тут називається УПЦ? Це врог, який стравлює українців одне на одного і так він робить уже більше 300 років. Використовуючи православіє обманув козаків, які розбили Мазепу і шведів, які прогнали Виговського, обдурюючи їх про поляків. А те місто, де проживав кум Вусика - Ломаченко не москалі забрали у турок, а козаки. Просто москолі це все записали на свою користь, а козацькі Січі і війська знищили після допомоги побити турків.
Чому сепар Усік не захистив українську церкву в Криму? Вона така ж є православна і від віри не відступила? Чому його духовний наставник Онуфрій йому каже одне, а робить інше. Цей сепар задумався над славами московського попа, що нічого не потрібно відбирати і вбивати - а Крим хто відібрав, а підприємства і громадянство - хто відібрав? А хто в Криму і на Донбасі вбиває? Хто це робить сепаре Усік? А це роблять московити, які себе назвали росіянами і московська церква і її філіал в Україні - УПЦ це схвалює і освячує.
Пан Грицай молодець. Я особисто тобі вдячний. Ти на пропагандистському полі Усіка переміг, і показав його нікчемний дух, - воно засцяло. А ще воно хотіло тебе образити тим, щоб пройти медкомісію, тіпа ти брудний. Я так ці слова почув. Це їх стиль москалів ображати чистіших за себе. З Усіка, Ломаченко і Гвоздіка українців не буде вже ніколи - вони малороси і краще, якби вони звідси виїхали в ту країну, яку пропагандують і виступали там за ртахоферми, чи колгоспи. І як можуть такі патріоти капапського "русского мира" тренуватися і проживати в США? То ж підноди. Їхайте до своїх "братів" у кацапню!
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14.05.2020 09:21 Відповісти
Да что вы дошатались до Александра,Александр это не по русски,это греческое имя,здесь Усик ближе к европейцам чем Олэксандры,в остальном его нужно убеждать,а не бить за его заблуждения,победа над ним должна быть интеллектуальная,но не мордобойная,побьёте - сделаете его страдальцем-мучеником за имперские идеалы - по сути победителем,победит он - тоже будет некрасиво,здесь нужны только сила убеждения и риторический талант,физическое насилие в этом деле неуместно.
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14.05.2020 09:49 Відповісти
Вы правы - гундяй убедил этого дурачка продажного, что служить надо кремлёвкому выпердышу...Усик сделал свой выбор, значит должен отвечать за него...Усик выбрал предательство в сочетании с вредительством, гадит своей Родине за горсть монет....Тьфу...Ничтожество...
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14.05.2020 16:19 Відповісти
Справжнiй украiнський козак! Респект i повага!
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14.05.2020 13:27 Відповісти
Это все от безнаказанности российских фашистов происходит. Их власти не наказывают, они думают что так и надо.
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14.05.2020 14:14 Відповісти
Если Грицай пропустит удар (а он его точно пропустит), Усика посадят, боксеры законодательно не имеют права использовать профессиональный удар вне ринга. Можно убить человека. https://xsport.ua/boxing_s/news/ukrainskiy-bokser-ubil-odnim-okhrannika-poroshenko-video_1040093/ Украинский боксер убил одним ударом охранника Порошенко. Видео И это далеко не Усик. Причем убитый был тоже там какой-то боец с поясом. Но боксерский удар есть боксерский удар. Мне кажется, Грицак просто пиарится, он знает, что Усик законодательно не может не может ему ответить.
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14.05.2020 14:20 Відповісти
Усик - пропутинская мразь. Поэтому его можно и нужно "опустить", "уничтожить", как кремлёвско-гундяевскую шестёрку, любыми способами и средствами.Спасибо Грицаку, что он публично вступился за Украину, указал место продажному подонку....Усика - уже нет. Поэтому боя, естественно не будет. Усик морально и психологически уничтожен, он растёрт по асфальту , как плевок....
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14.05.2020 16:12 Відповісти
Он же явно дебил.
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14.05.2020 14:34 Відповісти
маємо те, що маємо
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14.05.2020 16:27 Відповісти
Сцарь через представительство гэбухи в лице упц мп сделал усикам предложение, от которого те не смогли отказаться.
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14.05.2020 15:23 Відповісти
не поможет. там клиника.
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14.05.2020 16:02 Відповісти
Посмотрите ленту новостей, нас олигархи имеют ао полной программе, с тем что происходит у страны нет будущего, даже налоги выше чем в рашке, а в топе тема о том что какойто малоросский боксер вдруг не очень умный и вата. Иза таких приоритетов мы будем всегда в жопе.
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14.05.2020 17:37 Відповісти
Усик сцыкун и болтун!!!
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14.05.2020 18:20 Відповісти
Этот Баклан должен предложить Усику что-нибудь поинтересней, типа голым с украинским флагом на центральной площади в Симферополе. А то вдруг Усик согласится на ***** и уже спрыгнуть не получится. Тогда котлета...
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15.05.2020 14:07 Відповісти
Браво, Богдане! Перший раунд ти уже переміг. За тобою вся Україна!
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15.05.2020 18:35 Відповісти
этот Грицай напоминает грузина. понтов много, а за слова ответить ссыт.
но свой порцию хайпа откусил.

как там про моську ? видать она сильно, раз лает на слона
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15.05.2020 18:40 Відповісти
что усик,что ломаченко-украинцы,но какие то мягкие...как вата.
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11.07.2020 07:04 Відповісти
Борец, с Пётр Алексеечем запиши...
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11.07.2020 07:39 Відповісти
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