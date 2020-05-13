Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв. ВIДЕО
У сесійній залі Верховної Ради сталася невелика пожежа. Зайнялося робоче місце "слуги народу" Максима Ткаченка.
Про це Цензор.НЕТ розповів нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.
"Щойно загорілося робоче місце Макса Ткаченка, який сидить перед Олександром Корнієнком, - повідомив він. - Вся справа в проводці, це вона загорілася. Ще зранку в залі дехто скаржився на запах горілої пластмаси. Але запах був настільки невловимий, що більшість депутатів просто не звернули увагу. А зараз, після перерви, коли Разумков включив систему "Рада", з панелі на робочому місці Макса Ткаченка (який в цей момент був відсутній), повалив дим".
За словами Потураєва, після цього інциденту спікер Дмитро Разумков вимкнув систему "Рада", і дим поступово розсіявся.
У мережі з'явився відеозапис, на якому дим йде з блоку для голосування.
"Але диміло пристойно, - сказав Потураєв. - Зараз ось прийшов інженер, розкрутив панель і розбирається. Все-таки там повно дротів, і наступного разу може спалахнути серйозніше".
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Зябликов не желаешь поподъедать?
Від сорому запалало, чи що ?
Главное, что ты знаешь, что у кого и какое.
Ну воно й понятно.З Луганська,давній кварталівець,терористам симпатизує,а в парламенті бикує.Це ходяче лихо.