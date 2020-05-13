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Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв. ВIДЕО

У сесійній залі Верховної Ради сталася невелика пожежа. Зайнялося робоче місце "слуги народу" Максима Ткаченка.

Про це Цензор.НЕТ розповів нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Щойно загорілося робоче місце Макса Ткаченка, який сидить перед Олександром Корнієнком, - повідомив він. - Вся справа в проводці, це вона загорілася. Ще зранку в залі дехто скаржився на запах горілої пластмаси. Але запах був настільки невловимий, що більшість депутатів просто не звернули увагу. А зараз, після перерви, коли Разумков включив систему "Рада", з панелі на робочому місці Макса Ткаченка (який в цей момент був відсутній), повалив дим".

За словами Потураєва, після цього інциденту спікер Дмитро Разумков вимкнув систему "Рада", і дим поступово розсіявся.

У мережі з'явився відеозапис, на якому дим йде з блоку для голосування.

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"Але диміло пристойно, - сказав Потураєв. - Зараз ось прийшов інженер, розкрутив панель і розбирається. Все-таки там повно дротів, і наступного разу може спалахнути серйозніше".

Автор: 

ВР (14974) пожежа (4325) Потураєв Микита (146) Ткаченко Максим (22)


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Топ коментарі
+45
два дебіла то є сила?Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8488
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13.05.2020 16:57
+36
пердак подгорал?
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13.05.2020 16:56
+21
вата подгорела????
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13.05.2020 16:56
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пердак подгорал?
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13.05.2020 16:56 Відповісти
Наверно он против антиКоломойского закона голосовал...
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13.05.2020 16:57 Відповісти
Значит кноповка от трения нагрелась и задымила.
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13.05.2020 17:25 Відповісти
Это Кива поджёг, к гадалке не ходи.
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9612
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13.05.2020 18:04 Відповісти
АААА!!!! Так то он огонь добывал.
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13.05.2020 18:06 Відповісти
два дебіла то є сила?Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8488
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13.05.2020 16:57 Відповісти
Лысенький еще по сравнению с вусіком интелектуал
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13.05.2020 16:59 Відповісти
Ага .Папужка з півником.
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6257
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13.05.2020 17:05 Відповісти
Ну и рожы ! Хоть святых выноси!
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13.05.2020 17:28 Відповісти
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1448
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13.05.2020 16:58 Відповісти
Кирюха Лещенко, ты тоже памперсы меняешь, как перчатки.
Зябликов не желаешь поподъедать?
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13.05.2020 16:59 Відповісти
Техніка там стоїть вумна, вона просто вирішила виправити помилку природи, а воно скотиняка втікло.
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14.05.2020 09:21 Відповісти
пуканы не выдерживают
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13.05.2020 16:56 Відповісти
вата подгорела????
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13.05.2020 16:56 Відповісти
нее, моСк )))
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13.05.2020 17:27 Відповісти
Це благодатний вогонь вже не витримує "слуг народа"
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13.05.2020 19:08 Відповісти
Это ж как сильно подгорел пердак 😬😬😬
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13.05.2020 16:56 Відповісти
кроме банальных пердаков ваты и добавить нечего
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13.05.2020 16:58 Відповісти
Может, ждут его в аду ? Там воздастся по труду !
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13.05.2020 16:58 Відповісти
Да да, дедушка Геббельс его уже заждался.
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13.05.2020 17:01 Відповісти
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3327
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13.05.2020 16:58 Відповісти
😂"Рабочее место нардепа дымило прилично".А какое рабочее место можно у очнить.
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13.05.2020 16:58 Відповісти
*уточнить*
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13.05.2020 16:59 Відповісти
Обычно когда пукают при массовости ,то всегда поджигают ГАЗЕТУ ,чтобы смешались запахи
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13.05.2020 16:59 Відповісти
А ты знаток в этом деле.
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13.05.2020 17:03 Відповісти
С кем не бывает
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13.05.2020 17:05 Відповісти
Ну куришь ты втихоря, так хоть бычки нормально туши.))
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13.05.2020 17:00 Відповісти
Очень не хороший знак. У одной из главной прислуги урода зад задымил. Это к путешествию в Ростов на Дону.
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13.05.2020 17:00 Відповісти
Я розумію, якби в Ківи загорілось від тертя.... . а вТищенка чого ?

Від сорому запалало, чи що ?
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13.05.2020 17:02 Відповісти
В Ткаченка, тобто.
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13.05.2020 17:03 Відповісти
Та, какая разница!
Главное, что ты знаешь, что у кого и какое.
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13.05.2020 17:06 Відповісти
Тобто, ківин тобі більше подобається?
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13.05.2020 17:08 Відповісти
Та "що ви розумієте в ковбасних обрізках...". У нього панель була налаштована проти "антиколомойського закону". А тут його затвердили... От панель і "коротнула"...
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13.05.2020 17:08 Відповісти
это баттхёрт!!! .. истинно вам говорю)))
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1023
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13.05.2020 17:08 Відповісти
Сценічний оператор запартачив. Треба було якусь палку рухати, щоб усі троє дивились в один і той бік
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13.05.2020 20:46 Відповісти
Бог шельму метит!
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13.05.2020 17:09 Відповісти
пукан подгорал у бениной шлюшки
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13.05.2020 17:10 Відповісти
Цікаво.От ні в кого не загоралось,а тут-на.
Ну воно й понятно.З Луганська,давній кварталівець,терористам симпатизує,а в парламенті бикує.Це ходяче лихо.
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13.05.2020 17:12 Відповісти
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2248
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13.05.2020 17:12 Відповісти
Доработался бедный.
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13.05.2020 17:17 Відповісти
У вас не тільки крісла, після прийняття дерибану сільхозземель, у вас земля під ногами буде горіти від такого злочину.
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13.05.2020 17:17 Відповісти
У нас теперь действительно "исторический " парламент в гоголевском смысле, т.е. парламент попадающий в разные "истории", на многих из которых просто не знаешь,как реагировать.
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13.05.2020 17:19 Відповісти
Бенин шлюх подгорел😂
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13.05.2020 17:27 Відповісти
А нехрен было на пельмень давать как ошпаренному.
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13.05.2020 17:33 Відповісти
очень жаль что никто не пострадал.....а вообще этот бордель давно пора сжечь к чертовой матери!!!!!
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13.05.2020 17:37 Відповісти
Дурень і в церкві лоба розіб'є. укр. народ. прислів'я.
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13.05.2020 17:49 Відповісти
бумеранг потихоньку возвращается и с песней "горІла хата ,палала" квартал зеленый начинает дым пускать,как походный самовар...
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13.05.2020 18:01 Відповісти
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4404
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13.05.2020 18:29 Відповісти
историческая песня о том как Френк Zappa спалил казино в Швейцарии
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13.05.2020 18:57 Відповісти
Божий знак,однако!
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13.05.2020 18:06 Відповісти
это типа - покушение на холуя народа?
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13.05.2020 18:10 Відповісти
це був пробнічек -горіла хата палала,зеленська шобла диміла
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13.05.2020 18:13 Відповісти
хтось пеестарався з дезинфектуванням залу? Ганапольський розказував, як дезинфікували у нього ліфт.
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13.05.2020 18:20 Відповісти
«сгорел» на рабочем месте........😬
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13.05.2020 18:21 Відповісти
кто-то не хотел банковский закон принимать.
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13.05.2020 18:23 Відповісти
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3653
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13.05.2020 18:42 Відповісти
Диверсия, он в щель для карты гвоздь засунул, чтобы голосование по Бене сорвать.
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13.05.2020 18:58 Відповісти
холодно в Раді...калоріфер підключив мабуть...
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13.05.2020 19:09 Відповісти
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4534
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13.05.2020 19:16 Відповісти
конопля?
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13.05.2020 19:16 Відповісти
Що далі? Може люстра впаде?
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13.05.2020 19:22 Відповісти
Це знак. Може Зєлє час у відставку? Навіщо йому бігати по ОП з палаючою дупою?
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13.05.2020 20:39 Відповісти
 
 