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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Мери вимагатимуть запустити громадський транспорт: після послаблення карантину на зупинках вишиковуються величезні черги. ВІДЕО+ФОТО

Місцева влада не може самовільно скасувати обмеження на роботу громадського транспорту. Це прерогатива Кабміну.

Про це у відеозверненні заявив Дніпровський міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Який сенс було дозволяти нам відкривати ринки, якщо туди не можуть приїхати всі, кому це потрібно, перш за все за покупками? З цієї ж причини ми не можемо дозволити кататися транспортом пенсіонерам, які втомилися сидіти вдома, запустити маршрутки до дачних селищ, відкрити дитсадки, скасувати масковий режим", - підкреслив Філатов.

Він закликав жителів Дніпра не просити про це місцеву владу.

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"Єдине, що ми зараз можемо зробити з іншими мерами - це вимагати від уряду припинити займатися самообманом, запустити громадський транспорт при дотриманні всіх протиепідемічних заходів", - сказав Філатов.

На засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради 13 травня заступниця мера з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан заявила, що скупчення людей у наземному транспорті після послаблення карантину може призвести до негативних наслідків, передає пресслужба міськради.

Мери вимагатимуть запустити громадський транспорт: після послаблення карантину на зупинках вишиковуються величезні черги 01

Черга на транспорт на площі Конституції в Харкові, 13 травня 2020 року

За її словами, багато людей вийшли на роботу, і відразу виникло скупчення на зупинках і в громадському транспорті. Вона зазначила, що послаблення карантинних заходів має супроводжуватися посиленням транспортних перевезень. Тому, щоб уникнути наслідків епідемічного характеру, треба відкрити метрополітен.

"Зважаючи на те, що відбувається, а метро не працює, я бачу загрозу для виконання карантинних заходів у місті. Крім того, люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину. Ніхто не скасовував носіння масок, рукавичок у магазині, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом", - сказала заступниця міського голови.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що Харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину - придбав багато дезінфекційних розчинів, відпрацював нічну дезінфекцію вагонів і графік прибирання. Крім того, відпрацьовано пропускну систему.

"Є вентиляція, дезінфекція, можливість дотримуватися відстані. Тому можна використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків", - підкреслила заступниця міського голови.

Нагадаємо, 13 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у ВР заявив, що Україна зможе відновити роботу транспорту тільки на 3-му етапі пом'якшення карантину. Зараз це призведе до спалаху коронавірусу.

Автор: 

Дніпро (3274) карантин (18172) Метрополітен (1416) транспорт (1394) Харків (5605) Філатов Борис (463) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 9739
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13.05.2020 21:51
+9
Клоуны думают ?
Да вы что издеваетесь ?
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13.05.2020 22:03
+7
ЗЕльцман тупорылый нарик - фотофакт!!!
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13.05.2020 21:57
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Сёма, ты знаешь, вчера твоя Циля вишла из дома и пошла на лево!
О! Так это она пошла на работу!
А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо!
О! Это она пошла налево!
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13.05.2020 21:48 Відповісти
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 9739
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13.05.2020 21:51 Відповісти
А де Наташ?
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13.05.2020 22:28 Відповісти
Умерла от сердечного притупа, но в маске.
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14.05.2020 12:09 Відповісти
ЗЕльцман тупорылый нарик - фотофакт!!!
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13.05.2020 21:57 Відповісти
Клоуны думают ?
Да вы что издеваетесь ?
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13.05.2020 22:03 Відповісти
Тю, так все уже давно безработные, не?
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13.05.2020 22:03 Відповісти
Тіпа да!
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13.05.2020 22:14 Відповісти
Очереди?
А министры не стоят в этих очередях?
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13.05.2020 22:06 Відповісти
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 3161
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13.05.2020 22:06 Відповісти
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 9953

...
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13.05.2020 22:07 Відповісти
Казала шмигля шо 20%.
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13.05.2020 22:08 Відповісти
а может пора палить шины?
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13.05.2020 22:16 Відповісти
будешь опять вонять этой копотью, получишь по своей пустой черепушке ))
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13.05.2020 22:32 Відповісти
Пан Філатов супер антикризовий менеджер. Країні, нажаль, не вистачає таких державників в кожному місті.
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13.05.2020 22:29 Відповісти
"Требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт при соблюдении всех противоэпидемических мер" (С).

Давайте тоже не будем заниматься самообманом - никаких противоэпидемических мер не будет - это нереально.
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13.05.2020 22:29 Відповісти
А цих заходів, по суті, і не було. Були тільки показушно-психологічні "дезінфекція" вулиць, заборони на прогулянки в парках та ін., Що не впливають на "захворюваність".
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13.05.2020 22:40 Відповісти
И кто - то украл деньги для выплат медикам, пока правоохранительные органы ловили пловца в Гидропарке.
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14.05.2020 11:15 Відповісти
По ходу таки скоро начнется снос зеленого лайнеца,при таких раскладах.
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13.05.2020 22:59 Відповісти
Всё понимаю.И заявления меров.У меня вопрос к людям.Вы вышли на работу вы когда шли к остановке вы БЛ@ДЬ ЧЕМ ДУМАЛИ?ЖОПОЙ?С неба транспорт упадёт?.Понимаю на работу но бл@дь что не понятно что нет транспорта.Или это те 75% без мозгов ?Чего ждём?Приход спасителя?Ну реально !
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13.05.2020 23:01 Відповісти
Не знаю как в других городах. Но, в моем транспорт есть. Только ездит намного реже, и только по спецпропусках. Поэтому и народ на остановках скапливается.
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14.05.2020 00:20 Відповісти
Вообще то что происходит в стране президент тупо теряет контроль и влияние на всех и на всё.Какой то растущий шабаш по всем направлениям.
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13.05.2020 23:02 Відповісти
По перше де статистистика загальної смертності за 2020 рік, чомусь засекречена. По друге потрібно запускати на повну потужність весь транспорт в тому числі і метро та запустити економіку,тому що лікарні і лікування потрібно фінансувати, і взагалі зупинити зубожіння, по третє чомусь владі сподобалось красти і приймати законі в кріїні де народу закрили пельки, чому всі повинні як зайці бігати на своїх лапах по містам а нардепи вже почнуть "працювати" з 18 травня? Якщо крантин то як Меркель всі повинні бути на карантині, та не бути фарисеями це вам закрите метро а нам безконтрольний пограбунок країни.
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14.05.2020 05:16 Відповісти
 
 