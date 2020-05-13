Мери вимагатимуть запустити громадський транспорт: після послаблення карантину на зупинках вишиковуються величезні черги. ВІДЕО+ФОТО

Місцева влада не може самовільно скасувати обмеження на роботу громадського транспорту. Це прерогатива Кабміну.

Про це у відеозверненні заявив Дніпровський міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Який сенс було дозволяти нам відкривати ринки, якщо туди не можуть приїхати всі, кому це потрібно, перш за все за покупками? З цієї ж причини ми не можемо дозволити кататися транспортом пенсіонерам, які втомилися сидіти вдома, запустити маршрутки до дачних селищ, відкрити дитсадки, скасувати масковий режим", - підкреслив Філатов.

Він закликав жителів Дніпра не просити про це місцеву владу.

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"Єдине, що ми зараз можемо зробити з іншими мерами - це вимагати від уряду припинити займатися самообманом, запустити громадський транспорт при дотриманні всіх протиепідемічних заходів", - сказав Філатов.

На засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради 13 травня заступниця мера з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан заявила, що скупчення людей у наземному транспорті після послаблення карантину може призвести до негативних наслідків, передає пресслужба міськради.

Черга на транспорт на площі Конституції в Харкові, 13 травня 2020 року

За її словами, багато людей вийшли на роботу, і відразу виникло скупчення на зупинках і в громадському транспорті. Вона зазначила, що послаблення карантинних заходів має супроводжуватися посиленням транспортних перевезень. Тому, щоб уникнути наслідків епідемічного характеру, треба відкрити метрополітен.

"Зважаючи на те, що відбувається, а метро не працює, я бачу загрозу для виконання карантинних заходів у місті. Крім того, люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину. Ніхто не скасовував носіння масок, рукавичок у магазині, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом", - сказала заступниця міського голови.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що Харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину - придбав багато дезінфекційних розчинів, відпрацював нічну дезінфекцію вагонів і графік прибирання. Крім того, відпрацьовано пропускну систему.

"Є вентиляція, дезінфекція, можливість дотримуватися відстані. Тому можна використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків", - підкреслила заступниця міського голови.

Нагадаємо, 13 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у ВР заявив, що Україна зможе відновити роботу транспорту тільки на 3-му етапі пом'якшення карантину. Зараз це призведе до спалаху коронавірусу.