46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва. ВIДЕО

Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн.

Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"", - написала вона.

За словами Денісової, це свідчить про те, що державою не вживаються всі необхідні заходи щодо захисту прав дітей та гідного ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб викорінити продаж дітей за кордон, - МВС

"Наголошую, сурогатне материнство в Україні – проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування. Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян.

Зауважую, наразі, необхідним є внесення змін до законодавства України та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України.

Звертаюся до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

Діти в Україні не мають бути об’єктами торгівлі людьми", - резюмувала омбудсмен.

Зазначимо, що відео з немовлятами розміщено тільки на міжнародній версії сайту клініки, на українській та російській версіях сайту воно відсутнє.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня 2020 р. Національною поліцією України була припинена злочинна діяльність міжнародної, транснаціональної групи, яка протягом тривалого часу займалася продажем новонароджених дітей у Китайську Народну Республіку. Організатори групи - головлікар приватної клініки в Києві та її син.