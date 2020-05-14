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46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва. ВIДЕО

Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн.

Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"", - написала вона.

За словами Денісової, це свідчить про те, що державою не вживаються всі необхідні заходи щодо захисту прав дітей та гідного ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб викорінити продаж дітей за кордон, - МВС

"Наголошую, сурогатне материнство в Україні – проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування. Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян.

Зауважую, наразі, необхідним є внесення змін до законодавства України та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України.

Звертаюся до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

Діти в Україні не мають бути об’єктами торгівлі людьми", - резюмувала омбудсмен.

Зазначимо, що відео з немовлятами розміщено тільки на міжнародній версії сайту клініки, на українській та російській версіях сайту воно відсутнє.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня 2020 р. Національною поліцією України була припинена злочинна діяльність міжнародної, транснаціональної групи, яка протягом тривалого часу займалася продажем новонароджених дітей у Китайську Народну Республіку. Організатори групи - головлікар приватної клініки в Києві та її син.

46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва 01

Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5065) омбудсмен (474) торгівля людьми (212) сурогатне материнство (27)


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Топ коментарі
+44
За каким хреном вы туда полезли?
Дети страдают? Нет!
Родители настоящие и приемные довольны? Да!
Так идите нах и не лезьте туда, где вы не смыслите!
А не смыслите вы ни в чем!
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14.05.2020 07:48
+42
Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать.Источник: https://censor.net/n3195395

Серьёзно? А судьбу детей, которые растут в Украине, государство может контролировать? А о сиротах в переполненных детдомах может заботиться? Или о несовершеннолетних в колониях, о детях с неблагополучных семей???
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14.05.2020 07:44
+31
46 немовлят, народжених для іноземців методом сурогатного материнства, перебувають в одному з готелів Києва - Цензор.НЕТ 6275
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14.05.2020 07:47
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Продаємо своїх дітей, вбиваємо їх абортами, нас доїдає корупція...наша країна без Бога приречена.
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15.05.2020 07:43 Відповісти
О каких "своих" детях может идти речь, малыши рожденные суррогатными матерями не имеют ничего общего с ними на биологическом уровне. Это грубо говоря сдача своей матки в аренду, за довольно таки крупную сумму. Финансовое вознаграждение для сур.мам сейчас достигает почти 900000 гривен, что довольно не плохо!
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26.01.2022 19:31 Відповісти
Согласна, в суррогатном материнстве будущее, это новейшая технология репродуктивной медицины. Да и для суррогатных мам, это достойный вариант заработка в плане оплаты. Я вот за участие в программе получила хорошую сумму вознаграждения, и в другом месте, я бы ни когда таких денег не заработала бы! Стать инкубатором для бесплодной пары, это шанс на нормальную жизнь в будущем!
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14.02.2022 20:30 Відповісти
Все дети уже со своими родителями, не пойму почему говорят, что это украинские младенцы. Все наши проблемы господа от необразованности, даже не разбираются в том, что такое суррогатное материнство. Женщина вынашивает биологически чужого ребенка, она просто инкубатор и не более.
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23.09.2021 15:56 Відповісти
Я была в программе. вынашивала ребенка для бесплодной пары и знаю с какими трудностями предстоит столкнутся семьям имеющие диагноз бесплодие. Благо сейчас есть возможность даже в казалось бы безнадёжных случаях стать родителями. Естественно это стоит огромных денег, но ради своего ребенка на что только не пойдёшь. К стати в работая сур. мамой можно хорошие деньги получить! Размер моего гонорара составил почти 900000 гривен, .я считаю что это адекватная выплата!
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14.02.2022 20:28 Відповісти
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