На пішохідному переході в Києві чоловіка збили відразу два автомобілі: постраждалий у важкому стані. ВIДЕО
На вулиці Шептицького в Києві увечері 13 травня сталася ДТП, в якій постраждалого збили відразу два автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Автомобіль Volkswagen скоїв наїзд на людину просто на пішохідному переході. Від удару постраждалого відкинуло в бік Nissan, що проїжджав повз.
Постраждалий зазнав важких травм.
Топ коментарі
+9 Toshno Newapkokrad
показати весь коментар14.05.2020 11:23
+8 aquarius580 .
показати весь коментар14.05.2020 11:33
+8 Alex123QAlex123
показати весь коментар14.05.2020 11:33
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Де вже ті камери?
Коли буде у нас на дорозі те що в америці було ще 50 років тому?
І да - номери дніпровські. А наразі найбільш неадекватні водятли на дорогах - з дніпровськими та одеськими номерами.
В Дніпрі мабуть по-другому або він просто не побачив перехід чи самого пішохода.
У мене пару разів пішоходи зливалися з боковою стійкою.
Раніше донецькі номери їздили як звикли у себе на расєє, а зараз так їздять дніпровські та одеські
Коли мені довелось там переходити - доводилось махати руками при тому активно, щоб автівки зупинялись. Так що мені ця проблема відома з обох сторін
Не даёт им зебра по имуществу по ПДД
Сами виноваты...
Посмотри в обе стороны, и иди .
Дебилы ***..
Водила будет сидеть из за дауна...