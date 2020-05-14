На пішохідному переході в Києві чоловіка збили відразу два автомобілі: постраждалий у важкому стані. ВIДЕО

На вулиці Шептицького в Києві увечері 13 травня сталася ДТП, в якій постраждалого збили відразу два автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль Volkswagen скоїв наїзд на людину просто на пішохідному переході. Від удару постраждалого відкинуло в бік Nissan, що проїжджав повз.

Постраждалий зазнав важких травм.

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