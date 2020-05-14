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Новини Відео ДТП
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На пішохідному переході в Києві чоловіка збили відразу два автомобілі: постраждалий у важкому стані. ВIДЕО

На вулиці Шептицького в Києві увечері 13 травня сталася ДТП, в якій постраждалого збили відразу два автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль Volkswagen скоїв наїзд на людину просто на пішохідному переході. Від удару постраждалого відкинуло в бік Nissan, що проїжджав повз.

Постраждалий зазнав важких травм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На трасі "Київ-Одеса" зіткнулися легковик і вантажівка: двоє осіб загинули, ще двоє постраждали. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19490)


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Топ коментарі
+9
Правила порушуються масово!
Де вже ті камери?
Коли буде у нас на дорозі те що в америці було ще 50 років тому?
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14.05.2020 11:23
+8
Интересно: сколько столетий ещё потребуется чтобы водители приучились уважать "зебру". В далёкой юности я побывал в Литве и Эстонии. Там всегда тормозили перед зеброй, чем несказанно удивляли приезжих из других республик СССР.
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14.05.2020 11:33
+8
По статистике, один из них точно зебил 😋
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14.05.2020 11:33
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Правила порушуються масово!
Де вже ті камери?
Коли буде у нас на дорозі те що в америці було ще 50 років тому?
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14.05.2020 11:23 Відповісти
Там как раз с дорогой все ок,лежачие полдицейские,хороший асфальт,красно-белая разметка...в общем чтобы сбить,нужно постараться
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14.05.2020 11:51 Відповісти
Единственное,на стометровке три перехода подряд,это раздражает,когда едещь.
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14.05.2020 12:01 Відповісти
Збили я так розумію не на тому переході де все це є - а на попередньому
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14.05.2020 12:18 Відповісти
соя. это все проклятые евробляхеры?
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14.05.2020 11:26 Відповісти
По статистике, один из них точно зебил 😋
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14.05.2020 11:33 Відповісти
второй тоже зебил на 3/4 - выздоравливающий, походу
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14.05.2020 12:01 Відповісти
как то не уверено у тебя получается, не потужно, ни мыролюбно, не по шыкаладному.
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14.05.2020 12:20 Відповісти
Ватный рашистский длбб, ты когда угомонишься ,второй год уже пошел или ты до смерти будешь похрюкивать своей,безальтернативный заподлянец?
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14.05.2020 12:47 Відповісти
бачу ти трохи схиблений на ковідці - кажеш болів єю?
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14.05.2020 12:00 Відповісти
От кляті рептилоїди, ага?
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14.05.2020 12:03 Відповісти
Интересно: сколько столетий ещё потребуется чтобы водители приучились уважать "зебру". В далёкой юности я побывал в Литве и Эстонии. Там всегда тормозили перед зеброй, чем несказанно удивляли приезжих из других республик СССР.
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14.05.2020 11:33 Відповісти
Там тоді і недопалок ніхто не кидав де попало.
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14.05.2020 11:35 Відповісти
Пешеход! Переходя дорогу помни и гордись ты погиб на пешеходном переходе! Правила дорожного движения для пешеходов гласят! При выходе на проезжую часть пешеходу необходимо убедиться в отсутствии приближающегосся транспотного средства.. и куда ты бежал?!
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14.05.2020 11:36 Відповісти
може там пенсіонер був
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14.05.2020 11:44 Відповісти
А если бы это был ваш родственник? Также бодренько бы писАли? Как вам не стыдно. Противно думать, что, к сожалению, таких как вы, много и, наверное, сами часто нарушаете правила дорожного движения...
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14.05.2020 12:34 Відповісти
А что я такого написал? Что нужно сомтреть? Что нужно понимать что авто весит тонны и его сложнее остановить? Что я написал? Или вы считаете правильно вылетать на пешеходном перед авто? Я неоднократно так попадал, что пешеход же видит тебя и назло всем смертям выходит когда ты в 10 метрах от пешеходного... по принципу , не танк объедет! Думать нужно и детей учить, подожди, убедись иди.. а после того как собьют толку разбираться.. это как анекдот.. цыган сына посылает за молоком, дает банку, деньги, берет ремень и по жопе ремнем бьет, сын спрашивает, батя за что, отец отвечает, что бы банку с молоком не разбил. Сын - так я же еще не разбил. Отец - когда разобьешь поздно будет))
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14.05.2020 13:08 Відповісти
Нерегульований перехід через 6 смуг
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14.05.2020 11:44 Відповісти
А есть какая то разница? и да пенсионер спротсмен т.к. комментирующие сказали "сто не нужно так бегать"... Правила пдд не исключают пенсионеров, женщин и детей! Смотри куда идешь, все же жопу в 80 кг легче остановить чем машину в несколько тон!!!
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14.05.2020 11:49 Відповісти
не переживай, даже если ты убъешь кого-то тебя не посадят и не оштрафуют.
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14.05.2020 11:53 Відповісти
якщо ти бачив відео, то сам знімальник не бачить переходу хоча він стоїть на місці і міг би вже роздивитись все як слід, а тепер уяви собі, що водію потрібно декілька секунд для цього.
І да - номери дніпровські. А наразі найбільш неадекватні водятли на дорогах - з дніпровськими та одеськими номерами.
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14.05.2020 11:54 Відповісти
Неадекватов везде хватает! Но здесь почему неадекваты? ТПо моему тут неадекват пешеход))) не глядя похоже вышел на проезжую часть, попав под два авто! Я никогда не выхожу на проезжую часть если вижу что авто приближается, особенно многготонные, ибо тормозной путь у них десятки метров!!! Лучше постою минутку подожду что бы проехали все, убежусь что транспортные средства далеко находятся вот тогда и перехожу! а в темное время суток вообще вкл фонарик на телефоне! а обычно когда стоишь перед переходом, то водители в основном сами останавлоиваются
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14.05.2020 12:16 Відповісти
так і є - в Києві вже всі звикли.
В Дніпрі мабуть по-другому або він просто не побачив перехід чи самого пішохода.
У мене пару разів пішоходи зливалися з боковою стійкою.
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14.05.2020 12:22 Відповісти
А вы не гоните, когда за рулем. Переход есть переход. И прежде всего водитель ОБЯЗАН убедиться в безопасности ЕГО движения для окружающих. Притом на ПЕРЕХОДЕ.
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14.05.2020 12:37 Відповісти
Воно, до речі і не дивно - номери дніпровські.
Раніше донецькі номери їздили як звикли у себе на расєє, а зараз так їздять дніпровські та одеські
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14.05.2020 11:50 Відповісти
Ты ещё не знаешь, как в Одессе ездят с киевскими номерами...
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14.05.2020 11:52 Відповісти
київські теж особливо на лохусах та різних дорогущих тачках
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14.05.2020 11:55 Відповісти
жаль, что выжил. чем меньше людей, тем лучше.
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14.05.2020 11:51 Відповісти
Сэкономили деньги на подземный переход - безопасный для людей и животных.
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14.05.2020 11:51 Відповісти
чувак у першому відосику приколюється чи що?
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14.05.2020 11:51 Відповісти
"вначалє пострадавший сбіл фольксваген"... "слава богу вадітель дишит, ми памаглі погрузіть єго на насілкі"... тіпа явно прагне слави!
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14.05.2020 11:54 Відповісти
Це ж ще при тому, що вулиця освітлена і розмітка є
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14.05.2020 11:58 Відповісти
я, как-то, днём, переходил Набережно-Хрещатицкую по пешеходному переходу, рядом с автосалоном Митцубиши! Это был трешь! Когда меня, стоящего у пешеходного перехода и демонстрирующего всем своим видом намерение перейти дорогу )))) наконец-то (напомню, всё происходилор днём), заметил один из водителей и притормозил в первом ряду, мне пришлось стоять в первом ряду, пока меня и того парня, наконец-то, заметили водятлы во втором ряду... когда остановился второй ряд - меня и всех этих остановившихся людей пару минут не замечал третий ряд... когда в третьем ряду, наконец-то, один из водителей раздуплился и остановился - ему в зад чуть не прилетел какой-то слепой кретин... короче, жесть
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14.05.2020 12:07 Відповісти
нерегульовані переходи через 6 смуг жесть за визначенням. На Південній Борщагівці був перехід через 4+4 смуги і всі там летять 90 мінімум.
Коли мені довелось там переходити - доводилось махати руками при тому активно, щоб автівки зупинялись. Так що мені ця проблема відома з обох сторін
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14.05.2020 12:25 Відповісти
Редкое везение.
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14.05.2020 12:08 Відповісти
Постійно повторюється адреса - вулиця імені митрополита Шептицького...Це,мабуть,для того,щоб кияни задумались - для чого у Києві вулиця названа іменем грекокатолика,поляка - шляхтича,який до Києва жодного відношення не мав,про воз"єднання Галичини і Великої України навіть не заїкався,а українських націоналістів називав "звірами" і "божевільними"...
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14.05.2020 12:11 Відповісти
Має більше відношення ніж Артьом, Щорс, Лєнін, Туполєв та всі їм подібні
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14.05.2020 12:29 Відповісти
То було давно і неправда. Греко-католицька церква гарно показала себе на Майдані. Молодці, хоч я у богів не вірю.
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14.05.2020 12:56 Відповісти
Навіть лежачі поліцейські не допомогли
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14.05.2020 12:16 Відповісти
вони лежать вже після
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14.05.2020 12:29 Відповісти
Все одно, чому одразу не пригальмувати на тому відрізку.
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14.05.2020 12:31 Відповісти
Andre2014, это потому ,что ты живёшь в Гандурасе в стране где все не уважают друг друга,каждый считает себя умнее соседа .У нас я даже не задумываюсь, подошёл к зебре машины остонавились 🙂,это культура и взаимное уважение.
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14.05.2020 12:24 Відповісти
если собственная жизнь дорога, то нужно вертеть башкой, а не как трамвай валить по переходу. Пусть ты хоть 100раз прав, это не отменит силы инерции и слепоту водятлов. Нет что бы подождать, так они спешат на встречу с хароном или больничной койкой.
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14.05.2020 13:31 Відповісти
Пешеходы, переходя дорогу смотрите не только на светофор, но и на автомобили. Еще не было ни одного случая, что бы пешехода сбил светофор.
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14.05.2020 14:11 Відповісти
Эти пешеходы недоумки, когда видят зебру, думают что их видно, и все должны резко оттормаживаться
Не даёт им зебра по имуществу по ПДД
Сами виноваты...
Посмотри в обе стороны, и иди .
Дебилы ***..
Водила будет сидеть из за дауна...
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14.05.2020 14:45 Відповісти
 
 