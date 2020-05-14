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За 20 км від лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з бойовими набоями, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Учора військовослужбовці комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання, виявили сховок з набоями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"В одному з покинутих приватних будинків у населеному пункті Катеринівка Костянтинівського району, що розташований за 20 кілометрів від лінії розмежування, прикордонники виявили схованку з бойовими набоями калібру 5,45 мм та 7,62 мм. Загалом у схованці було 1280 шт. набоїв", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками Національної поліції. Тривають заходи по встановленню осіб, причетних до даного правопорушення.

За 20 км від лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з бойовими набоями, - Держприкордонслужба 01
За 20 км від лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з бойовими набоями, - Держприкордонслужба 02
За 20 км від лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з бойовими набоями, - Держприкордонслужба 03
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Автор: 

боєприпаси (2272) Держприкордонслужба ДПСУ (5987) сховок (125)


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Топ коментарі
+2
У меня дома почти в 2 раза больше лежит. Хоть бы не позорились с тем что «преступника» поймали.
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14.05.2020 14:18
+2
Я в Калгари. Любитель всего такого, и пистолеты и винтовки и дробовики имеются, и амуниция и снаряга. Мне это все по кайфу.
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15.05.2020 06:23
+1
Нее - достать ржавую трехлинейку и отстрелять на восток ,а мелочь как подкалиберный!
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14.05.2020 12:03
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патрончики на земле
можно на земле разложить всё что угодно
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14.05.2020 11:38 Відповісти
Якщо вони поржавіли---то їх можна вставить тільки в одне місце.
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14.05.2020 11:54 Відповісти
Нее - достать ржавую трехлинейку и отстрелять на восток ,а мелочь как подкалиберный!
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14.05.2020 12:03 Відповісти
Ну вот что погранцы делают 20 км вглубь территории...ладно бы оккупированой
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14.05.2020 12:09 Відповісти
Я имею в виду - если ехать в авто. По прямой около 50.
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14.05.2020 12:30 Відповісти
То же что и американские, польские и другие - ловят преступников.
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14.05.2020 13:36 Відповісти
Ничего, этого неуловимого злодея, который делает закладки, скоро поймают. Или не поймают, он же неуловимый.
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14.05.2020 12:16 Відповісти
Много раз боеприпасы находили и ни разу не находили,тех кто іх схаваў.
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14.05.2020 13:08 Відповісти
Если его найдут, то больше не спрячет, кошке нельзя ловить всех мышей - еды не будет.
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14.05.2020 13:37 Відповісти
У меня дома почти в 2 раза больше лежит. Хоть бы не позорились с тем что «преступника» поймали.
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14.05.2020 14:18 Відповісти
Ну Дмитро якщо Ви не через VPN, а таки в Канаді, то не переживайте Нас ліберали скоро тільки з дульнозярядною зброєю залишать
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14.05.2020 22:18 Відповісти
Я в Калгари. Любитель всего такого, и пистолеты и винтовки и дробовики имеются, и амуниция и снаряга. Мне это все по кайфу.
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15.05.2020 06:23 Відповісти
Це чудово. Я в Саскатуні зараз. Я теж власник зброї але бачу погане майбутнє для нас усіх. Остання заборона на 1500 типів зброї якщо не буде перемоги в судах (CCFR подає до суду), то рано чи пізно заборонять майже все як в Австралії та Новій Зеландії. Погоджуюсь що журналісти перебільшують трохи, як про цей схрон наприклад, але без дозволу на зброю і в Канаді мати набої не можна
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16.05.2020 02:10 Відповісти
Сами прячут, сами находят. Патроны как семечки, к их считает, а стволов -то нет...Да и вообще , будь это чей-то схрон, привязали монку к мешку и привет
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14.05.2020 17:20 Відповісти
Блін! І я хочу такий лантух! В смислі, з таким содєржимим..
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14.05.2020 19:58 Відповісти
 
 