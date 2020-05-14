За 20 км від лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з бойовими набоями, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Учора військовослужбовці комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання, виявили сховок з набоями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"В одному з покинутих приватних будинків у населеному пункті Катеринівка Костянтинівського району, що розташований за 20 кілометрів від лінії розмежування, прикордонники виявили схованку з бойовими набоями калібру 5,45 мм та 7,62 мм. Загалом у схованці було 1280 шт. набоїв", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками Національної поліції. Тривають заходи по встановленню осіб, причетних до даного правопорушення.







Фото: пресслужба Держприкордонслужби