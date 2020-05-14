За 20 км від лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з бойовими набоями, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Учора військовослужбовці комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання, виявили сховок з набоями
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"В одному з покинутих приватних будинків у населеному пункті Катеринівка Костянтинівського району, що розташований за 20 кілометрів від лінії розмежування, прикордонники виявили схованку з бойовими набоями калібру 5,45 мм та 7,62 мм. Загалом у схованці було 1280 шт. набоїв", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками Національної поліції. Тривають заходи по встановленню осіб, причетних до даного правопорушення.
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