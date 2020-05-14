Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за необхідності і з дотриманням правил безпеки. ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за необхідності і дотримуючись усіх правил безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив у ході онлайн-пресконференції.
"Київ, як і багато інших міст країни, розпочав запроваджувати послаблення обмежень. Але, я хочу звернутися до киян: ті, хто поки можуть працювати дистанційно, – продовжуйте це робити. Бо так безпечніше для вашого здоров'я. Роботодавці теж мають подумати про безпеку своїх співробітників. Оптимізуйте час їх перебування на роботі. Дотримуйтеся всіх правил і санітарних норм. Давайте не обвалимо зараз ситуацію! Бо вірус не відступив", - наголосив Кличко.
Він зазначив, що з послабленням обмежень багато людей уже вийшли на роботу. І транспортна ситуація в столиці наразі складна. Саме тому він звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві.
"Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби. І дотримуються правил. І, навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких – вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне! - звернувся до киян мер столиці. - Ми повинні подолати цей виклик. І зможемо це зробити тільки спільними зусиллями. Коли кожен розумітиме свою відповідальність. Розумітиме, що загроза - реальна, а не міф" - наголосив Віталій Кличко.
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А по поводу красных тряпок не перегибайте. Места в автобусе пенсионерам у нас все еще уступают, чего Вы не увидите нигде в Европе.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
Утром сел на Академгородке и вечером вышел на Боиспольской.
Ляпота!
Город посмотрел, отдохнул.
Это не те люди, которые будут вести себя адекватно.
Не выдержала, простите:
"…Это надо прекратить, - внушал Модест Матвеевич. - Это лифт, а не всякие там спектроскопы-микроскопы. Лифт есть мощное средство передвижения, это первое. А также средство транспорта. Лифт должен быть как самосвал: приехал, вывалил и обратно. Это во-первых. Администрации давно известно, что многие товарищи ученые, в том числе отдельные академики, лифтом эксплуатировать не умеют. С этим мы боремся, это мы прекращаем. Экзамен на право вождения лифта, невзирая на прошлые заслуги… учреждение звания отличного лифтовода… и так далее. Это во-вторых. Но монтеры со своей стороны должны обеспечить бесперебойность. Нечего, понимаете, ссылаться на объективные обстоятельства. У нас лозунг: лифт для всех. Не взирая на лица. Лифт должен выдерживать прямое попадание в кабину самого необученного академика…" ("Сказка о тройке")
Даже тупой Азиров ездил по городу и пиарился, когда их открывал!
И убери остановки у каждого фонарного столба, которых ты наставил!
Одна остановка на 500 метров - более, чем достаточно!
На замок тебя запру.
Но метро сказал тогда,-
Ни за что, и никогда...