Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за необхідності і з дотриманням правил безпеки. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за необхідності і дотримуючись усіх правил безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив у ході онлайн-пресконференції.

"Київ, як і багато інших міст країни, розпочав запроваджувати послаблення обмежень. Але, я хочу звернутися до киян: ті, хто поки можуть працювати дистанційно, – продовжуйте це робити. Бо так безпечніше для вашого здоров'я. Роботодавці теж мають подумати про безпеку своїх співробітників. Оптимізуйте час їх перебування на роботі. Дотримуйтеся всіх правил і санітарних норм. Давайте не обвалимо зараз ситуацію! Бо вірус не відступив", - наголосив Кличко.

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Він зазначив, що з послабленням обмежень багато людей уже вийшли на роботу. І транспортна ситуація в столиці наразі складна. Саме тому він звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві.



"Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби. І дотримуються правил. І, навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких – вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне! - звернувся до киян мер столиці. - Ми повинні подолати цей виклик. І зможемо це зробити тільки спільними зусиллями. Коли кожен розумітиме свою відповідальність. Розумітиме, що загроза - реальна, а не міф" - наголосив Віталій Кличко.