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Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за необхідності і з дотриманням правил безпеки. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за необхідності і дотримуючись усіх правил безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив у ході онлайн-пресконференції.

"Київ, як і багато інших міст країни, розпочав запроваджувати послаблення обмежень. Але, я хочу звернутися до киян: ті, хто поки можуть працювати дистанційно, – продовжуйте це робити. Бо так безпечніше для вашого здоров'я. Роботодавці теж мають подумати про безпеку своїх співробітників. Оптимізуйте час їх перебування на роботі. Дотримуйтеся всіх правил і санітарних норм. Давайте не обвалимо зараз ситуацію! Бо вірус не відступив", - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск метро в Києві можливий лише за умови відповідності ситуації в столиці критеріям пом'якшення карантину, - Степанов

Він зазначив, що з послабленням обмежень багато людей уже вийшли на роботу. І транспортна ситуація в столиці наразі складна. Саме тому він звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві.

"Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби. І дотримуються правил. І, навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких – вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне! - звернувся до киян мер столиці. - Ми повинні подолати цей виклик. І зможемо це зробити тільки спільними зусиллями. Коли кожен розумітиме свою відповідальність. Розумітиме, що загроза - реальна, а не міф" - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19490) Кличко Віталій (3512) Метрополітен (1416)


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Топ коментарі
+11
Я бы для начала разрешил группами по 8 человек по тоннелям метро на работу ходить.
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14.05.2020 12:21
+7
Если бы вчера не вышли люди на протест вы бы метро открыли в июле, а так 25 мая. У вас нет ни плана ни стратегии, одна паника.
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14.05.2020 12:21
+7
А вот меня - хлебом не корми, дай только в метро покататься.
Утром сел на Академгородке и вечером вышел на Боиспольской.
Ляпота!
Город посмотрел, отдохнул.
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14.05.2020 12:32
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Я бы для начала разрешил группами по 8 человек по тоннелям метро на работу ходить.
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14.05.2020 12:21 Відповісти
чтоб ты жил на одну зарплату!
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14.05.2020 12:24 Відповісти
Ндык и так на нее живу. А при чем тут моя зарплата?
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14.05.2020 12:27 Відповісти
А старость пришлась на эпоху перемен!
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14.05.2020 12:38 Відповісти
призвал бы уже всех подохнуть для улучшения эпидемической ситуации, врун позорный!
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14.05.2020 12:21 Відповісти
для этого надо отменить бесплатный проезд льготникам. Потому что пенсы рванут через весь город за колбасой на 1 грн. дешевле.
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14.05.2020 12:21 Відповісти
Нехай замість пільгового проїзду видадуть пенсіонерам гроші, на які пенсіонери зможуть купити собі ту ковбасу поруч з домом і відпаде потреба їхати. Зауважу, що пенсіонери не їздять у час пік, а переважно у день коли комунальний транспорт ганяє напівпорожнім.
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14.05.2020 12:36 Відповісти
Нет. Как раз пенсионеры любят ездить именно в час пик. Как минимум четверть пассажиров маршруток до карантина в моем районе утром была заполнена пенсионерами, многим из которых нужно было прехать всего пару остановок.
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14.05.2020 13:01 Відповісти
Ну а про деньги правильно сказали.
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14.05.2020 13:02 Відповісти
Може їдуть, тому що більшість пенсіонерів працює, а комусь може зранку в поліклініку до лікаря треба. Я помітив, що пенсіонер у транспорті на молодих діє як червона ганчірка на бика, навіть якщо транспорт не забитий. На жаль, у нашому постсовковому суспільстві не має поваги до людей старшого віку. Такий нам дістався спадок від російського комуністичного режиму.
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14.05.2020 13:26 Відповісти
Я сажусь на остановке "Поликлиника", что как бы исключает поход к врачу. И едет большая часть из них всего пару остановок - до рынка. Я не так уж и молод. А "ненависть" к пенсионерам появляется именно потому, что ты вынужден пропускать бабулек в автобус, в который сам с большим трудом втискиваешься (да и то далеко не всегда), а этим бабулькам всего-то нужно проехать 500 м (да и то, это можно сделать в любое время, а не в 7 часов утра). Люди опаздывают на работу, на учебу, а бабульки ежедневно ездят на рынок - это у них хобби, а не работа. Да - это советское наследие, но не "ненависть" к пенсионерам, а желание пенсионеров встать пораньше и достать что-то такое, чего нельзя будет купить днем. Самое интересное, что пожилые мужчины в это время практически не ездят, почему-то любят сходить на рынок на людей посмотреть и себя показать исключительно бабушки.
А по поводу красных тряпок не перегибайте. Места в автобусе пенсионерам у нас все еще уступают, чего Вы не увидите нигде в Европе.
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14.05.2020 13:58 Відповісти
Они и так могут купить возле дома. Им главное - потолкаться среди других, а не сама колбаса.
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14.05.2020 13:03 Відповісти
Согласен. Я даже поддержал бы временное увеличение цены на проезд, чтобы откинуть людей, которым нужно проехать пару остановок до рынка.
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14.05.2020 13:03 Відповісти
Если бы вчера не вышли люди на протест вы бы метро открыли в июле, а так 25 мая. У вас нет ни плана ни стратегии, одна паника.
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14.05.2020 12:21 Відповісти
Наукой доказано. Запах жженых покрышек излечивает любую власть от любого вируса в течении пару часов
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14.05.2020 12:31 Відповісти
Всі так і послухали..
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14.05.2020 12:22 Відповісти
Він про метрО чи про мЕтро?
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14.05.2020 12:22 Відповісти
Это сексом заниматься нужно только по необходимости и с соблюдением правил безопасности...
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14.05.2020 12:23 Відповісти
О, а воспользуюсь-ка я метро без необходимости!
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14.05.2020 12:26 Відповісти
Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и с соблюдением правил безопасности - Цензор.НЕТ 4982
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14.05.2020 12:27 Відповісти
Где хваленые айтишники, соберите всю информацию по заболевшим, рост, возраст, группа крови, резус, женщины, мужчины, онко, диабет и прочие факторы, и с легкостью можна вывести группы риска. Это будет намного эффективнее, ведь у всех протекает болезнь по разному, значит есть формула. Вот к примеру была инфа что дети легко болеют и вторая группа крови лидирует по заболеваниям.
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14.05.2020 12:27 Відповісти
Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили http://wdc.org.ua/uk/covid19-regions нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України . Дослідження проводилися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів «zigzag» та «supertrend», що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів розповсюдження пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
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14.05.2020 12:31 Відповісти
Але я ж кажу про групи ризику, а не часові спалахи, якщо є співпадіння, то можна знижувати захворюванність шляхом попередження особливо вразливих груп.
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14.05.2020 12:41 Відповісти
Не благодаря лохокарантину, а согласно природного цикла инфекционных вспышек. Если бы "карантин" имел значение, то это должно было также купировать и распространение других инфекций, в частности гриппа. Но этого не произошло - заболеваемость гриппом проходит по обычному для него природному циклу. Так, при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы карантин и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была бы стать очень низкой.
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14.05.2020 15:25 Відповісти
Так есть уже давно такая статистика. Правда там не по группе крови. Так гипертония и лишний вес в сумме увеличивают Ваши шансы заболеть в тяжелой форме раз так в 7-8, дополнительные факторы риска - мужской пол и диабет. Но что это дает Вам? Вы можете заболеть в легкой фоме, но у Вас наверняка есть знакомые, находящиеся в группе риска. Так что дистанцию соблюдать все равно нужно, руки мыть нужно, и маску в общественных местах носить нужно. А метро нужно открывать. Другого способа разгрузить транспорт в Киеве просто нет. По-моему, таксист, перевозящий в сутки десятки людей без маски в непроветриваемой машине представляет куда большую опасность, чем вагон метро. О попутчиках, которые ездят на работу по 5 человек в одной машине вообще отдельный разговор.
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14.05.2020 13:14 Відповісти
А что, многие киевляне любят, просто так, кататься на метро? Что-то Педалик совсем плохой стал...
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14.05.2020 12:29 Відповісти
пенсы любят, именно просто так.
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14.05.2020 13:05 Відповісти
Ничего,и ты будешь пенсом,узнаешь как оно.
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14.05.2020 15:05 Відповісти
Дозвольте рух усьому транспорту по смузі для громадського транспорту, його все одно немає..не пускайте фури у місто хоча б у часи пік..поставте, нарешті, на усіх мостах через Дніпро поліцейські патрулі, щоб швидко розрулювали ситуації з аваріями..Усе це покращить трафік у Києві та трохи зменшить кількість пасажирів метро..якщо його звісно такі відкриють..
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14.05.2020 12:30 Відповісти
А вот меня - хлебом не корми, дай только в метро покататься.
Утром сел на Академгородке и вечером вышел на Боиспольской.
Ляпота!
Город посмотрел, отдохнул.
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14.05.2020 12:32 Відповісти
Чудило .., они что там просто катаются в этом метро ( делать им не чего). Просто как и все во власти, хочется популярного ( среди народа) решения по отмене требований карантина, но при этом переложить вину за возможную вспышку на самих граждан. и снять с себя ответственность... Советники, скажите Виталику, чем меньше он будет светиться со своим " умным, интеллектуальным" лицом, своими попытками высказывать " умные мысли", и голосом заученного попугая, тем больше вероятность того , что народ не поймет ,что он из себя представляет. Ему полезнее уйти в виртуальность, что где то есть Кличко и он что то делает .. но без его "картинки " и не дай бог "речи ".
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14.05.2020 12:32 Відповісти
Да-да, они послушают. Пусть вспомнит, как полиция усмиряла их на остановках в начале эпидемии и как они толпами выезжали в лес, на природу.
Это не те люди, которые будут вести себя адекватно.
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14.05.2020 12:36 Відповісти
пять человек на вагон? Пидалик метрополитену со своего кармана доплачивать собрался?
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14.05.2020 12:37 Відповісти
Правильно зробив Віталій, метро треба відкривати. Та чи клоуни дослухаються.
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14.05.2020 12:38 Відповісти
"Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и с соблюдением правил безопасности."

Не выдержала, простите:

"…Это надо прекратить, - внушал Модест Матвеевич. - Это лифт, а не всякие там спектроскопы-микроскопы. Лифт есть мощное средство передвижения, это первое. А также средство транспорта. Лифт должен быть как самосвал: приехал, вывалил и обратно. Это во-первых. Администрации давно известно, что многие товарищи ученые, в том числе отдельные академики, лифтом эксплуатировать не умеют. С этим мы боремся, это мы прекращаем. Экзамен на право вождения лифта, невзирая на прошлые заслуги… учреждение звания отличного лифтовода… и так далее. Это во-вторых. Но монтеры со своей стороны должны обеспечить бесперебойность. Нечего, понимаете, ссылаться на объективные обстоятельства. У нас лозунг: лифт для всех. Не взирая на лица. Лифт должен выдерживать прямое попадание в кабину самого необученного академика…" ("Сказка о тройке")
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14.05.2020 12:42 Відповісти
Верни, полудурок, полуэкспрессы, которые ты все ликвидировал.
Даже тупой Азиров ездил по городу и пиарился, когда их открывал!
И убери остановки у каждого фонарного столба, которых ты наставил!
Одна остановка на 500 метров - более, чем достаточно!
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14.05.2020 12:47 Відповісти
Ой метро, метро....
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14.05.2020 12:50 Відповісти
Экс-боксёр сказал метру,-
На замок тебя запру.
Но метро сказал тогда,-
Ни за что, и никогда...
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14.05.2020 16:50 Відповісти
Хотела приехать в Киев на метро покататься , а тут такой облом !
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14.05.2020 12:51 Відповісти
Мне очень нужно в метро покататься. В окошко посмотреть.
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14.05.2020 13:14 Відповісти
Куплю костюм с отливом и в метро, кататься!
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14.05.2020 15:14 Відповісти
 
 