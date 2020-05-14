На коронавірус у Києві вже захворіли 259 медиків, 29 з них - в лікарнях, - Кличко. ВIДЕО

У Києві з початку епідемії коронавірусу на COVID-19 захворіли 259 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, більшість лікарів були інфіковані на роботі, іноді навіть не знаючи, що мають справу в хворими на коронавірус.

"У столиці вже 259 хворих медиків, 29 з них перебувають сьогодні в стаціонарах наших лікарень. Це ті люди, які щодня рятують здоров'я і життя киян. Ми маємо їх берегти", - заявив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

Також він додав, що менша кількість медиків заразилися коронавірусом у побуті і під час спілкування поза роботою.

Кличко також оприлюднив "відеоселфі" одного з лікарів Олексія Ареф'єва, який вже перехворів на коронавірус.

Як повідомлялося, в Києві зафіксували 2012 випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися ще 52 осіб. Також за 13 травня в столиці зафіксували два летальні випадки.