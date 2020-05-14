На коронавірус у Києві вже захворіли 259 медиків, 29 з них - в лікарнях, - Кличко. ВIДЕО
У Києві з початку епідемії коронавірусу на COVID-19 захворіли 259 медичних працівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, більшість лікарів були інфіковані на роботі, іноді навіть не знаючи, що мають справу в хворими на коронавірус.
"У столиці вже 259 хворих медиків, 29 з них перебувають сьогодні в стаціонарах наших лікарень. Це ті люди, які щодня рятують здоров'я і життя киян. Ми маємо їх берегти", - заявив Кличко.
Також він додав, що менша кількість медиків заразилися коронавірусом у побуті і під час спілкування поза роботою.
Кличко також оприлюднив "відеоселфі" одного з лікарів Олексія Ареф'єва, який вже перехворів на коронавірус.
Як повідомлялося, в Києві зафіксували 2012 випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися ще 52 осіб. Також за 13 травня в столиці зафіксували два летальні випадки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Буковині суд виправдав жінку, яку оштрафували за відсутність маски.
Жительку Буковини оштрафували за те, що вона перебувала біля церкви без маски.
А суд вирішив виправдати її, бо не помітив у таких діях адміністративного правопорушення.
https://24tv.ua/bukovini-sud-vipravdav-zhinku-yaku-oshtrafuvali-za-vidsutnist_n1343335
Во Франции или даже Польше такая власть не удержалась бы и одного дня
Что там было бы с депутатом парламента, если бы вопреки карантину, работал его ресторан?
Что то тут не то.