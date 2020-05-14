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Новини Відео Коронавірус і карантин
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На коронавірус у Києві вже захворіли 259 медиків, 29 з них - в лікарнях, - Кличко. ВIДЕО

У Києві з початку епідемії коронавірусу на COVID-19 захворіли 259 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, більшість лікарів були інфіковані на роботі, іноді навіть не знаючи, що мають справу в хворими на коронавірус.

"У столиці вже 259 хворих медиків, 29 з них перебувають сьогодні в стаціонарах наших лікарень. Це ті люди, які щодня рятують здоров'я і життя киян. Ми маємо їх берегти", - заявив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

Також він додав, що менша кількість медиків заразилися коронавірусом у побуті і під час спілкування поза роботою.

Кличко також оприлюднив "відеоселфі" одного з лікарів Олексія Ареф'єва, який вже перехворів на коронавірус.

Як повідомлялося, в Києві зафіксували 2012 випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися ще 52 осіб. Також за 13 травня в столиці зафіксували два летальні випадки.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А почему в Беларусии нет такого количества якобы заболевших? Хотя у них нет никакого карантина, не перекрывался городской транспорт, не закрывались рынки, магазины и т.д. А в Украине, ну просто пипец какой. И городской транспорт парализовали, и ранки закрыли, и парки и людей под домашний арест посадили, а чиновники опять за свое - число заболевших растет, паника, истерия, страх и т.д.
Что то тут не то.
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14.05.2020 13:10
+2
так проще управлять стадом, есть законные рычаги разгонять и наказывать
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14.05.2020 13:27
+1
В погоне за 300% доплаты подозреваю, что "заболеваемость" среди врачей будет приближаться к 100%.
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14.05.2020 13:05
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В погоне за 300% доплаты подозреваю, что "заболеваемость" среди врачей будет приближаться к 100%.
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14.05.2020 13:05 Відповісти
кому коронавирус, а кому и мать родная
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14.05.2020 13:11 Відповісти
Можливо й правильно. Медведчуків без масок, які толпами стояли на 9 травня, поліція в упор не бачила і не штрафувала.

На Буковині суд виправдав жінку, яку оштрафували за відсутність маски.

Жительку Буковини оштрафували за те, що вона перебувала біля церкви без маски.
А суд вирішив виправдати її, бо не помітив у таких діях адміністративного правопорушення.

https://24tv.ua/bukovini-sud-vipravdav-zhinku-yaku-oshtrafuvali-za-vidsutnist_n1343335
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14.05.2020 13:06 Відповісти
А это происходит только по одной причине - безразличия, бездействия и ментальной хатоскрайности украинцев.
Во Франции или даже Польше такая власть не удержалась бы и одного дня
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14.05.2020 13:14 Відповісти
почему же, у них тоже ограничения и серьёзнее, и нормально, держится власть, штрафы платят
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14.05.2020 13:30 Відповісти
Штрафы платят только рядовые граждане?
Что там было бы с депутатом парламента, если бы вопреки карантину, работал его ресторан?
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14.05.2020 14:00 Відповісти
Виталий. Не отступайте. Метро не раньше 2021 года. Нужно победить вирус.
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14.05.2020 13:08 Відповісти
А почему в Беларусии нет такого количества якобы заболевших? Хотя у них нет никакого карантина, не перекрывался городской транспорт, не закрывались рынки, магазины и т.д. А в Украине, ну просто пипец какой. И городской транспорт парализовали, и ранки закрыли, и парки и людей под домашний арест посадили, а чиновники опять за свое - число заболевших растет, паника, истерия, страх и т.д.
Что то тут не то.
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14.05.2020 13:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uVdkN4d-WpQ Что то здесь не так.
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14.05.2020 13:22 Відповісти
так проще управлять стадом, есть законные рычаги разгонять и наказывать
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14.05.2020 13:27 Відповісти
что за маразм, 29 из 259 в больнице на стационаре, а остальные получается сидят дома, а их родные сами заболевают и разносят заразу вокруг себя по городу?
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14.05.2020 13:26 Відповісти
Тест на барановирус если секта коронобесия это схавает. Значит щемить можно дальше. Анология 259 зачумленых врачей распустили по домам.Вывод была бы эпидемия никого бы не выпустили а поселии в чумной барак.
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14.05.2020 14:21 Відповісти
Так чому медики досі не забезпечені захисним одягом?
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14.05.2020 18:24 Відповісти
 
 