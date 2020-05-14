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Ворог 5 разів відкривав вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська 5 разів обстрілювали позиції воїнів Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На луганському напрямку вранці 15 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ біля Хутора Вільного. Також на цій ділянці фронту противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Біля Зайцевого також у ранковий час ворог застосував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Прицільним вогнем зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру наші воїни вгамували окупантів.

На донецькому напрямку противник активізувався також вранці.

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Так, захисників Авдіївки з боку Спартака, а згодом Яковлівки ворог обстрілював з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

А по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних у районі Верхньоторецького, окупанти випустили 4 міни калібру 82 мм і вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

Наші військовослужбовці без вагань застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах. Ефективність таких дій виявилася високою, до обіду противник вогонь більше не відкривав. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем і готові жорстко припиняти намагання противника її дестабілізувати.

Також читайте: Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Автор: 

Міноборони (7374) обстріл (28523) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Почему военнослужащие не могут забить на приказы зебила перестать стрелять, как население забило на карантин?
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14.05.2020 13:08 Відповісти
Надо чтобы колорады отвели войска от линии разграничения.
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14.05.2020 13:09 Відповісти
за порєбрік, бо це і є лінія розмежування.
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14.05.2020 13:24 Відповісти
А новині на ЦН від 07:15 повідомлено, що є один загиблий...
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14.05.2020 13:11 Відповісти
Враг 5 раз открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 258
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14.05.2020 13:12 Відповісти
Ага, потерь нет только каждый день погибшие и раненные. А у нас власти продолжают утверждать что в Украине устойчивое перемирие, войны нет а в стране какая то ситуация на юго-востоке
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14.05.2020 13:25 Відповісти
 
 