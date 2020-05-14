"10-15 спортивних хлопців оточували мікроавтобус і вимагали по 200 гривень за кожного пасажира", - дві групи рекетирів вимагали гроші з водіїв перед ПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

На Закарпатті перед пунктом пропуску "Тиса" бандити вимагають гроші від перевізників, які з інших регіонів України на мікроавтобусах приїжджають сюди на заробітки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу СТБ.

За кожного пасажира рекетири вимагали по двісті гривень. Водіям погрожували зброєю, а одну машину вимагачі навіть обстріляли з травматичного пістолета. Обійшлося без жертв і поранень. Зловмисників було двоє. Поліція затримала одного, а другий зараз у розшуку. Тепер біля пропускного пункту цілодобово чергують патрульні.

Перевізники кажуть, що на пункті пропуску діяли дві групи здирників: одна з Чернівців, друга - з Києва.

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