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"10-15 спортивних хлопців оточували мікроавтобус і вимагали по 200 гривень за кожного пасажира", - дві групи рекетирів вимагали гроші з водіїв перед ПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

На Закарпатті перед пунктом пропуску "Тиса" бандити вимагають гроші від перевізників, які з інших регіонів України на мікроавтобусах приїжджають сюди на заробітки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу СТБ.

За кожного пасажира рекетири вимагали по двісті гривень. Водіям погрожували зброєю, а одну машину вимагачі навіть обстріляли з травматичного пістолета. Обійшлося без жертв і поранень. Зловмисників було двоє. Поліція затримала одного, а другий зараз у розшуку. Тепер біля пропускного пункту цілодобово чергують патрульні.

Перевізники кажуть, що на пункті пропуску діяли дві групи здирників: одна з Чернівців, друга - з Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15176) рекет (116) пункт пропуску (802) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+31
10-15 спортивных парней

Злоумышленников было двое.

яснопонятно
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14.05.2020 16:36
+29
Такого вже років 17 як не було. Покінчено з епохою бідності. Настала епоха суцільного бандитизму
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14.05.2020 16:38
+12
При клоуне вернулся рэкет от верхов до низов
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14.05.2020 16:43
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14.05.2020 16:29 Відповісти
этот не был там замечен?
"10-15 спортивных парней окружали микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира", - две группы рэкетиров вымогали деньги с водителей перед ПП "Тиса" на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9825
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14.05.2020 16:32 Відповісти
то мусора молодость вспомнили
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14.05.2020 16:56 Відповісти
це задача мвс
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14.05.2020 16:35 Відповісти
10-15 спортивных парней

Злоумышленников было двое.

яснопонятно
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14.05.2020 16:36 Відповісти
так карантин же... остальные на 1,5 - 2 метра ото всех (в масках и перчатках))))))
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Остальные 8-13 спортивных парней не злоумышленники, они с благими намерениями: кушать хоцца.
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14.05.2020 21:38 Відповісти
А копам не когда видать заниматся службой!мусора питухи
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14.05.2020 16:37 Відповісти
скорее всего это и были мусорилы .в свободное от дежуства время занимались реформаторством остарбайтеров.
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14.05.2020 16:40 Відповісти
Такого вже років 17 як не було. Покінчено з епохою бідності. Настала епоха суцільного бандитизму
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14.05.2020 16:38 Відповісти
Такое сплош и рядом,и не заканчивалось никогда,это касается всех стран
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Гопатуру в такому амплуа на транспорті я останній раз бачив в 2003 на краківському автовокзалі - нашіх родімих. Обікрасти по тихому це да - всюди і завжди. А те що тут - це тягне на грабіж і я такого "сплош і рядом" на транспорті не бачив.
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14.05.2020 16:47 Відповісти
Проскакивают новости по тв,особенно в таких передачах как надзвичайни новини по АйСиТиВи или по НТН
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14.05.2020 16:51 Відповісти
Да, новость с виду мелкая, но ОЧЕНЬ настораживающая... Средь бела дня, рядом с кучей людей в форме - таможенники, пограничники, полиция, "внештатники" - и ТАКОЕ! Либо "младшие сыновья феодалов" вышли на большую дорогу (поэтому их и, типа, не заметили "люди в форме") - работать не могут и не хотят, либо "люди в форме" настолько разложились и опустились, что их уже ни во что не ставит местная гопота! Очень тревожная тенденция!
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14.05.2020 17:21 Відповісти
Извините---но смешно чуть! Да все всё там знают на месте и давно---кто, чьи, крыша, тариф и прочая мулька. Это по всей стране с разными вариантами с 1991г. А было и раньше. Чуть иначе. Но схема и крыша та же.
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14.05.2020 23:31 Відповісти
При клоуне вернулся рэкет от верхов до низов
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14.05.2020 16:43 Відповісти
"10-15 спортивных парней окружали микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира"

На футбольный мяч, наверное, просили.
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Если 15, то регби
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14.05.2020 16:50 Відповісти
рейхворма поліції вдалася, якщо біля пунктів пропуску роблять що заманеться і поліція не помічає та не реагує, то можливо це була поліція ?
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Такого бандитизма с 90-х не припоминаю. Обычно все бандиты переместились работать в милицию и налоговую. Платишь установленную таксу кому надо - и работай. Но чтобы бандиты окружали автобусы это что-то новое.
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Плохая у тебя память
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14.05.2020 16:54 Відповісти
Наприкінці 80-х... початку 90-х доводилося їздити в Шереметьєво-2, зустрічати київських євреїв (і не лише євреїв), які везли зі Штатів апаратуру на продаж. Дещо можна було продати прямо в мацкві, дещо реалізувати в Україні через так звані "НТТМ". Наслухавшись страшилок про мацкофський рекет, я під час першого візиту взяв муляж ПМ у штатній кобурі плюс радіостанцію - цивільний клон ментівського "Тюльпана", яка періодично шипіла і куточок виглядав з-під піджака. Але швидко переконався що це лише страшилки. І водій був "свій", точніше акредитований болгарський журналіст.
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14.05.2020 17:20 Відповісти
При Порошенко рэкет себя так нагло не вёл.
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14.05.2020 16:48 Відповісти
hello 90-ті, гроші в людей явно почали закінчуватись...
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14.05.2020 16:49 Відповісти
За период с 2014-2019 было растреляно и ограблено более двадцати фур и автобусов, это о которых я знаю 100%.
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14.05.2020 16:56 Відповісти
))))))ты вообще кто? Знает он...
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14.05.2020 17:07 Відповісти
а хоч одна група правоохрєнітєлєй там найдеця? Чи то вони і є?
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14.05.2020 16:54 Відповісти
Власти нет. Государство практически развалилось.
Соответственно повылазили все кто во что горазд.
Не восстановим власть - будем жить "по понятиям".
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14.05.2020 17:03 Відповісти
Ох епта, 90е по сравнению с эпохой зеленского покажутся детским садом
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14.05.2020 17:08 Відповісти
Зімбабве ...В яку Європу хлопаки ???
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14.05.2020 17:21 Відповісти
Пластинка заїла?
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14.05.2020 18:36 Відповісти
Я млять тут живу і не треба мені розказувати в кого тут пластинка заїла. ПОРОХО БОТік
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14.05.2020 19:18 Відповісти
Нужно отлавливать и вешать на деревьях вдоль дороги, как в старину.
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14.05.2020 17:46 Відповісти
старые добрые времена возвращаются...
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14.05.2020 17:55 Відповісти
куда полицаи смотрели , еси не знали - нах нам такие нужны ( понятно че знали ) ,
тоись получается че силовики сами пропагандируют воровскую ( АУЕ ) рекламу ,
было 15 , взяли двоих ( если черные то отпустят ) , а если гопников вор слово скажет , то и под козырек возьмут
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14.05.2020 19:15 Відповісти
Мусор або з гілкой на трассі або в спортивному костюмі на ПП. Бідні хлопчмкм .
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14.05.2020 19:29 Відповісти
бандитизм 90 - начала нулевых возвращается, с новым - молодым лицом. Это все результат политики властей за предыдущие 15 лет.
Нужны срочные жесткие меры, мобилизация полиции и нацгвардии.
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14.05.2020 20:01 Відповісти
Нужно легализовать гранаты и автоматическое оружие, калибром до 7.62.
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14.05.2020 20:59 Відповісти
Сурово про одно и тоже---и не надоест мне. Пока не будет принят закон о коротком огнестреле так всё и будет, только всё хуже и хуже. А так зазвали в салон, спросили *скока-скока*---а дальше---ну вы поняли.
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14.05.2020 23:20 Відповісти
 
 