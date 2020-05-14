"10-15 спортивних хлопців оточували мікроавтобус і вимагали по 200 гривень за кожного пасажира", - дві групи рекетирів вимагали гроші з водіїв перед ПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО
На Закарпатті перед пунктом пропуску "Тиса" бандити вимагають гроші від перевізників, які з інших регіонів України на мікроавтобусах приїжджають сюди на заробітки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу СТБ.
За кожного пасажира рекетири вимагали по двісті гривень. Водіям погрожували зброєю, а одну машину вимагачі навіть обстріляли з травматичного пістолета. Обійшлося без жертв і поранень. Зловмисників було двоє. Поліція затримала одного, а другий зараз у розшуку. Тепер біля пропускного пункту цілодобово чергують патрульні.
Перевізники кажуть, що на пункті пропуску діяли дві групи здирників: одна з Чернівців, друга - з Києва.
Топ коментарі
+31 SS #458062
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+29 Oleg D #417702
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+12 Бессоница
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Злоумышленников было двое.
яснопонятно
На футбольный мяч, наверное, просили.
Соответственно повылазили все кто во что горазд.
Не восстановим власть - будем жить "по понятиям".
тоись получается че силовики сами пропагандируют воровскую ( АУЕ ) рекламу ,
было 15 , взяли двоих ( если черные то отпустят ) , а если гопников вор слово скажет , то и под козырек возьмут
Нужны срочные жесткие меры, мобилизация полиции и нацгвардии.