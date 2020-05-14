Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва міркує про те, що і кого насправді контролює Володимир Зеленський.

Вчорашній комік показав, що може керувати державою, ось тільки чи виживе після цього сама держава? Так, представників України вже немає на переговорах щодо Донбасу. А парламентська монокоаліція існує тільки на папері.

Як вийшло, що маючи, здавалося б, всю повноту влади, Володимир Зеленський втратив монополію на самостійну політику? Які шматки бюджетного пирога влада віддає ситуативним союзникам в обмін на підтримку? І як з уряду олігархічної єдності випалюють останніх реформаторів першого року Володимира Зеленського?

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