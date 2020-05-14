Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом. ВIДЕО
У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва міркує про те, що і кого насправді контролює Володимир Зеленський.
Вчорашній комік показав, що може керувати державою, ось тільки чи виживе після цього сама держава? Так, представників України вже немає на переговорах щодо Донбасу. А парламентська монокоаліція існує тільки на папері.
Як вийшло, що маючи, здавалося б, всю повноту влади, Володимир Зеленський втратив монополію на самостійну політику? Які шматки бюджетного пирога влада віддає ситуативним союзникам в обмін на підтримку? І як з уряду олігархічної єдності випалюють останніх реформаторів першого року Володимира Зеленського?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
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Мені ще у 2004-му на Майдані сисадмін центру розумкова розповів як це робиться.
просто надо быть полным дебилом что бы измараться зеленом говне )))))