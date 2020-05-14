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Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва міркує про те, що і кого насправді контролює Володимир Зеленський.

Вчорашній комік показав, що може керувати державою, ось тільки чи виживе після цього сама держава? Так, представників України вже немає на переговорах щодо Донбасу. А парламентська монокоаліція існує тільки на папері.

Як вийшло, що маючи, здавалося б, всю повноту влади, Володимир Зеленський втратив монополію на самостійну політику? Які шматки бюджетного пирога влада віддає ситуативним союзникам в обмін на підтримку? І як з уряду олігархічної єдності випалюють останніх реформаторів першого року Володимира Зеленського?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) місцеві вибори (1366) Донбас (22356) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+64
Иллюзия власти. Почему Зеленский проиграет местные выборы и обломится с Донбассом - Цензор.НЕТ 3792
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14.05.2020 16:58
+53
Два дебила -- это сила.
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14.05.2020 16:59
+44
Иллюзия власти. Почему Зеленский проиграет местные выборы и обломится с Донбассом - Цензор.НЕТ 829
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14.05.2020 17:02
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а Я ОТВЕЧАЛ ЭТОМУ рЕЙТИНГУ. Про Зеленского вопросов не было, больше касались предстящих выборов в Киеве...
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14.05.2020 19:57 Відповісти
А є десь їхні результати?
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14.05.2020 20:03 Відповісти
Мне не попадались.
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15.05.2020 12:08 Відповісти
Навіщо марнувати час? Хто замовляє музику, для того вони і грають.
Мені ще у 2004-му на Майдані сисадмін центру розумкова розповів як це робиться.
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14.05.2020 20:12 Відповісти
может и правда. но главного иллюзиониста брехуна пэтьку народ послал далеко
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14.05.2020 19:59 Відповісти
И навсегда. И не только его, а весь политический секонд хенд.
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14.05.2020 20:03 Відповісти
а 55 000 троляк карлика , сеющих брехню 24/7 круглосуточно в течение пяти лет никак не повлияло на результаты голосования в Украине ?
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14.05.2020 21:06 Відповісти
хорошо бы еще и надолго.
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14.05.2020 21:36 Відповісти
Вибір може бути один, Ж2у на нари, вони обікрали Україну.
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14.05.2020 20:48 Відповісти
Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом - Цензор.НЕТ 898
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14.05.2020 21:52 Відповісти
бичкам кинули в загороду тюк сіна. ))))
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14.05.2020 22:30 Відповісти
То что Зеленский проиграет местные выборы вполне очевидно. Он не смог собрать достойных людей в Раду посему рассчитывать на то, что что-то лучшее соберут для местных выборах вобщем то не приходится.
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15.05.2020 00:37 Відповісти
Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом - Цензор.НЕТ 7699
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15.05.2020 01:15 Відповісти
Слева ворюга, справа клоун. И шо?
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16.05.2020 14:32 Відповісти
гринпоц опять будет по подворотням дебилов собирать по приколу на местные выборы под брендом слуг сброда? то что гринпоцы пролетят на местных 100% , это и к гадалке не ходи.
просто надо быть полным дебилом что бы измараться зеленом говне )))))
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15.05.2020 16:24 Відповісти
Не скажи - ГРЕЧКУ БУДУТЬ СИПАТИ ТОНАМИ
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15.05.2020 22:32 Відповісти
Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом - Цензор.НЕТ 1442
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15.05.2020 22:34 Відповісти
Хохлы полные лохи, избрать себе такую власть.
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17.05.2020 00:13 Відповісти
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