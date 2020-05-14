Громадянин Амірханян чотири рази вдирався в будівлю "Укравтодору" з метою перешкоджання роботи організації, - заява держагентства. ВIДЕО

14 травня 2020 року громадянин Амірханян, разом з двома озброєними прибічниками, незаконно проник у будівлю Укравтодору. Після 4 невдалих спроб вони незаконно скористалися в’їздом для службового транспорту та виламавши двері пожежного виходу проникли в будівлю. Через неправомірні дії було викликано представників Державної служби охорони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє "Укравтодор".

У повідомленні "Укравтодору" зазначається:

: "Угрупування Амірханяна увірвалося до кількох кабінетів будівлі, розпитуючи у працівників Укравтодору в агресивній і відверто погрожуючій формі про те, де наразі перебуває Голова агентства. Як повідомлялося на офіційних ресурсах Укравтодору, сьогодні Олександр Кубраков перебував у відрядженні в Житомирській та Рівненській областях.



Амірханян покинув будівлю завдяки допомозі правоохоронців. Через годину, коли ДСО покинула будівлю Укравтодору, Амірханян знову намагався увірватися у будівлю. Це повторювалося 4 рази. Сьогодні ДСО мала багато викликів з Фізкультури, 9".



В Укравтодорі продовжили: "Це не вперше, коли Араїк Амірханян намагається, крім медіа-тиску, застосовувати фізичні погрози. Проти нього вже були відкриті кримінальні й адміністративні провадження. Зі зброєю Амірханян відвідував і попереднього голову Укравтодору Славоміра Новака, і його попередників. Усі зібрані сьогодні відео та аудіо матеріали будуть передані до правоохоронних органів".



"Нагадаємо, що Амірханян і наближені до нього компанії заробляють за допомогою блокування дорожніх тендерів (тендерний тролінг). Так, станом на 13 травня 2020 року, "групою Араїка" у АМКУ заблоковано 11 тендерів на загальну очікувану вартість 5,9 млрд грн. Подібні дії мають прямий негативний вплив на реалізацію планів Великого дорожнього будівництва", - резюмували в держагентстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на оптимістичний сценарій фінансування будівництва доріг, - міністр інфраструктури Криклій