Громадянин Амірханян чотири рази вдирався в будівлю "Укравтодору" з метою перешкоджання роботи організації, - заява держагентства. ВIДЕО
14 травня 2020 року громадянин Амірханян, разом з двома озброєними прибічниками, незаконно проник у будівлю Укравтодору. Після 4 невдалих спроб вони незаконно скористалися в’їздом для службового транспорту та виламавши двері пожежного виходу проникли в будівлю. Через неправомірні дії було викликано представників Державної служби охорони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє "Укравтодор".
У повідомленні "Укравтодору" зазначається:
: "Угрупування Амірханяна увірвалося до кількох кабінетів будівлі, розпитуючи у працівників Укравтодору в агресивній і відверто погрожуючій формі про те, де наразі перебуває Голова агентства. Як повідомлялося на офіційних ресурсах Укравтодору, сьогодні Олександр Кубраков перебував у відрядженні в Житомирській та Рівненській областях.
Амірханян покинув будівлю завдяки допомозі правоохоронців. Через годину, коли ДСО покинула будівлю Укравтодору, Амірханян знову намагався увірватися у будівлю. Це повторювалося 4 рази. Сьогодні ДСО мала багато викликів з Фізкультури, 9".
В Укравтодорі продовжили: "Це не вперше, коли Араїк Амірханян намагається, крім медіа-тиску, застосовувати фізичні погрози. Проти нього вже були відкриті кримінальні й адміністративні провадження. Зі зброєю Амірханян відвідував і попереднього голову Укравтодору Славоміра Новака, і його попередників. Усі зібрані сьогодні відео та аудіо матеріали будуть передані до правоохоронних органів".
"Нагадаємо, що Амірханян і наближені до нього компанії заробляють за допомогою блокування дорожніх тендерів (тендерний тролінг). Так, станом на 13 травня 2020 року, "групою Араїка" у АМКУ заблоковано 11 тендерів на загальну очікувану вартість 5,9 млрд грн. Подібні дії мають прямий негативний вплив на реалізацію планів Великого дорожнього будівництва", - резюмували в держагентстві.
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И главное что "правоохранители" не арестовывали, а вежливо помогали покинуть здание.
Это значит, с самого верха, дана команда "Незамечать!.. Делать вид, что ничего не было.."
Там нет пропускной системы. Совдеповская вертушка и надо сказать деду к кому идешь.
Наверное, он только одну фамилию и знает.
Как отмечают в дорожном ведомстве, Амирханян сломал шлагбаум и заехал на территорию САДа на своем авто. После чего ворвался в само здание, заблокировав при этом работу госоргана.