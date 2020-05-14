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Громадянин Амірханян чотири рази вдирався в будівлю "Укравтодору" з метою перешкоджання роботи організації, - заява держагентства. ВIДЕО

14 травня 2020 року громадянин Амірханян, разом з двома озброєними прибічниками, незаконно проник у будівлю Укравтодору. Після 4 невдалих спроб вони незаконно скористалися в’їздом для службового транспорту та виламавши двері пожежного виходу проникли в будівлю. Через неправомірні дії було викликано представників Державної служби охорони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє "Укравтодор".

У повідомленні "Укравтодору" зазначається:

: "Угрупування Амірханяна увірвалося до кількох кабінетів будівлі, розпитуючи у працівників Укравтодору в агресивній і відверто погрожуючій формі про те, де наразі перебуває Голова агентства. Як повідомлялося на офіційних ресурсах Укравтодору, сьогодні Олександр Кубраков перебував у відрядженні в Житомирській та Рівненській областях.

Амірханян покинув будівлю завдяки допомозі правоохоронців. Через годину, коли ДСО покинула будівлю Укравтодору, Амірханян знову намагався увірватися у будівлю. Це повторювалося 4 рази. Сьогодні ДСО мала багато викликів з Фізкультури, 9".

В Укравтодорі продовжили: "Це не вперше, коли Араїк Амірханян намагається, крім медіа-тиску, застосовувати фізичні погрози. Проти нього вже були відкриті кримінальні й адміністративні провадження. Зі зброєю Амірханян відвідував і попереднього голову Укравтодору Славоміра Новака, і його попередників. Усі зібрані сьогодні відео та аудіо матеріали будуть передані до правоохоронних органів".

"Нагадаємо, що Амірханян і наближені до нього компанії заробляють за допомогою блокування дорожніх тендерів (тендерний тролінг). Так, станом на 13 травня 2020 року, "групою Араїка" у АМКУ заблоковано 11 тендерів на загальну очікувану вартість 5,9 млрд грн. Подібні дії мають прямий негативний вплив на реалізацію планів Великого дорожнього будівництва", - резюмували в держагентстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на оптимістичний сценарій фінансування будівництва доріг, - міністр інфраструктури Криклій

Автор: 

Укравтодор (1200) хуліганство (233) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+23
Да,уж. Вот сюжет для блокбастера! Чувака переплывшего пролив на Гидропарке крутят 9 полициантов! Чуваков с оружием!!! 4 раза за день врывающихся в госучреждение,те же полициянты мягко журят и заискивающе улыбаются!
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14.05.2020 20:33
+19
Ещё один коренной и потомственный запорожский козак. Арахмания, Саакашвили, Аваков, Рабинович, и Арахманян.
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14.05.2020 20:32
+16
Его муж.
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14.05.2020 20:34
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Ещё один коренной и потомственный запорожский козак. Арахмания, Саакашвили, Аваков, Рабинович, и Арахманян.
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14.05.2020 20:32 Відповісти
Запорожських козаків катька1 розпорошила по всій Україні та Кубані. А в теперішньому Запоріжжі живуть на 80 відсотків потомки завезених кацапів.
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14.05.2020 20:36 Відповісти
Dla Hucuła nie ma życia jak na połoninie!
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14.05.2020 20:44 Відповісти
А чого на польській?
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14.05.2020 20:46 Відповісти
Цікаво, а гуцули то українці?..бо почитати ото що вищенаписане то скрізь чужинці
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14.05.2020 20:55 Відповісти
Гуцули колись жили в низов'ях Карпат. А коли на їх землі прийшли кочівники мадяри з Уралу та Поволжжя то вижили їх в гори. От вони там тепер і живуть і звуться гуцулами.
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14.05.2020 21:18 Відповісти
я не про це питав
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14.05.2020 21:53 Відповісти
Вони не чужинці, це наші українці.
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14.05.2020 22:24 Відповісти
Амирханян - это что брат дупутата Арахамии?
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14.05.2020 20:33 Відповісти
Его муж.
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14.05.2020 20:34 Відповісти
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14.05.2020 20:53 Відповісти
Николаевбудцентр
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14.05.2020 21:06 Відповісти
Да,уж. Вот сюжет для блокбастера! Чувака переплывшего пролив на Гидропарке крутят 9 полициантов! Чуваков с оружием!!! 4 раза за день врывающихся в госучреждение,те же полициянты мягко журят и заискивающе улыбаются!
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14.05.2020 20:33 Відповісти
А к...ли, козак, потомственный запорожский козак.
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14.05.2020 20:35 Відповісти
Из за угла, и прямо на нож. И так 4 раза подряд.
И главное что "правоохранители" не арестовывали, а вежливо помогали покинуть здание.
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14.05.2020 20:34 Відповісти
А что Авакян,спит,или переслюнявливает драхмы от взятки?
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14.05.2020 20:35 Відповісти
драхми у греків в ааянів драми ...хоча шекелями теж візьмуть
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14.05.2020 21:03 Відповісти
земляк же, ***...
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15.05.2020 00:19 Відповісти
Надо у них спросить, чей Крым. Кто ответит правильно, тот и прав.
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14.05.2020 20:36 Відповісти
Что за бред? Мордой в землю єтого хачика и на 15 лет тюрьмы трусы шить.
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14.05.2020 20:44 Відповісти
Это он за вазелином прибегал, потому-что его уже сношают за то что "без тендеров".
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14.05.2020 20:45 Відповісти
як соромно за країну...
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14.05.2020 20:48 Відповісти
Просто так ломиться к вам не будет. Кинули на хорошие бабки чувака??
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14.05.2020 20:49 Відповісти
вы заметили?!.. полиция Авакова на действия Амирханяна вообще не реагирует..
Это значит, с самого верха, дана команда "Незамечать!.. Делать вид, что ничего не было.."
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14.05.2020 20:58 Відповісти
Нифигасе. 4 раза не впустили, лез через пожарный вход...
Там нет пропускной системы. Совдеповская вертушка и надо сказать деду к кому идешь.
Наверное, он только одну фамилию и знает.
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14.05.2020 20:59 Відповісти
авакян ау!где твоя реакция?
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14.05.2020 20:59 Відповісти
в "панамському" банку ...
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14.05.2020 21:04 Відповісти
Находящийся под следствием фактический собственник компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер" Араик Амирханян вместе со своей охраной ворвался в здание Службы автомобильных дорог (САД) Одесской области. Об https://www.facebook.com/659660104133910/posts/2252447431521828/ этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Как отмечают в дорожном ведомстве, Амирханян сломал шлагбаум и заехал на территорию САДа на своем авто. После чего ворвался в само здание, заблокировав при этом работу госоргана.
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14.05.2020 21:08 Відповісти
https://ukranews.com/news/677788-amirhanyan-sorval-kontrakt-i-vorvalsya-v-odesskij-sad-ukravtodor
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14.05.2020 21:09 Відповісти
хіба воно безсмертне?
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14.05.2020 21:15 Відповісти
Ты смотри, как арахамия замаскировался.
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14.05.2020 21:15 Відповісти
бедный Арахамия! с ума сошел, фамилию сменил...
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14.05.2020 21:34 Відповісти
Видимо Амирханяны опять что то порешали в судах и пришли капитализировать купленное судебное решение. Аhttps://antikor.com.ua/articles/334389-neujazvimyj._araik_amirhanjan_ne_boitsja_ni_boga_ni_cherta_ni_bakanova_ni_prezedenta раик это лишь один из младших представитель армянского клана... верхушка ..коррупционного айсберга. Его папа и дяди Грачик Рушанович , Хачик Рушанович и Вагинак Рушанович еще с 90х годов контролируют "деньги на дороги"..сначала в Николаевской и Одесской, потом в Полтавской и Киевской областях. Это их тема и все руководители облавтодоров всегда были их люди)) У каждого из них тоже куча сыновей..в т.ч. и один из них Араик. И СБУ им ничего не сделает, т.к. у них бизнес и в России и , видимо там и крыша ))) Да и Аваков же не чужой))
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14.05.2020 21:35 Відповісти
Мутняк какой-то. 4 попытки, вооруженные сообщники. и только после проникновения вызвали полицию Да за подобные кренделя в обычном ЖЭКе, его менты после первой попытки приняли
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14.05.2020 21:52 Відповісти
https://censor.net/user/211128 Это если бы слесарь пришел, за задержанной зарплатой, то приняли бы. А это уважаемый человек.
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14.05.2020 22:25 Відповісти
Уважаемый кем? Просто оборзевший от безнаказанности бандит - в "розыске" с 2017 года
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14.05.2020 22:30 Відповісти
Такими же, как и он, во власти.
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14.05.2020 22:41 Відповісти
Это чмо, из за которого мы гробим свои машины, почему его отпустило СБУ?
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15.05.2020 08:25 Відповісти
 
 