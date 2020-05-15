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В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 8996 - Степанов. ВIДЕО
За минулу добу в Україні провели 8996 досліджень методом ПЛР на коронавірус.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу зроблено 8996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+1 Alex 999 #470283
показати весь коментар15.05.2020 10:13
+1 Юрій Ан
показати весь коментар15.05.2020 10:15
+1 буков
показати весь коментар15.05.2020 10:15
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сделать ПЦР-тестов на ЦОВИД-19 за сутки - 8 996 в Люксембурге и Китае
е то как бы разные барабаны.
пока мы не в курсе, шо ето за ерунда и как с ней бороться?
давайте хотя бы знать сколько у нас зараженных...
еще бы знать как ето все сделать - цены б нам не было....
та и тесты, один показывает да есть, а второй нет нету,
но плоскостопие на одной ноге точна есть...
если 4 люксембужца сидят в баре, пьют пиво и смотрят футбол,
а в ето время 367 китайцев дружно жрут летучих мышей плечем к плечу, обсасывая косточки?
то не нужно быть большим математиком...))))
а от женщинам по чему?
і ура !!\перегнали албанію і багамські острови!!
Слава Супрун за тещо не встигла закрити всі лабораторії!!!
https://hromadske.ua/ru/posts/lukashenko-raskritikoval-rossijskie-testy-na-koronavirus-nikuda-ne-godyatsya Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус: «Никуда не годятся»
Тесты - говно, зато статистика хорошая...
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
В одной соседней стране установили, что количество положительных тестов 8-9% от числа сделанных.
Если надо попугать народ, надо сделать больше тестов.
Брешет?