В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 8996 - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу в Україні провели 8996 досліджень методом ПЛР на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зроблено 8996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії", - сказав Степанов.

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