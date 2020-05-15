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В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 8996 - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу в Україні провели 8996 досліджень методом ПЛР на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зроблено 8996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ про малу кількість тестів на COVID-19 порівняно з іншими країнами: Можливо, вони в статистику вносять вимірювання температури та швидкі тести

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Ну надож 1,2 млрд получать,а може еще дадут.Напишем,что всех протестировали по 3 раза.
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15.05.2020 10:13
+1
Так он так и поступает
В одной соседней стране установили, что количество положительных тестов 8-9% от числа сделанных.
Если надо попугать народ, надо сделать больше тестов.
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15.05.2020 10:15
+1
Сухі цифри ні про що, схоже кількість хворих від кількості тестів не залежить.
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15.05.2020 10:15
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Если сравнивать этот рекорд со странами Африки, то да, это достижение!
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15.05.2020 10:06 Відповісти
Або з Японією.
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15.05.2020 10:08 Відповісти
Більше ніж в Швеції, Фінляндії, Сербії та інших африканських країн.
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15.05.2020 10:10 Відповісти
тут еще кол-во граждан имеет значение....
сделать ПЦР-тестов на ЦОВИД-19 за сутки - 8 996 в Люксембурге и Китае
е то как бы разные барабаны.
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15.05.2020 10:15 Відповісти
Як би так, але кількість виявлених хворих мала б бути однакова.
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15.05.2020 10:16 Відповісти
тестировать надo всех.
пока мы не в курсе, шо ето за ерунда и как с ней бороться?
давайте хотя бы знать сколько у нас зараженных...
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15.05.2020 10:22 Відповісти
Протягом 10 діб потрібно повністю протестувати Київ або Харків, або Одесу, або Дніпро, або Львів. Потрібно виходити на кількість 100+ тис. ПЛР тестів на добу!
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15.05.2020 19:38 Відповісти
та нада...
еще бы знать как ето все сделать - цены б нам не было....
та и тесты, один показывает да есть, а второй нет нету,
но плоскостопие на одной ноге точна есть...
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15.05.2020 19:45 Відповісти
Потрібно будувати нові лабораторії які спроможні робити сотні тисяч тестів за добу! Лабораторії мають розміщуватись в найбільш густонаселених регіонах України - Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів.
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15.05.2020 19:49 Відповісти
не уверен...
если 4 люксембужца сидят в баре, пьют пиво и смотрят футбол,
а в ето время 367 китайцев дружно жрут летучих мышей плечем к плечу, обсасывая косточки?
то не нужно быть большим математиком...))))
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15.05.2020 19:57 Відповісти
Если в обеих странах одинаковое число заболевших и контактировавших с ними, то практически эквипенисуально.
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15.05.2020 10:20 Відповісти
попенесуально так попенесуально.
а от женщинам по чему?
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15.05.2020 10:33 Відповісти
Адвагинально, насколько позволяют мои скромные познания. Только женщинам не по, а до.
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15.05.2020 12:24 Відповісти
я уже боюсь ето слова...
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15.05.2020 10:35 Відповісти
доганаяємо молдову.https://www.worldometers.info/coronavirus/ по кількості на мільйон населення

і ура !!\перегнали албанію і багамські острови!!
Слава Супрун за тещо не встигла закрити всі лабораторії!!!
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15.05.2020 10:18 Відповісти
Японію лупим в три рази, відсталі япошки.
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15.05.2020 10:20 Відповісти
Россия свои говнотесты еще и в Беларуси утилизирует...
https://hromadske.ua/ru/posts/lukashenko-raskritikoval-rossijskie-testy-na-koronavirus-nikuda-ne-godyatsya Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус: «Никуда не годятся»

Тесты - говно, зато статистика хорошая...
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15.05.2020 10:57 Відповісти
ще є Туркменистан
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15.05.2020 10:13 Відповісти
Когда 1000 тестов делали в сутки выявляли около 500 больных
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
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16.05.2020 22:09 Відповісти
Когда 1000 тестов делали в сутки выявляли около 500 больных
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
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16.05.2020 22:10 Відповісти
Не наглей, а то власти тебя накажут. Надо придерживаться плана по больным.
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15.05.2020 10:11 Відповісти
Так он так и поступает
В одной соседней стране установили, что количество положительных тестов 8-9% от числа сделанных.
Если надо попугать народ, надо сделать больше тестов.
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15.05.2020 10:15 Відповісти
Ну надож 1,2 млрд получать,а може еще дадут.Напишем,что всех протестировали по 3 раза.
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15.05.2020 10:13 Відповісти
Перемога?
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15.05.2020 10:14 Відповісти
Сухі цифри ні про що, схоже кількість хворих від кількості тестів не залежить.
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15.05.2020 10:15 Відповісти
А вже є результати тих восьми тисяч?
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15.05.2020 10:42 Відповісти
Тобто, за три дні матимемо спалах зараження?
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15.05.2020 10:41 Відповісти
Приписывали как в совке надои
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15.05.2020 11:01 Відповісти
Т.е. - всех ментов и нацгвардию протестировали?
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15.05.2020 11:02 Відповісти
Где-то проскакивало, что лаборатория может сделать только 5000 тестов/сутки.
Брешет?
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15.05.2020 11:34 Відповісти
Чем больше тестов,тем больше типа больных,ну и естественно карантин можно продолжить!
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15.05.2020 12:04 Відповісти
Слышь, Степашка, можно без рекордов?
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15.05.2020 19:41 Відповісти
За добу протестовано менше, чим зареєстровано хворих. Це свідчить про безглуздість протоколу, згідно якого виконуються тести. Цікаво, як часто тестують тих, хто має регулярні контаки з іншими людьми? І чи є якась класифікація в плані активності населення? Безглуздо тестувати пенсіонерів, які соціально пасивні, та здебільшого сидять собі по домівках. А ось наприклад, продавці, мають тестуватися щодня.
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16.05.2020 23:57 Відповісти
 
 